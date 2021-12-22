Структура «Ростеха» сообщила о пропаже в Казани десяти самолётов спецназначения стоимостью почти 165 миллионов рублей Статьи редакции
Предприятие попросило инициировать их розыск и возбудить уголовное дело.
Десять первых российских лёгких самолётов аграрного назначения Т-500, заказанных Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» (структура «Ростеха») у казанской компании МВЕН, пропали. Об этом пишет РБК со ссылкой на генерального директора организации Алексея Будыкина.
Булыкин уточнил, что девять из десяти самолетов находились под судебным арестом из-за производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными требователями. Девять самолётов, себестоимость которых составляет около 165 миллионов рублей, должны были находиться на территории Казанского авиазавода им. Горбунова. Десятый, выставочный образец, также пропал.
«Технология» подала заявление о розыске самолётов и возбуждении уголовного дела по факту незаконных действий в отношении имущества, находящегося под арестом. В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов сообщили РБК, что начали доследственную проверку. В пресс-службе МВЕН отказались от комментариев.
Как с такими распи *** собрались нападать на кого-то?
Будут орошать химоружием.
Не думал, что самолёты подобного класса стоят примерно 18,3 млн. рублей. Даже как-то дёшево, получается…
Охранники отнесли на металлолом?
Они улетели в тёплые края
̶О̶н̶а̶ ̶у̶т̶о̶н̶у̶л̶а̶ они улетели
Да это Вам не мост из парка стибрить))) пиндосы щеглы щеглами
да как же так-то