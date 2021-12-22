«Ситимобил» запретил таксистам дотрагиваться до пассажиров и делать комплименты после выхода подкаста о домогательствах Статьи редакции
Также под запрет попали разговоры на личные темы.
После выхода эпизода «Цена поездки» о насилии в такси компания «Ситимобил» изменила правила для водителей. На это обратила внимание автор подкаста «Дочь разбойника» Анастасия Красильникова.
В выпуске она спрашивала у представителей «Яндекс.Такси» и «Ситимобила» о домогательствах и изнасилованиях во время поездок. Как заявляет Красильникова, ответы вызвали «много ярости». При этом она отметила, что спустя несколько недель «Ситимобил» добавил новые пункты в правила для таксистов:
- «в разговоре с пассажирами запрещено затрагивать личные темы, делать комплименты, намёки сексуального или интимного характера»;
- «не дотрагивайтесь до пассажира без его согласия. Если нужно, например, помочь застегнуть ремень, сначала спросите, не против ли пассажир».
Красильникова считает, что на изменения правил повлиял выпуск её подкаста. Она также поблагодарила слушателей за его распространение в сети.
В «Ситимобиле» рассказали TJ, что компания также расширила страховку на случай конфликтных ситуаций, а также усилила контроль за поведением водителей.
TJ также обратился за комментарием к «Яндекс.Такси», но не получил оперативный ответ.
Кто не успел - тот опоздал.
Сладкая попка :*
«Ситимобил» запретил таксистам дотрагиваться до пассажиров
А такое необходимо отдельно проговаривать и запрещать?
«Ситимобил запретил таксистам дрочить хуй перед пассажирами»
«Ситимобил запретил таксистам срать под себя перед пассажирами»
Дрочить пока можно!
TJ также обратился за комментарием к «Яндекс.Такси», но не получил оперативный ответ.
Да ептыть! Могли бы и сделать подарок тж на НГ и ответить наконец.
По сабжу поддерживаю, странно что раньше таких правил не было.
@Sasha Shambilova
Дотрагиваюсь до твоих прекрасных новостей
я не разрешала!
Я почти влюблён в эти буквы в нужном порядке...
получается, харассмент
Как жаль, что нам больше нельзя 😏
То есть раньше им это можно было делать?
Что, даже мизинчиком нельзя потрогать, ну пожалуйста, можно мизинчиком дотронусь?
Все. Ухожу работать в Убер из Ситимобила.
Хуйня подкасты