По данным журналиста Христо Грозева, угрозы приходят с номера подчинённого Кадырова.

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Видео о похищении семьи Тумсо Абдурахманова

В Чечне похитили родственников троих известных оппозиционных блогеров, которые ранее уехали из России, — Тумсо Абдурахманова, Минкаила Мализаева и Мансура Садулаева. Все они получают угрозы, что их родных будут пытать, пока они не прекратят свою деятельность. Об этом пишет The Insider.

Тумсо Абдурахманов, который живёт в Швеции, сообщил в Чечне у него похитили девятерых родственников: двоюродных дядей, братьев его матери, двоюродную сестру, племянника и троюродного и двоюродного братьев. Ранее всем похищенным родственникам Абдурахманова «был выдвинут ультиматум», что они должны его остановить. В противном случае им угрожали кровной местью.

При этом в апреле 2019 года родственники блогера публично отреклись от него и заявили, что никому не будут мстить, если мужчину убьют.

Журналист издания The Insider выяснил, что телефонный номер, с которого были отправлены сообщения о похищении родственников блогеров, принадлежит 28-летнему офицеру российского спецназа СОБР, который в Чечне подчиняется лично Кадырову.

Christo Grozev @christogrozev This is the threat posted on his channel. The telephone number of the poster resolves to a 28 year old officer from Russia's SOBR spetsnaz which in Chechnya reports to Kadyrov himself. Russia is just ISIS with nuclear weapons.

Минкаил Мализаев, который живёт в Германии, также рассказал, что у него похитили всю семью. По его словам, забрали всех «до единого», даже близких жены. Позже блогер получил с неизвестного номера сообщение с фотографиями обнажённых матери и сестры. В сообщении было также сказано, что Мализаев «должен перестать критиковать власти Чечни». Сам блогер опасается, что его родных могут убить.

Ранее родственники также публично от него отреклись.

Позавчера забрали всех моих родственников и по отцовской, и по материнской линии – мужской пол, женский пол. До сих пор их пытают, избивают, насилуют, издеваются над ними. Мне отправили несколько фотографий моих голых родственников-женщин. Где они находятся, никто не знает Минкаил Мализаев блогер