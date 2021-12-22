Такое решение приняли ради защиты персональных данных пользователей от мошенников.

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Обязательную двухфакторную аутентификацию планируют ввести на «Госуслугах» в 2022 году. Помимо логина и пароля, пользователи также должны будут ввести код, полученный в SMS, чтобы подтвердить вход. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Второй фактор авторизации на портале госуслуг, который мы планируем ввести «по умолчанию», поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества. пресс-служба Минцифры

Глава комитета Госдумы по по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что в нижней палате поддерживают эту инициативу. По его словам, «это позволит усилить защиту аккаунтов».

Источники «Известий», близкие к Минцифры, рассказали, что сейчас около 90% пользователей входят на «Госуслуги» только при помощи логина и пароля и не подключают двухфакторную аутентификацию. В ведомстве заявили, что функцию действительно использует «небольшое» количество аккаунтов.