Также в рекомендациях сказано о том, что коллекторы не должны злоупотреблять звонками с помощью роботов.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) опубликовала проект рекомендаций, в котором описаны разные практики взаимодействия коллекторов с заёмщиками и даны оценки, какие поступки взыскателей будут считаться нарушением закона. Об этом пишет РБК.

В документе отмечается, что до июня 2021 года дела о нарушениях при взыскании долгов рассматривались только судами. Так как приставы получили новые полномочия, служба решила сделать практику рассмотрения нарушений более единообразной и донести это до сотрудников в регионах.

С 1 июля 2021 года ужесточили правила взаимодействия взыскателей с третьими лицами (родственниками, соседями или сожителями). Контактировать с ними можно только при двух условиях: при наличии письменного согласия на это от должника, а также от самого третьего лица.

Также в рекомендациях указали на разницу между «телефонными переговорами», «телефонными звонками» и «попытками дозвона». В ФССП предлагают учитывать только «успешное телефонное соединение» дольше одной-двух секунд. Если трубку бросили, то звонок должен считаться состоявшимся, поскольку «за должником необходимо сохранять право не поддерживать диалог с кредитором».

В ФССП также предупреждает, что использование коллекторами автодозвона будет считаться психологическим давлением на клиентов и нарушением закона.

В рекомендациях также затрагивается проблема использования взыскателями роботов-коллекторов и «автоинформаторов». Так как они уже могут поддерживать разные сценарии диалога, их общение с должниками должно приравниваться к телефонным разговорам.

Сообщения должнику о подаче на него заявления в полицию в связи с неуплатой денег или требование вернуть определённую сумму к дате, которая не фигурирует в договоре, могут расцениваться введение граждан в заблуждение.

По мнению ФССП, психологическим давлением можно считать обещания о розыске должника через знакомых и соседей, звонки ему на работу или звонки с молчанием в трубку, а также сообщения с угрозами в соцсетях.

Президент национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал РБК, что представители рынка положительно оценивают документ. По его мнению, рекомендации помогут не допускать нарушения в связи с неверным толкованием норм права.