Десять первых российских лёгких самолётов аграрного назначения Т-500, заказанных Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» (структура «Ростеха») у казанской компании МВЕН, пропали. Об этом пишет РБК со ссылкой на генерального директора организации Алексея Будыкина.

Булыкин уточнил, что девять из десяти самолетов находились под судебным арестом из-за производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными требователями. Девять самолётов, себестоимость которых составляет около 165 миллионов рублей, должны были находиться на территории Казанского авиазавода им. Горбунова. Десятый, выставочный образец, также пропал.