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Яна Ломакина

Структура «Ростеха» сообщила о пропаже в Казани десяти самолётов спецназначения стоимостью почти 165 миллионов рублей Статьи редакции

Предприятие попросило инициировать их розыск и возбудить уголовное дело.

Десять первых российских лёгких самолётов аграрного назначения Т-500, заказанных Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» (структура «Ростеха») у казанской компании МВЕН, пропали. Об этом пишет РБК со ссылкой на генерального директора организации Алексея Будыкина.

Булыкин уточнил, что девять из десяти самолетов находились под судебным арестом из-за производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными требователями. Девять самолётов, себестоимость которых составляет около 165 миллионов рублей, должны были находиться на территории Казанского авиазавода им. Горбунова. Десятый, выставочный образец, также пропал.

«Технология» подала заявление о розыске самолётов и возбуждении уголовного дела по факту незаконных действий в отношении имущества, находящегося под арестом. В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов сообщили РБК, что начали доследственную проверку. В пресс-службе МВЕН отказались от комментариев.

#новости #ростех

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Чувствительный коктейль

тадаам и они испарились

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Чувствительный коктейль

Так и залили Бугульму вместо топлива

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Super 72

Как с такими распи *** собрались нападать на кого-то?

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Чувствительный коктейль

Нападать самолетами для орошения полей?

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Spid3r

Будут орошать химоружием.

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Федор Казаков

Не думал, что самолёты подобного класса стоят примерно 18,3 млн. рублей. Даже как-то дёшево, получается…

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Чувствительный коктейль

А сколько он по твоему должен стоить?

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фиолетовый бобер

Охранники отнесли на металлолом?

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Чувствительный коктейль

А был ли мальчик?
Нифига, может, не сделали, а тут пришло время отвечать.

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Айзеблакетбрасорк
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Сталин спас Россию

Они улетели в тёплые края

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Чувствительный коктейль

Но обещали вернуться?

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Чувствительный коктейль

Все зависит от того, заведут уголовное дело или нет

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супрематизм 2.0

̶О̶н̶а̶ ̶у̶т̶о̶н̶у̶л̶а̶ они улетели

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Shenmue

Да это Вам не мост из парка стибрить))) пиндосы щеглы щеглами

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Eugene Panfilov

да как же так-то

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