Телеканал RT DE сняли с вещания в Европе. Маргарита Симоньян заявила, что «готовит ответ немцам» Статьи редакции
Медиарегулятор Германии сообщил, что компания не получила лицензию на вещание в стране.
Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В отключил от своей платформы канал RT на немецком языке по требованию медиарегулятора MABB. Об этом сообщает само СМИ.
Как заявил телеканал, действия немецкого регулятора нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT). Представители RT считают снятие с вещания незаконным и уверены, что суд встанет на их сторону.
После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в фейсбуке, что они «готовят ответ немцам». Она также выразила надежду, что «в этот раз он действительно будет».
Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал снятие RT DE с вещания дискриминацией российских СМИ, которая «наблюдается многие годы». Он отметил, что у властей РФ «часто возникало искушение ответить зеркально», но «идти по такому же пути „удушения” прессы и СМИ, как этим занимаются западные партнёры» не хотелось. Однако Лавров предупредил, что если ситуация продолжится, то Россия «будет вынуждена отвечать».
Новостной круглосуточный телеканал RT DE запустился 16 декабря. На следующий день стало известно, что MABB начал расследование, поскольку компания не получила лицензию на вещание. При этом в RT DE заявили, что получили лицензию в Сербии, которая соответствует ECTT. По словам представителей канала, она даёт право на вещание в Германии.
В конце сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT. Изначально им запретили на неделю выкладывать ролики из-за дезинформации о Covid-19, но телеканал пытался «обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube».
16 декабря YouTube также заблокировал новый канал немецкой редакции RT в день запуска вещания. В компании объяснили это попыткой обойти прошлые ограничения. «Если канал удалён, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы», — заявили в пресс-службе Google. После этого разблокировать RT auf Sendung потребовал Роскомнадзор и пригрозил YouTube блокировкой.
ВОРОНЕЖ, БОЕВАЯ ТРЕВОГА!
Сигнал - в убежище
Блядь мне уже страшно, опять эти их ебучие ответки по нашему карману и свободам же ебанут
заблочат DW
А где его показывают?
A RT в Германии где показывали?
И DW на русском сейчас?
Так почему они не признают, что ненавидят Россию и строят против нас козни?! Это же всем известно!
забанят ютюб скриньте
поскорее бы
https://youtu.be/mvt1mLJOZ3g
RT санная фейковая параша
Россия не та страна, что стерпит подобное!
каннибализм среди бобров разве сущестует? они же дрова жуют
А можешь повторить?
Настоящий патриот
Запретят смотреть немецкое порно?
любители camel toe приготовились...
Решили и с немцами испортить отношения
это круто
евроньюс ещё смотрят?!
DW тот же
дед такой же, но я решил эту проблему
обновил им телевизор и научил smart tv пользоваться, теперь у него нон-стопом советская классика кино идёт
Симонян это затрахала, я не смотрю РТ, но сижу в твиттере, на тж, в ютюбе еще - все и везде про свою Симонян. Где от нее скрыться?
Лайфак от симоньян:
1. Нарушаем законы вещания в другой стране
2. Лишаемся права вещания
3. Верещим о "притеснении"
4. Получаем ещё два лярда из налогов
5. Кушоем бобра
Ответ, отключение ВГТРК в Пензе=))))
ютуб заблокируют у нас или что?
Наконец то в России в ответ запретят телевизор!
Вот там, где лицензию получали, там и показывайте