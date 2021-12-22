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Новости
Sasha Shambilova

«Ситимобил» запретил таксистам дотрагиваться до пассажиров и делать комплименты после выхода подкаста о домогательствах Статьи редакции

Также под запрет попали разговоры на личные темы.

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После выхода эпизода «Цена поездки» о насилии в такси компания «Ситимобил» изменила правила для водителей. На это обратила внимание автор подкаста «Дочь разбойника» Анастасия Красильникова.

В выпуске она спрашивала у представителей «Яндекс.Такси» и «Ситимобила» о домогательствах и изнасилованиях во время поездок. Как заявляет Красильникова, ответы вызвали «много ярости». При этом она отметила, что спустя несколько недель «Ситимобил» добавил новые пункты в правила для таксистов:

  • «в разговоре с пассажирами запрещено затрагивать личные темы, делать комплименты, намёки сексуального или интимного характера»;
  • «не дотрагивайтесь до пассажира без его согласия. Если нужно, например, помочь застегнуть ремень, сначала спросите, не против ли пассажир».

Красильникова считает, что на изменения правил повлиял выпуск её подкаста. Она также поблагодарила слушателей за его распространение в сети.

Достаточно ли этого, чтобы защитить пассажирок от домогательств? Нет. Меняют ли новые пункты правил хоть что-нибудь? Да. Корпорация признаёт, что проблема домогательств в такси существует, и запрещает их.

Анастасия Красильникова
автор подкаста «Дочь разбойника»

В «Ситимобиле» рассказали TJ, что компания также расширила страховку на случай конфликтных ситуаций, а также усилила контроль за поведением водителей.

Неуместные вопросы и другие виды вторжения в личное пространство человека могут испортить не только поездку на такси, но и весь день, вызвать ощущение небезопасности. Именно поэтому мы обновили стандарты сервиса для водителей партнёров, уделив особое внимание пользовательницам нашего сервиcа.

«Ситимобил» придерживается позиции, что о проблеме харассмента нужно не только говорить, но и бороться с ней. Мы не остаёмся в стороне и работаем над тем, чтобы свести риск возникновения подобных ситуаций к минимуму и оказывать реальную помощь.

Ольга Иванова
директор департамента клиентского опыта «Ситимобил»

TJ также обратился за комментарием к «Яндекс.Такси», но не получил оперативный ответ.

#новости #яндекс #ситимобил

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Чувствительный коктейль

То есть раньше можно было?

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Chikk

Кто не успел - тот опоздал.

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Чувствительный коктейль

Пиздец интеграция

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6
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AttentiveMilk

Сладкая попка :*

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1
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norm

«Ситимобил» запретил таксистам дотрагиваться до пассажиров
 А такое необходимо отдельно проговаривать и запрещать?

«Ситимобил запретил таксистам дрочить хуй перед пассажирами»
 «Ситимобил запретил таксистам срать под себя перед пассажирами»

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Трансгендолет

Дрочить пока можно!

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Чувствительный коктейль

Очевидно, что да. До этого запрета можно было бы услышать "Да что ты нервничаешь, я же ничего такого не делал, просто помог тебе ремень застегнуть. О тебе забочусь". И сиди доказывай, полимезируй, что ты не верблюд.
А с наличием таких правил всё однозначно.

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Чувствительный коктейль

В стране дураков все надо проговаривать, в инструкциях для микроволновок пишут: не сушить котов

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Трансгендолет

TJ также обратился за комментарием к «Яндекс.Такси», но не получил оперативный ответ.
Да ептыть! Могли бы и сделать подарок тж на НГ и ответить наконец.

По сабжу поддерживаю, странно что раньше таких правил не было.

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Чувствительный коктейль

Опять женщины чем-то недовольны. Им разрешили ходить не в паранже, разрешили даже в штанах ходить. Учиться можно, науки постигать. Голосовать за Путина разрешили! А им всё мало.

Честное слово, это уже не борьба за права, а борьба за привелегии

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AttentiveMilk

@Sasha Shambilova
Дотрагиваюсь до твоих прекрасных новостей

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Sasha Shambilova

я не разрешала!

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AttentiveMilk

Я почти влюблён в эти буквы в нужном порядке...

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Sasha Shambilova

получается, харассмент

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AttentiveMilk

Как жаль, что нам больше нельзя 😏

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aliftin

То есть раньше им это можно было делать?

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Александр Белов

Что, даже мизинчиком нельзя потрогать, ну пожалуйста, можно мизинчиком дотронусь?

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Petr

Все. Ухожу работать в Убер из Ситимобила.

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Кирилл Вселенский

Хуйня подкасты

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