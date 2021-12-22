Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в законодательство, которые отменяют обязательный техосмотр автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Больше его не понадобится проходить, чтобы оформить полис ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Обязательным техосмотр останется в двух случаях: если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учёт или оформляют на нового собственника и при изменении конструкции или замене основных запчастей. Процедура также останется обязательной для такси, автобусов и грузовиков.

Как рассказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона поможет облегчит жизнь многим автовладельцам, а отмена техосмотра коснётся 50 миллионов транспортных средств. Также он отметил, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих полисы ОСАГО, очень низкая.