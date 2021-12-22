Reuters: власти США рассматривают запрет на поставки в Россию смартфонов и автозапчастей в случае вторжения в Украину Статьи редакции
Меры могут стать дополнением к экономическим санкциям — например, отключению страны от платёжной системы SWIFT.
Власти США обсуждают дополнительные санкции в случае, если Россия введёт войска на территорию Украины. В числе предлагаемых мер — запрет на поставки смартфонов, компонентов для производства самолётов и автомобилей, а также материалов «из многих других отраслей». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента.
Как рассказал собеседник агентства, экспортные ограничения могут стать дополнением к экономическим санкциям: против окружения президента Владимира Путина, российских банков и энергетических компаний, а также отключения России от международной платёжной системы SWIFT.
Меры могут стать для России «беспрецедентными» и перекрыть стране доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий, сообщил источник. По его словам, ограничения будут вводиться теми же инструментами, которые использовались против китайской компании Huawei — власти США посчитали её деятельность противоречащей интересам национальной безопасности и ввели санкции.
В начале декабря Bloomberg и CNN писали, что Евросоюз и США рассматривают возможность ввести против России ограничения в случае военного вторжения страны на Украину. По словам источников СМИ, ограничения могли коснуться крупнейших российских банков, энергетических компаний, олигархов, Российского фонда прямых инвестиций, возможности обмена рублей на доллары, евро и фунты.
Ого, прямо с козырей зашли. Если ещё к ним присоединится Британия, пригрозив прекратить поставки Лэнд Роверов, а следом и Швейцария пообещать перекрыть экспорт шоколадок Toblerone, то с такой мощной поддержкой Украине бояться нечего. А если серьёзно, то последняя ощущает себя сейчас вероятно как героиня известного мема.
Ну пока никто не напал. Так что значит между население Донбасса и телефоном выбрали телефон
Большие сомнения, что кто-то собирался нападать.
Вообще это очень странно, когда США командует когда и как Россия собирается напасть на Украину, а немецкие СМИ рисуют планы нападения
Или так: Никто так и не принял Украину в НАТО. Так что между Украиной и интересами России выбрали интересы России.
Это очень смешно конечно.
Но никто не нападает
Но Крым оккупировали и 14к человек убили
Потому что дед тряпка, был бы нормальный президент, ещё бы в 2014 напал.
Сам думал, что смешно а вчера Шойгу заявил, что готовится провокация - вот и казус белли. Одно дело когда всякие клоуны с телепрограмм говорят, а тут другой уровень. Конечно, никто на Киев наступать не будет, а возродить проект Новороссия вполне можно. Маленькая победоносная война, все как мы любим, для возврата доверия народа к власти после QR фашизма.
после QR фашизма
Во время, а не после... США сказали, что война в январе начнется
Хорошо, что я старые смартфоны и ноутбуки не выкидываю.
Они тоже американские прямо или косвенно
омерика стронг
Любопытно, а что тогда будет с американскими интернет-сервисами? Ведь в таком случае они находятся под двойной угрозой: их могут вырубить как сами американцы, так и вероятно мы сами в качестве контрсанкций. И вот представьте, если накроются разом (или выборочно) iOS, Google Play, Steam, Nindendo eShop, PS Store, Xbox Store, Netflix. Перестанут работать какие-то файлохранилища, а также ПО по подписке вроде MS Office 365, продукция Adobe и т.п.
Это выстрел в ногу через голову, но нам не в первой.
ДТФ-чане организуют вооружённое восстание во главе с Вадимом Елистратовым
Если будет война - последнее, о чем ты будешь переживать, это Steam, PS Store и Netflix
А с какой целью по твоему учения по ковровым блокировкам устраивали под видом блокировки телеграма? Выяснение зависимости критичных инфраструктурных систем.
Вау! Тэжэ написал что-то про эскалацию у границ Украины, ну надо же. Кризис уже два месяца продолжается и только сейчас, после потенциального запрета айфонов, вы публикуете инфу. Спасибо, что держите в курсе, дорогая редакция!
Ну и кстати tj не обязан писать что-то про фантазии США. tj не аналитический обозреватель
Чел, вопрос не в фантазиях США, а в том, что происходит с внешней политикой РФ в данный момент. Про ультиматум Путина к НАТО ни слова. Про вчерашние сказки солнцеликого в окружении генералов ВС - ни слова. И о куче других событий также ни слова.
Сделай одолжение - ничего не пиши под моими комментами.
Да кому не похуй на Украину
Простите, я хотел сказать: кому не похуй в Украину
Кризис уже два месяца продолжается
уже 8 лет, ты хотел сказать?
Не хотел. Я имел ввиду ситуацию с сосредоточением войск у границ Украины и все вытекающие из этого события. В очко себе минус свой забей
Пиздуй на сайт тижорнал точка уа и там высказывай
Утильпанк (англ. Salvagepunk) показывает антиутопический, постапокалиптический мир с новым взглядом на старые вещи, ценность которых определяется не деньгами, а функциональностью и подвластностью переделке.
Особенно зажиточных тжшников можно будет обнести и забрать старые смартфоны и ноутбуки. Они буду цениться больше, чем новые айфоны.
Моё зоито!
Запрет на поставку смартфонов или полное прекращение работы телеграма в России?
Кароч, по факту нихуя ощутимого Запад сделать не сможет, понятно
Но никто не напал
Я бы на на росиюшку запретил любую орг технику и расходные материалы к этой технике поставлять.
Пусть на бересте хуярят карандашами, а а лучше и карандаши км хуям отобрать.
Пусть царапают иголками. Цыганскими.
Но по факту ты не можешь даже запретить мамке проверять твои карманы после школы
Хм. Наверное, ты поддерживал белорусскую оппозицию, которая призывала ввести санкции против Беларуси
покупаю айфоны на все деньги
Лучше инвестируй в почтовых голубей
Нато как увидят этих пенсов в виде Путина, Шойгу с его огромной шапкой, так сразу сдадутся по версии Путина
Сделаем больно лояльным к США людям, спасибо!
Ничего умнее не придумали, как обычно
"сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента" - короче, тупой анонинмный наброс, за который никто не ответит даже словами. Идея запрета смартов полный бред, потому что как раз таки через смартфоны координировались все революции последнего времени и распространяется большая часть антипутинской информации. Большей радости для власти придумать сложно, если люди перестанут смотреть ютуб и всякие твиттеры, а останутся только с телевизорами.
Так идея США и их санкций всегда была такая
- мы сделаем больно простым людям и они власти свергнут
Но это перестаёт работать в странах где десятилетиями подавлялось гражданское общество
Когда же они наконец поймут, вопрос риторический.
В любом случае смарты это не та цель, которую даже гипотетически можно предположить реальной. Больно сделают ударив по финансовой системе, когда рубль опять обесценится, все товары подражают, увеличится безработица и так далее... А смарты никогда не запретят, по крайней мере с той стороны.
Это так смешно
Так и скрепа треснуть может