Меры могут стать дополнением к экономическим санкциям — например, отключению страны от платёжной системы SWIFT.

Власти США обсуждают дополнительные санкции в случае, если Россия введёт войска на территорию Украины. В числе предлагаемых мер — запрет на поставки смартфонов, компонентов для производства самолётов и автомобилей, а также материалов «из многих других отраслей». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента.

Как рассказал собеседник агентства, экспортные ограничения могут стать дополнением к экономическим санкциям: против окружения президента Владимира Путина, российских банков и энергетических компаний, а также отключения России от международной платёжной системы SWIFT.

Меры могут стать для России «беспрецедентными» и перекрыть стране доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий, сообщил источник. По его словам, ограничения будут вводиться теми же инструментами, которые использовались против китайской компании Huawei — власти США посчитали её деятельность противоречащей интересам национальной безопасности и ввели санкции.

В начале декабря Bloomberg и CNN писали, что Евросоюз и США рассматривают возможность ввести против России ограничения в случае военного вторжения страны на Украину. По словам источников СМИ, ограничения могли коснуться крупнейших российских банков, энергетических компаний, олигархов, Российского фонда прямых инвестиций, возможности обмена рублей на доллары, евро и фунты.