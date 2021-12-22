Ограничивать доступ смогут, например, к материалам Фонда борьбы с коррупцией, признанного в России экстремистской и запрещённой организацией.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий возможности Генпрокуратуры блокировать интернет-ресурсы без решения суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Изначально проект предусматривал возможность блокировать только материалы, «оправдывающие экстремизм и терроризм». Ко второму чтению в документ добавили право блокировать ложные сообщения о терактах, продаже поддельных документов, а также материалы запрещённых в России организаций.

Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн, предложивший расширить перечень информации для блокировки, пояснил, что под действие закона могут попасть продавцы поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, ПЦР-тестов, дипломов и водительских прав. Привести примеры материалов запрещённых организаций он затруднился, однако отметил, что теоретически это могут быть публикации Фонда борьбы с коррупцией, который государственные органы России признали экстремистской организацией и запретили его деятельность в стране.

Как отметил в беседе с «Коммерсантом» старший партнёр проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнёв, сейчас такой статус не влечёт автоматического запрета распространяемой организацией информации. По поводу каждой публикации прокуроры обязаны обращаться в суд и доказывать, что сообщения экстремистские. Авторы материалов в свою очередь имеют право возражать и добиваться отмены запрета.