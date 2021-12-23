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Новости
Сергей Исенеков

Путина спросили про Навального и иноагентов. Его ответ: «сидельцы всегда были», а закон об иноагентах придумала не РФ Статьи редакции

Президент вновь не произнёс имени оппозиционного политика.

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Вопрос об увеличении числа «иноагентов», экстремистских и нежелательных организаций задал журналист «Русской службы Би-би-си» Пётр Козлов во время пресс-конференции. Прямую трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

Козлов спросил о том, что произошло в России, что так выросло число СМИ-«иноагентов», «экстремистов» и «нежелательных организаций» реестре Минюста. На это Путин ответил, что Россию можно развалить только изнутри, а это делают только те, кто обслуживает чужие интересы.

Также журналист спросил у президента про отравление Навального, разгон его структур, закрытие СМИ и про последствия концентрации власти в одних руках.

На вопрос о Навальном президент вновь не назвал его имени и назвал его «человеком, которого якобы отравили».

Мы направляли официальные запросы от прокуратуры: дайте подтверждающие отравления, материалы. Нет, ни одного. Предложили, чтобы наши туда приехали, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции и канцлеру ФРГ. Нет. Ноль. Спрашиваю: «Как это объяснить?».

Владимир Путин

Путин также рассказал о том, что закон об иноагентах придуман не в России, а в Великобритании в 30-х годах.

У нас ровно такой же объём признан иноагентами, как у них. А разница в том, что у них за это уголовная ответственность – 5 лет. Мы просто хотим, чтобы эти организации чётко заявили об источниках своего финансирования. Наш закон куда более либеральный. Вы предлагаете ввести уголовную ответственность, как в США?

Президент также коснулся в своём ответе на вопрос о сохранении власти в одних руках. Он сказал, что в России действует разделение власти.

Мы стараемся, чтобы все три ветви работали независимо. Выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете.

Владимир Путин

Путин не в первый раз ссылается на американский закон об иноагентах. TJ уже рассказывал, что эти законы радикально различаются, например, в США «иноагентам» не нужно указывать это в соцсетях и в целом во всех информационных материалах.

#новости #путин #конференцияпутина2021

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85 комментариев
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Влюбленный шмель

учитывая как он детально в курсе че там у америки, у европы , ( как обычно он боится слова плохого сказать про китай ), может сложиться ощущение , что он не президент россии, а губернатор техаса. знает до десятой показатель инфляции, темпы роста , ликвидность, значение ставок ...

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89
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Влюбленный шмель

знает до десятой показатель инфляции, темпы роста, ликвидность, значение ставок
 Согласен, что за человек то такой? Почему знает? Опять знает эти цифры, проинформирован непонятно почему! ДОКОЛЕ!

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–50
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Влюбленный шмель

ты все никак не угомонишься вкидывать комментов для ухода от обсуждения изначальной темы, я смотрю.

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22
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Влюбленный шмель

Мне нечего обсуждать с людьми с промытыми мозгами. 2 аккаунта уже были потрачены на это. Теперь я просто веселюсь.

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–51
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Влюбленный шмель

2 аккаунта , но мозги промытые не у тебя. понятно.

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38
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Влюбленный шмель

Ок, держи в курсе

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–28
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Влюбленный шмель

ок. держу. веселись в чс

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12
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Влюбленный шмель

Ну наконец-то

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–24
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Влюбленный шмель
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–25
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Влюбленный шмель

Как он может сказать что-то плохое про Китай, когда по сути Россия сейчас это сателлит Китая, которая непонятно за какие блага сливает ему дешевые ресурсы.

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2
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Андрей Охапкин

Просто у Владимира Владимировича широкий кругозор

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1
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Романелло Кивогенс

Я ещё год назад обратил внимание, как часто он ссылается на другие страны. Слишком уж часто. Стало даже немного не по себе.

И этот раз не исключение. Про иностранных агентов уже отметили, но вот новый вопрос по пытки в колониях, и сразу же:

«Что касается пыток и недостойного, жестокого обращения с заключенными. Это не только проблема России. Это общемировая проблема! И в Европе, и в Штатах, во Франции»
Реально, чем дальше, тем я всё более тревожусь. А тут ещё и фразочка прозвучала при ответе на вопрос про отравление - один в один как у Лукашенко: "Давайте перевернем эту страницу".

