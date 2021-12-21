Блогер заявил о незаконности его содержания под стражей. Он задержан по делу об оправдании терроризма.

{"id":497368} 1192 просмотров

Фото РИА «Новости»

Хованский пожаловался на неоформленное задержание в Следственном комитете в ночь с 8 на 9 июня 2021 года (после обыска и до протокола о задержании). Об этом рассказал глава «Агоры» Павел Чиков.

По мнению блогера, российский суд также нарушил требование безотлагательного рассмотрения правомерности стражи. Он подавал жалобы на постановления о его заключении в СИЗО 10 июня, 6 августа, 7 сентября, 6 октября и 3 ноября, но до рассмотрения их Санкт-Петербургским городским судом проходило от 23 до 39 дней.

Суд в Страсбурге многократно признавал длительность апелляционного обжалования стражи нарушением Конвенции (статья 5), считая избыточным в том числе срок в 17 дней. Павел Чиков глава «Агоры»