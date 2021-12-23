СК начал проверку поста Артемия Лебедева о мощах святых на предмет оскорбления чувств верующих Статьи редакции
По данным источников, проверка ведётся по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания».
Следственный комитет России организовал проверку публикации дизайнера Артемия Лебедева в телеграме. В ней он раскритиковал людей, поклоняющимся мощам святых. Высказывание Лебедева проверяют на наличие в нём оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает РБК.
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах рассказал, что сейчас проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
Позже Лебедев отреагировал на проверку СК постов, где обратился к ведомству с вопросом, что такое «святые мощи».
17 декабря Артемий Лебедев опубликовал в телеграме пост о мощах, где нецензурно высказался о мощах святых, упомянув Сергия Радонежского. В своём посте он также написал, что не понимает людей, которые «поклоняются мёртвым Ленину, Ким Ир Сену и Мао, лежащих в мавзолеях».
Спустя пять дней в РПЦ заявили, что высказывания Лебедева о мощах необходимо проверить на предмет оскорбления чувств верующих.
Какую помощь ЛИБЕРАХИ смогут оказать?
о_О
Самая смешная шутка месяца
Насколько бы он зашкварным не был, его отношение к такого рода вещам было всегда однозначным и последовательным, насколько помню.
причем тут хуй из СК или ФСБ, если заяву написали в РПЦ? Они отрабатывают просто входящий запрос
вообще отрабатывать или нет, решает спортлото в которое написали, ваш кэп
Интереснее будет, когда лояльно-зашкварные элементы закончатся.
Пока он готов к сотрудничеству, у него иммунитет, отделается легким испугом.
Ну допизделся и допизделся
беги
Была где-то фотка с путиным министрами и лебедевым года так 1999 где они руки пожимают друг другу.
Смертный грех, да
Весь интернет состоит из таких вольнодумцев. Если посмотреть в комментарии на тэжэ, то тут каждый второй не боится.
только комментарии тжшников сми не бегут растаскивать на цитаты, чтобы нагнать траффика
Да нет. Сейчас извинится и все будет хорошо у него.
Уже
Ниче не будет, скриньте этот твит
это комментарий
Нет
его судили на миллион уже
много много раз
ответочка уже подъехала
шитбинго! Днепр, КПСС, хуй, жопа, бог
37год, котаны?
Вангую тёрки с Собчак и письма в ЕСПЧ
А вот эта чепуха, что за мои грехи умер чувак и потом воскрес это не оскорбление чувств всех вменяемых людей?
Ну тебя как бы никто не заставляет в это верить
но и усомниться как бы уголовно наказуемо)
Очередная проверка Лебедева. В прошлый раз его проверяли из-за оскорбления ветеранов.
Осталось словить проверку за "Сепаратизм" и это хет-трик финале турнира "Кожаная Швабра"
в "прошлый" раз он отхуесосил маэстро в суде
Ну и в этот раз отхуесрсит какого-нибудь маэстро
Бля, он тут Голума в старости похож ))
Когда придут за татьянычем, извините, не сдержусь - буду смеяться. Осуждать и смеяться.
Лан, скорее всего это спланированная пиаракция, чтобы отвлечь повесточку отпредстоящего суда над ховой. Ща проведут проверку, ничего не надут или найдут и впаяют штрафец небольшой и в итоге все разойдутся полюбовно. И татьяныч напишет типа "смотрите, меня не посадили, а хову посадили, нормально суд работает, видите!"
пожалуйста, вот контакты
119334, Москва, Андреевская набережная, 2
E-mail: contact@sinfo-mp.ru
Телефон: +7 (495) 781-97-61, +7 (800) 100-33-53 (бесплатный звонок по России)
Ща у его подписчиков-ватанов будет диссонанс, хвалить власть или ругать
Надеюсь этого ватника посадят
Ну вот и еще один к к хове поедет.
17.12 написал 21.12 вызвали - мощи в опасности!
@Сломалось движок пытается цифры с точкой распарсить (бесконечно) как ссылку
ДА, ДАВАЙ, ВПЕРЁД
Ну посадят и посадят...
Ну, начал и начал.
Вот и наступила для него "Прекрасная Россия бу-бу-бу"