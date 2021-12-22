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Sasha Shambilova

Госдума разрешила следователям и дознавателям проводить допросы онлайн Статьи редакции

Авторы закона считают, что это поможет соблюдать «разумный срок уголовного судопроизводства».

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который наделяет следствие правом проводить допрос, очную ставку и опознание по видеосвязи. При этом авторы объясняют, что «не все подразделения органов, осуществляющих предварительное расследование», имеют техническую возможность для этого. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Согласно поправкам, в уголовно-процессуальный кодекс добавят статью 189.1, в которой пропишут правила проведения допросов онлайн. В пояснительной записке авторы такая практика уже применяется судами в отношении свидетелей, что «способствует разрешению уголовных дел в установленные законом сроки и соблюдению основных требований и принципов рассмотрения уголовного дела судом».

Предлагаемая статья 189.1 УПК РФ позволит допрашивать свидетелей и иных перечисленных в законопроекте лиц, посредством видеоконференц-связи на стадии предварительного следствия с соблюдением основных правил и требований производства расследования по уголовному делу и с учётом особенностей допроса несовершеннолетних лиц.

из пояснительной записки

Также авторы отмечают, что из-за удалённости участников дела от органа предварительного следствия приходится «бесконечно продлять срок расследования». Принятый закон позволит соблюдать «разумный срок уголовного судопроизводства».

#новости #право

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Чувствительный коктейль

опознание по видеосвязи
 Ну что, ЭТО ОН ИЛИ НЕ ОН??

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9
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Чувствительный коктейль

Могут проводить допрос через личные сообщения в вк

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4
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Vladimir Chepushtanov

Стикеры дознавателя вк

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3
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Чувствительный коктейль

Ок, но а как со шваброй-то быть... если онлайн

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3
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Erzkanzler Valorum

Дистанционные швабры введут

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Ху Эмай

как у вебкамщиц

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Дмитрий Киселев

Виброшвабры

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Ху Эмай

Самому придется теперь

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Сталин спас Россию

Google://теледильдоника

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Чувствительный коктейль

Будут пытать в стиле /b

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Михаил Романов

Допрос будет проходить через госуслуги или в связи с недавним приобретением ООО «РФ» все же через вк ?

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Ху Эмай

Через PayPal

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Михаил Романов

Бесовская контора, слышал они что-то с беткоинами мутят, скоро на территории РФ запретят за нарушение скреп

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ユリー シャネ
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