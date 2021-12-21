Находящийся в СИЗО Юрий Хованский подал жалобу в ЕСПЧ Статьи редакции
Блогер заявил о незаконности его содержания под стражей. Он задержан по делу об оправдании терроризма.
Хованский пожаловался на неоформленное задержание в Следственном комитете в ночь с 8 на 9 июня 2021 года (после обыска и до протокола о задержании). Об этом рассказал глава «Агоры» Павел Чиков.
По мнению блогера, российский суд также нарушил требование безотлагательного рассмотрения правомерности стражи. Он подавал жалобы на постановления о его заключении в СИЗО 10 июня, 6 августа, 7 сентября, 6 октября и 3 ноября, но до рассмотрения их Санкт-Петербургским городским судом проходило от 23 до 39 дней.
Хованский находится в следственном изоляторе полгода. Его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он уже извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении.
Я думал тест был на Соколовском
До них были журналисты...
Хотя не, там репрессий не было, просто убивали наглухо
первыми были язычники
Хова уж точно совсем другой человек, чем был в июле
и мозгов
откуда тебе знать, как на самом деле думает незнакомец из интернета
@Ромашечка к ответу!
и чести
Находящийся в СИЗО по делу об оправдании терроризма Юрий Хованский подал жалобу в ЕСПЧ на Ксению Собчак и ресторатора
Мог бы и в Спортлото написать, у нас же решения ЕСПЧ не обязательны к исполнению. Смысл от таких писаний...
Перепадёт или нет, но лишний раз попасть в СМИ - не лишний, увеличивает шансы на менее стрёмное будущее
ну вообще формально обязательны, если не противоречат конституции. По факту же решения ЕСПЧ - это только тригер на ВС РФ что-нибудь принять или положить.
У нас есть Постановлении Конституционного Суда от 19 января 2017, позволяющее посылать в DNS. И хотя в РФ право не прецедентное, но суды в вынесении решений могут ссылаться на КС, более того, это вполне хороший тон (считается). Так что...
А в России вообще ЕСПЧ какую-нибудь роль играет? Насколько помню, был закон по которому их решениями можно подтираться
Играет.
Скажете тоже - какой-то там ЕСПЧ. У нас суды настолько независимы, что даже:
Ректора «Шанинки» Зуева оставили в СИЗО вопреки словам Путина
Мосгорсуд оставил под стражей тяжелобольного (в этом году перенес три сложных операции, есть риск ампутации конечностей) ректора «Шанинки», профессора Сергея Зуева.
https://www.mk.ru/social/2021/12/21/glukhaya-femida-rektora-shaninki-zueva-ostavili-v-sizo-vopreki-slovam-putina.html
Даже Навальному 5млн₽ выплачивали по решению ЕСПЧ
зависит от рандома, а деньги вроде выплачивают в любом случае
Заебали, когда отпустят
Когда заебут, тогда и опустят
Когда заебут, тогда и приходите
Наконец-то
Лол. Ну удачи
Думаю его отпустят и следакам, которые это устроили, надают по шапке.
Думаю не из-за еспч, как такового, а вообще из-за того, что дело явно сфабриковали. Адвокаты правильную тактику выбрали в последний момент — каждую неделю давать инфоповоды, чтобы у Хованского была цитируемость в сети как у Путина)) Уверен, в главке уже в курсе и на месте следаки не знают что делать с этим. Готовятся получить по шапке.
Т.е когда весь интернет гудел о том, что безобидного алкаша задержали как опасного террориста ни за что - следакам по шапке никто не дал. А если спустя полгода после задержания будут давать инфоповоды - дадут по шапке?
Хову явно заказал кто-то. И через "дадут по шапке" эта ситуация не решится
У бомжа нет адвокатов хованского и цитируемости в сети как у путина
и цитируемости в сети как у путина
К чему эта цитируемость приводит? Почему она так важна? Про дело Соколовского даже по телику говорили, и ему это не помогло
Ну либо так, либо оправдание. Для условки должно быть основание, а у них дело рассыпается
к сожалению, предпосылок к этому не вижу. все скорее идет к реальному сроку.
ты адвокат или экстрасенс?
там нет пиндосов, промахнулся ты маленьк
Хайпанул на несколько лет вперёд. Если ещё и выпустят, по итогу, вообще переиграет.
Вообще, поднимать шум в его ситуации - неплохая тактика. Несмотря на то, сколько глупостей он делает и говорит.
Пиво ему видите ли не приносят
Ну все Юру выпустят и страна будет прекрасна