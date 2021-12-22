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Новости
Sasha Shambilova

Минцифры запланировало сделать двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» обязательной. Ей не пользуются 90% человек Статьи редакции

Такое решение приняли ради защиты персональных данных пользователей от мошенников.

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Обязательную двухфакторную аутентификацию планируют ввести на «Госуслугах» в 2022 году. Помимо логина и пароля, пользователи также должны будут ввести код, полученный в SMS, чтобы подтвердить вход. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Второй фактор авторизации на портале госуслуг, который мы планируем ввести «по умолчанию», поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества.

пресс-служба Минцифры

Глава комитета Госдумы по по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что в нижней палате поддерживают эту инициативу. По его словам, «это позволит усилить защиту аккаунтов».

Источники «Известий», близкие к Минцифры, рассказали, что сейчас около 90% пользователей входят на «Госуслуги» только при помощи логина и пароля и не подключают двухфакторную аутентификацию. В ведомстве заявили, что функцию действительно использует «небольшое» количество аккаунтов.

В июне несколько пользователей сообщили о взломе аккаунтов на «Госуслугах» для голосования на праймериз «Единой России». Тогда в Минцифры заявили, что пострадали слабо защищённые аккаунты, содержащие «простые пароли или пароли, которые совпадали с паролями к другим ресурсам». Тогда в ведомстве посоветовали включить двухфакторную аутентификацию.

#новости #госуслуги

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56 комментариев
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Дмитрий

Вчера был звонок от ноунейм номера с информацией "Вам пытаются сменить номер телефона в аккаунте", представляются Госуслуги. Интересно в чем суть этой схемы?

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4
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Teddy Loaf

Пометить в базе людей, которым можно вешать лапшу на уши более 10 секунд.

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18
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Люц Шнайдер

Увести учётку. Это относительно новая схема мошенничества.

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Чувствительный коктейль

Последние недели две постоянно приходят смс с кодом входа, кто-то постоянно пытается зайти в мой профиль. Видимо сами данные и сливают

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New

что у тебя там?))

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Чувствительный коктейль

Видимо охотятся за QR кодом))))

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Люц Шнайдер

Двухфакторка и желательно не по SMS, а через приложение, генерирующее одноразовые коды.

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7
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Chikk

Ещё и приложение надо? А может ещё и железный ключ для входа на сайт? И паспорт в камеру показывать? Совсем уже...

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–2
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Люц Шнайдер

Ты это серьёзно? Или нет?

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5
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Chikk

Я это серьёзно. Ибо реально затрахивает всё то, что лезет в удобный мне способ логина. То пароль проверят, то двуфакторку обяжут. Да епти, сколько можно уже в долбаном мосСру смс-ки вводить, если сессия с отличного от предыдущей компа? Реальная дроч.

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–3
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Люц Шнайдер

Погоди. А в соцсетях у тебя нет даухфакторки?

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6
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Chikk

В душе не ведаю. В Свитере нет, про остальные не в курсе.

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0
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Чувствительный коктейль

Так вот как выглядят люди, которых постоянно взламывают. Пароль карты хоть не 1234?

Пользуюсь всеми возможными средствами защиты от подмены почты с переадресацией и паролем 40+ символов до двухфакторок. Хз как можно так безответственно относиться.

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1
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New

4321 )))

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1
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Чувствительный коктейль

Ну у меня лично защищена только почта на которую все другие сервисы подвязаны, а то реально можно заебаться на каждом сайте двухфакторку проходить. Ещё капчи навешивают и прочую дичь, я просто беленею нахуй всё это вводить каждый раз

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Чувствительный коктейль

да, можешь представить как часто я путаюсь вводя логин пароль

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Chikk

Пользуюсь всеми возможными средствами защиты от подмены почты с переадресацией и паролем 40+ символов...
 Бывает. Я же не осуждаю такое, хотя минусаторов и рвёт от такого вывода.

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Чувствительный коктейль

Просто если таких 90%, то это многое говорит о нашем обществе

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Chikk

Это говорит лишь о том, что вопрос удобства каждый должен решать для себя самостоятельно. Равно как и вопрос паранойи. Я сейчас еду пиво пить, не до дискуссий будет, а ты просто подумай, в чём разница между возможностью и обязанностью.

