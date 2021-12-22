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Яна Ломакина

Reuters: власти США рассматривают запрет на поставки в Россию смартфонов и автозапчастей в случае вторжения в Украину Статьи редакции

Меры могут стать дополнением к экономическим санкциям — например, отключению страны от платёжной системы SWIFT.

Власти США обсуждают дополнительные санкции в случае, если Россия введёт войска на территорию Украины. В числе предлагаемых мер — запрет на поставки смартфонов, компонентов для производства самолётов и автомобилей, а также материалов «из многих других отраслей». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента.

Как рассказал собеседник агентства, экспортные ограничения могут стать дополнением к экономическим санкциям: против окружения президента Владимира Путина, российских банков и энергетических компаний, а также отключения России от международной платёжной системы SWIFT.

Меры могут стать для России «беспрецедентными» и перекрыть стране доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий, сообщил источник. По его словам, ограничения будут вводиться теми же инструментами, которые использовались против китайской компании Huawei — власти США посчитали её деятельность противоречащей интересам национальной безопасности и ввели санкции.

В начале декабря Bloomberg и CNN писали, что Евросоюз и США рассматривают возможность ввести против России ограничения в случае военного вторжения страны на Украину. По словам источников СМИ, ограничения могли коснуться крупнейших российских банков, энергетических компаний, олигархов, Российского фонда прямых инвестиций, возможности обмена рублей на доллары, евро и фунты.

#новости #сша #россия #украина #санкции

3611 просмотров
Спасибо за наводку Dr. Acula
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Романелло Кивогенс

Ого, прямо с козырей зашли. Если ещё к ним присоединится Британия, пригрозив прекратить поставки Лэнд Роверов, а следом и Швейцария пообещать перекрыть экспорт шоколадок Toblerone, то с такой мощной поддержкой Украине бояться нечего. А если серьёзно, то последняя ощущает себя сейчас вероятно как героиня известного мема.

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13
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VladimirV

Ну пока никто не напал. Так что значит между население Донбасса и телефоном выбрали телефон

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Рыжий

Большие сомнения, что кто-то собирался нападать.
Вообще это очень странно, когда США командует когда и как Россия собирается напасть на Украину, а немецкие СМИ рисуют планы нападения

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5
4 комментария
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Люц Шнайдер

Или так: Никто так и не принял Украину в НАТО. Так что между Украиной и интересами России выбрали интересы России.

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2 комментария
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Чувствительный коктейль

То как ощущает себя Украина это все-таки не проблема США, и не проблема России

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Алина Кипр

Это очень смешно конечно.

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VladimirV

Но никто не нападает

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Marhal_New _Arleana

Но Крым оккупировали и 14к человек убили

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14
44 комментария
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Yuriy Klyahin

Потому что дед тряпка, был бы нормальный президент, ещё бы в 2014 напал.

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Макс Романенко

Сам думал, что смешно а вчера Шойгу заявил, что готовится провокация - вот и казус белли. Одно дело когда всякие клоуны с телепрограмм говорят, а тут другой уровень. Конечно, никто на Киев наступать не будет, а возродить проект Новороссия вполне можно. Маленькая победоносная война, все как мы любим, для возврата доверия народа к власти после QR фашизма.

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Рыжий

после QR фашизма
 Во время, а не после... США сказали, что война в январе начнется

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Люц Шнайдер

Хорошо, что я старые смартфоны и ноутбуки не выкидываю.

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VladimirV

Они тоже американские прямо или косвенно

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Люц Шнайдер

омерика стронг

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Романелло Кивогенс

Любопытно, а что тогда будет с американскими интернет-сервисами? Ведь в таком случае они находятся под двойной угрозой: их могут вырубить как сами американцы, так и вероятно мы сами в качестве контрсанкций. И вот представьте, если накроются разом (или выборочно) iOS, Google Play, Steam, Nindendo eShop, PS Store, Xbox Store, Netflix. Перестанут работать какие-то файлохранилища, а также ПО по подписке вроде MS Office 365, продукция Adobe и т.п.

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Дмитрий Денисов

Это выстрел в ногу через голову, но нам не в первой.

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pls help

ДТФ-чане организуют вооружённое восстание во главе с Вадимом Елистратовым

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3
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Рыжий

Если будет война - последнее, о чем ты будешь переживать, это Steam, PS Store и Netflix

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2
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Zufir0 .

