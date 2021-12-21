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Новости
Яна Ломакина

Основатель и гендиректор OnlyFans Тим Стокли ушёл в отставку Статьи редакции

Он станет советником компании.

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Тим Стокли покинет пост генерального директора сервиса с подпиской на эротический контент OnlyFans. Его заменит менеджер по маркетингу Амрапали Ган, сообщает Bloomberg.

Ган заявила, что увеличит инвестиции в бесплатное приложение без эротического контента OFTV и предоставит авторам новые инструменты. Она отказалась комментировать, останется ли компания приверженной контенту сексуального характера.

«У Ами глубокая страсть к бизнесу OnlyFans, и я передаю эстафету другу и коллеге, у которого есть видение и стремление помочь организации реализовать свой огромный потенциал», — написал Стокли. В пресс-релизе отмечается, что он ушёл по собственному желанию и сам назначил Ган на своё место.

Британский предприниматель Тим Стокли запустил OnlyFans в 2016 году. На OnlyFans предлагают блогерам монетизировать свой контент и публиковать его только для людей, которые оплатили подписку. В блоге компании рассказывают о музыкантах, радиоведущих и фотографах. При этом руководство никак не препятствовало появлению эротического контента на платформе: главной ориентацией сайта стали секс-работники и блогеры, продающие подписчикам откровенные фото и видео.

В августе 2021 года OnlyFans объявил, что запретит контент «откровенно сексуального характера» начиная с октября. Компания объяснила меры давлением со стороны провайдеров и банковских партнёров. Позже руководство решило всё же не запрещать контент сексуального характера.

Интернет
Женя Кузьмин
Не «Send Nudes», а «Sell Nudes»: как OnlyFans позволил зарабатывать десятки тысяч долларов на интимных фото и видео Статьи редакции

Феномен сервиса с подпиской на эротический контент от блогеров, который позволил людям напрямую платить секс-работникам.

Ленни Холмс, ставшая известной из-за OnlyFans

#новости #соцсети #onlyfans

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46 комментариев
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Линейный магнит

Он мог смотреть все онлифансы без подписки и ушел в отставку от изнеможения

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Линейный магнит

тебе бы тоже стало невмоготоу смотреть эти кринжовые потуги изобразить любовь к подписчикам

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Линейный магнит

Так у тебя есть доступ ко всем онлифансам. На кринжовые потуги можешь не смотреть, а смотреть только на некринжовые.

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0
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Линейный магнит

Это же надо сперва покопаться ВО ВСЁМ этом говне.

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Линейный магнит

Ну я думаю программист вполне может придумать алгоритм, чтобы не копаться. В крайнем случае нейронную сеть обучить

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Линейный магнит

Я всё ещё знаю способ подрочить попроще.

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1
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Линейный магнит

Ну подрочить можно и на воображение

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Линейный магнит

Обычно так и делаю.

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Линейный магнит

Если ты вдруг хотел знать, друг!

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Линейный магнит

Реально?

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Линейный магнит

Что именно? Что обычно на воображение? Реально.

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Линейный магнит

Да. Это был байт на ответ "Воображаемо!"
Всегда так делал? Спрашиваю потому что интересно развивает ли это воображение

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Линейный магнит

Отсортировал по лайкам

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Линейный магнит

ты видимо не пользовался онлифансом. иначе бы ты знал , КАКОЙ контент там продается.

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Ruslan Vyc

Какой же? На онлифансе миллионы пользователей, и в то время как на любой платформе есть бездари, на любой платформе есть и талантливые создатели. Если ты видел только говно, значит ты и искал в говне.

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Линейный магнит

Кринжовый

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Ruslan Vyc

Ну, не знаю, с твоих комментариев я кринжую больше, чем с некоторых моделей на OF.

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Линейный магнит

Ну кринжуй дальше , чё, новорег.

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Линейный магнит

Ну не 100% же такого

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Андрей Малинин
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Paladin 404992

Sell nudes - проституция. Send nudes - Гузель в лс

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Линейный магнит

Ган заявила, что увеличит инвестиции в бесплатное приложение без эротического контента OFTV
 Она отказалась комментировать, останется ли компания приверженной контенту сексуального характера.
 Комментировать отказалась, но вектор мысли задала.

Вообще, я не понимаю OnlyFans. Можно в любом поисковике вбить "голая баба" и получить бесплатно контент намного лучше того, что продают в OnlyFans.

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2
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Линейный магнит

ну в смысле.
платно подрочить монитором

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Линейный магнит

в любом поисковике вбить "голая баба" и получить бесплатно контент намного лучше
 Вот прям сейчас проверил. Всем рекомендуется к повторению.

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Линейный магнит

я бы добавил "красивая" .а то там такие тети клавы находятся шо пиздец

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Линейный магнит

Проверил выдачу в яндексе и гугле. В общем, рекомендую яндекс, там сразу норм.

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1
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Линейный магнит

Есть его голое фото?

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2
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Линейный магнит

подумываю удалить свой аккаунт на OnlyFans

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Линейный магнит

Мало приносит?

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Линейный магнит

контент бывших заканчивается

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Иван Поварёшкин

Парень ревнует

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Dmitry Sursin

Вся ебля его...
https://youtu.be/hNKM6gRk09o

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Линейный магнит

в отставку уходят офицеры .
полковник онлифанс , начальник сисечно вибраторной службы Стокли по вашему приказанию прибыл

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Линейный магнит

Инцелы уже ликуют? Или наоборот, боятся что без контента скоро останутся?

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Ёршик Золотой

OnlyTJ по субботам и вопрос решен. Вход в тред только по подписке.

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Линейный магнит

У Ами глубокая страсть к бизнесу OnlyFans, и я передаю эстафету другу
В оригинале написано не "эстафету", а baton, то есть палку или жезл

Глубокая страсть, передаю палку

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Линейный магнит

baton nareznoy

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Линейный магнит

i am kidau palky

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knight_killer

Ушла эпоха

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Владимир Жуков

Показалось

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Линейный магнит

Ему предложили место в Инстаграме?

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Gedevan

Ага, модератором

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Gedevan

Козел конечно задроченный но жить будет.

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Тинки Винки

Блядушник. Сделали секс товаром и гоняемся за ним как ослик за морковкой

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Андрон

Амрапали Ган. Amrapali “Ami” Gan , CEO, OnlyFans

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Genesi5 ­

Does she?

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