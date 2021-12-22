Intel отправит всех невакцинированных сотрудников в неоплачиваемый отпуск Статьи редакции
При этом работников не будут увольнять, но позволят вернуться к работе лишь после прохождения вакцинации от коронавируса.
Кадровой директор Intel Кристи Памбианки разослал сотрудникам компании служебное письмо, в котором говорится о крайнем сроке прохождения вакцинации — 4 января. В случае отказа от прививки работники должны получить освобождение от неё по медицинским или религиозным причинам. Об этом пишут Associated Press и The Oregonian.
Если сотрудники не предоставят медотвод или отказ от прививки по иным причинам, то их отправят в неоплачиваемый отпуск с 4 апреля. Он продлится не менее трёх месяцев. При этом такие работники каждую неделю должны будут сдавать тесты на коронавирус, даже если работают удалённо.
The Oregonian отмечает, что Intel в своём решении ссылается на указ правительства США, который обязывает федеральных подрядчиков прививать сотрудников. Это требование касается компаний с более чем 100 работниками в штате.
Однако в штатах Джорджия и Луизиана приостановили указ после совместного иска компаний и религиозных соообществ. По их мнению, такое требование нарушает Конституцию США. Правительство в свою очередь подало апелляцию на решения федеральных судов в этих двух штатах.
Как рассказали в Intel, компания оставит своё решение без изменений, пока правовые вопросы не будут урегулированы. «Мы внимательно следим за ситуацией в Луизиане и Джорджии. Мы ожидаем, что потребуется время для урегулирования подобных дел и полного их разрешения», — заявили в Intel.
Google отправляет непривитых сотрудников в 30-дневный отпуск. Если они не предоставят медотвод или не вакцинируются по истечению этого срока, то их отправят в неоплачиваемый отпуск или могут уволить.
Meta и Microsoft также требуют, чтобы все сотрудники компаний прошли вакцинацию до того, как они откроют офисы. Apple решила не прибегать к таким методам, но требует от работников регулярной сдачи тестов на коронавирус.
Если сотрудники не предоставят медотвод или отказ от прививки по иным причинам, то их отправят в неоплачиваемый отпуск с 4 апреля.
Я хоть и вакцинирован и считаю, что люди должны вакцинироваться, но не могу поддержать такие ограничительные меры.
Больше всего пугает, что есть люди, которые говорят мне "не важно вакцинирован ты сам, но если не поддерживаешь такие вот ограничения, то ты антиваксер".
Просто подмена понятий хорошо даётся пропагандонам.
Ты антиваксер.
Учитывая, что пандемия сказывается абсолютно на всех, никого ебать не должно, хочет ли кто-то делать прививку, или не хочет.
Да я вторую только в ноябре сделал. Энивей, бустеров пока что в стране нет (точнее есть, но только для уязвимых групп) и вряд ли будут до весны.
От гриппа ломается система здравоохранения и появляется необходимость вводить убивающие экономику локдауны?
Рано или поздно антиваксеры поймут, что сравнивать болезнь со смертностью 2.5% с болезнью со смертностью 0.1% некорректно, но не сегодня.
Как насчет ситуации на дорогах?
Что?
Как насчет смертности 1.2%? У тебя есть график твоего личного отношения к смертности болезни?
Что
Вот есть европе с зеро толеранс к смертям на дорогам, действующим, можно понять их логичность с зеро толеранс к смертности от болезней.
Где плакаты и срачи от тебя по поводу антиасфальтовцев, убивающих 20 тыщ в год и калечащих хз скока?
Ты думаешь это решение принималось на уровне руководства компании? Ребят попросили, а ребята хотят спокойно работать.
Кто это такой влиятельный попросил, если не секрет? Неужели сам председатель Си, Могучий Нефритовый Жезл?
Амд топчик
реально помогал, пока отопление не дали
Шутка актуальна, только если у тебя топовый гражданский проц
Средний сегмент 12-16 потоков холодный, как сердце моей бывший
шутка актуальна еще в том случае, если ты пригорел и начал доказывать что шутка не актуальна
Не узнаем. Все умерли
Очередная победа ваксеров ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Твоя борьба? Спокойно жить слишком сложно, надо обязательно бороться? :)
Ты че, это же США. Если они религию так ценят - значит, все правильно и нормально
А если работник переболел и уже имеет адекватный уровень антител и T-лимфоцитарный ответ?
Антиваксер!!!