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Новости
Sasha Shambilova

Телеканал RT DE сняли с вещания в Европе. Маргарита Симоньян заявила, что «готовит ответ немцам» Статьи редакции

Медиарегулятор Германии сообщил, что компания не получила лицензию на вещание в стране.

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Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В отключил от своей платформы канал RT на немецком языке по требованию медиарегулятора MABB. Об этом сообщает само СМИ.

Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений.

пресс-служба RT

Как заявил телеканал, действия немецкого регулятора нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT). Представители RT считают снятие с вещания незаконным и уверены, что суд встанет на их сторону.

После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в фейсбуке, что они «готовят ответ немцам». Она также выразила надежду, что «в этот раз он действительно будет».

Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал снятие RT DE с вещания дискриминацией российских СМИ, которая «наблюдается многие годы». Он отметил, что у властей РФ «часто возникало искушение ответить зеркально», но «идти по такому же пути „удушения” прессы и СМИ, как этим занимаются западные партнёры» не хотелось. Однако Лавров предупредил, что если ситуация продолжится, то Россия «будет вынуждена отвечать».

С самого начала именно германские власти (хотя были попытки официальных лиц «открещиваться» от действий «регуляторов») сделали всё, чтобы создать негативный образ канала в германском обществе и среди официальных структур.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

Новостной круглосуточный телеканал RT DE запустился 16 декабря. На следующий день стало известно, что MABB начал расследование, поскольку компания не получила лицензию на вещание. При этом в RT DE заявили, что получили лицензию в Сербии, которая соответствует ECTT. По словам представителей канала, она даёт право на вещание в Германии.

В конце сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT. Изначально им запретили на неделю выкладывать ролики из-за дезинформации о Covid-19, но телеканал пытался «обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube».

16 декабря YouTube также заблокировал новый канал немецкой редакции RT в день запуска вещания. В компании объяснили это попыткой обойти прошлые ограничения. «Если канал удалён, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы», — заявили в пресс-службе Google. После этого разблокировать RT auf Sendung потребовал Роскомнадзор и пригрозил YouTube блокировкой.

#новости #медиа #германия #youtube

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Хан Соло

ВОРОНЕЖ, БОЕВАЯ ТРЕВОГА!

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37
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Kirill Semin

Сигнал - в убежище

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Трансгендолет

Блядь мне уже страшно, опять эти их ебучие ответки по нашему карману и свободам же ебанут

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17
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Чувствительный коктейль

жестко повысим цены на продукты в 20 раз, чтобы россияне не смогли ничего купить и тем самым европейцы останутся без прибыли! а, умно же?

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4
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FOX

заблочат DW

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16
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VladimirV

А где его показывают?

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0
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Чувствительный коктейль

Ростелеком в стандартном пакете

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VladimirV

A RT в Германии где показывали?

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VladimirV

И DW на русском сейчас?

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0
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Чувствительный коктейль

у нас - вы все мрази лжецы иноагенты подсоски сша расстрелять и пытать
у них - негативный образ канала в германском обществе и среди официальных структур на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений.

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15
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bor_vn

Так почему они не признают, что ненавидят Россию и строят против нас козни?! Это же всем известно!

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0
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Чувствительный коктейль

Опять кто-то Симоньян говна в штаны подкинул.

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10
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Андрей Штольц
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5
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Галина Авдеева-Венская

забанят ютюб скриньте

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3
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Роман Яремчук

поскорее бы

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0
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Парвиз Мадаминов

https://youtu.be/mvt1mLJOZ3g
RT санная фейковая параша

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3
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Чувствительный коктейль

Маргарита Симоньян написала в фейсбуке, что они «готовят ответ немцам», но вместо ответа немцам захлебнулась в собственной блевотине

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2
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Чувствительный коктейль
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2
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некипишуй
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SadDamnWhoSaid

Россия не та страна, что стерпит подобное!

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SadDamnWhoSaid

хотя...

Кремль не протестует против закрытия…
Российский медиахолдинг "Комсомольская правда" объявил о закрытии представительства в Беларуси…
www.bbc.com
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4
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Чувствительный коктейль

опять бобров всех съест в ответ

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encake

каннибализм среди бобров разве сущестует? они же дрова жуют

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Чувствительный коктейль

По инсайдерской информации я публикую ответ Симоньян

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Hambala Fully

А можешь повторить?

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Чувствительный коктейль

По инсайдерской информации я публикую ответ Симоньян

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Hambala Fully

Настоящий патриот

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DarkFire

Запретят смотреть немецкое порно?

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Чувствительный коктейль

Заменят отечественным, с участием Симонян

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Фубля

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Чувствительный коктейль

По премиум подписке будет Канделаки

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Чувствительный коктейль

фубляпиздец

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SadDamnWhoSaid

любители camel toe приготовились...

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Чувствительный коктейль

кстати ответ дают когда спрашивают о чем то, а симоньян вроде слова не давали. даже наоборот, отобрали

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Айзеблакетбрасорк

Решили и с немцами испортить отношения

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Роман Яремчук

это круто

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Чувствительный коктейль

Евроньюс ещё показывают!?

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коренной нарниец

евроньюс ещё смотрят?!

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Чувствительный коктейль

Я больше ничего зарубежного на тв не помню

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коренной нарниец

DW тот же

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Чувствительный коктейль

У меня батя лет 8-9 назад смотрел по утрам.
А вечером смотрел "Время покажет" и прочую пропаганду

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коренной нарниец

дед такой же, но я решил эту проблему
обновил им телевизор и научил smart tv пользоваться, теперь у него нон-стопом советская классика кино идёт

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Чувствительный коктейль

Ладно, мне надоело

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Salesman

Симонян это затрахала, я не смотрю РТ, но сижу в твиттере, на тж, в ютюбе еще - все и везде про свою Симонян. Где от нее скрыться?

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Сём

Лайфак от симоньян:
1. Нарушаем законы вещания в другой стране
2. Лишаемся права вещания
3. Верещим о "притеснении"
4. Получаем ещё два лярда из налогов
5. Кушоем бобра

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Максим Черкашин

Ответ, отключение ВГТРК в Пензе=))))

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Чувствительный коктейль

Новый канцлер топает ножками, немецкий режим испугался Симоньян

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Чувствительный коктейль

Симоньян: КАК В СОРОК ТРЕТЬЕМ, ПОД СТАЛИНГРАДОМ, БЛЯДЬ!

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Артур Линский

ютуб заблокируют у нас или что?

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Чувствительный коктейль

«идти по такому же пути „удушения” прессы и СМИ, как этим занимаются западные партнёры» не хотелось
Ебать ты обезьяна старая.

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Алексей Иванов

Наконец то в России в ответ запретят телевизор!

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Plan 🇧&🇨

Вот там, где лицензию получали, там и показывайте

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