Путина спросили про Навального и иноагентов. Его ответ: «сидельцы всегда были», а закон об иноагентах придумала не РФ Статьи редакции
Президент вновь не произнёс имени оппозиционного политика.
Вопрос об увеличении числа «иноагентов», экстремистских и нежелательных организаций задал журналист «Русской службы Би-би-си» Пётр Козлов во время пресс-конференции. Прямую трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».
Козлов спросил о том, что произошло в России, что так выросло число СМИ-«иноагентов», «экстремистов» и «нежелательных организаций» реестре Минюста. На это Путин ответил, что Россию можно развалить только изнутри, а это делают только те, кто обслуживает чужие интересы.
Также журналист спросил у президента про отравление Навального, разгон его структур, закрытие СМИ и про последствия концентрации власти в одних руках.
На вопрос о Навальном президент вновь не назвал его имени и назвал его «человеком, которого якобы отравили».
Путин также рассказал о том, что закон об иноагентах придуман не в России, а в Великобритании в 30-х годах.
Президент также коснулся в своём ответе на вопрос о сохранении власти в одних руках. Он сказал, что в России действует разделение власти.
Путин не в первый раз ссылается на американский закон об иноагентах. TJ уже рассказывал, что эти законы радикально различаются, например, в США «иноагентам» не нужно указывать это в соцсетях и в целом во всех информационных материалах.
учитывая как он детально в курсе че там у америки, у европы , ( как обычно он боится слова плохого сказать про китай ), может сложиться ощущение , что он не президент россии, а губернатор техаса. знает до десятой показатель инфляции, темпы роста , ликвидность, значение ставок ...
Просто у Владимира Владимировича широкий кругозор
Я ещё год назад обратил внимание, как часто он ссылается на другие страны. Слишком уж часто. Стало даже немного не по себе.
И этот раз не исключение. Про иностранных агентов уже отметили, но вот новый вопрос по пытки в колониях, и сразу же:
«Что касается пыток и недостойного, жестокого обращения с заключенными. Это не только проблема России. Это общемировая проблема! И в Европе, и в Штатах, во Франции»
Реально, чем дальше, тем я всё более тревожусь. А тут ещё и фразочка прозвучала при ответе на вопрос про отравление - один в один как у Лукашенко: "Давайте перевернем эту страницу".
Совпадение? (с)
Слуууушайте
А может он сам иноагент?..
а закон об иноагентах придумала не РФ
ПУТИН ТАНЦУЕТ ПОД ДУДКУ ЗАПАДНЫХ КУРАТОРОВ!
Меня хватило на пять минут просмотра конфы, выключил с отвращением от постоянного этого вот "а вот у них", "а на западе"... Не конфа, а какое-то унылое ток-шоу из первого-второго канала ТВ.
Зачем ты вообще это говно включал
Ждал лепестков роз, очевидно же.
А вдруг Путин переволнуется, у него случится инфаркт и он в конвульсиях скончается прямо в зале конференции. Как можно такое пропустить?!
ради такой няши пришлось смотреть
⚡️Парализованный мужчина во время пресс-конференции Путина смог выключить телевизор силой мысли
Потому что россия це европа
> Путин ответил, что Россию можно развалить только изнутри
ДЕД РАЗРЕШИЛ!!!
звучит как экстремизм
осуждаем)
тут скорее они не хотят его популяризировать
Ну да, никто ж в стране не знает, кто такой Навальный.
ну бабки не знают они хотят тип эффекта что топя его и называя фамилию пиарят, а так никто не узнает. Это чисто моё предложение они все там стратеги с полными штанами так что адекватного ждать не стоит.
Да по-моему, уже и большинство бабок знает.
Почти тоже самое.
Кажется если президент другой страны так часто упоминает твою страну то ты уже победил. Это как расстаться с партнером и постоянно говорить какой он плохой, а ему тем временем на тебя похуй и у него уже новая семья
деды всегда были
Хорошо, что с тридцатых годов право никак не развивалось и не гуманизировалось.
что бы этот петух не тявкнул, нет смысла ни обсуждать, ни анализировать это тявканье. бля, в конце 2021 кто-то еще слушает это все и пытается что-то новое разглядеть. пиздец
Если он про закон в США, то там совсем другой закон. Там, грубо говоря, госслужащий другого государства, если хочет обкашлять вопросики с сенаторами, то лучше перед этим взять справку про инагенство. И было введено это в печально знаменитый период истории. Да и "иностранный агент" в нашем языке - это совсем не то, что на Западе. Мы же не видим ничего плохого в "агент по недвижимости", как пример.
У нас же достаточно любому человеку заслать пару баксов переводом на карту из-за границы - и всё, чел иностранный агент.
Всё это обсуждалось сто раз, а вотубатизная копипаста про "а у них ещё хуже" - чисто для телезрителей, забаненых в гугле.
Аве
Зачем эти формальности в стране формальностей?
Чтобы потом показывать статью на тж и говорить: «видете, у нас свобода слова есть!»
Видео-фрагмент:
https://www.youtube.com/watch?v=Nst7cJ6jKWQ
сдаёт уже.
слава богу.
Заранее начинает компенсировать силой.
ава
А разница в том, что у них за это уголовная ответственность – 5 лет. Мы просто хотим, чтобы эти организации чётко заявили об источниках своего финансирования.
