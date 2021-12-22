Умер Дмитрий Зимин — основатель «Билайна» и фонда «Династия» Статьи редакции
Ему было 88 лет.
О смерти сообщил его сын Борис Зимин на своей странице в Facebook.
Дмитрий Зимин в 1992 году стал инициатором основания ЗАО «Вымпелком», владельца «Билайна».
В мае 2001 года Зимин оставил должность гендиректора. Совет директоров присвоил ему титул «Почетный Президент и Учредитель компании «Вымпелком».
После ухода в отставку Зимин основал фонд некоммерческих программ «Династия» (объявлен в России «иностранным агентом») для «поддержки российской фундаментальной науки и образования и популяризации научных знаний».
И фонд Династия просто охуеннейшие книги издавал.
Еще бы, низкий уровень общего образования так хорошо держит скрепы на уровне колен сохраняя перманентное состояние готовности к рывку и прорыву, а тут такое, мог себе дворец забахать как нормальный человек, он в развитие науки, конечно иноагент.
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Все кто связан был с Навальным как-то подозрительно умирают в один год