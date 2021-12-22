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Новости
Яна Ломакина

Госдума ввела уголовное наказание за злостное нарушение ПДД Статьи редакции

Депутаты решили ужесточить наказание после аварий с участием блогеров.

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за злостное нарушение правил дорожного движения теми, кто ранее привлекался за это к административной ответственности или лишался водительских прав. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, уголовное наказание такие водители могут получить за неоднократное превышение допустимой скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу или трамвайные пути.

Документ предусматривает несколько видов наказания: штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности.

В конце ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за опасное вождение после аварий с водителями, которые нарушали правила ПДД, снимая поездки на телефон и выкладывая ролики в соцсети. «Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы», — сказал Володин.

20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль блогера Саида Губденского выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. Блогер и его пассажир, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заир Ибрагимов, погибли. Губденского ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД и лишали водительских прав.

1 апреля в центре Москвы виновником крупного ДТП стал другой блогер, Эдвард Бил. Его машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. Водителя машины, на которую пришёлся основной удар, в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу, несколько дней женщина была в коме. Блогеру назначили два года ограничения свободы, но прокуратура сочла наказание слишком мягким, и суд отправил дело на пересмотр.

#новости #право #соцсети #блогеры

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28 комментариев
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Ху Эмай

Означает ли это, что ДПСники станут еще богаче?

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Чувствительный коктейль

Куда ж ещё богаче?

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Чувствительный коктейль

На один золотой унитаз их жопы уже не помещаются.

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Some Dude

чтобы по 2 золотых унитаза могли поставить, конечно

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Чувствительный коктейль

давно пора было ужесточить наказание за злостное нарушение ПДД

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5
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Some Dude

давно пора было ПДД наказание за нарушение ужесточить злостное

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Romula Daraa

нужны прогрессивные штрафы

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Chikk

Поживём - посмотрим. Принять и выполнять для всех - штуки разные...

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1
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Чувствительный коктейль

Что тут смотреть. Выполнять будут простые смертные. Блохеры и сыночки будут откупаться/роднёй отбрехиваться.

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7
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Артур Мудрик

уже хорошо, если хоть смертных уберут

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4
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Чувствительный коктейль

Ну в целом закон сам по себе полезный вроде, с этим никто не спорит. Выше писал именно про его "исполнение". Исполняться будет ровно также как и остальные наши законы.

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Чувствительный коктейль

Исполнять законы должны граждане.
А власти лишь карают за их неисполнение.

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1
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Чувствительный коктейль

Всё верно. И вообще государство и чиновники ничего никому не должны. А полиция в принципе законам не должна подчиняться, у них слишком важная для этого работа.

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Chikk

Ладно, ты не смотри. :)

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Стас Фарбер

Существует ли русская диаспора?

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Айзеблакетбрасорк

Поживем - узнаем

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Ху Эмай

Не поживем - не узнаем

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2
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Чувствительный коктейль

Ауф

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Чувствительный коктейль

Правильно Уфа.

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Чувствительный коктейль

Өфе

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Айзеблакетбрасорк

С вождением в нетрезвом виде до сих пор разбираются

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#realhater

последняя неделя на хорошем кокосе видимо, новогодний привоз 🪄

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Some Dude

а лишения прав там нет, или я пропустил?

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Чувствительный коктейль

Пускай сделают для всех регионов налог на л.с одинаковым. Ибо в Москве за 300 л. платишь 40к, а на юге 70к

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Чувствительный коктейль

хочу платить как в Москве, но без регистрации авто там, короче

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Вася Пражкин

Интересно это конечно. Выехал в течение года на встречку два раза и добро пожаловать в колонию на два года. Я конечно не против разумного ужесточения наказания за нарушения, но за встречку на два года - это сюр какой-то. С соразмерностью наказания явные проблемы.

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Олег Дударев

Написано же - законопроект рассчитан на тех, кто ранее привлекался за это к административной ответственности или лишался водительских прав

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Вася Пражкин

Вам легче будет сидеться два года в колонии, зная что Вас за второй выезд на встречку посадили, а не за первый?

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