Пресс-конференция Путина — это множество мер безопасности. Журналисты максимально далеко от него и «обработаны серебром» Статьи редакции
А еще сдали несколько обязательных тестов на коронавирус.
В 12:00 по московскому времени начнётся пресс-конференция Владимира Путина. И подготовка к ней проходит под знаком серьёзных мер безопасности, через которые пришлось пробираться журналистам, чтобы задать вопрос президенту.
Всё началось с объявления 1 декабря о том, что пресс-конференция состоится без свободной аккредитации. Кремль в этот раз сам выбирал, какие медиа пригласить, объяснив это ограничениями из-за пандемии. Из списка, опубликованного 22 декабря, выяснилось, что на конференцию пустят и СМИ, признанных «иностранными агентами», — «Медузу», «Дождь» и «Радио Свобода».
Перед конференцией каждый участник должен был сдать три ПЦР-теста. Об этом рассказали «Медуза» и «Дождь». Журналист телеканала Антон Желнов уточнил, что не проходил обязательный карантин.
На этом меры безопасности не закончились. На входе в московский Манеж, где состоится конференция, установили рамки для обработки частицами серебра. «Это абсолютно безопасно. Я бы сказала, что это даже полезно», — сообщила журналистам пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова. Стоять в такой рамке рекомендуют не менее 10 секунд, уточняет Znak.
В Манеже для журналистов, как и всегда на пресс-конференциях, устроили пространство, где можно попить и поесть. Меры против коронавируса применили и здесь. «Уже полтора года на всех больших президентских мероприятиях всё в буфете в индивидуальных коробочках», — отмечает журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
Стулья расставили с дистанцией 1,5 метра друг от друга. Из фото и видео журналистов видно, что расстояние от журналистов до Путина будет в несколько раз больше, чем на предыдущих пресс-конференциях.
Журналистам на входе в Манеж также раздали маски, обработанные «антибактериальным раствором наносеребра», пишет РБК.
TJ будет следить за главными новостями с пресс-конференции Путина и публиковать их под одноимённым тегом. Прямой текстовой трансляции у нас не будет.
Да они там все кровососы
Есть шанс
Не вижу стульев с осиновыми пиками
а журналистов с либеральных помоек со статусом иностранного агента не приглашали)
скажем спасибо нашему самому справедливому президенту, что пустил на пресс-конференцию даже пару независимых сми. И это притом, что эти предатели справедливо носят клеймо "иностранный агент"! Какую смелость и беспристрастие показывает наш президент! Оттепель! С таким президентом и за будущее страны не страшно!
Так реально не страшно, в случае чего пизданет весь мир 🤣🤣🤣😇😇😇😎😎😎
ну или воронеж
Серебром? Полоний закончился что-ли?
На обратном пути для тех, кто будет неудобные вопросы на конференции задавать.
Кому это интересно
Отвечает написавший "заметку" @Сергей Звезда
А зачем заметку в ковычки? Это и есть заметка, я понимаю если бы "новость"
ковычки
Не пиши мне
Ой, бля пора бы уже легализовать ковычки
Как должны выглядеть меры безопасности в России при ковиде везде, но выглядят только там, где есть Путин
Есть Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России.
Почему на ваши, у путина состояние больше всех в мире, может себе позволить
"В 12:00 по московскому времени начнётся пресс-конференция Владимира Путина"
Да какому он нахуй нужен, этот дед-пердед
Да какому он нахуй нужен
через пару часов жду сотни комментариев на тж под постом с цитатами путина
Аааа. Бинго, значит, будем составлять
Куче людей, начиная от тех, кто получает зарплату за пропаганду, заканчивая теми, кто за него голосовал, подвергшись пропаганде.
нужны же новые поводы для кринжа и мемасов
всегда приятно послушать его неловкие покашливания и ужимки..
а уж передергивать
это святое
Мне интересно, например
Игнорировать деда не лучшая идея
@Україна 🇺🇦 передайте своим
Так тічно
Он же вакцинировался
Скорее у него есть сомнения в вакцине.
Наверно спутником
не помрут журнаглисты от такой обработки?
Для этого и позвали иноагентов
Бигмак, картошку фри и колу без льда
Второе
на второе пюрешка
Верим в силу омикрона в этот день 🤞
А почему не новичком?
А ещё в этот день
Захватят Киев пока идёт конференция
Согласен.
Статью не читал.
Лет 5 назад был там последний раз. Не отправляют больше
Не разделяю твоих взглядов
Алексея Петровича Миронченко из Чусова знаешь? Вот его.
Почему унитазы обрабатывают золотом, а журналистов серебром?
Это потому-что у нас лучшая вакцина в мире!
Путин боится вампиров
Нахуя вообще освещать это нелепое мероприятие больного шизофренией? Ничего кроме брезгливости это шитшоу не вызывает.
путин-бинго кто-нить вкиньте, будем кретики закрашивать