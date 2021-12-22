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Яна Ломакина

Совфед запланировал вписать в закон положения кодекса этики искусственного интеллекта Статьи редакции

Сенаторы хотят прописать запрет на алгоритмы, дискриминирующие граждан.

Кодекс этики ИИ, подписанный крупнейшими российскими разработчиками, который носит рекомендательный характер, Совет федерации будет рекомендовать закрепить в законодательстве. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в верхней палате парламента.

По словам собеседника издания, инициативу предложат 22 декабря на выездном заседании Совета по цифровой экономике про Совфеде. Сенаторы рекомендуют ввести отдельный законодательный запрет на включение в состав технологий искусственного интеллекта алгоритмов и параметров, дискриминирующих граждан по различным признакам, чтобы «ни пол, ни раса, ни какие-то индивидуальные предпочтения не служили основанием, для того чтобы человеку отказывали в приёме на работу или каких-либо социальных льготах».

Кроме того, Совфед порекомендует Минэкономразвития создать механизм, позволяющий предварительно оценивать последствия внедрения искусственного интеллекта «в целях исключения негативного воздействия на права человека и гражданина».

В конце октября крупнейшие российские компании, включая «Ростелеком», «Яндекс», Сбер, МТС, VK, «Газпром нефть», РФПИ и НИУ ВШЭ, подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта. Документ предусматривает, что разработчики технологий не приведут к умышленной дискриминации людей, утечке персональных данных и другому нарушению прав человека.

#новости #право #ии

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Чувствительный коктейль

чиновники обычного интеллекта то не достигли, а уже за искусственный берутся

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Трансгендолет

оценивать последствия внедрения искусственного интеллекта «в целях исключения негативного воздействия на права человека и гражданина».
Запретить ИИ который выискивает коррупцию и незадекларрованные яхты и дачи у всяких ЛСДУЗ и ЙФЯУ9

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9
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Чувствительный коктейль

Я не удивлюсь, если путину доложили, что все это нашел искусственный интеллект, и воровство техники их офиса антикоррупционной организации Навального - это попытки его обнаружить.

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3
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Чувствительный коктейль

А стоило бы удивиться. Путин похоже вообще все эти технологии в рот ебал, а тут ему ещё и объяснять что-то. Сказали хуета, а он уже и сам всё знает.

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0
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Чувствительный коктейль

С искусственным интеллектом у него, по-моему, особые отношения. "тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира" - сказал он, имея в виду, конечно же, себя

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Чувствительный коктейль

Так это и говорит ему о его опасности. Опять же такая формулировка говорит о его полном непонимании происходящего.

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Nick Rosenberg

Вот ты зачем наговариваешь? Какой еще президент превентивно начал защищать аватары в метавселенной?

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Чувствительный коктейль

Совфед намерен вписать в закон положения
 Кароче положняк такой, господа арестанты

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Чувствительный коктейль

Новый мусарской (подчёркнуто волнистой чертой) прогон.

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Чувствительный коктейль

чтобы «ни пол, ни раса, ни какие-то индивидуальные предпочтения не служили основанием, для того чтобы человеку отказывали».
Расскажите, пожалуйста, дорогие сенаторы, какие индивидуальные предпочтения имеются в виду.

Может быть, "длинные волосы, макияж, накрашенные ногти, платья и украшения" на мужчине?

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Чувствительный коктейль

А чего не "ботокс, плешь и пынеходы"?

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Чувствительный коктейль

За них никого не оштрафовали на миллион рублей

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Чувствительный коктейль

Зато один такой говна столько наворотил, что стоило бы. Вот и беспокоятся заранее.

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Чувствительный коктейль

Читал я этот документ, сплошное словоблудие. Что-то типа "плохое не делай, а хорошее как получится".

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Чувствительный коктейль

Ну так это типа меморандума. Никто не захочет себе заранее руки связывать конкретными запретами. Ща в Совфеде им напихают.

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Чувствительный коктейль

Так я и говорю, что словоблудие. Просто широкий жест, мол НАМ НЕ ВСЁ РАВНО.

Ща в Совфеде им напихают.
 Сомневаюсь. В той же Москве распознавание лица в каждой камере, сейчас бы это регулировать начать.

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3
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Чувствительный коктейль

Сенаторы хотят прописать запрет на алгоритмы, дискриминирующие граждан.
понимают "избранники", что уже сейчас они в разы тупее ИИ.

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Чувствительный коктейль

Если граждане не выполняют законы, то почему искусственный интеллект будет их исполнять?

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Леонид Гудимов

Ты что, Терминатор 2 не смотрел? Там же достаточно сказать ему «будь хорошим» и он будет хорошим, именно так это и работает (по-крайней мере в голове тех кто придумал этот типа-кодекс)

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Айзеблакетбрасорк

Проходили: хотели как лучше, но получается как всегда

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FOX

запрет упоминания навального?

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Чувствительный коктейль

Запрет упоминания всех оппозиционеров без оглядки на расу, пол и индивидуальные предпочтения

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Имя И Фамилия

хай тек, лоу лайф

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Чувствительный коктейль

Правительство, Сбер, «Яндекс», VK и другие компании
 Правительство и другие компании
 Ещё в прошлый раз с этого проиграл. ООО "РФ".

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Lofoten Forsake

А шутки разрешены? Или ИИ посадят за такое.

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Чувствительный коктейль

Совфед запланировал вписать в закон положения кодекса этики искусственного интеллекта
у вас 10 самолётов под носом спиздили, а вы про ИИ

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Чувствительный коктейль

Ахаххахахах

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