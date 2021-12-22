Минздрав зарегистрировал препарат «Мир 19» для лечения Covid-19. Разработчики заявляют, что он подходит для всех штаммов Статьи редакции
Лекарство выпускают как спрей для носа или жидкость для ингаляций.
В Минздраве заявили, что «Мир 19» тестировали на пациентах со средней тяжестью Covid-19 в «красных зонах». Во время испытаний он показал большую эффективность, чем стандартные методы лечения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.
«Мир 19» расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК». Его разработало Федеральное медико-биологическое агенство (ФБМА), в апреле организация получила патент на препарат. Лекарство можно использовать для лечения и профилактики Covid-19.
Препарат прекращает размножение вируса, блокируя отвечающие за копирование молекулы вируса, и предотвращает тяжёлое протекание болезни. Глава ФМБА Вероника Скворцова также сообщала, что он не влияет на человеческий геном и иммунитет. Кроме этого, она заявляла, что «Мир 19» подходит для лечения от всех штаммов Covid-19, в том числе — от «омикрона».
С этим ебаным патриотически-совковым неймингом нужно что-то делать.
Восхищаться
Но мы не болгары
Жаль
Так точно.
Мне очень понравился "ковивак". Ассоциации с "червяк", что он "обвивает". Шмурдяк, первак-наливак. И так далее.
сразу какой-нибудь закрытый военный городок представляется
просто первые буквы (малые интерферирующие РНК)
Терпеть
скажи спасибо, что это не абзац чепухи от копирайтеров
да их полно, все либят мир
The miR-15 microRNA precursor family is made up of small non-coding RNA genes that regulate gene expression. The family includes the related mir-15a and mir-15b sequences, as well as miR-16-1, miR-16-2, miR-195 and miR-497.
- Так, дамы и господа, нам надо придумать название для нашего потрясающего продукта. Какие идеи?
- Не проблема, у нас для этого очень большой выбор: Мир, Спутник, Байкал.
Эльбрус
Тайга, Заря
Чет Аврору забыл
ТОПОЛЬ М
Лечение есть, но закон о кодах не отменим. :D
Безусловно. Да и потом, столько сил на принятие потрачено, нельзя же просто взять и поделить на ноль. :)
Очередная вундервафля, которая на деле окажется пустышкой.
Я чего не понимаю, почему никому не интересно работает ли эта херня, а вот как назвали событие для обсуждения. Лично я готов кольнуть в себя вакцину под названием " меня трахали 15 негров, и я хочу ещё", если она мне даст 100% защиту от короны.
Ничо-ничо, на каждую вакцину осилившую омикрон свой хуекрон найдется, дайте месяц, может два.
Рано радоваться, если он будет стоить пять косарей за флакон как коронавир
Закинуть в перечень ЖНВЛ, дотировать из фондов - профит. Расходиться будет много лучше, чем прививка, значит - больше профита.
А для лечения спида подойдет?
"Препарат прекращает размножение вируса, блокируя отвечающие за копирование молекулы вируса"
Набор слов какой-то
Сука, у этих гениев словарный запас как у пятилетних