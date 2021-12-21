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Новости
Сергей Исенеков

Суд объяснил штраф «Муз‑ТВ» нарядами гостей премии, «не соответствующими образу мужчины традиционной половой ориентации» Статьи редакции

Суд также отметил, что некоторые гости в своих образах имели «традиционные женские особенности».

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Басманный районный суд Москвы опубликовал решение о штрафе в миллион рублей телеканалу «Муз-ТВ» за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (часть 2 статьи 6.21 КоАП). На это обратила внимание «Медиазона».

Специалисты «Центра специальных исследований и экспертиз» обратили внимание на то, что певец Филипп Киркоров приехал на мероприятие в белом лимузине вместе с блогером Давидом Манукяном, и оба были одеты в белый и чёрный смокинги. Они также отметили, что некоторые гости «имели длинные волосы, макияж, накрашенные ногти, платья и украшения, что не соответствует образ мужчины». Например, в постановлении упоминается блогер Алексей Жидковский, который появился на премии «в брючном костюме, с длинными волосами и макияжем».

Суд также отметил, что Киркоров на трансляции говорил: «Любовь — это прекрасно, она не имеет границ, настроения, пола, все во имя любви и это правильно». Специалист Центра расценил это как «указание на возможность однополых отношений при наличии высокой степени эмоционально положительного отношения».

4 июня 2021 года в Москве прошла премия «Муз-ТВ 2021». Телеканал показал в эфире в том числе певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов, а также блогера Даню Милохина в розовом платье. После этого Роскомнадзор вынес предупреждение «Муз-ТВ» и составил два протокола о гей-пропаганде во время трансляции премии телеканала. Регулятор уточнил, что мероприятие имело возрастное ограничение «6+».

В ноябре телеканал оштрафовали на миллион рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

#новости #медиа

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Линейный магнит

имели длинные волосы, макияж, накрашенные ногти, платья и украшения, что не соответствует образ мужчины
А что соответствует? Ботокс, плешь и пынеходы?

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52
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Линейный магнит

Шпана из подворотни, объявившая себя властью, предъявила за шмот, короче

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24
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T:ema

Оголение торса на лошади соответствует.

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5
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Слава Инженеров

а что идея, надо было сразу в образе пыньки приходить, чтобы у них мозг сломался

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3
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T:ema

за оскорбление власти впаяли бы

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1
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Ivan

Керзачи и одежда цвета хаки, ну или поэкстравагантней тюремная роба

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1
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Игорь 2.0

Отбирают хлеб у Панорамы, скоты

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41
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Линейный магнит

Обыкновенный фашизм.

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35
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Линейный магнит

А какой образ соответствует мужчине традиционной половой ориентации? Образу Путина с Шойгу, отдыхающим вдвоём в глухой тайге?

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22
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Фонзи

А что такого? Ты типа попытался намекнуть на гомосексуализм в этой истории или что? А если мужчины по улице идут в паре - тоже геи по-твоему?

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–7
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Semen Unban

не обязательно геи, может быть и пидоры, а может и воинствующие лесбияны или, упаси боже, гетеросексуалы.

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1
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Слава Инженеров

нее, у нас таких нет, у нас все нормальные

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0
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Semen Unban

ну слава богу

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0
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Линейный магнит

всем давно известно что путин гей

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0
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Фонзи

Давай пойдем дальше, ведь я не из РФ. И скажем, что Путин - педофил

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–1
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Igor Muzhensky

вот это как раз старая мулька. еще из нулевых.
мальчика в живот и все такое...

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0
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Фонзи

Да да, всё верно)

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0
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Линейный магнит

иди проветрись чувак

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–1
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Фонзи

Твой изначальный комментарий по духоте вызывает желание посоветовать тебе то же самое

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–1
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Alexey Kochetkov
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15
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Линейный магнит

Суд по понятиям

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14
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Линейный магнит

Женская, мужская одежда - это всё условности. Вот например у арабских народов мужские костюмы весьма похожи на платья.
Или у всяких испанцев нормальная тема иметь серьгу в ухе. У многих брутальных криминальных элементов есть яркая сверкающая серьга в ухе, а то и в обоих ушах. Я негативно отношусь к преступникам, но их трудно обвинить в недостатке мужества.

