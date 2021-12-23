А еще сдали несколько обязательных тестов на коронавирус.

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В 12:00 по московскому времени начнётся пресс-конференция Владимира Путина. И подготовка к ней проходит под знаком серьёзных мер безопасности, через которые пришлось пробираться журналистам, чтобы задать вопрос президенту.

Всё началось с объявления 1 декабря о том, что пресс-конференция состоится без свободной аккредитации. Кремль в этот раз сам выбирал, какие медиа пригласить, объяснив это ограничениями из-за пандемии. Из списка, опубликованного 22 декабря, выяснилось, что на конференцию пустят и СМИ, признанных «иностранными агентами», — «Медузу», «Дождь» и «Радио Свобода».

Перед конференцией каждый участник должен был сдать три ПЦР-теста. Об этом рассказали «Медуза» и «Дождь». Журналист телеканала Антон Желнов уточнил, что не проходил обязательный карантин.

На этом меры безопасности не закончились. На входе в московский Манеж, где состоится конференция, установили рамки для обработки частицами серебра. «Это абсолютно безопасно. Я бы сказала, что это даже полезно», — сообщила журналистам пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова. Стоять в такой рамке рекомендуют не менее 10 секунд, уточняет Znak.

Znak.com

В Манеже для журналистов, как и всегда на пресс-конференциях, устроили пространство, где можно попить и поесть. Меры против коронавируса применили и здесь. «Уже полтора года на всех больших президентских мероприятиях всё в буфете в индивидуальных коробочках», — отмечает журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Пул N3

Стулья расставили с дистанцией 1,5 метра друг от друга. Из фото и видео журналистов видно, что расстояние от журналистов до Путина будет в несколько раз больше, чем на предыдущих пресс-конференциях.

РБК

Журналистам на входе в Манеж также раздали маски, обработанные «антибактериальным раствором наносеребра», пишет РБК.

РБК