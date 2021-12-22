Авторы закона считают, что это поможет соблюдать «разумный срок уголовного судопроизводства».

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который наделяет следствие правом проводить допрос, очную ставку и опознание по видеосвязи. При этом авторы объясняют, что «не все подразделения органов, осуществляющих предварительное расследование», имеют техническую возможность для этого. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Согласно поправкам, в уголовно-процессуальный кодекс добавят статью 189.1, в которой пропишут правила проведения допросов онлайн. В пояснительной записке авторы такая практика уже применяется судами в отношении свидетелей, что «способствует разрешению уголовных дел в установленные законом сроки и соблюдению основных требований и принципов рассмотрения уголовного дела судом».

Предлагаемая статья 189.1 УПК РФ позволит допрашивать свидетелей и иных перечисленных в законопроекте лиц, посредством видеоконференц-связи на стадии предварительного следствия с соблюдением основных правил и требований производства расследования по уголовному делу и с учётом особенностей допроса несовершеннолетних лиц. из пояснительной записки

Также авторы отмечают, что из-за удалённости участников дела от органа предварительного следствия приходится «бесконечно продлять срок расследования». Принятый закон позволит соблюдать «разумный срок уголовного судопроизводства».