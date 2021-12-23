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Новости
Сергей Исенеков

СК начал проверку поста Артемия Лебедева о мощах святых на предмет оскорбления чувств верующих Статьи редакции

По данным источников, проверка ведётся по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания».

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Фото РИА «Новости»

Следственный комитет России организовал проверку публикации дизайнера Артемия Лебедева в телеграме. В ней он раскритиковал людей, поклоняющимся мощам святых. Высказывание Лебедева проверяют на наличие в нём оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает РБК.

Фото из телеграма Артемия Лебедева

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах рассказал, что сейчас проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Позже Лебедев отреагировал на проверку СК постов, где обратился к ведомству с вопросом, что такое «святые мощи».

Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? Вот когда Святой Владимир скидывал в Днепр идолищ языческих — он совершал кощунство с твоей точки зрения? Или твой руководитель — он разве не сдавал экзамен по научному атеизму, чтобы стать членом КПСС?

Артемий Лебедев
дизайнер

17 декабря Артемий Лебедев опубликовал в телеграме пост о мощах, где нецензурно высказался о мощах святых, упомянув Сергия Радонежского. В своём посте он также написал, что не понимает людей, которые «поклоняются мёртвым Ленину, Ким Ир Сену и Мао, лежащих в мавзолеях».

Спустя пять дней в РПЦ заявили, что высказывания Лебедева о мощах необходимо проверить на предмет оскорбления чувств верующих.

#новости #рпц

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139 комментариев
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Влюбленный шмель

Даже самым лояльно-зашкварным элементам социума придет пизда, когда очередному хую из СК или ФСБ захочется новых звезд на погоны. И чем раньше, тем лучше.

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57
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Влюбленный шмель

И помощи они пойдут просить у ЛИБЕРАХ, которых сейчас демонизируют.

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9
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Harry Callahan

Какую помощь ЛИБЕРАХИ смогут оказать?

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10
23 комментария
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Антигравитационный торт

о_О

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0
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Сталин спас Россию

Самая смешная шутка месяца

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Виктор Огай

Насколько бы он зашкварным не был, его отношение к такого рода вещам было всегда однозначным и последовательным, насколько помню.

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1
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Roma Dmitriev

причем тут хуй из СК или ФСБ, если заяву написали в РПЦ? Они отрабатывают просто входящий запрос

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–1
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user101

вообще отрабатывать или нет, решает спортлото в которое написали, ваш кэп

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2
1 комментарий
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Алексей Иванов

Интереснее будет, когда лояльно-зашкварные элементы закончатся.

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0
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Dmitry

Пока он готов к сотрудничеству, у него иммунитет, отделается легким испугом.

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0
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user101
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30
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Михаил Ч

Ну допизделся и допизделся

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16
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Влюбленный шмель

Один из немногих в этой стране, кто не боится высказывать свое мнение

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11
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user101

беги

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6
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Влюбленный шмель

я тоже не боюсь

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0
1 комментарий
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Влюбленный шмель

Лебедев просто Симоньян в штанах и с крашенными волосами, к тому же дикий совок. То что он резко высказывается ничего не меняет. Он абсолютно рукопожатый. Была где-то фотка с путиным министрами и лебедевым года так 1999 где они руки пожимают друг другу.

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2
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Сталин спас Россию

Была где-то фотка с путиным министрами и лебедевым года так 1999 где они руки пожимают друг другу.
Смертный грех, да

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3
4 комментария
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Влюбленный шмель

С Немцовым тоже есть

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1 комментарий
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Влюбленный шмель

С Немцовым тоже есть

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0
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Влюбленный шмель

соловьёв еще

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1
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Люц Шнайдер

Весь интернет состоит из таких вольнодумцев. Если посмотреть в комментарии на тэжэ, то тут каждый второй не боится.

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1
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Влюбленный шмель

справедливости ради в рунете не каждая публичная личность будет топить против либеральной повесточки, как Лебедев. Он может и Навава хуесосить и Кадырову предъявлять, за это его уважаю, хотя и не всегда согласен

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1
5 комментариев
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Roma Dmitriev

только комментарии тжшников сми не бегут растаскивать на цитаты, чтобы нагнать траффика

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0
2 комментария
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Влюбленный шмель

Даблпост опять. ТЖ тупит

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1
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Влюбленный шмель

Даблпост

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Влюбленный шмель

пулемет репрессий случайно попал в цель

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7
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aliftin

Да нет. Сейчас извинится и все будет хорошо у него.

