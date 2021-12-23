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Новости
Сергей Исенеков

В Чечне похитили родственников известных блогеров. Им угрожают пытками и изнасилованиями Статьи редакции

По данным журналиста Христо Грозева, угрозы приходят с номера подчинённого Кадырова.

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Видео о похищении семьи Тумсо Абдурахманова

В Чечне похитили родственников троих известных оппозиционных блогеров, которые ранее уехали из России, — Тумсо Абдурахманова, Минкаила Мализаева и Мансура Садулаева. Все они получают угрозы, что их родных будут пытать, пока они не прекратят свою деятельность. Об этом пишет The Insider.

Тумсо Абдурахманов, который живёт в Швеции, сообщил в Чечне у него похитили девятерых родственников: двоюродных дядей, братьев его матери, двоюродную сестру, племянника и троюродного и двоюродного братьев. Ранее всем похищенным родственникам Абдурахманова «был выдвинут ультиматум», что они должны его остановить. В противном случае им угрожали кровной местью.

При этом в апреле 2019 года родственники блогера публично отреклись от него и заявили, что никому не будут мстить, если мужчину убьют.

Журналист издания The Insider выяснил, что телефонный номер, с которого были отправлены сообщения о похищении родственников блогеров, принадлежит 28-летнему офицеру российского спецназа СОБР, который в Чечне подчиняется лично Кадырову.

Christo Grozev @christogrozev
This is the threat posted on his channel. The telephone number of the poster resolves to a 28 year old officer from Russia's SOBR spetsnaz which in Chechnya reports to Kadyrov himself. Russia is just ISIS with nuclear weapons.

Минкаил Мализаев, который живёт в Германии, также рассказал, что у него похитили всю семью. По его словам, забрали всех «до единого», даже близких жены. Позже блогер получил с неизвестного номера сообщение с фотографиями обнажённых матери и сестры. В сообщении было также сказано, что Мализаев «должен перестать критиковать власти Чечни». Сам блогер опасается, что его родных могут убить.

Ранее родственники также публично от него отреклись.

Позавчера забрали всех моих родственников и по отцовской, и по материнской линии – мужской пол, женский пол. До сих пор их пытают, избивают, насилуют, издеваются над ними. Мне отправили несколько фотографий моих голых родственников-женщин. Где они находятся, никто не знает

Минкаил Мализаев
блогер

У основателя правозащитной ассоциации «Вайфонд» Мансура Садулаева похитили двоюродных братьев.

#чечня

Спасибо за наводку Кузькин отец
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Marhal_New _Arleana

Какие же блять пидорасы

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Marhal_New _Arleana

Блять. Сука
Мализаеву прислали фотографии голых матери и сестры. Расследователь Христо Грозев обнаружил, что телефонный номер, с которого было отправлено одно из сообщений с угрозами, принадлежит 28-летнему офицеру российского спецназа СОБР, который в Чечне подчиняется лично Кадырову.

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31
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Евгений Кочин

Мусульманенько

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21
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Marhal_New _Arleana

Девятерых родственников блогера Тумсо Абдурахманова, живущего в Швеции, похитили в ночь на 22 декабря. Были похищены его двоюродные дяди Мовлды, Муса и Мовсар Абдурахмановы, братья его матери Саламбек и Муслим Хасаровы, двоюродная сестра Тахмина Абдурахманова, двоюродный племянник Дени Абдурахманов, троюродный брат Мохмад Абдурахманов и двоюродный брат Мохмад Цукаев. Последнего избили при похищении, пишет Тумсо.
Позже Тумсо получил угрозы, что его родных будут пытать и насиловать, пока он не принесет извинения Рамзану Кадырову. Как отмечает расследователь Христо Грозев, телефонный номер, с которого было отправлено сообщение, принадлежит 28-летнему офицеру российского спецназа СОБР, который в Чечне подчиняется лично Кадырову.
В апреле 2019 года родственники Абдурахманова, против которого власти Чечни развернули масштабную информационную кампанию, под давлением отреклись от него и заявили, что не будут никому мстить в случае его убийства

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3
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Влюбленный шмель

Жесть какая.

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1
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Guzel Ayupova

Они просят задать вопрос насчет этого сегодня Путину, интересно, какую херню он на этот раз скажет в ответ.

