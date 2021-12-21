Он станет советником компании.

{"id":497382} 1566 просмотров

Тим Стокли покинет пост генерального директора сервиса с подпиской на эротический контент OnlyFans. Его заменит менеджер по маркетингу Амрапали Ган, сообщает Bloomberg.

Ган заявила, что увеличит инвестиции в бесплатное приложение без эротического контента OFTV и предоставит авторам новые инструменты. Она отказалась комментировать, останется ли компания приверженной контенту сексуального характера.

«У Ами глубокая страсть к бизнесу OnlyFans, и я передаю эстафету другу и коллеге, у которого есть видение и стремление помочь организации реализовать свой огромный потенциал», — написал Стокли. В пресс-релизе отмечается, что он ушёл по собственному желанию и сам назначил Ган на своё место.

Британский предприниматель Тим Стокли запустил OnlyFans в 2016 году. На OnlyFans предлагают блогерам монетизировать свой контент и публиковать его только для людей, которые оплатили подписку. В блоге компании рассказывают о музыкантах, радиоведущих и фотографах. При этом руководство никак не препятствовало появлению эротического контента на платформе: главной ориентацией сайта стали секс-работники и блогеры, продающие подписчикам откровенные фото и видео.

В августе 2021 года OnlyFans объявил, что запретит контент «откровенно сексуального характера» начиная с октября. Компания объяснила меры давлением со стороны провайдеров и банковских партнёров. Позже руководство решило всё же не запрещать контент сексуального характера.