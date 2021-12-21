Основатель и гендиректор OnlyFans Тим Стокли ушёл в отставку Статьи редакции
Он станет советником компании.
Тим Стокли покинет пост генерального директора сервиса с подпиской на эротический контент OnlyFans. Его заменит менеджер по маркетингу Амрапали Ган, сообщает Bloomberg.
Ган заявила, что увеличит инвестиции в бесплатное приложение без эротического контента OFTV и предоставит авторам новые инструменты. Она отказалась комментировать, останется ли компания приверженной контенту сексуального характера.
«У Ами глубокая страсть к бизнесу OnlyFans, и я передаю эстафету другу и коллеге, у которого есть видение и стремление помочь организации реализовать свой огромный потенциал», — написал Стокли. В пресс-релизе отмечается, что он ушёл по собственному желанию и сам назначил Ган на своё место.
Британский предприниматель Тим Стокли запустил OnlyFans в 2016 году. На OnlyFans предлагают блогерам монетизировать свой контент и публиковать его только для людей, которые оплатили подписку. В блоге компании рассказывают о музыкантах, радиоведущих и фотографах. При этом руководство никак не препятствовало появлению эротического контента на платформе: главной ориентацией сайта стали секс-работники и блогеры, продающие подписчикам откровенные фото и видео.
В августе 2021 года OnlyFans объявил, что запретит контент «откровенно сексуального характера» начиная с октября. Компания объяснила меры давлением со стороны провайдеров и банковских партнёров. Позже руководство решило всё же не запрещать контент сексуального характера.
Какой же? На онлифансе миллионы пользователей, и в то время как на любой платформе есть бездари, на любой платформе есть и талантливые создатели. Если ты видел только говно, значит ты и искал в говне.
Ну, не знаю, с твоих комментариев я кринжую больше, чем с некоторых моделей на OF.
Sell nudes - проституция. Send nudes - Гузель в лс
Ган заявила, что увеличит инвестиции в бесплатное приложение без эротического контента OFTV
Она отказалась комментировать, останется ли компания приверженной контенту сексуального характера.
Комментировать отказалась, но вектор мысли задала.
Вообще, я не понимаю OnlyFans. Можно в любом поисковике вбить "голая баба" и получить бесплатно контент намного лучше того, что продают в OnlyFans.
Парень ревнует
Вся ебля его...
https://youtu.be/hNKM6gRk09o
OnlyTJ по субботам и вопрос решен. Вход в тред только по подписке.
Ушла эпоха
Показалось
Ага, модератором
Козел конечно задроченный но жить будет.
Блядушник. Сделали секс товаром и гоняемся за ним как ослик за морковкой
Амрапали Ган. Amrapali “Ami” Gan , CEO, OnlyFans
Does she?