А с какой целью по твоему учения по ковровым блокировкам устраивали под видом блокировки телеграма? Выяснение зависимости критичных инфраструктурных систем.

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Ivar Ragnarsson

Вау! Тэжэ написал что-то про эскалацию у границ Украины, ну надо же. Кризис уже два месяца продолжается и только сейчас, после потенциального запрета айфонов, вы публикуете инфу. Спасибо, что держите в курсе, дорогая редакция!

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–5
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Рыжий

Ну и кстати tj не обязан писать что-то про фантазии США. tj не аналитический обозреватель

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Ivar Ragnarsson

Чел, вопрос не в фантазиях США, а в том, что происходит с внешней политикой РФ в данный момент. Про ультиматум Путина к НАТО ни слова. Про вчерашние сказки солнцеликого в окружении генералов ВС - ни слова. И о куче других событий также ни слова.
Сделай одолжение - ничего не пиши под моими комментами.

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–2
6 комментариев
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Сталин спас Россию

Да кому не похуй на Украину

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Сталин спас Россию

Простите, я хотел сказать: кому не похуй в Украину

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Рыжий

Кризис уже два месяца продолжается
 уже 8 лет, ты хотел сказать?

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Ivar Ragnarsson

Не хотел. Я имел ввиду ситуацию с сосредоточением войск у границ Украины и все вытекающие из этого события. В очко себе минус свой забей

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–4
5 комментариев
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Имя И Фамилия

Пиздуй на сайт тижорнал точка уа и там высказывай

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Anton NS

Утильпанк (англ. Salvagepunk) показывает антиутопический, постапокалиптический мир с новым взглядом на старые вещи, ценность которых определяется не деньгами, а функциональностью и подвластностью переделке.
 Особенно зажиточных тжшников можно будет обнести и забрать старые смартфоны и ноутбуки. Они буду цениться больше, чем новые айфоны.

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Люц Шнайдер

Моё зоито!

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Mario Puzo

Запрет на поставку смартфонов или полное прекращение работы телеграма в России?

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Сталин спас Россию

Кароч, по факту нихуя ощутимого Запад сделать не сможет, понятно

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Чувствительный коктейль

Без продукции Apple не напасть на Украину

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VladimirV

Но никто не напал

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Чувствительный коктейль

Как Путин: "Всё равно бы санкции ввели, даже если бы мы Крым не забрали"

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Robo Krabe

Я бы на на росиюшку запретил любую орг технику и расходные материалы к этой технике поставлять.
Пусть на бересте хуярят карандашами, а а лучше и карандаши км хуям отобрать.
Пусть царапают иголками. Цыганскими.

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Сталин спас Россию

Но по факту ты не можешь даже запретить мамке проверять твои карманы после школы

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Рыжий

Хм. Наверное, ты поддерживал белорусскую оппозицию, которая призывала ввести санкции против Беларуси

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Madegghead

покупаю айфоны на все деньги

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Люц Шнайдер

Лучше инвестируй в почтовых голубей

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Антон Лисин

Нато как увидят этих пенсов в виде Путина, Шойгу с его огромной шапкой, так сразу сдадутся по версии Путина

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Super 72

Сделаем больно лояльным к США людям, спасибо!
Ничего умнее не придумали, как обычно

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Чувствительный коктейль

Как я понимаю, многие комментаторы дальше слова смартфоны не стали читать и принялись изо всех сил пытаться шутить

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Forrest_Dumb

"сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента" - короче, тупой анонинмный наброс, за который никто не ответит даже словами. Идея запрета смартов полный бред, потому что как раз таки через смартфоны координировались все революции последнего времени и распространяется большая часть антипутинской информации. Большей радости для власти придумать сложно, если люди перестанут смотреть ютуб и всякие твиттеры, а останутся только с телевизорами.

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Super 72

Так идея США и их санкций всегда была такая

- мы сделаем больно простым людям и они власти свергнут

Но это перестаёт работать в странах где десятилетиями подавлялось гражданское общество

Когда же они наконец поймут, вопрос риторический.

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Forrest_Dumb

В любом случае смарты это не та цель, которую даже гипотетически можно предположить реальной. Больно сделают ударив по финансовой системе, когда рубль опять обесценится, все товары подражают, увеличится безработица и так далее... А смарты никогда не запретят, по крайней мере с той стороны.

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Paladin 404992

Это так смешно

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Robo Krabe

Так и скрепа треснуть может

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