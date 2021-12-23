Президент вновь не произнёс имени оппозиционного политика.

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Вопрос об увеличении числа «иноагентов», экстремистских и нежелательных организаций задал журналист «Русской службы Би-би-си» Пётр Козлов во время пресс-конференции. Прямую трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

Козлов спросил о том, что произошло в России, что так выросло число СМИ-«иноагентов», «экстремистов» и «нежелательных организаций» реестре Минюста. На это Путин ответил, что Россию можно развалить только изнутри, а это делают только те, кто обслуживает чужие интересы.

Также журналист спросил у президента про отравление Навального, разгон его структур, закрытие СМИ и про последствия концентрации власти в одних руках.

На вопрос о Навальном президент вновь не назвал его имени и назвал его «человеком, которого якобы отравили».

Мы направляли официальные запросы от прокуратуры: дайте подтверждающие отравления, материалы. Нет, ни одного. Предложили, чтобы наши туда приехали, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции и канцлеру ФРГ. Нет. Ноль. Спрашиваю: «Как это объяснить?».

Владимир Путин



Путин также рассказал о том, что закон об иноагентах придуман не в России, а в Великобритании в 30-х годах.

У нас ровно такой же объём признан иноагентами, как у них. А разница в том, что у них за это уголовная ответственность – 5 лет. Мы просто хотим, чтобы эти организации чётко заявили об источниках своего финансирования. Наш закон куда более либеральный. Вы предлагаете ввести уголовную ответственность, как в США?



Президент также коснулся в своём ответе на вопрос о сохранении власти в одних руках. Он сказал, что в России действует разделение власти.

Мы стараемся, чтобы все три ветви работали независимо. Выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете. Владимир Путин

