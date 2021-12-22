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Сергей Исенеков

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей Статьи редакции

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в законодательство, которые отменяют обязательный техосмотр автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Больше его не понадобится проходить, чтобы оформить полис ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Обязательным техосмотр останется в двух случаях: если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учёт или оформляют на нового собственника и при изменении конструкции или замене основных запчастей. Процедура также останется обязательной для такси, автобусов и грузовиков.

Как рассказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона поможет облегчит жизнь многим автовладельцам, а отмена техосмотра коснётся 50 миллионов транспортных средств. Также он отметил, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих полисы ОСАГО, очень низкая.

#новости #законы #право #автомобили

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Лысина Арика

Также он отметил, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих полисы ОСАГО, очень низкая.
 Ну теперь их станет больше/

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Чувствительный коктейль

Ну очевидно что их станет больше, но если их станет больше незначительно, а это освободит от головной боли несколько миллионов человек, то это хорошая сделка.

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Лысина Арика

Ну, еслиб дтп не приводили к жертвам, то очевидно/

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Люц Шнайдер

А есть какая-то статистика сколько ДТП происходит из-за неисправности чего-либо и сколько из-за долбоёбов за рулём?

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1
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encake

вот за 18 год

ГИБДД назвала основную причину аварий :: Autonews
Всего с начала года в России произошло 119,3 тыс. аварий. Эта цифра на 1,9% меньше аналогичных…
www.autonews.ru
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1
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Чувствительный коктейль

В России в нынешнем году основной причиной всех ДТП стало нарушение правил дорожного движения

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Роман Олегович

Нет, Россия наверное единственная страна из развитых, где вообще никак не проверяются ТС после ДТП, даже банально уровень износа шин никто не фиксирует, хотя страховые вполне могут отказать на этом основании.

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Щячло Попячтса

Даже давление в колёсах фиксируется после ДТП в протоколе осмотра места совершения административного правонарушения.

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Чувствительный коктейль

Смотри. Допустим это решение увеличивает количество жертв на 300 в год. Высчитываем суммарное количество дискомфорта от этого решения.
Высчитываем сколько суммарного количества дискомфорта благодаря этому решению мы избегаем.
Если второе больше первого, то можно задуматься о том, хорошая ли это сделка, возможно с точки зрения разных моральных теорий. Если второе на много больше первого, то сделать выбор проще.

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Лысина Арика

Сорре, но я не готов ради своего удобства, пожертвовать несколькими даже потенциальными жертвами/

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Чувствительный коктейль

Даже если увеличение количества смертей на 10 случаев позволит снизить стресс у 50 млн человек на 5%?

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Лысина Арика

А в чем вообще стресс, ты мне поясни? Записываешься заранее на осмотр и проходишь его, тем более, как уже заявляют, что у кого-то просто на колёса смотрят.

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Чувствительный коктейль

Ну мы не это сейчас обсуждаем. Ответь на вопрос так, будто мы точно знаем что это правда.

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Лысина Арика

Ну значит никакого геморра нет, а значит мой ответ нет/

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Чувствительный коктейль

Я же сказал - давай оставим за границей обсуждения есть гемор или нет. И будем рассматривать гипотетическую ситуацию, в которой у нас есть надёжные данные, что увеличение количества смертей на 10 случаев позволит снизить стресс у 50 млн человек на 5%.

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Лысина Арика

Я тебе уже ответил, что нет. Небольшое беспокойство не важнее 10 смертей. Тем более, мы же живем в России, нам не привыкать терпеть/

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Чувствительный коктейль

Не "небольшое беспокойство", а снижение стресса у 50 млн человек на 5%. Даже боль от ударенного мизинца у 50 млн человек - это суммарно огромное количество боли. Ты масштабом пренебрегаешь

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Лысина Арика

А ты пренебрегаешь смертью. Классическая история поезда с двумя путями/

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Чувствительный коктейль

Я не пренебрегаю смертью. Я пытаюсь назначить жизни цену. Чтобы можно было находить более оптимальные стратегии по спасению большего количества жизней.
Говорить что жизнь бесценна высокоморально, но с практической точки зрения это вполне может быть очень безответственной стратегией. Как минимум потому что стресс тоже убивает. Как непосредственно, через заболевания сердца и суициды, так и опосредственно - через людей в стрессе, которые принимают решения, которые могут навредить другим. А скольких он не убьёт, но нанесёт вред организму? Даже минимальное снижение продолжительности жизни на пару дней на масштабе 50 млн - это 100 млн дней, 273 тыс лет жизни.

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Лысина Арика

Ещё раз, если для тебя этот небольшой геморрой важнее, чем жизни, то я не осуждаю тебя, но и не одобряю. Если у тебя даже такой процесс способен вызвать стресс, то нахер ты вообще машину покупал. Вам же даже не каждый год его надо было проходить, как вы вообще живете то ещё и не подохли от стресса/

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Чувствительный коктейль

Если у тебя даже такой процесс способен вызвать стресс
 Ты такими окольными путями пытаешься уйти от моральной диллемы. Довольно типичное поведение для людей, которые не любят брать на себя ответственность. Типо на самом деле стресса нет. Но мы же заранее условились, что рассматриваем ситуацию с точки зрения того, что стресс существует.
273 тыс лет жизни. Это 3900 человеческих жизней при средней продолжительности жизни в 70 лет.
Ради того, чтобы сохранить 10 человеческих жизней.
На деле твоя позиция хоть и выглядит на первый взгляд более моральной, но на деле намного более аморальна. Она эксплуатирует игнорирование последствий и рассматривает ущерб только через 1 шаг.

