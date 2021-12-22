Лекарство выпускают как спрей для носа или жидкость для ингаляций.

В Минздраве заявили, что «Мир 19» тестировали на пациентах со средней тяжестью Covid-19 в «красных зонах». Во время испытаний он показал большую эффективность, чем стандартные методы лечения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

«Мир 19» расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК». Его разработало Федеральное медико-биологическое агенство (ФБМА), в апреле организация получила патент на препарат. Лекарство можно использовать для лечения и профилактики Covid-19.

Препарат прекращает размножение вируса, блокируя отвечающие за копирование молекулы вируса, и предотвращает тяжёлое протекание болезни. Глава ФМБА Вероника Скворцова также сообщала, что он не влияет на человеческий геном и иммунитет. Кроме этого, она заявляла, что «Мир 19» подходит для лечения от всех штаммов Covid-19, в том числе — от «омикрона».

Мы посмотрели 800 линий разных SARS-CoV-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у «омикрона». Вероника Скворцова глава ФМБА