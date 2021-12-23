{"id":975,"title":"\u0421\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u044b TJ \u0442\u0440\u0430\u0442\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0444\u0435, \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u044b \u0438 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0435\u0434\u0443","url":"\/redirect?component=advertising&id=975&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/493659-paket&placeBit=1&hash=ee4dfae91fb37142b255b2610ef2409605b63e95bc33efb0a48f1f086d68e7cf","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Звезда

Пресс-конференция Путина — это множество мер безопасности. Журналисты максимально далеко от него и «обработаны серебром» Статьи редакции

А еще сдали несколько обязательных тестов на коронавирус.

82
2720 просмотров

В 12:00 по московскому времени начнётся пресс-конференция Владимира Путина. И подготовка к ней проходит под знаком серьёзных мер безопасности, через которые пришлось пробираться журналистам, чтобы задать вопрос президенту.

Всё началось с объявления 1 декабря о том, что пресс-конференция состоится без свободной аккредитации. Кремль в этот раз сам выбирал, какие медиа пригласить, объяснив это ограничениями из-за пандемии. Из списка, опубликованного 22 декабря, выяснилось, что на конференцию пустят и СМИ, признанных «иностранными агентами», — «Медузу», «Дождь» и «Радио Свобода».

Перед конференцией каждый участник должен был сдать три ПЦР-теста. Об этом рассказали «Медуза» и «Дождь». Журналист телеканала Антон Желнов уточнил, что не проходил обязательный карантин.

На этом меры безопасности не закончились. На входе в московский Манеж, где состоится конференция, установили рамки для обработки частицами серебра. «Это абсолютно безопасно. Я бы сказала, что это даже полезно», — сообщила журналистам пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова. Стоять в такой рамке рекомендуют не менее 10 секунд, уточняет Znak.

Znak.com

В Манеже для журналистов, как и всегда на пресс-конференциях, устроили пространство, где можно попить и поесть. Меры против коронавируса применили и здесь. «Уже полтора года на всех больших президентских мероприятиях всё в буфете в индивидуальных коробочках», — отмечает журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

Пул N3

Стулья расставили с дистанцией 1,5 метра друг от друга. Из фото и видео журналистов видно, что расстояние от журналистов до Путина будет в несколько раз больше, чем на предыдущих пресс-конференциях.

НТВ @ntvru
До начала пресс-конференции Путина осталось чуть более часа. #ПрессКонференция
РБК

Журналистам на входе в Манеж также раздали маски, обработанные «антибактериальным раствором наносеребра», пишет РБК.

РБК

TJ будет следить за главными новостями с пресс-конференции Путина и публиковать их под одноимённым тегом. Прямой текстовой трансляции у нас не будет.

#новости #конференцияпутина2021

82
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
82 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Влюбленный шмель

Журналисты вампиры: ДА СУКА

Ответить
40
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana

Да они там все кровососы

Ответить
4
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Первые фото с пресс конференции

Ответить
8
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

видел его в детстве, после него не мог спать с открытой шеей...

Ответить
1
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

фееричный трэш контент

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Я про настоящую пресс конференцию

Ответить
1
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

хорошо, что уточнил, а то я не понял к чему ты это

Ответить
1
Развернуть ветку
Ze Katze

Есть шанс
Не вижу стульев с осиновыми пиками

Ответить
3
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

они выстреливают, когда садишься на него

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Tolkachov

а журналистов с либеральных помоек со статусом иностранного агента не приглашали)

Ответить
–1
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

22 декабря, выяснилось, что на конференцию пустят и СМИ, признанных «иностранными агентами», — «Медузу», «Дождь» и «Радио Свобода».
Вот это кровавый режим, вот это отсутствие свободы слова!

Ответить
–10
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

никто не сказал, что выпустят

Ответить
22
Развернуть ветку
Michael Scott

скажем спасибо нашему самому справедливому президенту, что пустил на пресс-конференцию даже пару независимых сми. И это притом, что эти предатели справедливо носят клеймо "иностранный агент"! Какую смелость и беспристрастие показывает наш президент! Оттепель! С таким президентом и за будущее страны не страшно!

Ответить
13
Развернуть ветку
Paladin 404992

Так реально не страшно, в случае чего пизданет весь мир 🤣🤣🤣😇😇😇😎😎😎

Ответить
2
Развернуть ветку
Michael Scott

ну или воронеж

Ответить
2
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Вот это кровавый режим
Всего-то травит врагов новичком и сажает в тюрьмы несогласных.

отсутствие свободы слова
Всего-то все нелояльные СМИ в иностранные агенты записывает и зомбоящик полностью контролирует.

Ответить
4
Развернуть ветку
Иван Кондратьев

Серебром? Полоний закончился что-ли?

Ответить
7
Развернуть ветку
rustyrazor

На обратном пути для тех, кто будет неудобные вопросы на конференции задавать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Кому это интересно

Ответить
4
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Омикрон пытается попасть туда любой ценой.

