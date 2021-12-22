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Sasha Shambilova

Минздрав зарегистрировал препарат «Мир 19» для лечения Covid-19. Разработчики заявляют, что он подходит для всех штаммов Статьи редакции

Лекарство выпускают как спрей для носа или жидкость для ингаляций.

В Минздраве заявили, что «Мир 19» тестировали на пациентах со средней тяжестью Covid-19 в «красных зонах». Во время испытаний он показал большую эффективность, чем стандартные методы лечения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

«Мир 19» расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК». Его разработало Федеральное медико-биологическое агенство (ФБМА), в апреле организация получила патент на препарат. Лекарство можно использовать для лечения и профилактики Covid-19.

Препарат прекращает размножение вируса, блокируя отвечающие за копирование молекулы вируса, и предотвращает тяжёлое протекание болезни. Глава ФМБА Вероника Скворцова также сообщала, что он не влияет на человеческий геном и иммунитет. Кроме этого, она заявляла, что «Мир 19» подходит для лечения от всех штаммов Covid-19, в том числе — от «омикрона».

Мы посмотрели 800 линий разных SARS-CoV-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у «омикрона».

Вероника Скворцова
глава ФМБА

#новости #covid19

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aliftin

С этим ебаным патриотически-совковым неймингом нужно что-то делать.

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17
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Ху Эмай

Восхищаться

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6
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Funny Kaplan

Но мы не болгары

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4
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Чувствительный коктейль

говори за себя

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4
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Ху Эмай

Жаль

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aliftin

Так точно.

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Ganna Olenyeva

Мне очень понравился "ковивак". Ассоциации с "червяк", что он "обвивает". Шмурдяк, первак-наливак. И так далее.

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Сергей Павлов

сразу какой-нибудь закрытый военный городок представляется

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Romula Daraa

просто первые буквы (малые интерферирующие РНК)

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Paranoidal Dyslexia

Терпеть

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Чувствительный коктейль

Все называется или Спутник, или Мир. Других слов не знают

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Чувствительный коктейль

«Мир 19» расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК»
 Тут ещё с легендой.

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Ян Фёдоров

скажи спасибо, что это не абзац чепухи от копирайтеров

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Чувствительный коктейль

Спасибо.

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2
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Чувствительный коктейль

Победа

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1
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Чувствительный коктейль

Точно, V в Спутник V - это же Victory

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Чувствительный коктейль

В названиях такая любовь к миру и космополитизм - карта "Мир", название лекарства - тоже Мира.
А в реальности такая ненависть ко всему миру

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Чувствительный коктейль

Параноидальное желание владеть миром.

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Чувствительный коктейль

Владимир очень хочет владеть миром

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Чувствительный коктейль

Его можно понять, против тайны имени не пойдешь

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Romula Daraa

да их полно, все либят мир
The miR-15 microRNA precursor family is made up of small non-coding RNA genes that regulate gene expression. The family includes the related mir-15a and mir-15b sequences, as well as miR-16-1, miR-16-2, miR-195 and miR-497.

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Чувствительный коктейль

mir и мир это не одно и то же

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Картошка Фри

- Так, дамы и господа, нам надо придумать название для нашего потрясающего продукта. Какие идеи?
- Не проблема, у нас для этого очень большой выбор: Мир, Спутник, Байкал.

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господин Эдик

Эльбрус

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Картошка Фри

Тайга, Заря

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Чувствительный коктейль

Заря
 ОС такая была. Хотя может и сейчас есть.

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Картошка Фри

Чет Аврору забыл

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artemykairyak

ТОПОЛЬ М

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Чувствительный коктейль

Лекарство выпускают как спрей для носа или жидкость для ингаляций.

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Чувствительный коктейль
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1
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aliftin
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Чувствительный коктейль

История московского ноябрьского тумана.

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Chikk

Лечение есть, но закон о кодах не отменим. :D

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Miracle Movies
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Chikk

Безусловно. Да и потом, столько сил на принятие потрачено, нельзя же просто взять и поделить на ноль. :)

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vlad novikov

Очередная вундервафля, которая на деле окажется пустышкой.

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Wonabeez Doratie

Я чего не понимаю, почему никому не интересно работает ли эта херня, а вот как назвали событие для обсуждения. Лично я готов кольнуть в себя вакцину под названием " меня трахали 15 негров, и я хочу ещё", если она мне даст 100% защиту от короны.

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Чувствительный коктейль

Лучше бы назвали ЭпиИнфКорона, рынку бы понятнее было, что это за штука.

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Борец с умом

Ничо-ничо, на каждую вакцину осилившую омикрон свой хуекрон найдется, дайте месяц, может два.

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Paranoidal Dyslexia

Рано радоваться, если он будет стоить пять косарей за флакон как коронавир

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Chikk

Закинуть в перечень ЖНВЛ, дотировать из фондов - профит. Расходиться будет много лучше, чем прививка, значит - больше профита.

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artemykairyak

А для лечения спида подойдет?

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Дмитрий

"Препарат прекращает размножение вируса, блокируя отвечающие за копирование молекулы вируса"
Набор слов какой-то

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Денис Копылов

Сука, у этих гениев словарный запас как у пятилетних

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