Совфед запланировал вписать в закон положения кодекса этики искусственного интеллекта

Сенаторы хотят прописать запрет на алгоритмы, дискриминирующие граждан.

Кодекс этики ИИ, подписанный крупнейшими российскими разработчиками, который носит рекомендательный характер, Совет федерации будет рекомендовать закрепить в законодательстве. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в верхней палате парламента.

По словам собеседника издания, инициативу предложат 22 декабря на выездном заседании Совета по цифровой экономике про Совфеде. Сенаторы рекомендуют ввести отдельный законодательный запрет на включение в состав технологий искусственного интеллекта алгоритмов и параметров, дискриминирующих граждан по различным признакам, чтобы «ни пол, ни раса, ни какие-то индивидуальные предпочтения не служили основанием, для того чтобы человеку отказывали в приёме на работу или каких-либо социальных льготах».

Кроме того, Совфед порекомендует Минэкономразвития создать механизм, позволяющий предварительно оценивать последствия внедрения искусственного интеллекта «в целях исключения негативного воздействия на права человека и гражданина».

В конце октября крупнейшие российские компании, включая «Ростелеком», «Яндекс», Сбер, МТС, VK, «Газпром нефть», РФПИ и НИУ ВШЭ, подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта. Документ предусматривает, что разработчики технологий не приведут к умышленной дискриминации людей, утечке персональных данных и другому нарушению прав человека.