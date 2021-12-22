Неуместные вопросы и другие виды вторжения в личное пространство человека могут испортить не только поездку на такси, но и весь день, вызвать ощущение небезопасности. Именно поэтому мы обновили стандарты сервиса для водителей партнёров, уделив особое внимание пользовательницам нашего сервиcа.

«Ситимобил» придерживается позиции, что о проблеме харассмента нужно не только говорить, но и бороться с ней. Мы не остаёмся в стороне и работаем над тем, чтобы свести риск возникновения подобных ситуаций к минимуму и оказывать реальную помощь.