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Новости
Sasha Shambilova

Прокурор: отсутствие маркировки «иноагента» в материалах «Мемориала» может вызвать депрессию у граждан Статьи редакции

Представитель ведомства потребовал ликвидировать правозащитный центр, признав, что последствий противоправной деятельности организации пока не наступило.

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На заседании по делу о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» прокурор заявил, что материалы организации могут формировать негативный образ государства и вызывать депрессию у граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» и РБК.

Из-за того, что вы не указываете, что вы — иностранный агент, гражданин не может подойти критически к этой статье. Это может привести к различным последствиям, может вызвать депрессивное состояние у граждан в том числе.

прокурор

После этого адвокат Мария Эйсмонт спросила, установила ли прокуратура факты таких последствий от деятельности «Мемориала». Представитель ведомства ответил, что эти данные не приобщены в материалам дела. Как сообщает ТАСС, он также признал, что последствия ещё не наступили, но есть риск их возникновения.

К приведённому аргументу прокурор добавил, что материалы «Мемориалы» без маркировки «иноагента» негативно влияют на «духовное и нравственное развитие несовершеннолетних». Он уточнил, что дети не могут критически оценивать информацию, которую распространяет правозащитная организация.

Правозащитный центр «Мемориал» публикует списки политзаключённых, а также ведёт правозащитную и просветительскую работу. Организацию включили в реестр НКО-иноагентов в 2014 году. Центр неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте. Из-за этого московская прокуратура подала иск о ликвидации «Мемориала», заявив, что организация оправдывает терроризм.

За систематическое нарушение законодательства об «иностранных агентах» Генпрокуратура также потребовала ликвидировать «Международный мемориал», который признали «иноагентом» в 2016 году. Ведомство подало иск в ноябре в Верховный суд. Международное общество занимается исследованием политических репрессий в СССР.

После подачи исков правозащитники заявили, что хоть законодательство об «иностранных агентах» и задумано «как инструмент для расправы с независимыми организациями», они исполняли его требования.

#новости #иноагенты #мемориал

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Влюбленный шмель

На счетах ЖКХ тоже надо писать «иноагент», а то они тоже вызывают депрессию.

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17
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Влюбленный шмель

"у вас рак четвертой степени иноагента"
"-фух, без иноагента то было бы совсем грустно"

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2
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Влюбленный шмель

Прокуроры вызывают больше депрессии, без обид

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10
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Имя И Фамилия

Прокурор, дочитавший твой коммент до конца: "а, ну ладно, не будем уголовку заводить, без обид так без обид :3"

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Влюбленный шмель

Прокурор: "Еавлм ыдываоцу ываодыаду ыаудлубпдн"

Путинский суд: "Нельзя не согласиться с доводами обвинения"

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11
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ununnamed

Нет оснований не доверять сотруднику полиции

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0
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Алексей Алексей

Из-за того, что вы не указываете, что вы — иностранный агент, гражданин не может подойти критически к этой статье. Это может привести к различным последствиям, может вызвать депрессивное состояние у граждан в том числе.
Знали ли вы, что?!
Те статьи, которые вы пишите, граждане думают, что это не иноагент, и когда хотят прочитать их, не могут ни есть, ни пить от депрессии и умирают

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4
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Максоний
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2
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Chikk

последствия ещё не наступили, но есть риск их возникновения
 Схоронил. Прекрасная формулировка, надо взять на вооружение.

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3
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Имя И Фамилия
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3
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Влюбленный шмель

Из-за того, что вы не указываете, что вы — долбаёб, гражданин не может подойти критически к вашему мнению. Это может привести к различным последствиям, можно обосраться от смеха в том числе.

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1
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Влюбленный шмель

А почему депрессия до сих пор не признана иностранным агентом? Куда смотрит правительство? Яркое доказательство, что оно только на словах заботится о детях

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Богдан Криницкий

Представитель ведомства ответил, что не приобщены в материалам дела.

Международной общество занимается исследованием политических репрессий в СССР.

@Sasha Shambilova

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Sasha Shambilova

поправила, спасибо

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1
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Bad Mother Fucker

у меня уже вызвало

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TheGeerav

Единственная причина депрессии россиян

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Влюбленный шмель

Депрессию вызывает тут только наше правительство

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Влюбленный шмель

Короче цензуры нет, но писать можно только про хорошие надои, все остальное вызывает депрессию.

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Влюбленный шмель

на каждом депутате и погононосе тоже надо писать, во сколько он обходится бюджету .
хотя наверное это как раз введет всех в депрессию

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Влюбленный шмель

Сложно посчитать. Есть зарплата, есть расходы на содержание, есть получаемые взятки (на которые обычно идут недоплаченные налоги), есть ущерб, наносимый экономике в результате некомпетентности и злого умысла

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Влюбленный шмель

признал, что последствия ещё не наступили, но есть риск их возникновения.

Вспомнился анекдот:

В квартире Рабиновича обыск. Нашли самогонный аппарат. Участковый:
- Та-ак! Будем вас судить за самогоноварение.
- Но ведь я не гнал самогон!
- Ну и что, аппарат же есть.
- Тогда судите и за изнасилование.
- А вы что, кого-то изнасиловали?
- Нет, но аппарат же есть!

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Ivar Ragnarsson

Максимально оторванные от реальности существа.

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Влюбленный шмель

виноваты пориджи со своими ментальными проблемами

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Eugene Panfilov

Особое мнение

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