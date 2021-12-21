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Новости
Артём Мазанов

Находящийся в СИЗО Юрий Хованский подал жалобу в ЕСПЧ Статьи редакции

Блогер заявил о незаконности его содержания под стражей. Он задержан по делу об оправдании терроризма.

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1192 просмотров
Фото РИА «Новости»

Хованский пожаловался на неоформленное задержание в Следственном комитете в ночь с 8 на 9 июня 2021 года (после обыска и до протокола о задержании). Об этом рассказал глава «Агоры» Павел Чиков.

По мнению блогера, российский суд также нарушил требование безотлагательного рассмотрения правомерности стражи. Он подавал жалобы на постановления о его заключении в СИЗО 10 июня, 6 августа, 7 сентября, 6 октября и 3 ноября, но до рассмотрения их Санкт-Петербургским городским судом проходило от 23 до 39 дней.

Суд в Страсбурге многократно признавал длительность апелляционного обжалования стражи нарушением Конвенции (статья 5), считая избыточным в том числе срок в 17 дней.

Павел Чиков
глава «Агоры»

Хованский находится в следственном изоляторе полгода. Его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он уже извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении.

#новости #хованский

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Линейный магнит

Крыса. Ещё двадцать лет строгача ему

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–23
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Линейный магнит

вот знаю что набрасываешь, и какой же ты всё таки мамкин ценник

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6
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Линейный магнит

не хуже Ховы

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1
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Линейный магнит

жаль что большинство так и не поняло, что дело было вовсе не в том , хуёвый Хова или нет , и можно ли его кинуть в тюрячке или нельзя, а в том что силовики на нем натурально провели бетатест очередной репрессии

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3
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Линейный магнит

Я прекрасно понимаю, при этом черный юмор в отношении этого клоуна разделяю полностью

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0
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Рыжий

Я думал тест был на Соколовском

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0
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Линейный магнит

тест был на националистах и ультрасах

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0
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Рыжий

До них были журналисты...
Хотя не, там репрессий не было, просто убивали наглухо

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Андрей Рядькин

первыми были язычники

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Рыжий

Хова уж точно совсем другой человек, чем был в июле

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0
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Линейный магнит

Надо заплатить хорошую цену, чтобы репутацию отмыть

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Линейный магнит

У тебя нет сердца!

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Bad Mother Fucker

и мозгов

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1
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Линейный магнит

Это же наброс, вряд ли он так на самом деле думает.

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1
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Bad Mother Fucker

откуда тебе знать, как на самом деле думает незнакомец из интернета

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Линейный магнит

@Ромашечка к ответу!

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умный человек

и чести

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Bad Mother Fucker

Находящийся в СИЗО по делу об оправдании терроризма Юрий Хованский подал жалобу в ЕСПЧ на Ксению Собчак и ресторатора

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3
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Chikk

Мог бы и в Спортлото написать, у нас же решения ЕСПЧ не обязательны к исполнению. Смысл от таких писаний...

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–1
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умный человек

Перепадёт или нет, но лишний раз попасть в СМИ - не лишний, увеличивает шансы на менее стрёмное будущее

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4
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Михаил Зеленин

ну вообще формально обязательны, если не противоречат конституции. По факту же решения ЕСПЧ - это только тригер на ВС РФ что-нибудь принять или положить.

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Chikk

У нас есть Постановлении Конституционного Суда от 19 января 2017, позволяющее посылать в DNS. И хотя в РФ право не прецедентное, но суды в вынесении решений могут ссылаться на КС, более того, это вполне хороший тон (считается). Так что...

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0
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Линейный магнит

Юрий Хованский подал жалобу в ЕСПЧ

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1
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Игорь 2.0

А в России вообще ЕСПЧ какую-нибудь роль играет? Насколько помню, был закон по которому их решениями можно подтираться

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Дизайнер Павленко

Играет.

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1
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Линейный магнит

ну как сказать, компенсации исправно выплачивает и не подтирается, даже чеки присылает.
на той неделе вон женшине которой муж руки отрубал из ревности, самую большую присуждали

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Романелло Кивогенс

Скажете тоже - какой-то там ЕСПЧ. У нас суды настолько независимы, что даже:

Ректора «Шанинки» Зуева оставили в СИЗО вопреки словам Путина
Мосгорсуд оставил под стражей тяжелобольного (в этом году перенес три сложных операции, есть риск ампутации конечностей) ректора «Шанинки», профессора Сергея Зуева.
 https://www.mk.ru/social/2021/12/21/glukhaya-femida-rektora-shaninki-zueva-ostavili-v-sizo-vopreki-slovam-putina.html

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Александр Бунцис

Даже Навальному 5млн₽ выплачивали по решению ЕСПЧ

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SadDamnWhoSaid

зависит от рандома, а деньги вроде выплачивают в любом случае

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умный человек

Заебали, когда отпустят

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Иван Дмитриев

Когда заебут, тогда и опустят

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умный человек

Когда заебут, тогда и приходите

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Marco Pagot

Наконец-то

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Marhal_New _Arleana

Лол. Ну удачи

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Дизайнер Павленко

Думаю его отпустят и следакам, которые это устроили, надают по шапке.

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Линейный магнит

та я думаю там уже всё, дело принципа. год варили чтобы из-за какой то жалобы в еспч давать заднюю?

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Дизайнер Павленко

Думаю не из-за еспч, как такового, а вообще из-за того, что дело явно сфабриковали. Адвокаты правильную тактику выбрали в последний момент — каждую неделю давать инфоповоды, чтобы у Хованского была цитируемость в сети как у Путина)) Уверен, в главке уже в курсе и на месте следаки не знают что делать с этим. Готовятся получить по шапке.

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Рыжий

Т.е когда весь интернет гудел о том, что безобидного алкаша задержали как опасного террориста ни за что - следакам по шапке никто не дал. А если спустя полгода после задержания будут давать инфоповоды - дадут по шапке?
Хову явно заказал кто-то. И через "дадут по шапке" эта ситуация не решится

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Дизайнер Павленко

У бомжа нет адвокатов хованского и цитируемости в сети как у путина

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Рыжий

и цитируемости в сети как у путина
 К чему эта цитируемость приводит? Почему она так важна? Про дело Соколовского даже по телику говорили, и ему это не помогло

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Линейный магнит

ну может быть дадут условку , как отцу Жданова. с окном в десять дней до вступления в силу с намеком шо тикай брат .
но хз.

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Дизайнер Павленко

Ну либо так, либо оправдание. Для условки должно быть основание, а у них дело рассыпается

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Линейный магнит

Разберутся. Потерпим.

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Dmitry R.

к сожалению, предпосылок к этому не вижу. все скорее идет к реальному сроку.

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Дизайнер Павленко

ты адвокат или экстрасенс?

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Линейный магнит

Этим действитем только доказал, что экстримист и иностранный агент. Нормальный русский мужик пойдёт стучать на своих же пиндосам?

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Bad Mother Fucker

там нет пиндосов, промахнулся ты маленьк

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WED CR.ST.

Хайпанул на несколько лет вперёд. Если ещё и выпустят, по итогу, вообще переиграет.

Вообще, поднимать шум в его ситуации - неплохая тактика. Несмотря на то, сколько глупостей он делает и говорит.

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Антон Лисин

Пиво ему видите ли не приносят

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Paladin 404992

Ну все Юру выпустят и страна будет прекрасна

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