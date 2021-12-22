Совфед запланировал вписать в закон положения кодекса этики искусственного интеллекта Статьи редакции
Сенаторы хотят прописать запрет на алгоритмы, дискриминирующие граждан.
Кодекс этики ИИ, подписанный крупнейшими российскими разработчиками, который носит рекомендательный характер, Совет федерации будет рекомендовать закрепить в законодательстве. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в верхней палате парламента.
По словам собеседника издания, инициативу предложат 22 декабря на выездном заседании Совета по цифровой экономике про Совфеде. Сенаторы рекомендуют ввести отдельный законодательный запрет на включение в состав технологий искусственного интеллекта алгоритмов и параметров, дискриминирующих граждан по различным признакам, чтобы «ни пол, ни раса, ни какие-то индивидуальные предпочтения не служили основанием, для того чтобы человеку отказывали в приёме на работу или каких-либо социальных льготах».
Кроме того, Совфед порекомендует Минэкономразвития создать механизм, позволяющий предварительно оценивать последствия внедрения искусственного интеллекта «в целях исключения негативного воздействия на права человека и гражданина».
В конце октября крупнейшие российские компании, включая «Ростелеком», «Яндекс», Сбер, МТС, VK, «Газпром нефть», РФПИ и НИУ ВШЭ, подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта. Документ предусматривает, что разработчики технологий не приведут к умышленной дискриминации людей, утечке персональных данных и другому нарушению прав человека.
оценивать последствия внедрения искусственного интеллекта «в целях исключения негативного воздействия на права человека и гражданина».
Запретить ИИ который выискивает коррупцию и незадекларрованные яхты и дачи у всяких ЛСДУЗ и ЙФЯУ9
Вот ты зачем наговариваешь? Какой еще президент превентивно начал защищать аватары в метавселенной?
чтобы «ни пол, ни раса, ни какие-то индивидуальные предпочтения не служили основанием, для того чтобы человеку отказывали».
Расскажите, пожалуйста, дорогие сенаторы, какие индивидуальные предпочтения имеются в виду.
Может быть, "длинные волосы, макияж, накрашенные ногти, платья и украшения" на мужчине?
Ты что, Терминатор 2 не смотрел? Там же достаточно сказать ему «будь хорошим» и он будет хорошим, именно так это и работает (по-крайней мере в голове тех кто придумал этот типа-кодекс)
Проходили: хотели как лучше, но получается как всегда
запрет упоминания навального?
хай тек, лоу лайф
А шутки разрешены? Или ИИ посадят за такое.