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Умер Дмитрий Зимин — основатель «Билайна» и фонда «Династия» Статьи редакции

Ему было 88 лет.

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О смерти сообщил его сын Борис Зимин на своей странице в Facebook.

Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за всё, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушёл в полном сознании, умиротворённо, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением, последние месяцы он тяжело болел.

Борис Зимин

Дмитрий Зимин в 1992 году стал инициатором основания ЗАО «Вымпелком», владельца «Билайна».

В мае 2001 года Зимин оставил должность гендиректора. Совет директоров присвоил ему титул «Почетный Президент и Учредитель компании «Вымпелком».

После ухода в отставку Зимин основал фонд некоммерческих программ «Династия» (объявлен в России «иностранным агентом») для «поддержки российской фундаментальной науки и образования и популяризации научных знаний».

#новости #билайн #происшествия

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Чувствительный коктейль

Хороший был человек и сына воспитал достойного

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23
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Anton NS

И фонд Династия просто охуеннейшие книги издавал.

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9
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Чувствительный коктейль

Ещё бы написать, что фонд Династия был признан иноагентам. Уродам, видимо, было тошно от того, что кто-то поддерживает учителей.

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12
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Борец с умом

Еще бы, низкий уровень общего образования так хорошо держит скрепы на уровне колен сохраняя перманентное состояние готовности к рывку и прорыву, а тут такое, мог себе дворец забахать как нормальный человек, он в развитие науки, конечно иноагент.

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1
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Чувствительный коктейль

А его так и не отозвали, это признание?

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0
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Чувствительный коктейль

Они же закрыли фонд.

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2
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Чувствительный коктейль

Блин, точно

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0
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Чувствительный коктейль

Человек, который больше всех давал денег на фундаментальную науку. Мировой мужик, жаль, что «страна» отмечает орденами всяких непотребностей, а людей достойных тихим сапом забывает.

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10
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Чувствительный коктейль

Настоящий патриот и отец.

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3
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Сталин спас Россию

F

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0
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Антон Лисин

Все кто связан был с Навальным как-то подозрительно умирают в один год

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–1
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Чувствительный коктейль

Во-первых, не все, а только небольшая часть.
Во-вторых, на дворе эпидемия.
В-третьих, конкретно этому человеку было 88 лет.

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