Совпадение? (с)

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1
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Nikon Mockey

Слуууушайте
А может он сам иноагент?..

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0
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Трансгендолет

а закон об иноагентах придумала не РФ
ПУТИН ТАНЦУЕТ ПОД ДУДКУ ЗАПАДНЫХ КУРАТОРОВ!

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79
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Chikk

Меня хватило на пять минут просмотра конфы, выключил с отвращением от постоянного этого вот "а вот у них", "а на западе"... Не конфа, а какое-то унылое ток-шоу из первого-второго канала ТВ.

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51
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Сталин спас Россию

Зачем ты вообще это говно включал

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21
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Chikk

Ждал лепестков роз, очевидно же.

Пресс-конференция Путина — это множество мер…
А ещё сдали несколько обязательных тестов на коронавирус.
tjournal.ru
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5
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new_comment

А вдруг Путин переволнуется, у него случится инфаркт и он в конвульсиях скончается прямо в зале конференции. Как можно такое пропустить?!

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1
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Влюбленный шмель

последний раз он волновался когда Биден сказал, что он убийца.
врядли на конфе кто-то ляпнет что-то пожоще, да и если ляпнет - то не хватит авторитета, чтоб спровоцировать волнение

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0
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некипишуй

ради такой няши пришлось смотреть

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0
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dy

⚡️Парализованный мужчина во время пресс-конференции Путина смог выключить телевизор силой мысли

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1
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Федя Прозоров

Потому что россия це европа

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0
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Мистер Андерсон

> Путин ответил, что Россию можно развалить только изнутри
 ДЕД РАЗРЕШИЛ!!!

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35
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Мистер Андерсон

звучит как экстремизм

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4
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Some Dude

осуждаем)

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0
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Влюбленный шмель

Так сказать 2 пишем, три в уме

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0
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Влюбленный шмель

президент вновь не назвал его имени и назвал его «человеком, которого якобы отравили»
 Ему похоже сказали, что если назвать, то отвалится жопа. С тех пор и не задалось как-то.

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26
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Роман Яремчук

тут скорее они не хотят его популяризировать

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0
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Просто Тимуррр

Ну да, никто ж в стране не знает, кто такой Навальный.

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4
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Роман Яремчук

ну бабки не знают они хотят тип эффекта что топя его и называя фамилию пиарят, а так никто не узнает. Это чисто моё предложение они все там стратеги с полными штанами так что адекватного ждать не стоит.

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0
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Hagotireno

Да по-моему, уже и большинство бабок знает.

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0
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Владимир Жуков

Почти тоже самое.

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1
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Александр Демьяненко

Кажется если президент другой страны так часто упоминает твою страну то ты уже победил. Это как расстаться с партнером и постоянно говорить какой он плохой, а ему тем временем на тебя похуй и у него уже новая семья

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24
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Влюбленный шмель

- Почему ты убиваешь людей?
- Ну, знаете, люди постоянно умирают, в этом нет ничего особенного.

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18
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Влюбленный шмель

Убийства людей придуманы не в России, а на земле Нод Каином, сыном Адама

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13
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user101
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3
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Ваша Закладко

деды всегда были

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0
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Влюбленный шмель

закон об иноагентах придуман не в России, а в Великобритании в 30-х годах.
"Я марионетка Виндзоров. Что вы от меня-то хотите?" - подчеркнул путин "Пишите в Букингемский дворец, жалуйтесь"

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19
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Влюбленный шмель

это он еще свод указов священной римской империи не читал

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8
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папа Кырр

Хорошо, что с тридцатых годов право никак не развивалось и не гуманизировалось.

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4
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Gong

что бы этот петух не тявкнул, нет смысла ни обсуждать, ни анализировать это тявканье. бля, в конце 2021 кто-то еще слушает это все и пытается что-то новое разглядеть. пиздец

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17
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робот-бёрдвотчер

Если он про закон в США, то там совсем другой закон. Там, грубо говоря, госслужащий другого государства, если хочет обкашлять вопросики с сенаторами, то лучше перед этим взять справку про инагенство. И было введено это в печально знаменитый период истории. Да и "иностранный агент" в нашем языке - это совсем не то, что на Западе. Мы же не видим ничего плохого в "агент по недвижимости", как пример.

