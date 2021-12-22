Медиарегулятор Германии сообщил, что компания не получила лицензию на вещание в стране.

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Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В отключил от своей платформы канал RT на немецком языке по требованию медиарегулятора MABB. Об этом сообщает само СМИ.

Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений. пресс-служба RT

Как заявил телеканал, действия немецкого регулятора нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT). Представители RT считают снятие с вещания незаконным и уверены, что суд встанет на их сторону.

После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в фейсбуке, что они «готовят ответ немцам». Она также выразила надежду, что «в этот раз он действительно будет».

Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал снятие RT DE с вещания дискриминацией российских СМИ, которая «наблюдается многие годы». Он отметил, что у властей РФ «часто возникало искушение ответить зеркально», но «идти по такому же пути „удушения” прессы и СМИ, как этим занимаются западные партнёры» не хотелось. Однако Лавров предупредил, что если ситуация продолжится, то Россия «будет вынуждена отвечать».

С самого начала именно германские власти (хотя были попытки официальных лиц «открещиваться» от действий «регуляторов») сделали всё, чтобы создать негативный образ канала в германском обществе и среди официальных структур. Сергей Лавров глава МИД РФ

Новостной круглосуточный телеканал RT DE запустился 16 декабря. На следующий день стало известно, что MABB начал расследование, поскольку компания не получила лицензию на вещание. При этом в RT DE заявили, что получили лицензию в Сербии, которая соответствует ECTT. По словам представителей канала, она даёт право на вещание в Германии.

В конце сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT. Изначально им запретили на неделю выкладывать ролики из-за дезинформации о Covid-19, но телеканал пытался «обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube».