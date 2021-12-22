Госдума расширила перечень информации, которую Генпрокуратура сможет блокировать без решения суда Статьи редакции
Ограничивать доступ смогут, например, к материалам Фонда борьбы с коррупцией, признанного в России экстремистской и запрещённой организацией.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий возможности Генпрокуратуры блокировать интернет-ресурсы без решения суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Изначально проект предусматривал возможность блокировать только материалы, «оправдывающие экстремизм и терроризм». Ко второму чтению в документ добавили право блокировать ложные сообщения о терактах, продаже поддельных документов, а также материалы запрещённых в России организаций.
Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн, предложивший расширить перечень информации для блокировки, пояснил, что под действие закона могут попасть продавцы поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, ПЦР-тестов, дипломов и водительских прав. Привести примеры материалов запрещённых организаций он затруднился, однако отметил, что теоретически это могут быть публикации Фонда борьбы с коррупцией, который государственные органы России признали экстремистской организацией и запретили его деятельность в стране.
Как отметил в беседе с «Коммерсантом» старший партнёр проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнёв, сейчас такой статус не влечёт автоматического запрета распространяемой организацией информации. По поводу каждой публикации прокуроры обязаны обращаться в суд и доказывать, что сообщения экстремистские. Авторы материалов в свою очередь имеют право возражать и добиваться отмены запрета.
Пора делать еженедельную рубрику и собирать в один пост все эти новости
Да нет, тогда, в 2002 г., сказано было в другом контексте.
Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!
Речь шла о вывезенных из России капиталах. Они, мол, не находятся за границей в безопасности. Наоборот, велика угроза их заморозки и, соответственно, потери контроля над ними со стороны владельцев.
закон про иноагентов у них - не дискриминационный. там по нему провайдеры иностранного туризма работают, например
Я не знаю деталей, там с десяток законов насчёт иностранных агентов существует.
Первым законом, регулирующим действия иностранных агентов в США, стал Закон о радио 1912 года, запретивший иностранцам владеть американскими радиостанциями.
Всё это есть в ВиКи и ссылки на все эти законы и подзаконные акты. Но не охота всё это читать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
Ограничивать доступ смогут, например, ко всему, что не нравится пынечке или местному прокурору
Хорошо бы это в отдельный закон оформить. Чтобы не плодить каждый раз, когда хочешь ещё что-то запретить
Да нафиг эти суды вообще нужны, рудимент какой-то, лучше вместо них алкомаркет открыть со ставками на спорт
Не удивлен
Да заблокируйте уже всё и расширьте по-максимуму полномочия всех органов, че кота за яйки то тянуть.
я так понимаю следующим шагом будет смена двуглавого орла на свастику?
На спастику же, духовность ведь
Еее/
Цензура?
набутылку без суда и следствия прост
Здесь вроде про запрет информации, а то что любой в России под условным сроком уже новость к сожалению
Какие-то не очень прикольные рождественские/новогодние подарки. Лучше бы ничего не делали.