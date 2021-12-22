Депутаты решили ужесточить наказание после аварий с участием блогеров.

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за злостное нарушение правил дорожного движения теми, кто ранее привлекался за это к административной ответственности или лишался водительских прав. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, уголовное наказание такие водители могут получить за неоднократное превышение допустимой скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу или трамвайные пути.

Документ предусматривает несколько видов наказания: штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности.

В конце ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за опасное вождение после аварий с водителями, которые нарушали правила ПДД, снимая поездки на телефон и выкладывая ролики в соцсети. «Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы», — сказал Володин.

20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль блогера Саида Губденского выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Блогер и его пассажир, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заир Ибрагимов, погибли. Губденского ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД и лишали водительских прав.