Ответить
4
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

И записать новый альбом

Ответить
11
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Отвечает написавший "заметку" @Сергей Звезда

Ответить
0
Развернуть ветку
Aнус Роскомнадзора

А зачем заметку в ковычки? Это и есть заметка, я понимаю если бы "новость"

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

ковычки
 Не пиши мне

Ответить
0
Развернуть ветку
Aнус Роскомнадзора

Ой, бля пора бы уже легализовать ковычки

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Какие-то они глупые. Он же и из бункера мог отвечать на вопросы. И никого обрабатывать бы не пришлось, лол.

Ответить
5
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Надо показать, что он жив-здоров, а то ходят слухи

Ответить
3
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Какие?? Ручку давно не бросал, значит немощный, поднять не может??

Ответить
7
Развернуть ветку
Саша Кириллова

Как должны выглядеть меры безопасности в России при ковиде везде, но выглядят только там, где есть Путин

Ответить
5
Развернуть ветку
Крадущийся песец

Есть Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России.

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

установили рамки для обработки частицами серебра
 на наши бабки гуляют, а чего не из золота или бриллиантов?? м????

Ответить
3
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Их в карманы насыпям. Чтобы вопросы правильные задавали, так сказать.

Ответить
4
Развернуть ветку
Paladin 404992

Почему на ваши, у путина состояние больше всех в мире, может себе позволить

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

ааааааа, блин точно, как же я не подумал

Ответить
0
Развернуть ветку
Руслан Астратов

"В 12:00 по московскому времени начнётся пресс-конференция Владимира Путина"

Да какому он нахуй нужен, этот дед-пердед

Ответить
1
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Несколько дней обсуждать будут. Не сомневайся.

Ответить
3
Развернуть ветку
Neketa Fo

Да какому он нахуй нужен
 через пару часов жду сотни комментариев на тж под постом с цитатами путина

Ответить
2
Развернуть ветку
Руслан Астратов

Аааа. Бинго, значит, будем составлять

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Куче людей, начиная от тех, кто получает зарплату за пропаганду, заканчивая теми, кто за него голосовал, подвергшись пропаганде.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Павлов

нужны же новые поводы для кринжа и мемасов

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Грозный

всегда приятно послушать его неловкие покашливания и ужимки..
а уж передергивать
это святое

Ответить
0
Развернуть ветку
Photuum

Мне интересно, например

Ответить
0
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana

Игнорировать деда не лучшая идея

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

В этом году дислайки ставим под трансляцией?? Или отбой

Ответить
1
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Чтобы их увидел только один СММ-щик? Вряд ли оно того стоит.

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Значит отбой

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

@Україна 🇺🇦 передайте своим

Ответить
5
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana

Так тічно

Ответить
3
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

у него же там чудо вакцина порошковая пшик пшик и готово, чего бояться то

Ответить
1
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana

Он же вакцинировался

Ответить
1
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Не публично.
Есть сомнения . . .

Ответить
0
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana

Скорее у него есть сомнения в вакцине.

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Да даже и привился.
А какой именно, например?

Ответить
0
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana

Наверно спутником

Ответить
0
Развернуть ветку
Michael Petrov

не помрут журнаглисты от такой обработки?

Ответить
0
Развернуть ветку
Photuum

Для этого и позвали иноагентов

Ответить
1
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Король вещает

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

чего желаешь?

Ответить
0
Развернуть ветку
TJaba

Бигмак, картошку фри и колу без льда

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

бигтейсти или чикенбургер

Ответить
1
Развернуть ветку
TJaba

Второе

Ответить
3
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Напротив, первое.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

на второе пюрешка

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Звезда обиделся что его не позвали, не опрыскали серебром и не выдали в подарок серебряную маску.

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

ЖОПОШНИКИ! Надо было обрабатывать ЗОЛОТОМ!!

Ответить
0
Развернуть ветку
Michael Scott

Верим в силу омикрона в этот день 🤞

Ответить
0
Развернуть ветку
Ze Katze

А почему не новичком?

Ответить
0
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

А ещё в этот день

Ответить
0
Развернуть ветку
Paladin 404992

Захватят Киев пока идёт конференция

Ответить
0
Развернуть ветку
Айзеблакетбрасорк

Согласен.
Статью не читал.

Ответить
0
Развернуть ветку
Photuum

Лет 5 назад был там последний раз. Не отправляют больше

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Чё в лицо хуйлу не харкнул?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Photuum

Не разделяю твоих взглядов

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

А чьи разделяешь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Photuum

Алексея Петровича Миронченко из Чусова знаешь? Вот его.

Ответить
0
Развернуть ветку
Fennazipam

Почему унитазы обрабатывают золотом, а журналистов серебром?

Ответить
0
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Это потому-что у нас лучшая вакцина в мире!

Ответить
0
Развернуть ветку
Гриша Катержин

Путин боится вампиров

Ответить
0
Развернуть ветку
Mark Black
Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Зачем столько расходов? Если вы так хотите человека защитить, почему бы просто не поместить его в защитный прозрачный бокс?

Ответить
0
Развернуть ветку
Andy

Нахуя вообще освещать это нелепое мероприятие больного шизофренией? Ничего кроме брезгливости это шитшоу не вызывает.

Ответить
0
Развернуть ветку
Подозрительный Кот

путин-бинго кто-нить вкиньте, будем кретики закрашивать

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 82 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null