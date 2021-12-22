Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за всё, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушёл в полном сознании, умиротворённо, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением, последние месяцы он тяжело болел.