Для напримера в раздумьях приведу Гуголь, который в том месяце ввёл двуфакторку всем и сразу, но (!) зайдя в профиль я вполне успешно нарыл баттон по её отключению. :)

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Чувствительный коктейль

В гугле дфухакторка сделана супер удобно тупо приложение почты открыть нужно, хз зачем ты ее отключил..

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New

у тебя ни разу не крали аккаунт?
или почту?

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Чувствительный коктейль

Вообще никогда. Только попытки входа, не более

upd: пизжу. Вроде кто-то оч давно увёл ник в стиме.

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Чапаев и Пустота

Вау. А вот когда всё таки уведут где-нибудь аккаунт, тоже ничего не изменишь?

Это ведь вопрос времени. И аккаунт потом можно не восстановить.

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Имя И Фамилия
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2
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Vladimir Vorobyev

паспорт в камеру уже есть, называется Экзамус

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Chikk

Ну что тут сказать, лишь одно - соболезную, если сабж реально нужен для жизни. С другой стороны верификация такая так-себе, при наличии принтера можно решить вопрос вполне успешно. :)

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Стас Фарбер

В ближайшее отделение сбера записывайся по четным дням, нечетным неделеям, с 11:00 до 13:15 в 5 окно, чтобы получить одноразовый пароль для входа на госуслуги.

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–1
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Имя И Фамилия

Гугл аутентификатор не дадут использовать - это же американское)

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Люц Шнайдер

Ты на всякий случай не держи все яйца в одной корзине, если дёрнут рубильник с какой-нибудь стороны, то ты потеряешь доступ ко всей своей информации.

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Имя И Фамилия

Если дёрнут рубильник, значит война

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Люц Шнайдер

Необязательно. Какие-нибудь санкции введут по которым американские компании не смогут предоставлять услуги на территории РФ. Или Россия введёт такие. И это необязательно должны быть военные действия. Вон Пекин же с Вашингтоном не воюет.

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Имя И Фамилия

Куча голдселлеров в играх играют из Крыма и ничего, это только поначалу хайп был, сейчас даже по айпи не палят и не банят

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Фома Платонов

А ты что юзаешь?

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Zzzzzzz

Сделать подобный сервис под госуслуги не так сложно

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Михаил Зеленин

Authy лучше

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Имя И Фамилия

Технология та же самая, только Authy хранит в облаке закрытые ключи. "Лучше", проверяй

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Михаил Зеленин

И в чем проблема? Тем более они там не в открытом виде хранятся

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Имя И Фамилия

Ты у них работаешь и у тебя есть пруфы сказаного?

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Михаил Зеленин

https://authy.com/features/backup/

Backup
Backup
authy.com
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Имя И Фамилия

Ну то есть пруфов нет

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Михаил Зеленин

Что значит нет. Вот же написано!
We encrypt your data, and only decrypt on the devices using a password only you know. (and must not forget!)

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Имя И Фамилия

Ну раз написано))))))))))))))))

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Михаил Зеленин

А, всмысле пруфы,что они не брешут?
Ну утечек то не было. А если вдруг она и произойдёт, то для 2FA это не так критично.
Тем более что уязвимости в мобильных ОС то тоже никто не отменял.

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Алексей Михайлов

А бабе Сраке кнопочную нокию на айфон за счет бюджета менять?

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Чувствительный коктейль

Такое решение приняли ради защиты персональных данных пользователей от мошенников.
 Самокритично. Но бессмысленно.

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5
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Чувствительный коктейль

Когда таски в джире прилетают из госдумы

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3
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Трансгендолет

Александр Хинштейн сообщил
 Что-то его слишком много для одного дня

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1
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Айзеблакетбрасорк

😏

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испанский смех

а что он еще сообщал?

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Chikk

Заебали, если честно, с этими факторами. И отключить нельзя. :(

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Айзеблакетбрасорк

Оке, оке.

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Вася Пражкин

Интересно, когда талоны на интернет введут. Все ради
защиты персональных данных пользователей от мошенников

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Alexander the Nth

Убрали бы необходимость использовать мобильный номер, было бы хорошо.

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Стас Фарбер

А как базу майорам сопоставлять на умном голосовании?

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Alexey Samarkin

О, такая, оказывается, существует

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Mezzo Deesa

Лучше бы OTP реализовали.

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