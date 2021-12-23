GitHub оштрафовали на миллион рублей за публикацию списков кандидатов «Умного голосования» Статьи редакции
Согласно решению суда, сервис отказался удалять запрещённую в России информацию.
О штрафе сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Таганского райсуда. Издание пишет, что административное наказание назначили за отказ GitHub удалить с сайта запрещённую в РФ информацию. ТАСС уточняет, что штраф назначили из-за списков «Умного голосования». Видео с оглашением приговора также выложили в телеграм-канале пресс-службы судов Москвы.
Это первый штраф в РФ для веб-сервиса GitHub. Протокол на него составил Роскомнадзор в начале декабря, карточка дела опубликована на сайте суда.
Как отмечает «Радио Свобода», сами списки кандидатов не считаются запрещёнными в России, но регулятор требовал их удаления, поскольку они используются для продолжения деятельности признанного экстремистским ФБК*. Сайт «Умного голосования» начали блокировать в начале сентября перед выборами в Госдуму.
5 сентября суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование» из-за требования компании «Вулинтертрейд», получившей права на товарный знак, повторяющий название проекта команды Алексея Навального.
После этого списки кандидатов опубликовали в гугл-документах, но компания заблокировал их на территории России, указав, что файлы нарушают «условия пользования». После этого команда Навального выложила имена кандидатов на GitHub, а пользователи соцсетей подхватили идею и стали делиться ими повсюду.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.
Приятно, что ФБК извинились заранее, когда список коммитили.
Молодцы, прекрасная Россия будущего
В рамках
кстати хорошая идея вводить конские ценники для наших госкомпаний, это и Гугл и ютьюб могут в качестве ответных мер использовать
если без шуток, наверняка в TOS внесут запрет на использование в целях политической пропаганды
Готовый кейс прям - как подставить тот-иной сайт: просто запости список. :)
Кусками не опасно, нет целостности картины. :)
Так ФБК сами его на гитхаб запостили. Получается они его и подставили, как ты выразился?
http://github.com/smartvotedocs/votesmart2021
После этого сначала сайту должно прийти требование удалить нежелательный контент.
Это уже другой кейс, нужно использовать на сайтах, которые висят через иностранный CDN. Подробнее о кейсе - вна 4pda. :D
сами списки кандидатов не считаются запрещёнными в России, но регулятор требовал их удаления, поскольку они используются для продолжения деятельности признанного экстремистским ФБК*
Шта?
Навльный - как способ обхода блокировок
Все в порядке, никто не зометил
Я заметил
В России то нет, а вот за бугром так не считают
Пикселей
у гитаба нет юр лица в рф, как можно по суду наказать компанию из уганды?
Выставят Майкрософту, не?
У них то есть
можно что-нибуть отжать, оргтехнику например, если есть представительство. если его нет - блокировка.
Ты зачем усы сбрил?
GitHub может заплатить штраф в виде объектного кода.