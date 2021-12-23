По данным источников, проверка ведётся по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания».

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Фото РИА «Новости»



Следственный комитет России организовал проверку публикации дизайнера Артемия Лебедева в телеграме. В ней он раскритиковал людей, поклоняющимся мощам святых. Высказывание Лебедева проверяют на наличие в нём оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает РБК.

Фото из телеграма Артемия Лебедева



Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах рассказал, что сейчас проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Позже Лебедев отреагировал на проверку СК постов, где обратился к ведомству с вопросом, что такое «святые мощи».

Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? Вот когда Святой Владимир скидывал в Днепр идолищ языческих — он совершал кощунство с твоей точки зрения? Или твой руководитель — он разве не сдавал экзамен по научному атеизму, чтобы стать членом КПСС?

Артемий Лебедев

дизайнер

17 декабря Артемий Лебедев опубликовал в телеграме пост о мощах, где нецензурно высказался о мощах святых, упомянув Сергия Радонежского. В своём посте он также написал, что не понимает людей, которые «поклоняются мёртвым Ленину, Ким Ир Сену и Мао, лежащих в мавзолеях».