RT уже сидит в пятилетке?
- Почему нас так много политзаключенных?
- Ну, так люди в тюрьмах всегда сидели)) Тюрьмы для этого и существуют))0)
Уже противно от этих одинаковых конференций, все те же тупые ответы на уровне пятиклашек.
Это не пресс- конференция, это день когда Путин срет в уши всему миру.
Комментарий удален
Болотка, движ с протестом
Комментарий удален
Надеюсь про Лебедева спросят? Ну или как он относится к хую Зевса
его риторика про НАТО гораздо болье напрягает,война как-то совсем рядом
Либеральные журналисты снова разочаровывают. Из раза в раз задают вопросы, на которые заранее знают ответы, но это их с завидным упорством не останавливает.
Ну вот какой смысл спрашивать об отравлении Навального, если с вероятностью в 100% услышишь в ответ, что никакого отравления не было? А учитывая, что журналист не может задать более одного вопроса, для обывателя это выглядит так, словно президент в очередной раз умыл "иностранного агента", приведя аргументы, на которые тому нечего возразить.
С "иностранными агентами" та же ерунда. Ну ты же прекрасно знаешь, что тебе скажут, и что он в очередной раз сошлётся на Америку или ещё какую страну Запада. Ну так опереди его - перешагни наконец через первый этап и скажи, что он когда-то заявлял, что этот закон не на пустом месте появился, а в качестве ответ на американский. Однако на самом деле между ними есть ключевое отличие, - и назови его. Хоть какой-то прогресс будет.
Но нет, этого мы делать не будет. А в результате, повторюсь, для обывателя, который политикой не особо интересуется, картина такая, словно президент вышел победителем из дискуссии, камня на камне не оставив от аргументов "иностранного" журналиста.
Еще один такой дебил из эха москвы был, просто угар с этими вопросами.
Вдруг упоминание каждый раз про "а в США негров давно линчуют, но у нас меньше" это из того же списка суеверий, как красная веревочка на запястье, страхи перед шаманами и бесполезное опыление журналистов серебряным паром
Процент одинаковый, если снова не врет, но при этом они с 30-х годов маркировали, а мы только начали. Ударными темпами идем, товарищи!
Бесит этот формат путинских конференций. Ему задают вопрос - он отвечает чушью собачью и дальше все. У задающего вопрос нет возможности ответить и задать вопросы по существу ответа, просто монологи на заданную тематику.
побыстрее бы tj признали ининоагентом
Хорошо, что мы в 1913м году.
Представитель силовых структур, Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ, в интервью с Киселёвым, говорил что у них давно была оперативная информация, что готовится покушение, сценарий "сакральной жертвы" - одного из ведущих российских оппозиционеров пытаются убить, чтобы потом повесить вину на Путина. И в этот же день пресслужба МВД публикует релиз о том, что они считают доказанным, что никакого покушения не было, у Навального просто разыгрался панкреатит.
То есть на официальном уровне в один и тот же день говорят о противоположных версиях.
Почему не возбуждается уголовное дело, если вам известно, что было какое-то совещание, планируется покушения на жизнь какого-то российского оппозиционера, чтобы дискредитировать Путина. Известно о планах зарубежных сил организовать преступление на территории РФ. Покушение на жизнь российского гражданина. Почему не идёт расследование? Почему не докладываете обществу как движется это расследование?
Представитель силовых структур, Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ, в интервью с Киселёвым, говорил что у них давно была оперативная информация, что готовится покушение, сценарий "сакральной жертвы" - одного из ведущих российских оппозиционеров пытаются убить, чтобы потом повесить вину на Путина. И в этот же день пресслужба МВД публикует релиз о том, что они считают доказанным, что никакого покушения не было, у Навального просто разыгрался панкреатит.
То есть на официальном уровне в один и тот же день говорят о противоположных версиях.
Почему не возбуждается уголовное дело, если вам известно, что было какое-то совещание, планируется покушения на жизнь какого-то российского оппозиционера, чтобы дискредитировать Путина. Известно о планах зарубежных сил организовать преступление на территории РФ. Покушение на жизнь российского гражданина. Почему не идёт расследование? Почему не докладываете обществу как движется это расследование? Ответ такой. Есть аналитические источники, которые всегда знают всё. Были по этому поводу документы, но до сегодняшнего дня ничего не было. А поскольку у нас сегодня совещание, где обсуждали вопрос, вот, короче, некто из аналитического отдела начинает своё выступление на информационном канале.
некто начинает своё выступление на "информационном" канале.
некто начинает своё выступление на "информационном" канале. И уже по этой причине мы будем осторожны в приобретении и употреблении информационных носителей. Речь будет идти об информационном пространстве в сфере влияния России и Медиа-Гобсека, когда мы и Гобсек будем искать возможности дистанцироваться от Сети, и это станет основным содержанием наших дискуссий. Но одновременно мы будем крайне осторожны в использовании Медиамедиа-Гобсека для собственной активности. Скажем, мы не будем ему добавлять имплантаты.
Сейчас на канцлерессу ФРГ можно все свалить. Ее в политике уже нет.
Алло, ТЖ, а фразу "Давайте перевернём эту страницу" (про Навального)???
Шуты здесь? Шуты тут
https://www.youtube.com/watch?v=9FvQf2l3UgQ
Когда плешивая гнида сдохнет-то наконец.