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8
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Даулет Тургалиев

Уже

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15
14 комментариев
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Влюбленный шмель

ну хотя бы коснется

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1
3 комментария
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Влюбленный шмель

у него нет цели, нужно сажать всех без разбору чтобы остальные боялись

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0
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TJaba

Ниче не будет, скриньте этот твит

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Антигравитационный торт

это комментарий

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9
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TJaba

Нет

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0
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Влюбленный шмель

Ну вот и неприкасаемый допизделся.

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5
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Антигравитационный торт

его судили на миллион уже

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8
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Влюбленный шмель

Так для него даже хуже, раз уж они за него браться стали.

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1
4 комментария
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Yaroslaff Chekunov

много много раз

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Roma Dmitriev

ответочка уже подъехала

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6
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user101

шитбинго! Днепр, КПСС, хуй, жопа, бог

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3
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Рыжий

37год, котаны?

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5
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Влюбленный шмель

Неее, чёрный воронок же не приедет. Так Путин сказал!

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3
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Влюбленный шмель

Интересно, в его квартире будет срач?

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3
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Влюбленный шмель

Говно в ней будет точно, но потом Лебедева выведут из квартиры.

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1
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Максим Шпилёв

Вангую тёрки с Собчак и письма в ЕСПЧ

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0
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Яночка

А вот эта чепуха, что за мои грехи умер чувак и потом воскрес это не оскорбление чувств всех вменяемых людей?

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1
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Михаил Ч

Ну тебя как бы никто не заставляет в это верить

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3
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Яночка

но и усомниться как бы уголовно наказуемо)

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2 комментария
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Влюбленный шмель

Ну а какие претензии к самой библейской истории? Канонический сюжет. История про Навального- 1 в 1. Чувак говорил правду и присел за наши грехи, потому что никто не пошёл его защищать.

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Люц Шнайдер

Очередная проверка Лебедева. В прошлый раз его проверяли из-за оскорбления ветеранов.

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Ze Katze

Осталось словить проверку за "Сепаратизм" и это хет-трик финале турнира "Кожаная Швабра"

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user101

в "прошлый" раз он отхуесосил маэстро в суде

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Люц Шнайдер

Ну и в этот раз отхуесрсит какого-нибудь маэстро

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3 комментария
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Антигравитационный торт
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Александр Воронин
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Игнат Теремов

Бля, он тут Голума в старости похож ))

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master of mastery

Когда придут за татьянычем, извините, не сдержусь - буду смеяться. Осуждать и смеяться.

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Влюбленный шмель
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Влюбленный шмель

Ну сядет и сядет

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Влюбленный шмель

Лан, скорее всего это спланированная пиаракция, чтобы отвлечь повесточку отпредстоящего суда над ховой. Ща проведут проверку, ничего не надут или найдут и впаяют штрафец небольшой и в итоге все разойдутся полюбовно. И татьяныч напишет типа "смотрите, меня не посадили, а хову посадили, нормально суд работает, видите!"

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Влюбленный шмель

А можно уточнить один момент: мощи святых это хорошо, а Ленин в мавзолее это плохо, не по христиански и нужно придать тело земле?
Запутался я совершенно.

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1
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user101

пожалуйста, вот контакты
119334, Москва, Андреевская набережная, 2
E-mail: contact@sinfo-mp.ru
Телефон: +7 (495) 781-97-61, +7 (800) 100-33-53 (бесплатный звонок по России)

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0
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Влюбленный шмель

Спасибо дорогой товарищ майор

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Влюбленный шмель

Когда тело Ленина однажды утонуло в нечистотах из прорванной трубы, патриарх Тихон сказал "По мощам и елей".

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Влюбленный шмель

ЭТО ДРУГОЕ

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Даниэль Фельдман

Ща у его подписчиков-ватанов будет диссонанс, хвалить власть или ругать

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Имя Фамилия

Надеюсь этого ватника посадят

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Влюбленный шмель

Проверить мощи Лебедева

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Aleksy Zieliński

Ну вот и еще один к к хове поедет.

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FOX

17.12 написал 21.12 вызвали - мощи в опасности!

@Сломалось движок пытается цифры с точкой распарсить (бесконечно) как ссылку

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Влюбленный шмель

В результате Лебедев еще глубже интегрируется в Рашу-Тудей.

Мне кажется, его изначально так и завербовали - угрозами уголовных дел. Как Красовского

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Marhal_New _Arleana

ДА, ДАВАЙ, ВПЕРЁД

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Mika Shmalish

Ну посадят и посадят...

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Евгений Глебов (Катышев)

Ну, начал и начал.

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Влюбленный шмель

Лебедева никуда не закроют, он для них давно из «своих» зато он на этом скандале заработает очков у тех кто против системы создавая образ акробата между двух стульев

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Grn Wlf
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Рома

Вот и наступила для него "Прекрасная Россия бу-бу-бу"

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