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Новости
Сергей Исенеков

Intel отправит всех невакцинированных сотрудников в неоплачиваемый отпуск Статьи редакции

При этом работников не будут увольнять, но позволят вернуться к работе лишь после прохождения вакцинации от коронавируса.

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Фото Bloomberg

Кадровой директор Intel Кристи Памбианки разослал сотрудникам компании служебное письмо, в котором говорится о крайнем сроке прохождения вакцинации — 4 января. В случае отказа от прививки работники должны получить освобождение от неё по медицинским или религиозным причинам. Об этом пишут Associated Press и The Oregonian.

Если сотрудники не предоставят медотвод или отказ от прививки по иным причинам, то их отправят в неоплачиваемый отпуск с 4 апреля. Он продлится не менее трёх месяцев. При этом такие работники каждую неделю должны будут сдавать тесты на коронавирус, даже если работают удалённо.

The Oregonian отмечает, что Intel в своём решении ссылается на указ правительства США, который обязывает федеральных подрядчиков прививать сотрудников. Это требование касается компаний с более чем 100 работниками в штате.

Однако в штатах Джорджия и Луизиана приостановили указ после совместного иска компаний и религиозных соообществ. По их мнению, такое требование нарушает Конституцию США. Правительство в свою очередь подало апелляцию на решения федеральных судов в этих двух штатах.

Как рассказали в Intel, компания оставит своё решение без изменений, пока правовые вопросы не будут урегулированы. «Мы внимательно следим за ситуацией в Луизиане и Джорджии. Мы ожидаем, что потребуется время для урегулирования подобных дел и полного их разрешения», — заявили в Intel.

Google отправляет непривитых сотрудников в 30-дневный отпуск. Если они не предоставят медотвод или не вакцинируются по истечению этого срока, то их отправят в неоплачиваемый отпуск или могут уволить.

Meta и Microsoft также требуют, чтобы все сотрудники компаний прошли вакцинацию до того, как они откроют офисы. Apple решила не прибегать к таким методам, но требует от работников регулярной сдачи тестов на коронавирус.

#новости #сша #intel #covid19 #вакцинация

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Чувствительный коктейль

ну логично что корпорация , разрабатывающая чипы, не допустит нечипированных к работе

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25
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Чувствительный коктейль

Если сотрудники не предоставят медотвод или отказ от прививки по иным причинам, то их отправят в неоплачиваемый отпуск с 4 апреля.
 Я хоть и вакцинирован и считаю, что люди должны вакцинироваться, но не могу поддержать такие ограничительные меры.

Больше всего пугает, что есть люди, которые говорят мне "не важно вакцинирован ты сам, но если не поддерживаешь такие вот ограничения, то ты антиваксер".

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10
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Чувствительный коктейль

Говори им в ответ, что не важно, говорят ли они на русском, если они так сосут у государства, то они китайцы

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4
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Чувствительный коктейль

Я нахожу что им ответить, тут само наличие такой модели мышления напрягает.

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0
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WED CR.ST.

Просто подмена понятий хорошо даётся пропагандонам.

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1
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Чувствительный коктейль

Это не мышление

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0
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rustyrazor

Ты антиваксер.
Учитывая, что пандемия сказывается абсолютно на всех, никого ебать не должно, хочет ли кто-то делать прививку, или не хочет.

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–3
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Чувствительный коктейль

Третью то сделал?

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4
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rustyrazor

Да я вторую только в ноябре сделал. Энивей, бустеров пока что в стране нет (точнее есть, но только для уязвимых групп) и вряд ли будут до весны.

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0
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Чувствительный коктейль

Пандемия гриппа не сказывается абсолютно на всех?
Как насчет ситуации на дорогах?

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1
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rustyrazor

От гриппа ломается система здравоохранения и появляется необходимость вводить убивающие экономику локдауны?

Рано или поздно антиваксеры поймут, что сравнивать болезнь со смертностью 2.5% с болезнью со смертностью 0.1% некорректно, но не сегодня.

Как насчет ситуации на дорогах?
Что?

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–1
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Чувствительный коктейль

Как насчет смертности 1.2%? У тебя есть график твоего личного отношения к смертности болезни?
Что
 Вот есть европе с зеро толеранс к смертям на дорогам, действующим, можно понять их логичность с зеро толеранс к смертности от болезней.
Где плакаты и срачи от тебя по поводу антиасфальтовцев, убивающих 20 тыщ в год и калечащих хз скока?

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0
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Чувствительный коктейль

считаю, что люди должны вакцинироваться, но...
Большинству достаточно этого "но", чтобы сделать все выводы. Так проще

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1
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TJ Raccoon

Ты думаешь это решение принималось на уровне руководства компании? Ребят попросили, а ребята хотят спокойно работать.

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–1
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Киберморж

Кто это такой влиятельный попросил, если не секрет? Неужели сам председатель Си, Могучий Нефритовый Жезл?

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0
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Чувствительный коктейль

Народ попросил! Простые рабочий Иван великий Хi

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Чувствительный коктейль

Какая позиция русских антиваксеров по данному вопросу?

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0
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Чувствительный коктейль

Переход на AMD

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10
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Рыжий

Амд топчик

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Артур Мудрик

реально помогал, пока отопление не дали

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1
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Чувствительный коктейль

always has been

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Рыжий

Шутка актуальна, только если у тебя топовый гражданский проц
Средний сегмент 12-16 потоков холодный, как сердце моей бывший

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Артур Мудрик

шутка актуальна еще в том случае, если ты пригорел и начал доказывать что шутка не актуальна

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Чувствительный коктейль

просто купи райзен

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Рыжий

Не узнаем. Все умерли

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rustyrazor

Очередная победа ваксеров ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Chikk

Твоя борьба? Спокойно жить слишком сложно, надо обязательно бороться? :)

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4
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Чувствительный коктейль

или религиозным причинам
 Шёл 2021 год.

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Рыжий

Ты че, это же США. Если они религию так ценят - значит, все правильно и нормально

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Киберморж

А если работник переболел и уже имеет адекватный уровень антител и T-лимфоцитарный ответ?

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lovemyonahole

Антиваксер!!!

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Чувствительный коктейль

TЖ-лимфоцитарный ответ

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