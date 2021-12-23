Согласно решению суда, сервис отказался удалять запрещённую в России информацию.

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О штрафе сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Таганского райсуда. Издание пишет, что административное наказание назначили за отказ GitHub удалить с сайта запрещённую в РФ информацию. ТАСС уточняет, что штраф назначили из-за списков «Умного голосования». Видео с оглашением приговора также выложили в телеграм-канале пресс-службы судов Москвы.

Это первый штраф в РФ для веб-сервиса GitHub. Протокол на него составил Роскомнадзор в начале декабря, карточка дела опубликована на сайте суда.

Как отмечает «Радио Свобода», сами списки кандидатов не считаются запрещёнными в России, но регулятор требовал их удаления, поскольку они используются для продолжения деятельности признанного экстремистским ФБК*. Сайт «Умного голосования» начали блокировать в начале сентября перед выборами в Госдуму.

5 сентября суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование» из-за требования компании «Вулинтертрейд», получившей права на товарный знак, повторяющий название проекта команды Алексея Навального.

После этого списки кандидатов опубликовали в гугл-документах, но компания заблокировал их на территории России, указав, что файлы нарушают «условия пользования». После этого команда Навального выложила имена кандидатов на GitHub, а пользователи соцсетей подхватили идею и стали делиться ими повсюду.