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Новости
Сергей Исенеков

«Относиться к людям нужно по-человечески»: Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в колониях Статьи редакции

Президент и на этот вопрос заявил, что проблема наблюдается не только в России, но и в других странах.

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Видео из телеграм-канала «Осторожно, новости»

Ксения Собчак на пресс-конференции спросила Владимира Путина о пытках в российских колониях и о том, как он проверяет такую информацию. Прямую трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

Собчак также упомянула о том, что в Красноярске генералу Леониду Сагалакову присвоили звание генерала-майора, хотя есть множество свидетельств, что он принимал участие в пытках. На это Путин ответил, что истязания в колониях наблюдаются не только в России, но и в других странах. В пример государств, где, по мнению президента, проблем не меньше, он привёл США и Францию.

Президент отметил, что он сам проверяет такую информацию «из разных источников». «Да, случаются ошибки. Но надо опираться на данные следствий», — сказал он.

Возбуждено 17 уголовных дел и несколько человек уволены. На проблемы в местах лишения свободы реагируют. Давайте посмотрим, уверяю вас, нет ни одного заинтересованного в деле следователя.

Владимир Путин

Он также отметил, что решение таких проблем возможно с помощью правозащитных организаций. В конце своего ответа президент сказал, что такие дела необходимо завершать до конца.

Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или подозреваемые в совершении уголовных деяний. Но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески.

Владимир Путин

В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.

После публикации видеоархива с пытками Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили 18 сотрудников.

#новости #пыткивколонии #путин #конференцияпутина2021

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Chikk

но и в других странах
 А вот он первый начал. Детский сад, штаны на лямках.

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22
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Влюбленный шмель

Не, ну а чо, а?
Типа, у журналюг двойные стандарты (как и всегда).
Они находят проблемы только в России.
И не замечают их же за рубежом.

Whataboutism задолго до него придумали, в период холодной войны.

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–1
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Chikk

И не замечают их же за рубежом
 Согласен. Надо было на конфе (президента РФ) задавать вопросы о Никарагуа, Эфиопии и даже про США. Было бы гораздо интереснее. :)

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2
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Новый Уренгой

Президент и на этот вопрос заявил, что проблема наблюдается не только в России, но и в других странах.

Причём тут вообще другие страны, если нас интересуют проблемы "нашей" страны?

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12
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Влюбленный шмель

у него на все вопросы такой ответ

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4
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Влюбленный шмель

А госдолг США ты видел? А вот если бы видел – не пиздел бы тут щас.

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0
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Anatoliy Lyashenko

Переживает за место жизни детишек властей РФ. Тут только работа вахтовым методом, а там жить.

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0
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папа Кырр

Гражданин, вы что-то дохуя умный. Пройдёмте для выяснения.

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0
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Влюбленный шмель

да поебать что там в других странах.
дед, подумай о своей стране уже

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5
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Anatoliy Lyashenko

Дом там, где дети 😉

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0
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Влюбленный шмель

В детдоме.

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0
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Влюбленный шмель

Запытали тысячи человек
Возбуждено целых 17 уголовных дел!!

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4
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Влюбленный шмель

Так это же хорошо. Могли бы всем тысячам засадить ещё разок.

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0
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Влюбленный шмель

Как черная икра. Хорошо, но мало

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Влюбленный шмель

Мне не понять. Я не помню её вкус.

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Влюбленный шмель

Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в колониях

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2
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Chikk

Открывай уже дверь. Фотошоп или нет - разберутся. :)

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Влюбленный шмель

Это 1:15

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1
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Chikk

Это не мне будешь рассказывать. Огент! :D

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Влюбленный шмель

Сами откроют - ключи есть

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1
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Влюбленный шмель

В пример государств, где, по мнению президента, проблем не меньше, он привёл США и Францию.
А в Украине, в Украине-то как? Как в Украине с проблемами? Меньше, не меньше? Про Украину давай!

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2
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Pa Chu

На

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0
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Игорь 2.0

На это Путин ответил, что истязания в колониях наблюдаются не только в России, но и в других странах
Путин классический

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2
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Секта свидетелей повесточки

зачем вы называете этого человека президентом? это самозванец, а не президент.

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1
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Мистер Андерсон

Относиться к ним нужно по-человечески
 к уволенным

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Влюбленный шмель

Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или подозреваемые в совершении уголовных деяний. Но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески.
 А к остальным когда по-человечески нужно станет??

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0
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Павел Каташев

Мне интересно, какой фонтан чувств испытал генерал, чьё имя упомянула Собчак в эфире?

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Влюбленный шмель

20 лет льет воду в уши.

"Да... но..." "Конечно... но..." Царь Соломон, взвешенный руководитель

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Трансгендолет

Президент отметил, что проверяют такую информацию «из разных источников».
да, вот это понравилось, дескать ну в ваших видео пытают, а по другим источникам не пытают, так что не волнуйтесь так

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Нижний интернет

Царь запретил пытать.

Теперь вместо пыток будут продвинутые техники допроса.

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папа Кырр

онлайн

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Влюбленный шмель

ну а раз общемировая практика, то можно не спешить с вопросом. нужно детально изучить все возможности

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Jonny Odyssey
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