Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей Статьи редакции
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в законодательство, которые отменяют обязательный техосмотр автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Больше его не понадобится проходить, чтобы оформить полис ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обязательным техосмотр останется в двух случаях: если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учёт или оформляют на нового собственника и при изменении конструкции или замене основных запчастей. Процедура также останется обязательной для такси, автобусов и грузовиков.
Как рассказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона поможет облегчит жизнь многим автовладельцам, а отмена техосмотра коснётся 50 миллионов транспортных средств. Также он отметил, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих полисы ОСАГО, очень низкая.
Также он отметил, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих полисы ОСАГО, очень низкая.
Ну теперь их станет больше/
Ну, еслиб дтп не приводили к жертвам, то очевидно/
А есть какая-то статистика сколько ДТП происходит из-за неисправности чего-либо и сколько из-за долбоёбов за рулём?
вот за 18 год
Нет, Россия наверное единственная страна из развитых, где вообще никак не проверяются ТС после ДТП, даже банально уровень износа шин никто не фиксирует, хотя страховые вполне могут отказать на этом основании.
Даже давление в колёсах фиксируется после ДТП в протоколе осмотра места совершения административного правонарушения.
Смотри. Допустим это решение увеличивает количество жертв на 300 в год. Высчитываем суммарное количество дискомфорта от этого решения.
Высчитываем сколько суммарного количества дискомфорта благодаря этому решению мы избегаем.
Если второе больше первого, то можно задуматься о том, хорошая ли это сделка, возможно с точки зрения разных моральных теорий. Если второе на много больше первого, то сделать выбор проще.
Сорре, но я не готов ради своего удобства, пожертвовать несколькими даже потенциальными жертвами/
А в чем вообще стресс, ты мне поясни? Записываешься заранее на осмотр и проходишь его, тем более, как уже заявляют, что у кого-то просто на колёса смотрят.
Ну значит никакого геморра нет, а значит мой ответ нет/
Я тебе уже ответил, что нет. Небольшое беспокойство не важнее 10 смертей. Тем более, мы же живем в России, нам не привыкать терпеть/
А ты пренебрегаешь смертью. Классическая история поезда с двумя путями/
Я не пренебрегаю смертью. Я пытаюсь назначить жизни цену. Чтобы можно было находить более оптимальные стратегии по спасению большего количества жизней.
Говорить что жизнь бесценна высокоморально, но с практической точки зрения это вполне может быть очень безответственной стратегией. Как минимум потому что стресс тоже убивает. Как непосредственно, через заболевания сердца и суициды, так и опосредственно - через людей в стрессе, которые принимают решения, которые могут навредить другим. А скольких он не убьёт, но нанесёт вред организму? Даже минимальное снижение продолжительности жизни на пару дней на масштабе 50 млн - это 100 млн дней, 273 тыс лет жизни.
Ещё раз, если для тебя этот небольшой геморрой важнее, чем жизни, то я не осуждаю тебя, но и не одобряю. Если у тебя даже такой процесс способен вызвать стресс, то нахер ты вообще машину покупал. Вам же даже не каждый год его надо было проходить, как вы вообще живете то ещё и не подохли от стресса/
Если у тебя даже такой процесс способен вызвать стресс
Ты такими окольными путями пытаешься уйти от моральной диллемы. Довольно типичное поведение для людей, которые не любят брать на себя ответственность. Типо на самом деле стресса нет. Но мы же заранее условились, что рассматриваем ситуацию с точки зрения того, что стресс существует.
273 тыс лет жизни. Это 3900 человеческих жизней при средней продолжительности жизни в 70 лет.
Ради того, чтобы сохранить 10 человеческих жизней.
На деле твоя позиция хоть и выглядит на первый взгляд более моральной, но на деле намного более аморальна. Она эксплуатирует игнорирование последствий и рассматривает ущерб только через 1 шаг.
Да, нервишки психованных автоблядей не стоят даже одной жизни, чай с ромашкой пейте если крышу рвет или к специалисту сходите
Да это ты их такими выставил, заставили чуваков проверить раз в 4 года не развалится ли под ними их же корыто и они так разнервничались что их нервишки аж катастрофической проблемой стали, и ты настолько в своем сознании преисполнился что решил прикинуть сколько жизней человечьих можно на алтарь этой проблемы положить и это будет в принципе норм сделкой, сотка получается норм, а 101 уже нет? Или как?
Да это ты их такими выставил
То есть это не ты их психованными автоблядями назвал, а я?
они так разнервничались что их нервишки аж катастрофической проблемой стали
Повторяю, ты недооцениваешь масштаб. Если из-за стресса 1 человек проживёт на 2 дня меньше, это не идёт ни в какое сравнение с 1 смертью. Но если мы сравниваем что 50 млн человек каждый из них проживёт на 2 дня меньше, то это уже 273 тыс лет, 3900 человеческих жизней.
ты настолько в своем сознании преисполнился что решил прикинуть сколько жизней человечьих можно на алтарь этой проблемы положить
Ты запрещаешь себе рассматривать различные стратегии. Если мы обмениваем 10 жизней на 10 тыс жизней, можно хотя бы эту стратегию рассмотреть, не обязательно её принимать. Но просто "я отказываюсь вообще об этом думать" - это не решение проблемы. В любом случае кто-то умирает, то что ты отказываешься решать этого не меняет. Ты просто якобы не при делах, не из-за твоего решения они умерли, а значит ты такой пиздатый и высоко моральный.
Хочу жить в твоём раю
ТО стоит 400 рублей в интернете, даже на грузовики, и ты серьёзно думаешь, что проблема в этом законе? Интеллектуальный увалень
а еще иконки в машине- это вообще 100% гарантия от аварии и износа колодок. Такие машины давно от ТО надо было освободить. Их даже ремонтировать не надо!
Ты перепутал с освященными БТР
бтр -это другое :)
@Скрин_бот
Раньше 3 года не надо было делать проходить ТО, теперь 4. По-моему, Сергей минус заслужил за такой уебанский заголовок
Нет, теперь вообще не надо проходить ТО, кроме момента смены владельца.
Блять, я самоустраняюсь
Ебани мне минус, а я пойду свой заберу
Какой процент автомобилей на дорогах сейчас со сроком меньше 4 лет? Хотя бы примерно.
Обязательным техосмотр останется в двух случаях: если транспортное средство старше четырех лет
Для подавляющей части автомобилистов эта новость вообще ничего не меняет. Мне интересно сколько будет как раз освобождено от этой процедуры.
Меняет. Техосмотр нужен, только если только что купил машину старше 4 лет и хочешь ее поставить на учет. Если ты просто ездишь на своей машине старше 4 лет, то техосмотр не нужен.
39.
Средний возраст авто в России что то больше 15 лет.
@Сэр Джагадиш Чандра Боше заваривай диф в своей машине
отменили, но не отменили.
Главное, не встретиться с кармой от своих поступков на дороге
при изменении конструкции или замене основных запчастей.
Вот тут нужны подробности. Что входит в изменение конструкции, а что в основные запчасти. И техосмотр тут нужен до или после?