Пишут, что пытают женщин, насилуют, избивают всех. Забрали дядь, теть, двоюродных родственников, даже не понятно сколько в общем там людей, наверное, несколько десятков точно. Прямо сейчас их избивают и снимают это на камеру

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10
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Влюбленный шмель

Похоже на грубый наброс в сторону Чечни. Люди, умеющие пользоваться интернетом, не могут быть такими варварами. Цивилизация же

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–40
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Джон Керри

какая нахер цивилизация в Чечне?

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12
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Влюбленный шмель

Хз, я там лично не был, а по умолчанию надеюсь на позитив

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–1
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Лев Глебович

Удались из интернета)

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3
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Влюбленный шмель

Почему?

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–1
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Sergei Aleksandrovich

Кхе кхе надо посмотреть кхе кхе

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1
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Влюбленный шмель

«Вон в Йемене тоже так»

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1
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Guzel Ayupova

пиздец...

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7
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Сергей Колесников

вы вроде девочка взрослая, а так и не поняли
У кого СИЛА-ВЛАСТЬ-ДЕНЬГИ- ТОТ И ПРАВ, остальные скот, по умолчанию

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0
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Guzel Ayupova

это не значит, что надо перестать реагировать на ужасные новости

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10
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Semen Unban

а что даст это реагирование, кроме потерянных нервов и настроения?

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0
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Guzel Ayupova

резонанс. все крупные компании и правительство тоже пользуются аналитическими сервисами, которые замеряют настроение аудитории. в прошлом году, например, про Навального в СМИ (включая комменты) говорили больше, чем о Путине. Плюс они смотрят контекст высказываний, сколько позитивных и негативных слов говорят

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6
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Semen Unban

ну да, а еще есть ресурс. и он сравнивается с резонансом. в последние годы ресурс мощен настолько что на любой резонанс можно класть болт. в итоге мой вопрос не теряет актуальности :(

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–1
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Guzel Ayupova

у меня просто рот не затыкается и я на все реагирую) и верю, что это хоть микро-микро-эффектдает

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4
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Semen Unban

тян-вентилятор :D

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1
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Semen Unban

@Ilya Filin ты чего порвался, болезный?

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Ilya Filin

Не думал, что тебя настолько заботят несогласные с тобой. Удачи. 👍

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0
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Semen Unban

мне интересна твоя позиция, согласен ты или нет мне все равно

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Рыжий

в прошлом году, например, про Навального в СМИ (включая комменты) говорили больше, чем о Путине
 ну и что?

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Guzel Ayupova

это о многом говорит

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1
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Рыжий

Только на ситуацию не влияет (вокруг Навального). У кого-то надежда была на Европу, но и там всем пофиг. Ну и толку от того частого упоминания Навального, даже чаще Путина?

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0
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Сергей Колесников

чё толку от вашей реакции? Царь и элита живут в своей реальности. И ИХ ПРАВО и ПРАВДА больше вашей.

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–2
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Влюбленный шмель

Царь и элита опираются на народ в поворотные моменты истории. После такого ни один народ не поддержит своего царя. И цари теряли власть, и элиты менялись. Так что не защищай садистов.

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6
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Рыжий

После такого ни один народ не поддержит своего царя
 Почему так уверен?

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Сергей Колесников

Во первых я не защищаю садистов ,а констатирую факты.
Во вторых, где ты тут видел народ, гражданское общество? Я вижу лишь биомассу, которая надеяться, что её не заденит каток\моховик репрессий.

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–2
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Marhal_New _Arleana

Вот это почитай

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
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2
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Guzel Ayupova

боже, какой кошмар. как люди там живут вообще, и эти твари ходят базнаказанные

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1
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Marhal_New _Arleana

Там огромный материал. Весь вечер тогда читал и после этого часть меня умерла.

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1
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Guzel Ayupova

сегодня почитаю полностью

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0
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Влюбленный шмель

Пиздец конечно такое читать, даже не буду

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Ilya Filin

Зачем я это прочитал 😕

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0
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No Name

Что блять творится...

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6
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Marhal_New _Arleana

Доброе утро. Впервые узнал про Чечню в России?

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5
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No Name

Я в шоке от того, что это все может происходить в 21 веке в цивилизованном типо обществе(

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3
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encake

типо
 ключевое слово

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7
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No Name

К сожалению и это весьма печально

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1
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Anton Zakharikhin

Даже и сказать нечего

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6
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Максим Шпилёв

...

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3
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Красивый Хипстер

Говноеды застрявшие в средневековье

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Артур Мудрик

на местах

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