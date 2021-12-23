В Чечне похитили родственников известных блогеров. Им угрожают пытками и изнасилованиями Статьи редакции
По данным журналиста Христо Грозева, угрозы приходят с номера подчинённого Кадырова.
В Чечне похитили родственников троих известных оппозиционных блогеров, которые ранее уехали из России, — Тумсо Абдурахманова, Минкаила Мализаева и Мансура Садулаева. Все они получают угрозы, что их родных будут пытать, пока они не прекратят свою деятельность. Об этом пишет The Insider.
Тумсо Абдурахманов, который живёт в Швеции, сообщил в Чечне у него похитили девятерых родственников: двоюродных дядей, братьев его матери, двоюродную сестру, племянника и троюродного и двоюродного братьев. Ранее всем похищенным родственникам Абдурахманова «был выдвинут ультиматум», что они должны его остановить. В противном случае им угрожали кровной местью.
При этом в апреле 2019 года родственники блогера публично отреклись от него и заявили, что никому не будут мстить, если мужчину убьют.
Журналист издания The Insider выяснил, что телефонный номер, с которого были отправлены сообщения о похищении родственников блогеров, принадлежит 28-летнему офицеру российского спецназа СОБР, который в Чечне подчиняется лично Кадырову.
Минкаил Мализаев, который живёт в Германии, также рассказал, что у него похитили всю семью. По его словам, забрали всех «до единого», даже близких жены. Позже блогер получил с неизвестного номера сообщение с фотографиями обнажённых матери и сестры. В сообщении было также сказано, что Мализаев «должен перестать критиковать власти Чечни». Сам блогер опасается, что его родных могут убить.
Ранее родственники также публично от него отреклись.
У основателя правозащитной ассоциации «Вайфонд» Мансура Садулаева похитили двоюродных братьев.
Какие же блять пидорасы
Блять. Сука
Мализаеву прислали фотографии голых матери и сестры. Расследователь Христо Грозев обнаружил, что телефонный номер, с которого было отправлено одно из сообщений с угрозами, принадлежит 28-летнему офицеру российского спецназа СОБР, который в Чечне подчиняется лично Кадырову.
Мусульманенько
Девятерых родственников блогера Тумсо Абдурахманова, живущего в Швеции, похитили в ночь на 22 декабря. Были похищены его двоюродные дяди Мовлды, Муса и Мовсар Абдурахмановы, братья его матери Саламбек и Муслим Хасаровы, двоюродная сестра Тахмина Абдурахманова, двоюродный племянник Дени Абдурахманов, троюродный брат Мохмад Абдурахманов и двоюродный брат Мохмад Цукаев. Последнего избили при похищении, пишет Тумсо.
Позже Тумсо получил угрозы, что его родных будут пытать и насиловать, пока он не принесет извинения Рамзану Кадырову. Как отмечает расследователь Христо Грозев, телефонный номер, с которого было отправлено сообщение, принадлежит 28-летнему офицеру российского спецназа СОБР, который в Чечне подчиняется лично Кадырову.
В апреле 2019 года родственники Абдурахманова, против которого власти Чечни развернули масштабную информационную кампанию, под давлением отреклись от него и заявили, что не будут никому мстить в случае его убийства
Они просят задать вопрос насчет этого сегодня Путину, интересно, какую херню он на этот раз скажет в ответ.
Пишут, что пытают женщин, насилуют, избивают всех. Забрали дядь, теть, двоюродных родственников, даже не понятно сколько в общем там людей, наверное, несколько десятков точно. Прямо сейчас их избивают и снимают это на камеру
какая нахер цивилизация в Чечне?
Удались из интернета)
Кхе кхе надо посмотреть кхе кхе
пиздец...
вы вроде девочка взрослая, а так и не поняли
У кого СИЛА-ВЛАСТЬ-ДЕНЬГИ- ТОТ И ПРАВ, остальные скот, по умолчанию
это не значит, что надо перестать реагировать на ужасные новости
а что даст это реагирование, кроме потерянных нервов и настроения?
резонанс. все крупные компании и правительство тоже пользуются аналитическими сервисами, которые замеряют настроение аудитории. в прошлом году, например, про Навального в СМИ (включая комменты) говорили больше, чем о Путине. Плюс они смотрят контекст высказываний, сколько позитивных и негативных слов говорят
ну да, а еще есть ресурс. и он сравнивается с резонансом. в последние годы ресурс мощен настолько что на любой резонанс можно класть болт. в итоге мой вопрос не теряет актуальности :(
у меня просто рот не затыкается и я на все реагирую) и верю, что это хоть микро-микро-эффектдает
тян-вентилятор :D
@Ilya Filin ты чего порвался, болезный?
Не думал, что тебя настолько заботят несогласные с тобой. Удачи. 👍
мне интересна твоя позиция, согласен ты или нет мне все равно
в прошлом году, например, про Навального в СМИ (включая комменты) говорили больше, чем о Путине
ну и что?
это о многом говорит
Только на ситуацию не влияет (вокруг Навального). У кого-то надежда была на Европу, но и там всем пофиг. Ну и толку от того частого упоминания Навального, даже чаще Путина?
чё толку от вашей реакции? Царь и элита живут в своей реальности. И ИХ ПРАВО и ПРАВДА больше вашей.
После такого ни один народ не поддержит своего царя
Почему так уверен?
Во первых я не защищаю садистов ,а констатирую факты.
Во вторых, где ты тут видел народ, гражданское общество? Я вижу лишь биомассу, которая надеяться, что её не заденит каток\моховик репрессий.
Вот это почитай
боже, какой кошмар. как люди там живут вообще, и эти твари ходят базнаказанные
Там огромный материал. Весь вечер тогда читал и после этого часть меня умерла.
сегодня почитаю полностью
Зачем я это прочитал 😕
Что блять творится...
Доброе утро. Впервые узнал про Чечню в России?
Я в шоке от того, что это все может происходить в 21 веке в цивилизованном типо обществе(
типо
ключевое слово
К сожалению и это весьма печально
Даже и сказать нечего
...
Говноеды застрявшие в средневековье
на местах