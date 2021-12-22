Госдума ввела уголовное наказание за злостное нарушение ПДД Статьи редакции
Депутаты решили ужесточить наказание после аварий с участием блогеров.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за злостное нарушение правил дорожного движения теми, кто ранее привлекался за это к административной ответственности или лишался водительских прав. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, уголовное наказание такие водители могут получить за неоднократное превышение допустимой скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу или трамвайные пути.
Документ предусматривает несколько видов наказания: штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности.
В конце ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за опасное вождение после аварий с водителями, которые нарушали правила ПДД, снимая поездки на телефон и выкладывая ролики в соцсети. «Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы», — сказал Володин.
20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль блогера Саида Губденского выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Блогер и его пассажир, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заир Ибрагимов, погибли. Губденского ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД и лишали водительских прав.
1 апреля в центре Москвы виновником крупного ДТП стал другой блогер, Эдвард Бил. Его машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. Водителя машины, на которую пришёлся основной удар, в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу, несколько дней женщина была в коме. Блогеру назначили два года ограничения свободы, но прокуратура сочла наказание слишком мягким, и суд отправил дело на пересмотр.
Означает ли это, что ДПСники станут еще богаче?
чтобы по 2 золотых унитаза могли поставить, конечно
давно пора было ПДД наказание за нарушение ужесточить злостное
нужны прогрессивные штрафы
Поживём - посмотрим. Принять и выполнять для всех - штуки разные...
уже хорошо, если хоть смертных уберут
Ладно, ты не смотри. :)
Существует ли русская диаспора?
Поживем - узнаем
Не поживем - не узнаем
С вождением в нетрезвом виде до сих пор разбираются
последняя неделя на хорошем кокосе видимо, новогодний привоз 🪄
а лишения прав там нет, или я пропустил?
Интересно это конечно. Выехал в течение года на встречку два раза и добро пожаловать в колонию на два года. Я конечно не против разумного ужесточения наказания за нарушения, но за встречку на два года - это сюр какой-то. С соразмерностью наказания явные проблемы.
Написано же - законопроект рассчитан на тех, кто ранее привлекался за это к административной ответственности или лишался водительских прав
Вам легче будет сидеться два года в колонии, зная что Вас за второй выезд на встречку посадили, а не за первый?