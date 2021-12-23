Таких поправок добивались энергетики, которые жаловались на развитие майнинга.

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Регионы получили право самостоятельно определять дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объёмов потребления. Россияне, не уложившиеся в эту цифру, должны будут платить за электричество более высокую цену. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к постановлению правительства, опубликованные на портале правовой информации.

Согласно документу, регион при желании будет самостоятельно устанавливать минимальный объём потребления электроэнергии, который можно получить по льготному тарифу. Власти также смогут определять разные тарифы для отдельных групп населения. Контролирующие органы в регионах будут ориентироваться на «методические указания» Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Методику разработают в течение двух месяцев.

Новые правила тарифного регулирования подготовила ФАС после жалоб энергетиков и губернаторов Иркутской области Игоря Кобзева на майнеров криптовалюты в регионе. В ведомстве заявили, что новое постановление даст возможность главам регионов при необходимости «пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию».

В ФАС заявили, что тарифы для населения после принятия поправок не вырастут и «будут установлены с учётом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан». В Минэнерго также подтвердили это и сказали, что они регулируются государством, а «предельные уровни роста определяет ФАС на основании прогноза социально-экономического развития».