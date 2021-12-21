Суд также отметил, что некоторые гости в своих образах имели «традиционные женские особенности».

{"id":497408} 3155 просмотров Слушать

Басманный районный суд Москвы опубликовал решение о штрафе в миллион рублей телеканалу «Муз-ТВ» за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (часть 2 статьи 6.21 КоАП). На это обратила внимание «Медиазона».

Специалисты «Центра специальных исследований и экспертиз» обратили внимание на то, что певец Филипп Киркоров приехал на мероприятие в белом лимузине вместе с блогером Давидом Манукяном, и оба были одеты в белый и чёрный смокинги. Они также отметили, что некоторые гости «имели длинные волосы, макияж, накрашенные ногти, платья и украшения, что не соответствует образ мужчины». Например, в постановлении упоминается блогер Алексей Жидковский, который появился на премии «в брючном костюме, с длинными волосами и макияжем».

Суд также отметил, что Киркоров на трансляции говорил: «Любовь — это прекрасно, она не имеет границ, настроения, пола, все во имя любви и это правильно». Специалист Центра расценил это как «указание на возможность однополых отношений при наличии высокой степени эмоционально положительного отношения».

4 июня 2021 года в Москве прошла премия «Муз-ТВ 2021». Телеканал показал в эфире в том числе певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов, а также блогера Даню Милохина в розовом платье. После этого Роскомнадзор вынес предупреждение «Муз-ТВ» и составил два протокола о гей-пропаганде во время трансляции премии телеканала. Регулятор уточнил, что мероприятие имело возрастное ограничение «6+».