Суд объяснил штраф «Муз‑ТВ» нарядами гостей премии, «не соответствующими образу мужчины традиционной половой ориентации» Статьи редакции
Суд также отметил, что некоторые гости в своих образах имели «традиционные женские особенности».
Басманный районный суд Москвы опубликовал решение о штрафе в миллион рублей телеканалу «Муз-ТВ» за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (часть 2 статьи 6.21 КоАП). На это обратила внимание «Медиазона».
Специалисты «Центра специальных исследований и экспертиз» обратили внимание на то, что певец Филипп Киркоров приехал на мероприятие в белом лимузине вместе с блогером Давидом Манукяном, и оба были одеты в белый и чёрный смокинги. Они также отметили, что некоторые гости «имели длинные волосы, макияж, накрашенные ногти, платья и украшения, что не соответствует образ мужчины». Например, в постановлении упоминается блогер Алексей Жидковский, который появился на премии «в брючном костюме, с длинными волосами и макияжем».
Суд также отметил, что Киркоров на трансляции говорил: «Любовь — это прекрасно, она не имеет границ, настроения, пола, все во имя любви и это правильно». Специалист Центра расценил это как «указание на возможность однополых отношений при наличии высокой степени эмоционально положительного отношения».
4 июня 2021 года в Москве прошла премия «Муз-ТВ 2021». Телеканал показал в эфире в том числе певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов, а также блогера Даню Милохина в розовом платье. После этого Роскомнадзор вынес предупреждение «Муз-ТВ» и составил два протокола о гей-пропаганде во время трансляции премии телеканала. Регулятор уточнил, что мероприятие имело возрастное ограничение «6+».
В ноябре телеканал оштрафовали на миллион рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
Оголение торса на лошади соответствует.
а что идея, надо было сразу в образе пыньки приходить, чтобы у них мозг сломался
за оскорбление власти впаяли бы
Керзачи и одежда цвета хаки, ну или поэкстравагантней тюремная роба
Отбирают хлеб у Панорамы, скоты
А что такого? Ты типа попытался намекнуть на гомосексуализм в этой истории или что? А если мужчины по улице идут в паре - тоже геи по-твоему?
не обязательно геи, может быть и пидоры, а может и воинствующие лесбияны или, упаси боже, гетеросексуалы.
нее, у нас таких нет, у нас все нормальные
ну слава богу
Давай пойдем дальше, ведь я не из РФ. И скажем, что Путин - педофил
вот это как раз старая мулька. еще из нулевых.
мальчика в живот и все такое...
Да да, всё верно)
Твой изначальный комментарий по духоте вызывает желание посоветовать тебе то же самое
Женская, мужская одежда - это всё условности. Вот например у арабских народов мужские костюмы весьма похожи на платья.
Или у всяких испанцев нормальная тема иметь серьгу в ухе. У многих брутальных криминальных элементов есть яркая сверкающая серьга в ухе, а то и в обоих ушах. Я негативно отношусь к преступникам, но их трудно обвинить в недостатке мужества.
на фотке петухи какие-то. Отменяем
Зато их легко обвинить в мужеложестве.
Специалист Центра расценил это как «указание на возможность однополых отношений при наличии высокой степени эмоционально положительного отношения».
Посмотри обращение путина к федеральному собранию
Ебать у нас еще и полиция моды появилась?
Всегда была. :)
Басманный районный суд
Ну все понятно
Нарисуйте кто-нибудь график зависимости правдивых постов панорамы от времени до полноценного failed state и краха власти.
Ну откровенно же ёбнутая страна. Что тут еще комментировать?
имели длинные волосы, макияж, накрашенные ногти, платья и украшения, что не соответствует образ мужчины
Я уже совсем большая
И умею хорошо
На пол прыгать с табуретки
И садиться на горшок,
Я уже совсем не детка
Куклам суп могу варить,
Только мне не разрешают
Слово «жопа» говорить…
Стало с бабушкою плохо
Как сказала я при ней-
Назвала меня дурёхой
(А сама-то-не умней!)
А родители сказали
«Как же так с каких же лет»
А родители сказали,
Что такого слова-НЕТ!
Я у зеркала стояла
Может,час,а,может,два,
Даже ноги загудели,
Заболела голова,
Вижу чётко,вижу ясно-
Ну,какой же тут секрет!
Ведь такого не бывает:
Жопа-есть,а слова-нет…
Долго думала,гадала
Может я плохая дочь
После этого скандала
Не спала совсем я ночь…
А наутро я решила:
Мел у брата попрошу
И на всех заборах-крупно-
Слово «ЖОПА» напишу!!!
Россия планомерно идёт по китайскому пути на которую так любят наяривать совкодрочеры.
Зритель, помни, брючный костюм, длинные волосы, макияж — нельзя.
Мужик в образе бабки из ансамбля — добро пожаловать.
Они может ещё "нравственные патрули" создадут, для отлова тех кто не "соответствует образу" ? Что это за дичь вообще? Что за цирковой суд?
Казаки уже есть же
Эт че там за юдашкин или гуччи судья?) ебать в моде разбираются
Все в Военторг за одеждой!
То есть все акценты , которые можно уловить на тв , это пропаганда чего либо ?
Тогда есть что предъявить каждому каналу как бы
нет пизды
Пизда Джигурде
В кремле сидит вор, государство живёт не по законам, а по понятиям, просто всем этим петухам указали их место у параши.