У нас же достаточно любому человеку заслать пару баксов переводом на карту из-за границы - и всё, чел иностранный агент.

Всё это обсуждалось сто раз, а вотубатизная копипаста про "а у них ещё хуже" - чисто для телезрителей, забаненых в гугле.

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15
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Влюбленный шмель

Путин ответил, что Россию можно развалить только изнутри, а это делают только те, кто обслуживает чужие интересы.
 Под чужими он принимает свои, а не интересы граждан. Ну-ну. Тогда сходится.

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8
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Влюбленный шмель

ава

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8
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Владимир Старик

Аве

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0
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Влюбленный шмель

Зачем задавать вопросы, ответы на которые заранее известны? Чтоб получить премию в Госдепе?

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5
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user101
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3
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Сергей Колесников

Зачем эти формальности в стране формальностей?

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0
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Федя Прозоров

Чтобы потом показывать статью на тж и говорить: «видете, у нас свобода слова есть!»

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0
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Pavel Tarazevich

Видео-фрагмент:
https://www.youtube.com/watch?v=Nst7cJ6jKWQ

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4
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Алексей Какачан

сдаёт уже.
слава богу.

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1
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Владимир Жуков

Заранее начинает компенсировать силой.

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0
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Богдан Криницкий

ава

@Сергей Исенеков

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4
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Владимир Жуков

А разница в том, что у них за это уголовная ответственность – 5 лет. Мы просто хотим, чтобы эти организации чётко заявили об источниках своего финансирования.
 RT уже сидит в пятилетке?

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4
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Нижний интернет

- Почему нас так много политзаключенных?
- Ну, так люди в тюрьмах всегда сидели)) Тюрьмы для этого и существуют))0)

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4
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Sun City

Уже противно от этих одинаковых конференций, все те же тупые ответы на уровне пятиклашек.

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3
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Влюбленный шмель

Ему кажется, что людей, способных это понимать, в стране единицы

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1
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Джон Кроули

Это не пресс- конференция, это день когда Путин срет в уши всему миру.

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3
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Комментарий удален

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Влюбленный шмель

С регистрацией, ботяра.

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8
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Влюбленный шмель

а что было в 11?

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0
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Влюбленный шмель

На этой отметке перестал расти его член

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10
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Harry Callahan

Болотка, движ с протестом

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1
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Комментарий удален

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user101

Надеюсь про Лебедева спросят? Ну или как он относится к хую Зевса

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2
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darek

его риторика про НАТО гораздо болье напрягает,война как-то совсем рядом

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2
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Влюбленный шмель

Спасибо, что в этот раз без традиционного онлайна.

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2
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Романелло Кивогенс

Либеральные журналисты снова разочаровывают. Из раза в раз задают вопросы, на которые заранее знают ответы, но это их с завидным упорством не останавливает.

Ну вот какой смысл спрашивать об отравлении Навального, если с вероятностью в 100% услышишь в ответ, что никакого отравления не было? А учитывая, что журналист не может задать более одного вопроса, для обывателя это выглядит так, словно президент в очередной раз умыл "иностранного агента", приведя аргументы, на которые тому нечего возразить.

С "иностранными агентами" та же ерунда. Ну ты же прекрасно знаешь, что тебе скажут, и что он в очередной раз сошлётся на Америку или ещё какую страну Запада. Ну так опереди его - перешагни наконец через первый этап и скажи, что он когда-то заявлял, что этот закон не на пустом месте появился, а в качестве ответ на американский. Однако на самом деле между ними есть ключевое отличие, - и назови его. Хоть какой-то прогресс будет.

Но нет, этого мы делать не будет. А в результате, повторюсь, для обывателя, который политикой не особо интересуется, картина такая, словно президент вышел победителем из дискуссии, камня на камне не оставив от аргументов "иностранного" журналиста.

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Andy

Еще один такой дебил из эха москвы был, просто угар с этими вопросами.

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0
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Алексей Иванов

Вдруг упоминание каждый раз про "а в США негров давно линчуют, но у нас меньше" это из того же списка суеверий, как красная веревочка на запястье, страхи перед шаманами и бесполезное опыление журналистов серебряным паром

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1
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dy

Процент одинаковый, если снова не врет, но при этом они с 30-х годов маркировали, а мы только начали. Ударными темпами идем, товарищи!

