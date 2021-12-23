«Относиться к людям нужно по-человечески»: Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в колониях Статьи редакции
Президент и на этот вопрос заявил, что проблема наблюдается не только в России, но и в других странах.
Ксения Собчак на пресс-конференции спросила Владимира Путина о пытках в российских колониях и о том, как он проверяет такую информацию. Прямую трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».
Собчак также упомянула о том, что в Красноярске генералу Леониду Сагалакову присвоили звание генерала-майора, хотя есть множество свидетельств, что он принимал участие в пытках. На это Путин ответил, что истязания в колониях наблюдаются не только в России, но и в других странах. В пример государств, где, по мнению президента, проблем не меньше, он привёл США и Францию.
Президент отметил, что он сам проверяет такую информацию «из разных источников». «Да, случаются ошибки. Но надо опираться на данные следствий», — сказал он.
Он также отметил, что решение таких проблем возможно с помощью правозащитных организаций. В конце своего ответа президент сказал, что такие дела необходимо завершать до конца.
В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.
После публикации видеоархива с пытками Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили 18 сотрудников.
но и в других странах
А вот он первый начал. Детский сад, штаны на лямках.
И не замечают их же за рубежом
Согласен. Надо было на конфе (президента РФ) задавать вопросы о Никарагуа, Эфиопии и даже про США. Было бы гораздо интереснее. :)
Президент и на этот вопрос заявил, что проблема наблюдается не только в России, но и в других странах.
Причём тут вообще другие страны, если нас интересуют проблемы "нашей" страны?
Переживает за место жизни детишек властей РФ. Тут только работа вахтовым методом, а там жить.
Гражданин, вы что-то дохуя умный. Пройдёмте для выяснения.
Дом там, где дети 😉
Открывай уже дверь. Фотошоп или нет - разберутся. :)
Это не мне будешь рассказывать. Огент! :D
На
На это Путин ответил, что истязания в колониях наблюдаются не только в России, но и в других странах
Путин классический
зачем вы называете этого человека президентом? это самозванец, а не президент.
Относиться к ним нужно по-человечески
к уволенным
Мне интересно, какой фонтан чувств испытал генерал, чьё имя упомянула Собчак в эфире?
Президент отметил, что проверяют такую информацию «из разных источников».
да, вот это понравилось, дескать ну в ваших видео пытают, а по другим источникам не пытают, так что не волнуйтесь так
Царь запретил пытать.
Теперь вместо пыток будут продвинутые техники допроса.
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