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Яна Ломакина

Госдума расширила перечень информации, которую Генпрокуратура сможет блокировать без решения суда Статьи редакции

Ограничивать доступ смогут, например, к материалам Фонда борьбы с коррупцией, признанного в России экстремистской и запрещённой организацией.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий возможности Генпрокуратуры блокировать интернет-ресурсы без решения суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Изначально проект предусматривал возможность блокировать только материалы, «оправдывающие экстремизм и терроризм». Ко второму чтению в документ добавили право блокировать ложные сообщения о терактах, продаже поддельных документов, а также материалы запрещённых в России организаций.

Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн, предложивший расширить перечень информации для блокировки, пояснил, что под действие закона могут попасть продавцы поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, ПЦР-тестов, дипломов и водительских прав. Привести примеры материалов запрещённых организаций он затруднился, однако отметил, что теоретически это могут быть публикации Фонда борьбы с коррупцией, который государственные органы России признали экстремистской организацией и запретили его деятельность в стране.

Как отметил в беседе с «Коммерсантом» старший партнёр проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнёв, сейчас такой статус не влечёт автоматического запрета распространяемой организацией информации. По поводу каждой публикации прокуроры обязаны обращаться в суд и доказывать, что сообщения экстремистские. Авторы материалов в свою очередь имеют право возражать и добиваться отмены запрета.

#новости #право #блокировки

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Чувствительный коктейль

Все эти ежедневные новости уже слились в одну серую безысходность

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Computer dragon

Пора делать еженедельную рубрику и собирать в один пост все эти новости

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Чувствительный коктейль

прокуроры обязаны обращаться в суд и доказывать, что сообщения экстремистские. Авторы материалов в свою очередь имеют право возражать и добиваться отмены запрета.
"Замучаетесь по судам пыль глотать" (В. путин)

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7
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Чувствительный коктейль

Он наванговал, конкретно.
Это было сказано летом 2002 г.

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1
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Чувствительный коктейль

Мне кажется, у него никогда других планов на Россию и не было, чем то, что мы видим сейчас

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7
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Чувствительный коктейль

Да нет, тогда, в 2002 г., сказано было в другом контексте.
Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!
 Речь шла о вывезенных из России капиталах. Они, мол, не находятся за границей в безопасности. Наоборот, велика угроза их заморозки и, соответственно, потери контроля над ними со стороны владельцев.

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Чувствительный коктейль

Не знал, но все эти репрессивные законы подают под соусом перенимания западного опыта (В США тоже есть "иностранные агенты" и пр.)

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Чувствительный коктейль

Ну, вот именно про США и инагентов - правда.
Там первый закон где-то после второй мировой приняли.
А со временем - ещё пяток.

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Igor Muzhensky

закон про иноагентов у них - не дискриминационный. там по нему провайдеры иностранного туризма работают, например

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Чувствительный коктейль

Я не знаю деталей, там с десяток законов насчёт иностранных агентов существует.
Первым законом, регулирующим действия иностранных агентов в США, стал Закон о радио 1912 года, запретивший иностранцам владеть американскими радиостанциями.
 Всё это есть в ВиКи и ссылки на все эти законы и подзаконные акты. Но не охота всё это читать.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)

Иностранный агент (США)
Иностранный агент (также зарубежный представитель) — лицо (физическое или юридическое), которое…
ru.wikipedia.org
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Чувствительный коктейль

Депутат Хинштейн
 Дальше понятно

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Трансгендолет

Ограничивать доступ смогут, например, ко всему, что не нравится пынечке или местному прокурору

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2
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Алексей Маликов

Хорошо бы это в отдельный закон оформить. Чтобы не плодить каждый раз, когда хочешь ещё что-то запретить

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Чувствительный коктейль

Ограничивать доступ смогут, например, к материалам Фонда борьбы с коррупцией, признанного в России экстремистской и запрещённой организацией.
 Так написано, что будто в закон так и внесено, лол.

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Sanek Igoshev

Да нафиг эти суды вообще нужны, рудимент какой-то, лучше вместо них алкомаркет открыть со ставками на спорт

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Айзеблакетбрасорк

Не удивлен

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Чувствительный коктейль

Хорошо хоть срать пока не запретили во внесудебном порядке.

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Чувствительный коктейль

Я тебе уже про "хоть срать пока не запретили" хотел ответить, а ты коммент сменил. ЗА ЧТО ТЫ ТАК??

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Чувствительный коктейль

Я вернул, можешь писать что писал

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Чувствительный коктейль

А всё, расхотел.

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Чувствительный коктейль

А я сразу изменил обратно как ты написал, но вот гляжу ты не меняешь

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Чувствительный коктейль
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Сергей Сергеич

Да заблокируйте уже всё и расширьте по-максимуму полномочия всех органов, че кота за яйки то тянуть.

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Jonny Odyssey

я так понимаю следующим шагом будет смена двуглавого орла на свастику?

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Алексей Маликов

На спастику же, духовность ведь

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Чувствительный коктейль

Сначала переиздать майнкамф от имени депутата, а потом сказать что оригинал заблокирован за копирайт, а не экстремизм.

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Лысина Арика

Еее/

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Bkmz Иванов

Цензура?

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Ваша Закладко

набутылку без суда и следствия прост

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Bkmz Иванов

Здесь вроде про запрет информации, а то что любой в России под условным сроком уже новость к сожалению

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Чувствительный коктейль

Александр Хинштейн ... пояснил, что под действие закона могут попасть продавцы поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса
Могут. А могут не "могут". А кто могут "могут" - это понятно.

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WED CR.ST.

Какие-то не очень прикольные рождественские/новогодние подарки. Лучше бы ничего не делали.

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