Правительство РФ дало регионам право определять объём потребления электроэнергии после жалоб на майнеров криптовалют Статьи редакции
Таких поправок добивались энергетики, которые жаловались на развитие майнинга.
Регионы получили право самостоятельно определять дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объёмов потребления. Россияне, не уложившиеся в эту цифру, должны будут платить за электричество более высокую цену. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к постановлению правительства, опубликованные на портале правовой информации.
Согласно документу, регион при желании будет самостоятельно устанавливать минимальный объём потребления электроэнергии, который можно получить по льготному тарифу. Власти также смогут определять разные тарифы для отдельных групп населения. Контролирующие органы в регионах будут ориентироваться на «методические указания» Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Методику разработают в течение двух месяцев.
Новые правила тарифного регулирования подготовила ФАС после жалоб энергетиков и губернаторов Иркутской области Игоря Кобзева на майнеров криптовалюты в регионе. В ведомстве заявили, что новое постановление даст возможность главам регионов при необходимости «пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию».
В ФАС заявили, что тарифы для населения после принятия поправок не вырастут и «будут установлены с учётом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан». В Минэнерго также подтвердили это и сказали, что они регулируются государством, а «предельные уровни роста определяет ФАС на основании прогноза социально-экономического развития».
В октябре 2021 года «Ведомости» рассказали, что Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался вице-премьеру Александру Новаку, курирующему ТЭК, на подпольных майнеров криптовалюты. По его мнению, майнинг приводит к существенным нагрузкам на электросети и создаёт риски аварий и чрезвычайных ситуаций.
Лучше дочь с tj чем сын с vc.
а что, если, чисто теоретически, есть какой-нить чувак, который сидит на тж, дтф и немного майнит?)
почему?)
лучше сын с дтф, чем сын с тж, который прикидывается дочерью)
Чем сын маминой подруги с dtf
Чем сын геймер
Ну хуй знает
Интересная хуйня будет лет через 10, когда в каждом доме\квартире будет по электромобилю. Как тогда запоют? С учетом потребления ~10-15 кВт\ч зарядить авто.
Вряд ли в России в обозримом будущем электромобили станут сильно популярны.
Ну не скажи. У нас в частном секторе уже практически каждая 3-я тачка-электричка. Так что через 10 лет точно будет порог 90%.
Это какой-то элитный частный сектор?
Нет. самый обычный.
Жесть. У нас даже в элитных дворах-дворцах электромашин нет
Нужно время, говорю же. Даже на работе 3 из 20 электрички.
Когда гараж построю, тоже хочу приобрести.
Даже у меня у мухосранске три теслы минимум и пару лифанов
Нет, у них на дачи каждый третий на электричке ездит
Забыли спросить
дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объёмов потребления.
- Так так так....Это что у вас, холодильник работает, свет в коридоре не выключаете и включили обогреватель — да вы сударыня майнер, извольте платить по повышенному тарифу.
А вообще Чубайс, долго боролся с воровством электричества из сети, нихуя не вышло. Только адекватные тарифы помогли. С манерами та же хуйня будет. Штраф 15к всего.
Изначально там лимиты какие-то совершенно отбитые были. 96 квт на первого человека + 60 на второго + 40 на каждого последующего. Итого, на семью из трех человек 196 квт. Обогреватель, бойлер и кондиционер становятся воистину атрибутами бохатства. Особенно весело это смотрится на фоне того, как валится инфраструктура, когда в Улан-Уде при -28 прекращает работу ТЭЦ, когда летом отключается горячая вода и т.д.
это вообще нереально!
Такое уже хотели ввести ещё пару лет назад (вот есть норматив - выше него повышенный тариф). Но отказались.
Почему отказались? Соц нормы ввели. Хотя может не во всех регионах. У нас точно есть, вроде бы 55квт на человека
p.s там сложнее, в зависимости от количества зареганных людей в квартире еще зависит
Там еще меньше + хотели отменить льготные тарифы. Точно помню это.
и они с рф ливают в другие страны, а ты теряешь кучу денег?)
в китае вон майнер пизданули, они мощности либо продали, либо переехали в казахстан и рф
если мы еще где-то заработаем, значит они где-то потеряют. сейчас и так многие из майнинга выходят из-за поса, который будет весной. если пережать случайно, то можно получить то же самое, что и в китае. а вообще, все бы решило повышение уровня жизни и майнерами бы остались только энтузиасты
ну, я не только про россиян. про китайцев и остальных в том числе. в германии майнеров в разы меньше. электричество дороже, да и доход не такой значительный для них все-таки)
а разве щас не поздно уже вливаться в эту движуху майнерскую?
помню спор между майнером и спецом с хабра в комментах.
там чувак сделал замечание на то что конторы , которые арендуют оборудование для майнинга, предпочитают оплату рублями. не койнгами, не эфирами, а самыми обычными деньгами. и типа задумайся
а разве щас не поздно уже вливаться в эту движуху майнерскую?
а разве сейчас не поздно начинать копить, при том, что кризис в рф уже 13 лет продолжается?)
предпочитают оплату рублями
ничего странного не вижу. а асики (оборудование для майнинга битка) продается именно по курсу биткоина) как и цена видеокарты сейчас зависит от того, сколько с нее можно получить. а чувакам с помещениями платить надо за электричество, канализацию и тд. им важнее стабильность их прибыли, а не размеры. курс битка не особо стабилен-то,про остальные монеты и говорить нечего.
если в какой-то месяц установили аренду в 10 условных монет и с оплаты одного арендатора оплатили весь свет, то через месяц курс может сильно просесть и оплаты со всех вместе может не хватить для оплаты света.
к чему все это, если риски можно на самих арендаторов переложить?
если тебя интересует лично моя история, то я с 2 друзьями по 50к скинулись летом, собрали ферму и тихонько майним. по расчетам перед началом этого всего месяцев за 10 бы должны были намайнить свои 150к. в принципе, все идет примерно по плану. только курс битка просел пока. но, часть мы в доллары конвертнули. теперь ждем когда он опять более-менее поднимется, чтобы еще раз конвертнуть.
у меня просто было 50к, которыми я мог себе позволить рискнуть, но не было 100к)
друзья для этого не обязательны) но да, хорошо, что они есть
Они же с этой идеей лет пять, а то и больше бегали, как дурни с писаной торбой. Но то Крым помешал, то ковид. А теперь, как я понимаю, они нашли выход - все непопулярные законы скидывают на регионы. Типа, Путин ни при чем, это все губернаторы. Тьфу! А мы еще Медведа жалким называли.
Upd: первые упоминания вообще от 2013 года.
Теперь бабка, живя в одном доме с майнером, при пенсии в 12 тыс, будет платить за его хешрейты.
Ну да, ведь бабка потребляет за месяц 300квт+
То есть мы не замерзнем этой зимой?!
Ну и кто там пиздел, что на майнеров орут только школьники с dtf?
Неее. Больше наверное будет
О да. У нас в Иркутске самая низкая цена на э/э, от чего эти майнеры вообще охуели. Везде канторы по продаже асиков, по ремонту асиков, но это похуй. В пригородах и за городом, так как в городе шумно майнить, в розетках бывает 140в напряжение, дохера жителей жалуется еа этих майнеров из-за перебоев с электричеством. Ко всему этому еще и на некоторые комплектующие для ПК взлетели цены...
Майнеры пидараси, создали кризис