{"items":[{"comment_id":6998753,"subsite_id":214348,"user_id":2216,"type":"comment_add","id":6998753,"hash":"afba66fac3ec3c2d5f54d3f689add3ec","date":1640260341,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/498577-shape-of-you-eda-shirana-stala-pervoy-v-istorii-pesney-nabravshey-tri-milliarda-proslushivaniy-na-spotify?comment=6998753","text":"\u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b. \u042d\u0434 \u0428\u0438\u0440\u0430\u043d \u2014 \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0438\u0437 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0437\u0432\u0451\u0437\u0434, \u0430 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0434\u0438\u043d \u0438\u0437 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0445\u0438\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0445 \u043b\u0435\u0442. \u0423 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u043e\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u0432, \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0435\u0442 \u044d\u0442\u0443 \u043f\u0435\u0441\u043d\u044e \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c.



\u0410 \u0432\u043e\u0442 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0435 \u043d\u0438\u0436\u0435, \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0445 \u0430\u0440\u0442\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ab956e1b-bcc3-546b-bcc7-8a626b6a2115\/"}],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":2216,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/2216-sergey-zvezda","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/86595cb9-03f9-5c57-312d-73092a0f612b\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430","isVerified":false},"content":{"id":498577,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/498577-shape-of-you-eda-shirana-stala-pervoy-v-istorii-pesney-nabravshey-tri-milliarda-proslushivaniy-na-spotify","title":"\u00abShape of You\u00bb \u042d\u0434\u0430 \u0428\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043f\u0435\u0441\u043d\u0435\u0439, \u043d\u0430\u0431\u0440\u0430\u0432\u0448\u0435\u0439 \u0442\u0440\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0430 Spotify"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998754,"subsite_id":245416,"user_id":417588,"type":"comment_add","id":6998754,"hash":"d32f01b6fa5edd099fffa22da958503e","date":1640260345,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/498634-otnositsya-k-lyudyam-nuzhno-po-chelovecheski-putin-otvetil-na-vopros-sobchak-o-pytkah-v-koloniyah?comment=6998754","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/21e84b35-368a-5b1e-afc0-068791253758\/"}],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":417588,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/417588-jonny-odyssey","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c0d8fc28-63b3-53b7-8bcc-86b197e0fd74\/","name":"Jonny Odyssey","isVerified":false},"content":{"id":498634,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/498634-otnositsya-k-lyudyam-nuzhno-po-chelovecheski-putin-otvetil-na-vopros-sobchak-o-pytkah-v-koloniyah","title":"\u00ab\u041e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e-\u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u00bb: \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b \u043d\u0430 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0421\u043e\u0431\u0447\u0430\u043a \u043e \u043f\u044b\u0442\u043a\u0430\u0445 \u0432 \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u0438\u044f\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998755,"subsite_id":214350,"user_id":411266,"type":"comment_add","id":6998755,"hash":"e5437c5de50faddc0ef8de77dc4f5e97","date":1640260353,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti?comment=6998755","text":"\u043e\u0434\u0438\u043d \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043d\u0435\u0448\u043a\u0443, \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0442\u0430\u0449\u0438\u0442 \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0448\u043e\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435\u043e\u0431\u0449\u0435\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0430 \u043a\u0430\u043a \u044f \u0432\u044b\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u044e \u0444\u043e\u0442\u043e, \u0440\u0435\u043b\u0435\u0432\u0430\u043d\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044e, \u0438\u0437 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0432\u0438\u0442\u0442\u0435\u0440\u0430 \u2014 \u0442\u0430\u043a \u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":411266,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/411266-mister-anderson","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f4d1f010-33d7-5405-9b5b-fabd7c16dcf5\/","name":"\u041c\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440 \u0410\u043d\u0434\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d","isVerified":false},"content":{"id":498611,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti","title":"\u041f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0441 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438: \u0438\u0449\u0435\u043c \u0442\u0430\u043a, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0435\u0442 Google (\u043d\u0443 