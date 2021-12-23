Прокурор: отсутствие маркировки «иноагента» в материалах «Мемориала» может вызвать депрессию у граждан Статьи редакции
Представитель ведомства потребовал ликвидировать правозащитный центр, признав, что последствий противоправной деятельности организации пока не наступило.
На заседании по делу о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» прокурор заявил, что материалы организации могут формировать негативный образ государства и вызывать депрессию у граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» и РБК.
После этого адвокат Мария Эйсмонт спросила, установила ли прокуратура факты таких последствий от деятельности «Мемориала». Представитель ведомства ответил, что эти данные не приобщены в материалам дела. Как сообщает ТАСС, он также признал, что последствия ещё не наступили, но есть риск их возникновения.
К приведённому аргументу прокурор добавил, что материалы «Мемориалы» без маркировки «иноагента» негативно влияют на «духовное и нравственное развитие несовершеннолетних». Он уточнил, что дети не могут критически оценивать информацию, которую распространяет правозащитная организация.
Правозащитный центр «Мемориал» публикует списки политзаключённых, а также ведёт правозащитную и просветительскую работу. Организацию включили в реестр НКО-иноагентов в 2014 году. Центр неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте. Из-за этого московская прокуратура подала иск о ликвидации «Мемориала», заявив, что организация оправдывает терроризм.
За систематическое нарушение законодательства об «иностранных агентах» Генпрокуратура также потребовала ликвидировать «Международный мемориал», который признали «иноагентом» в 2016 году. Ведомство подало иск в ноябре в Верховный суд. Международное общество занимается исследованием политических репрессий в СССР.
После подачи исков правозащитники заявили, что хоть законодательство об «иностранных агентах» и задумано «как инструмент для расправы с независимыми организациями», они исполняли его требования.
Прокурор, дочитавший твой коммент до конца: "а, ну ладно, не будем уголовку заводить, без обид так без обид :3"
Нет оснований не доверять сотруднику полиции
Из-за того, что вы не указываете, что вы — иностранный агент, гражданин не может подойти критически к этой статье. Это может привести к различным последствиям, может вызвать депрессивное состояние у граждан в том числе.
Знали ли вы, что?!
Те статьи, которые вы пишите, граждане думают, что это не иноагент, и когда хотят прочитать их, не могут ни есть, ни пить от депрессии и умирают
последствия ещё не наступили, но есть риск их возникновения
Схоронил. Прекрасная формулировка, надо взять на вооружение.
Представитель ведомства ответил, что не приобщены в материалам дела.
Международной общество занимается исследованием политических репрессий в СССР.
поправила, спасибо
у меня уже вызвало
Единственная причина депрессии россиян
признал, что последствия ещё не наступили, но есть риск их возникновения.
Вспомнился анекдот:
В квартире Рабиновича обыск. Нашли самогонный аппарат. Участковый:
- Та-ак! Будем вас судить за самогоноварение.
- Но ведь я не гнал самогон!
- Ну и что, аппарат же есть.
- Тогда судите и за изнасилование.
- А вы что, кого-то изнасиловали?
- Нет, но аппарат же есть!
Максимально оторванные от реальности существа.
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