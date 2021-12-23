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Новости
Sasha Shambilova

GitHub оштрафовали на миллион рублей за публикацию списков кандидатов «Умного голосования» Статьи редакции

Согласно решению суда, сервис отказался удалять запрещённую в России информацию.

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О штрафе сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Таганского райсуда. Издание пишет, что административное наказание назначили за отказ GitHub удалить с сайта запрещённую в РФ информацию. ТАСС уточняет, что штраф назначили из-за списков «Умного голосования». Видео с оглашением приговора также выложили в телеграм-канале пресс-службы судов Москвы.

Это первый штраф в РФ для веб-сервиса GitHub. Протокол на него составил Роскомнадзор в начале декабря, карточка дела опубликована на сайте суда.

Как отмечает «Радио Свобода», сами списки кандидатов не считаются запрещёнными в России, но регулятор требовал их удаления, поскольку они используются для продолжения деятельности признанного экстремистским ФБК*. Сайт «Умного голосования» начали блокировать в начале сентября перед выборами в Госдуму.

5 сентября суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование» из-за требования компании «Вулинтертрейд», получившей права на товарный знак, повторяющий название проекта команды Алексея Навального.

После этого списки кандидатов опубликовали в гугл-документах, но компания заблокировал их на территории России, указав, что файлы нарушают «условия пользования». После этого команда Навального выложила имена кандидатов на GitHub, а пользователи соцсетей подхватили идею и стали делиться ими повсюду.

Интернет
Женя Кузьмин
От Steam до «Фикбука»: после попыток блокировки Telegraph и Google Docs списки «Умного голосования» публикуют повсюду Статьи редакции

Под лозунгом «весь интернет не перебанить» пользователи теперь ожидают ещё и тематического видео на Porhhub.

WEL OST @f37531
Опубликовал свой первый отзыв об игре в стиме (на пятую циву, конечно)

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.

#новости #навальный #умноеголосование #выборы

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Влюбленный шмель

Штрафы в миллион рублей.

GitHub - за распространение информации о том, что в 196 округе можно проголосовать за Рашкина из КПРФ.

Муз-ТВ - за распространение изображения мужчины с длинными волосами в платье.

В России не осталось ни закона, ни суда, ни здравого смысла.

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40
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умный человек

Приятно, что ФБК извинились заранее, когда список коммитили.
Молодцы, прекрасная Россия будущего

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Влюбленный шмель

Ни других сумм, кроме 1млн рублей)))

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Влюбленный шмель

Навального оштрафовали за ветерана на 850 тысяч. Без НДС, наверное, как физическое лицо

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0
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Влюбленный шмель

следующая новость - Github повысил стоимость Github Enterprise для российских компаний

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15
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Влюбленный шмель

до 1 миллиона рублей в месяц

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13
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Влюбленный шмель

все честно и по закону

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5
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Рудольф Нуриев

В рамках

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1
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yikiko4351

кстати хорошая идея вводить конские ценники для наших госкомпаний, это и Гугл и ютьюб могут в качестве ответных мер использовать

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3
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Влюбленный шмель

- Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить!
- Hет, сынок, это ты будешь меньше есть!

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8
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SadDamnWhoSaid

если без шуток, наверняка в TOS внесут запрет на использование в целях политической пропаганды

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2
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Chikk

Готовый кейс прям - как подставить тот-иной сайт: просто запости список. :)

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13
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Влюбленный шмель

Так вон он на тж кусками. АПАСНА

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11
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Chikk

Кусками не опасно, нет целостности картины. :)

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0
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Имя И Фамилия

Так ФБК сами его на гитхаб запостили. Получается они его и подставили, как ты выразился?

ФБК @fbkinfo
Извините, уважаемые программисты, но это список рекомендаций Умного голосования на выборах в Госдуму на гитхабе.

http://github.com/smartvotedocs/votesmart2021
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Tauraloke Esteru

После этого сначала сайту должно прийти требование удалить нежелательный контент.

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Chikk

Это уже другой кейс, нужно использовать на сайтах, которые висят через иностранный CDN. Подробнее о кейсе - вна 4pda. :D

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Максим Шпилёв

сами списки кандидатов не считаются запрещёнными в России, но регулятор требовал их удаления, поскольку они используются для продолжения деятельности признанного экстремистским ФБК*
Шта?

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4
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Влюбленный шмель

Сами буквы Н, А, В, Л, Ь, Н, Ы, Й не считаются запрещёнными в России, но регулятор требовал их удаления, поскольку они используются для продолжения деятельности признанного экстремистским ФБК

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9
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умный человек

Навльный - как способ обхода блокировок

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Влюбленный шмель

Черт, я два раза написал Н.

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умный человек

Все в порядке, никто не зометил

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Alexander A

Я заметил

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Александр Воронин

В России то нет, а вот за бугром так не считают

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Влюбленный шмель

Набор слов

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умный человек

Пикселей

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Стас Фарбер

у гитаба нет юр лица в рф, как можно по суду наказать компанию из уганды?

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умный человек

Выставят Майкрософту, не?
У них то есть

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Dmitry R.

можно что-нибуть отжать, оргтехнику например, если есть представительство. если его нет - блокировка.

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Влюбленный шмель

Сделать распечатки всех репозиториев и выделить полк ОМОНа и росгвардии для избиения стопок листов А4

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Влюбленный шмель

У меня другой вопрос - откуда власти знают что такое GitHub?

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Влюбленный шмель

И еще один - GitHub знает о существовании России и ее властей, чтобы такое в будущем не допускать?

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Bkmz Иванов

Ты зачем усы сбрил?

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Влюбленный шмель

А откуда ты знаешь, признавайся?)

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Влюбленный шмель

ну я в нем работаю

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Влюбленный шмель

Крутая была идея. И всё равно всё нарисовали.

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Влюбленный шмель

Неприятные новости о текущем владельце ресурса:
4 июня 2018 года Microsoft купила GitHub за 7,5 млрд долларов.
 А у мелкомягких уж точно есть офис в России.

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Влюбленный шмель

Смотря как купила. Microsoft и GitHub - это одно юридическое лицо, или Microsoft владеет акциями GitHub?

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Влюбленный шмель

Вот из новостей Microsoft за 2018 год:
По условиям соглашения Microsoft приобретет GitHub за 7,5 млрд долларов в виде акций Microsoft.
Похоже на поглощение.

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2
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Влюбленный шмель

Не знаю в точности деталей о сделке.
Привёл цитату из ВиКи.

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Влюбленный шмель

они используются для продолжения деятельности признанного экстремистским ФБК*.
 *Государственные органы признали организацию экстремистской
ФБК уже дважды экстремистский, похоже, раз приходится и в тексте писать, и сноску делать.

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Влюбленный шмель

все эти приписки конечно работают не как "враги народа", а как дополнительное привлечение внимания

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Влюбленный шмель

Это как "дважды Ордена Трудового Красного Знамени"

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Влюбленный шмель

Королевство кривых зеркал. Честные и принципиальные люди вне закона

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Василий Дробовский

GitHub может заплатить штраф в виде объектного кода.

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