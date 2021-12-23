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Сергей Исенеков

Федеральная служба судебных приставов приравняла молчание в трубку и угрозы в соцсетях к психологическому давлению Статьи редакции

Также в рекомендациях сказано о том, что коллекторы не должны злоупотреблять звонками с помощью роботов.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) опубликовала проект рекомендаций, в котором описаны разные практики взаимодействия коллекторов с заёмщиками и даны оценки, какие поступки взыскателей будут считаться нарушением закона. Об этом пишет РБК.

В документе отмечается, что до июня 2021 года дела о нарушениях при взыскании долгов рассматривались только судами. Так как приставы получили новые полномочия, служба решила сделать практику рассмотрения нарушений более единообразной и донести это до сотрудников в регионах.

  • С 1 июля 2021 года ужесточили правила взаимодействия взыскателей с третьими лицами (родственниками, соседями или сожителями). Контактировать с ними можно только при двух условиях: при наличии письменного согласия на это от должника, а также от самого третьего лица.
  • Также в рекомендациях указали на разницу между «телефонными переговорами», «телефонными звонками» и «попытками дозвона». В ФССП предлагают учитывать только «успешное телефонное соединение» дольше одной-двух секунд. Если трубку бросили, то звонок должен считаться состоявшимся, поскольку «за должником необходимо сохранять право не поддерживать диалог с кредитором».
  • В ФССП также предупреждает, что использование коллекторами автодозвона будет считаться психологическим давлением на клиентов и нарушением закона.
  • В рекомендациях также затрагивается проблема использования взыскателями роботов-коллекторов и «автоинформаторов». Так как они уже могут поддерживать разные сценарии диалога, их общение с должниками должно приравниваться к телефонным разговорам.
  • Сообщения должнику о подаче на него заявления в полицию в связи с неуплатой денег или требование вернуть определённую сумму к дате, которая не фигурирует в договоре, могут расцениваться введение граждан в заблуждение.
  • По мнению ФССП, психологическим давлением можно считать обещания о розыске должника через знакомых и соседей, звонки ему на работу или звонки с молчанием в трубку, а также сообщения с угрозами в соцсетях.

Президент национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал РБК, что представители рынка положительно оценивают документ. По его мнению, рекомендации помогут не допускать нарушения в связи с неверным толкованием норм права.

#новости

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Антигравитационный торт

— Ну как там с деньгами?

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умный человек

Помолчи в мою трубку

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Righteous Hippie

Помолчал тебе за щеку, проверяй

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Влюбленный шмель

Тоже, что ли, стать робатом-коллектором

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Антигравитационный торт

Позвони Олегу

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Антигравитационный торт
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Влюбленный шмель

Что насчёт минусов на TJ?

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Максим Грандов

На ДТФ за это банят

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bor_vn

а в америке давно бы пристрелили

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Антигравитационный торт

тебе кто-то должен минусов?

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Влюбленный шмель

На меня пытаются давить два местных гея.

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Some Dude

Федеральная служба судебных приставов приравняла молчание в трубку
 хорошо, что тяжело дышать в трубку все еще можно, я могу спать спокойно, когда не звоню другим по ночам, конечно)

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Marat Khamadeev

Ctrl+Enter сломали:
Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев
Видимо, "глава"?

upd Заработало

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