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Владислав Егоров

Да, нервишки психованных автоблядей не стоят даже одной жизни, чай с ромашкой пейте если крышу рвет или к специалисту сходите

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Чувствительный коктейль

психованных автоблядей
 Ещё больше негативных коннотаций набрось, а то ты недостаточно хуёвыми их выставил. Тот уровень хуёвости который ты описал ещё оставляет немного сострадания.

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Владислав Егоров

Да это ты их такими выставил, заставили чуваков проверить раз в 4 года не развалится ли под ними их же корыто и они так разнервничались что их нервишки аж катастрофической проблемой стали, и ты настолько в своем сознании преисполнился что решил прикинуть сколько жизней человечьих можно на алтарь этой проблемы положить и это будет в принципе норм сделкой, сотка получается норм, а 101 уже нет? Или как?

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Чувствительный коктейль

Да это ты их такими выставил
 То есть это не ты их психованными автоблядями назвал, а я?
они так разнервничались что их нервишки аж катастрофической проблемой стали
 Повторяю, ты недооцениваешь масштаб. Если из-за стресса 1 человек проживёт на 2 дня меньше, это не идёт ни в какое сравнение с 1 смертью. Но если мы сравниваем что 50 млн человек каждый из них проживёт на 2 дня меньше, то это уже 273 тыс лет, 3900 человеческих жизней.
ты настолько в своем сознании преисполнился что решил прикинуть сколько жизней человечьих можно на алтарь этой проблемы положить
 Ты запрещаешь себе рассматривать различные стратегии. Если мы обмениваем 10 жизней на 10 тыс жизней, можно хотя бы эту стратегию рассмотреть, не обязательно её принимать. Но просто "я отказываюсь вообще об этом думать" - это не решение проблемы. В любом случае кто-то умирает, то что ты отказываешься решать этого не меняет. Ты просто якобы не при делах, не из-за твоего решения они умерли, а значит ты такой пиздатый и высоко моральный.

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Чувствительный коктейль

Ни разу не слышал от знакомых, что техосмотры вообще проводят. Обычно постучат по колёсам и всё

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Igor Lysogor

Хочу жить в твоём раю

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Чувствительный коктейль

Вход платный

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Роман Олегович

ТО стоит 400 рублей в интернете, даже на грузовики, и ты серьёзно думаешь, что проблема в этом законе? Интеллектуальный увалень

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Чувствительный коктейль

Также он отметил, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих полисы ОСАГО, очень низкая.
 Ну если это правда, то заебись, хоть что-то полезное блять сделали

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Dmitry Shelobkov

а еще иконки в машине- это вообще 100% гарантия от аварии и износа колодок. Такие машины давно от ТО надо было освободить. Их даже ремонтировать не надо!

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Роман Олегович

Ты перепутал с освященными БТР

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Dmitry Shelobkov

бтр -это другое :)

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Чувствительный коктейль

Скриньте, через пару лет опять вернут

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Иван Иваныч

@Скрин_бот

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Роман Олегович

Раньше 3 года не надо было делать проходить ТО, теперь 4. По-моему, Сергей минус заслужил за такой уебанский заголовок

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Anton Golovanov

Нет, теперь вообще не надо проходить ТО, кроме момента смены владельца.

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Роман Олегович

Блять, я самоустраняюсь

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Роман Олегович

Ебани мне минус, а я пойду свой заберу

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aliftin

Какой процент автомобилей на дорогах сейчас со сроком меньше 4 лет? Хотя бы примерно.

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Чувствительный коктейль

А на что это влияет. Даже для таких автомобилей техосмотр станет редкой историей.

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aliftin

Обязательным техосмотр останется в двух случаях: если транспортное средство старше четырех лет
 Для подавляющей части автомобилистов эта новость вообще ничего не меняет. Мне интересно сколько будет как раз освобождено от этой процедуры.

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Чувствительный коктейль

Ты не дочитал цитируемое предложение до конца.

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Anton Golovanov

Меняет. Техосмотр нужен, только если только что купил машину старше 4 лет и хочешь ее поставить на учет. Если ты просто ездишь на своей машине старше 4 лет, то техосмотр не нужен.

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Чувствительный коктейль

его нужно поставить на учёт или оформляют на нового собственника и при изменении конструкции или замене основных запчастей.
 Так только в четырёх случаях. И это всё редкая история.

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Очень Cерьёзный Валера

39.

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Andrew Sychev

Средний возраст авто в России что то больше 15 лет.

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Чувствительный коктейль

@Сэр Джагадиш Чандра Боше заваривай диф в своей машине

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Чувствительный коктейль

Сообщение удалено

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Чувствительный коктейль

На самом деле бесполезная история, все эти техосмотры дутые и проходятся без особой запары.

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Nike RossXP

отменили, но не отменили.

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Чувствительный коктейль

Главная причина аварии не в неисправности машины, а в человеке за рулём.

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House M.D.

Главное, не встретиться с кармой от своих поступков на дороге

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Странник Вечный

при изменении конструкции или замене основных запчастей.
 Вот тут нужны подробности. Что входит в изменение конструкции, а что в основные запчасти. И техосмотр тут нужен до или после?

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