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1
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Влюбленный шмель

Президент вновь не произнёс имени оппозиционного политика.
 Журналисты так настойчиво привлекают внимание к этому факту, что наверно когда он однажды произнесёт "блет Новальный" - случится национальный праздник.

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1
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Амид Сапилеп

Бесит этот формат путинских конференций. Ему задают вопрос - он отвечает чушью собачью и дальше все. У задающего вопрос нет возможности ответить и задать вопросы по существу ответа, просто монологи на заданную тематику.

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1
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Denis null

побыстрее бы tj признали ининоагентом

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Влюбленный шмель

Истоки законов о инагентах в США находятся в далёком 1912 году.
Первым законом, регулирующим действия иностранных агентов в США, стал Закон о радио 1912 года, запретивший иностранцам владеть американскими радиостанциями.

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папа Кырр

Хорошо, что мы в 1913м году.

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Влюбленный шмель

Представитель силовых структур, Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ, в интервью с Киселёвым, говорил что у них давно была оперативная информация, что готовится покушение, сценарий "сакральной жертвы" - одного из ведущих российских оппозиционеров пытаются убить, чтобы потом повесить вину на Путина. И в этот же день пресслужба МВД публикует релиз о том, что они считают доказанным, что никакого покушения не было, у Навального просто разыгрался панкреатит.

То есть на официальном уровне в один и тот же день говорят о противоположных версиях.

Почему не возбуждается уголовное дело, если вам известно, что было какое-то совещание, планируется покушения на жизнь какого-то российского оппозиционера, чтобы дискредитировать Путина. Известно о планах зарубежных сил организовать преступление на территории РФ. Покушение на жизнь российского гражданина. Почему не идёт расследование? Почему не докладываете обществу как движется это расследование?

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0
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Порфирьевич

Представитель силовых структур, Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ, в интервью с Киселёвым, говорил что у них давно была оперативная информация, что готовится покушение, сценарий "сакральной жертвы" - одного из ведущих российских оппозиционеров пытаются убить, чтобы потом повесить вину на Путина. И в этот же день пресслужба МВД публикует релиз о том, что они считают доказанным, что никакого покушения не было, у Навального просто разыгрался панкреатит.

То есть на официальном уровне в один и тот же день говорят о противоположных версиях.

Почему не возбуждается уголовное дело, если вам известно, что было какое-то совещание, планируется покушения на жизнь какого-то российского оппозиционера, чтобы дискредитировать Путина. Известно о планах зарубежных сил организовать преступление на территории РФ. Покушение на жизнь российского гражданина. Почему не идёт расследование? Почему не докладываете обществу как движется это расследование? Ответ такой. Есть аналитические источники, которые всегда знают всё. Были по этому поводу документы, но до сегодняшнего дня ничего не было. А поскольку у нас сегодня совещание, где обсуждали вопрос, вот, короче, некто из аналитического отдела начинает своё выступление на информационном канале.

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Майка Ника

некто начинает своё выступление на "информационном" канале.

@Порфирьевич

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Порфирьевич

некто начинает своё выступление на "информационном" канале. И уже по этой причине мы будем осторожны в приобретении и употреблении информационных носителей. Речь будет идти об информационном пространстве в сфере влияния России и Медиа-Гобсека, когда мы и Гобсек будем искать возможности дистанцироваться от Сети, и это станет основным содержанием наших дискуссий. Но одновременно мы будем крайне осторожны в использовании Медиамедиа-Гобсека для собственной активности. Скажем, мы не будем ему добавлять имплантаты.

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Влюбленный шмель

@Порфирьевич

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Harry Callahan

Сейчас на канцлерессу ФРГ можно все свалить. Ее в политике уже нет.

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Влюбленный шмель

Это хороший вопрос

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Влюбленный шмель

Но, как водится, хуёвейший ответ

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Максим Шпилёв

Алло, ТЖ, а фразу "Давайте перевернём эту страницу" (про Навального)???

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Роман Олегович

Шуты здесь? Шуты тут
https://www.youtube.com/watch?v=9FvQf2l3UgQ

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Madao

Когда плешивая гнида сдохнет-то наконец.

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