Минцифры запланировало сделать двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» обязательной. Ей не пользуются 90% человек Статьи редакции
Такое решение приняли ради защиты персональных данных пользователей от мошенников.
Обязательную двухфакторную аутентификацию планируют ввести на «Госуслугах» в 2022 году. Помимо логина и пароля, пользователи также должны будут ввести код, полученный в SMS, чтобы подтвердить вход. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Глава комитета Госдумы по по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что в нижней палате поддерживают эту инициативу. По его словам, «это позволит усилить защиту аккаунтов».
Источники «Известий», близкие к Минцифры, рассказали, что сейчас около 90% пользователей входят на «Госуслуги» только при помощи логина и пароля и не подключают двухфакторную аутентификацию. В ведомстве заявили, что функцию действительно использует «небольшое» количество аккаунтов.
В июне несколько пользователей сообщили о взломе аккаунтов на «Госуслугах» для голосования на праймериз «Единой России». Тогда в Минцифры заявили, что пострадали слабо защищённые аккаунты, содержащие «простые пароли или пароли, которые совпадали с паролями к другим ресурсам». Тогда в ведомстве посоветовали включить двухфакторную аутентификацию.
Вчера был звонок от ноунейм номера с информацией "Вам пытаются сменить номер телефона в аккаунте", представляются Госуслуги. Интересно в чем суть этой схемы?
Пометить в базе людей, которым можно вешать лапшу на уши более 10 секунд.
Увести учётку. Это относительно новая схема мошенничества.
что у тебя там?))
Двухфакторка и желательно не по SMS, а через приложение, генерирующее одноразовые коды.
Ещё и приложение надо? А может ещё и железный ключ для входа на сайт? И паспорт в камеру показывать? Совсем уже...
Ты это серьёзно? Или нет?
Я это серьёзно. Ибо реально затрахивает всё то, что лезет в удобный мне способ логина. То пароль проверят, то двуфакторку обяжут. Да епти, сколько можно уже в долбаном мосСру смс-ки вводить, если сессия с отличного от предыдущей компа? Реальная дроч.
Погоди. А в соцсетях у тебя нет даухфакторки?
В душе не ведаю. В Свитере нет, про остальные не в курсе.
4321 )))
Пользуюсь всеми возможными средствами защиты от подмены почты с переадресацией и паролем 40+ символов...
Бывает. Я же не осуждаю такое, хотя минусаторов и рвёт от такого вывода.
Это говорит лишь о том, что вопрос удобства каждый должен решать для себя самостоятельно. Равно как и вопрос паранойи. Я сейчас еду пиво пить, не до дискуссий будет, а ты просто подумай, в чём разница между возможностью и обязанностью.
Для напримера в раздумьях приведу Гуголь, который в том месяце ввёл двуфакторку всем и сразу, но (!) зайдя в профиль я вполне успешно нарыл баттон по её отключению. :)
у тебя ни разу не крали аккаунт?
или почту?
Вау. А вот когда всё таки уведут где-нибудь аккаунт, тоже ничего не изменишь?
Это ведь вопрос времени. И аккаунт потом можно не восстановить.
паспорт в камеру уже есть, называется Экзамус
Ну что тут сказать, лишь одно - соболезную, если сабж реально нужен для жизни. С другой стороны верификация такая так-себе, при наличии принтера можно решить вопрос вполне успешно. :)
В ближайшее отделение сбера записывайся по четным дням, нечетным неделеям, с 11:00 до 13:15 в 5 окно, чтобы получить одноразовый пароль для входа на госуслуги.
Гугл аутентификатор не дадут использовать - это же американское)
Ты на всякий случай не держи все яйца в одной корзине, если дёрнут рубильник с какой-нибудь стороны, то ты потеряешь доступ ко всей своей информации.
Если дёрнут рубильник, значит война
Необязательно. Какие-нибудь санкции введут по которым американские компании не смогут предоставлять услуги на территории РФ. Или Россия введёт такие. И это необязательно должны быть военные действия. Вон Пекин же с Вашингтоном не воюет.
Куча голдселлеров в играх играют из Крыма и ничего, это только поначалу хайп был, сейчас даже по айпи не палят и не банят
А ты что юзаешь?
Сделать подобный сервис под госуслуги не так сложно
Authy лучше
Технология та же самая, только Authy хранит в облаке закрытые ключи. "Лучше", проверяй
И в чем проблема? Тем более они там не в открытом виде хранятся
Ты у них работаешь и у тебя есть пруфы сказаного?
Ну то есть пруфов нет
Что значит нет. Вот же написано!
We encrypt your data, and only decrypt on the devices using a password only you know. (and must not forget!)
Ну раз написано))))))))))))))))
А, всмысле пруфы,что они не брешут?
Ну утечек то не было. А если вдруг она и произойдёт, то для 2FA это не так критично.
Тем более что уязвимости в мобильных ОС то тоже никто не отменял.
А бабе Сраке кнопочную нокию на айфон за счет бюджета менять?
Александр Хинштейн сообщил
Что-то его слишком много для одного дня
😏
а что он еще сообщал?
Заебали, если честно, с этими факторами. И отключить нельзя. :(
Оке, оке.
Интересно, когда талоны на интернет введут. Все ради
защиты персональных данных пользователей от мошенников
Убрали бы необходимость использовать мобильный номер, было бы хорошо.
А как базу майорам сопоставлять на умном голосовании?
О, такая, оказывается, существует
Лучше бы OTP реализовали.