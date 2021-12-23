Представитель ведомства потребовал ликвидировать правозащитный центр, признав, что последствий противоправной деятельности организации пока не наступило.

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На заседании по делу о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» прокурор заявил, что материалы организации могут формировать негативный образ государства и вызывать депрессию у граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» и РБК.

Из-за того, что вы не указываете, что вы — иностранный агент, гражданин не может подойти критически к этой статье. Это может привести к различным последствиям, может вызвать депрессивное состояние у граждан в том числе. прокурор

После этого адвокат Мария Эйсмонт спросила, установила ли прокуратура факты таких последствий от деятельности «Мемориала». Представитель ведомства ответил, что эти данные не приобщены в материалам дела. Как сообщает ТАСС, он также признал, что последствия ещё не наступили, но есть риск их возникновения.

К приведённому аргументу прокурор добавил, что материалы «Мемориалы» без маркировки «иноагента» негативно влияют на «духовное и нравственное развитие несовершеннолетних». Он уточнил, что дети не могут критически оценивать информацию, которую распространяет правозащитная организация.

Правозащитный центр «Мемориал» публикует списки политзаключённых, а также ведёт правозащитную и просветительскую работу. Организацию включили в реестр НКО-иноагентов в 2014 году. Центр неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте. Из-за этого московская прокуратура подала иск о ликвидации «Мемориала», заявив, что организация оправдывает терроризм.

За систематическое нарушение законодательства об «иностранных агентах» Генпрокуратура также потребовала ликвидировать «Международный мемориал», который признали «иноагентом» в 2016 году. Ведомство подало иск в ноябре в Верховный суд. Международное общество занимается исследованием политических репрессий в СССР.