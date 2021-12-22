Госдума разрешила следователям и дознавателям проводить допросы онлайн Статьи редакции
Авторы закона считают, что это поможет соблюдать «разумный срок уголовного судопроизводства».
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который наделяет следствие правом проводить допрос, очную ставку и опознание по видеосвязи. При этом авторы объясняют, что «не все подразделения органов, осуществляющих предварительное расследование», имеют техническую возможность для этого. Документ опубликован на сайте Госдумы.
Согласно поправкам, в уголовно-процессуальный кодекс добавят статью 189.1, в которой пропишут правила проведения допросов онлайн. В пояснительной записке авторы такая практика уже применяется судами в отношении свидетелей, что «способствует разрешению уголовных дел в установленные законом сроки и соблюдению основных требований и принципов рассмотрения уголовного дела судом».
Также авторы отмечают, что из-за удалённости участников дела от органа предварительного следствия приходится «бесконечно продлять срок расследования». Принятый закон позволит соблюдать «разумный срок уголовного судопроизводства».
Стикеры дознавателя вк
Дистанционные швабры введут
как у вебкамщиц
Виброшвабры
Самому придется теперь
Google://теледильдоника
Допрос будет проходить через госуслуги или в связи с недавним приобретением ООО «РФ» все же через вк ?
Через PayPal
Бесовская контора, слышал они что-то с беткоинами мутят, скоро на территории РФ запретят за нарушение скреп