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998756,"subsite_id":214350,"user_id":198729,"type":"comment_add","id":6998756,"hash":"e53c7538c364ce77085a243cc55af4d3","date":1640260356,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti?comment=6998756","text":"\u0441\u043a\u0438\u043d\u044c \u0432 \u043b\u0441","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":198729,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/198729-maksoniy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4f436520-fd35-5e4e-bfa0-fb47acfc0c72\/","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u043e\u043d\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":498611,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti","title":"\u041f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0441 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438: \u0438\u0449\u0435\u043c \u0442\u0430\u043a, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0435\u0442 Google (\u043d\u0443 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998757,"subsite_id":214350,"user_id":307570,"type":"comment_add","id":6998757,"hash":"a00d8e24f08722869f830f7a8182c036","date":1640260362,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti?comment=6998757","text":"\u042f \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0432\u0441\u0451 \u0447\u0442\u043e \u0443\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e \u043c\u043e\u0433\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c, \u043d\u043e \u043c\u043d\u0435 \u043b\u0435\u043d\u044c, \u043e\u043d \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":307570,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/307570-dynya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b1fc94b4-16bf-50f4-9e88-150904d05506\/","name":"\u0414\u044b\u043d\u044f","isVerified":false},"content":{"id":498611,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti","title":"\u041f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0441 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438: \u0438\u0449\u0435\u043c \u0442\u0430\u043a, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0435\u0442 Google (\u043d\u0443 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998759,"subsite_id":214350,"user_id":307570,"type":"comment_add","id":6998759,"hash":"01ab9f4c5262012ec579ca2ac9c5d8da","date":1640260368,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti?comment=6998759","text":"\u0421\u043a\u0438\u043d\u0443\u043b \u0437\u0430 \u0449\u0435\u043a\u0443","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":307570,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/307570-dynya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b1fc94b4-16bf-50f4-9e88-150904d05506\/","name":"\u0414\u044b\u043d\u044f","isVerified":false},"content":{"id":498611,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti","title":"\u041f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0441 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438: \u0438\u0449\u0435\u043c \u0442\u0430\u043a, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0435\u0442 Google (\u043d\u0443 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998762,"subsite_id":214350,"user_id":198729,"type":"comment_add","id":6998762,"hash":"7dfe4bd1d9203584b49c530ac8e25589","date":1640260384,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti?comment=6998762","text":"\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442 \u043f\u0440\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439? 3 \u043a\u0430\u043b\u044c\u044f\u043d\u0430 \u0441\u043d\u044f\u043b \u0441 \u0434\u043e\u043d\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0440\u0430\u0434?","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":198729,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/198729-maksoniy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4f436520-fd35-5e4e-bfa0-fb47acfc0c72\/","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u043e\u043d\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":498611,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti","title":"\u041f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0441 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438: \u0438\u0449\u0435\u043c \u0442\u0430\u043a, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0435\u0442 Google (\u043d\u0443 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998763,"subsite_id":214350,"user_id":307570,"type":"comment_add","id":6998763,"hash":"16cf1cc33b866816ea8af059db520b02","date":1640260385,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti?comment=6998763","text":"\u043d\u0443 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0433\u0434\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0430\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u0445\u0443\u0439\u043d\u044f \u0437\u0430\u0442\u0435\u044f","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":307570,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/307570-dynya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b1fc94b4-16bf-50f4-9e88-150904d05506\/","name":"\u0414\u044b\u043d\u044f","isVerified":false},"content":{"id":498611,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti","title":"\u041f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0441 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438: \u0438\u0449\u0435\u043c \u0442\u0430\u043a, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0435\u0442 Google (\u043d\u0443 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998764,"subsite_id":214348,"user_id":251216,"type":"comment_add","id":6998764,"hash":"11152832dfd4acc782b566f7bd89a544","date":1640260388,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/498577-shape-of-you-eda-shirana-stala-pervoy-v-istorii-pesney-nabravshey-tri-milliarda-proslushivaniy-na-spotify?comment=6998764","text":"\u0410 \u0442\u044b \u043d\u0435\u0442?","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":251216,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/251216-dizayner-pavlenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/009414d2-ca5b-f734-9e13-fe353d3cfd83\/","name":"\u0414\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440 \u041f\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":498577,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/498577-shape-of-you-eda-shirana-stala-pervoy-v-istorii-pesney-nabravshey-tri-milliarda-proslushivaniy-na-spotify","title":"\u00abShape of You\u00bb \u042d\u0434\u0430 \u0428\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043f\u0435\u0441\u043d\u0435\u0439, \u043d\u0430\u0431\u0440\u0430\u0432\u0448\u0435\u0439 \u0442\u0440\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0430 Spotify"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998766,"subsite_id":245416,"user_id":6298,"type":"comment_add","id":6998766,"hash":"24ee0cae02c2af7c86c2aad6bb734c31","date":1640260390,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/498547-prokuror-otsutstvie-markirovki-inoagenta-v-materialah-memoriala-mozhet-vyzvat-depressiyu-u-grazhdan?comment=6998766","text":"\u043d\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f, \u043d\u043e \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u0430\u044f","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":6298,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6298-bad-mother-fucker","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1b374f91-cb3f-4870-dfbb-5ffa7b2db7c7\/","name":"Bad Mother Fucker","isVerified":false},"content":{"id":498547,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/498547-prokuror-otsutstvie-markirovki-inoagenta-v-materialah-memoriala-mozhet-vyzvat-depressiyu-u-grazhdan","title":"\u041f\u0440\u043e\u043a\u0443\u0440\u043e\u0440: \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u00ab\u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430\u00bb \u0432 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430\u0445 \u00ab\u041c\u0435\u043c\u043e\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430\u00bb \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432\u044b\u0437\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u043f\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u044e \u0443 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998768,"subsite_id":214350,"user_id":399800,"type":"comment_add","id":6998768,"hash":"901b4cf31db0d213215a99ae38c02d5d","date":1640260395,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti?comment=6998768","text":"\u0432\u0447\u0435\u0440\u0430 \u043f\u044b\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0430, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0435\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0437\u0430\u0439\u0442\u0438.

\u043f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0445\u0443\u0439\u043d\u044f, \u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0436\u043e\u043f\u044b, \u043d\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u044f \u0442\u0443\u043f\u043e\u0439 \u0447\u0442\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u044f\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":399800,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/399800-semen-unban","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d555c41c-93e2-5a94-a7d2-129d3371c367\/","name":"Semen Unban","isVerified":false},"content":{"id":498611,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti","title":"\u041f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0441 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438: \u0438\u0449\u0435\u043c \u0442\u0430\u043a, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0435\u0442 Google (\u043d\u0443 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998771,"subsite_id":245416,"user_id":6791,"type":"comment_add","id":6998771,"hash":"a061c73cf9b1284485a484c4a8d1cfeb","date":1640260400,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/498483-sk-nachal-proverku-posta-artemiya-lebedeva-o-moshchah-svyatyh-na-predmet-oskorbleniya-chuvstv-veruyushchih?comment=6998771","text":"\u0429\u0430 \u0431\u0443\u0438\u0442 \u043c\u044f\u0441\u043e","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f45983aa-4e48-5edd-8206-c4244d64caff\/"}],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":6791,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6791-nizhniy-internet","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/be4c9488-decf-2912-9a96-c81a58aae723\/","name":"\u041d\u0438\u0436\u043d\u0438\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442","isVerified":false},"content":{"id":498483,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/498483-sk-nachal-proverku-posta-artemiya-lebedeva-o-moshchah-svyatyh-na-predmet-oskorbleniya-chuvstv-veruyushchih","title":"\u0421\u041a \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0410\u0440\u0442\u0435\u043c\u0438\u044f \u041b\u0435\u0431\u0435\u0434\u0435\u0432\u0430 \u043e \u043c\u043e\u0449\u0430\u0445 \u0441\u0432\u044f\u0442\u044b\u0445 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043c\u0435\u0442 \u043e\u0441\u043a\u043e\u0440\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432 \u0432\u0435\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998772,"subsite_id":214350,"user_id":307570,"type":"comment_add","id":6998772,"hash":"ad3770447a4183642febaf19ff1d552b","date":1640260401,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti?comment=6998772","text":"\u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430 \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":307570,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/307570-dynya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b1fc94b4-16bf-50f4-9e88-150904d05506\/","name":"\u0414\u044b\u043d\u044f","isVerified":false},"content":{"id":498611,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/498611-poisk-s-filtrami-ishchem-tak-kak-ne-umeet-google-nu-pochti","title":"\u041f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0441 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438: \u0438\u0449\u0435\u043c \u0442\u0430\u043a, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0435\u0442 Google (\u043d\u0443 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998773,"subsite_id":214359,"user_id":385355,"type":"comment_add","id":6998773,"hash":"5e6d40c40d933361ef62b4653aa12a63","date":1640260411,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/travel\/498520-cesis-latviya?comment=6998773","text":"\u041e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0447\u0443\u0436\u043e\u0433\u043e \u0432\u043e\u0441\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u044f \u043c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0431\u043e\u0442\u044f\u0442.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":385355,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/385355-estonskiy-derevenshchina","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/975108b2-ca34-5207-9a75-d22e280440e1\/","name":"\u042d\u0441\u0442\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u0430","isVerified":false},"content":{"id":498520,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/travel\/498520-cesis-latviya","title":"\u0426\u0435\u0441\u0438\u0441, \u041b\u0430\u0442\u0432\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998775,"subsite_id":214348,"user_id":225890,"type":"comment_add","id":6998775,"hash":"114b6f560ddb1a6f5c19e27a445c20b8","date":1640260420,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/498577-shape-of-you-eda-shirana-stala-pervoy-v-istorii-pesney-nabravshey-tri-milliarda-proslushivaniy-na-spotify?comment=6998775","text":"\u0418 \u044f \u043b\u044e\u0431\u043b\u044e \u044d\u0442\u0443 \u043f\u0435\u0441\u043d\u044e \u263a\ufe0f\ud83d\udc4d","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":225890,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/225890-vyachovski","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/69dc9a31-7db0-6ab8-c960-d9f1735ebfb4\/","name":"\u0412\u044f\u0447\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438","isVerified":false},"content":{"id":498577,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/498577-shape-of-you-eda-shirana-stala-pervoy-v-istorii-pesney-nabravshey-tri-milliarda-proslushivaniy-na-spotify","title":"\u00abShape of You\u00bb \u042d\u0434\u0430 \u0428\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043f\u0435\u0441\u043d\u0435\u0439, \u043d\u0430\u0431\u0440\u0430\u0432\u0448\u0435\u0439 \u0442\u0440\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0430 Spotify"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6998778,"subsite_id":214343,"user_id":387667,"type":"comment_add","id":6998778,"hash":"96e1f5bed8100d546b4f1b2fdbeba0bb","date":1640260433,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/498506-u-vas-net-shansov-vlasti-avstralii-zapustili-sayt-protiv-nelegalnoy-immigracii-s-mini-igrami-bez-vozmozhnosti-pobedit?comment=6998778","text":"\u041d\u0443 \u0438 \u0434\u0438\u0447\u044c.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":387667,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387667-rustyrazor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa828927-bbbd-5df1-8bb8-dffbd5cb80f7\/","name":"rustyrazor","isVerified":false},"content":{"id":498506,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/498506-u-vas-net-shansov-vlasti-avstralii-zapustili-sayt-protiv-nelegalnoy-immigracii-s-mini-igrami-bez-vozmozhnosti-pobedit","title":"\u00ab\u0423 \u0432\u0430\u0441 \u043d\u0435\u0442 \u0448\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u00bb: \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0410\u0432\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0430\u0439\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043d\u0435\u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043c\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441 \u043c\u0438\u043d\u0438-\u0438\u0433\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c"},"isAnonymous":false}]}