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9
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Линейный магнит

Ты дохуя умный гражданин, тебе блять сказали пидорские шмотки не надевать, чё ерепенишься

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13
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T:ema

на фотке петухи какие-то. Отменяем

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4
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Линейный магнит

Это понимает любой человек с интеллектом выше, чем у шпаны из подворотни

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2
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Линейный магнит

Сомневаюсь. Думаю, много достаточно умных людей разделяют мнение этой шпаны из подворотни по ряду причин: им это с детства внушали, так думать подкреплялось окружением, не было особых причин перепроверять это убеждение.

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1
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Виталий

Зато их легко обвинить в мужеложестве.

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0
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Имя И Фамилия

Специалист Центра расценил это как «указание на возможность однополых отношений при наличии высокой степени эмоционально положительного отношения».

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10
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Линейный магнит

А где посмотреть образец? Может где то есть ГОСТ по нарядам?

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7
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FOX
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4
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Федя Прозоров

Посмотри обращение путина к федеральному собранию

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0
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Линейный магнит

Блядь, новостные заголовки, как список причин, почему надо купить билет в один конец с этого ебучего острова стабильности и духовности

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8
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Линейный магнит

Готов оплатить билет в КНДР упомянутому в новости эксперту. Пусть проверит Кима Чена Ына на соответствие образу мужчины.

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0
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Трансгендолет

Ебать у нас еще и полиция моды появилась?

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7
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Chikk

Всегда была. :)

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3
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Alex V
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1
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Вася Пражкин

Басманный районный суд
 Ну все понятно

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6
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Fenrir784

Нарисуйте кто-нибудь график зависимости правдивых постов панорамы от времени до полноценного failed state и краха власти.

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6
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Линейный магнит

«Любовь — это прекрасно, она не имеет границ, настроения, пола, все во имя любви и это правильно». Специалист Министерства Любви расценил это как «указание на возможность однополых отношений».

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6
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Romario

Ну откровенно же ёбнутая страна. Что тут еще комментировать?

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6
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Линейный магнит
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5
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George Jejeya

имели длинные волосы, макияж, накрашенные ногти, платья и украшения, что не соответствует образ мужчины

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4
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Линейный магнит

а нельзя сразу в конституции прописать разрешенный образ мужчины?

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3
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Kirill Spiridonov

Я уже совсем большая
И умею хорошо
На пол прыгать с табуретки
И садиться на горшок,

Я уже совсем не детка
Куклам суп могу варить,
Только мне не разрешают
Слово «жопа» говорить…

Стало с бабушкою плохо
Как сказала я при ней-
Назвала меня дурёхой
(А сама-то-не умней!)

А родители сказали
«Как же так с каких же лет»
А родители сказали,
Что такого слова-НЕТ!

Я у зеркала стояла
Может,час,а,может,два,
Даже ноги загудели,
Заболела голова,

Вижу чётко,вижу ясно-
Ну,какой же тут секрет!
Ведь такого не бывает:
Жопа-есть,а слова-нет…

Долго думала,гадала
Может я плохая дочь
После этого скандала
Не спала совсем я ночь…

А наутро я решила:
Мел у брата попрошу
И на всех заборах-крупно-
Слово «ЖОПА» напишу!!!

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Amanageldi Myrzabekov

Россия планомерно идёт по китайскому пути на которую так любят наяривать совкодрочеры.

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2
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Kolyann Tigin

Зритель, помни, брючный костюм, длинные волосы, макияж — нельзя.
Мужик в образе бабки из ансамбля — добро пожаловать.

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Линейный магнит

Дурка

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ＫＩＢØＵＮＥ

Они может ещё "нравственные патрули" создадут, для отлова тех кто не "соответствует образу" ? Что это за дичь вообще? Что за цирковой суд?

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Sweety bread

Казаки уже есть же

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Ivan

Эт че там за юдашкин или гуччи судья?) ебать в моде разбираются

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Дмитрий Овечкин

Все в Военторг за одеждой!

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This is I'm

То есть все акценты , которые можно уловить на тв , это пропаганда чего либо ?
Тогда есть что предъявить каждому каналу как бы

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Навроцкий

нет пизды

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Артур Мохов

Пизда Джигурде

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Джон Кроули

В кремле сидит вор, государство живёт не по законам, а по понятиям, просто всем этим петухам указали их место у параши.

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