Президент и на этот вопрос заявил, что проблема наблюдается не только в России, но и в других странах.

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Видео из телеграм-канала «Осторожно, новости»



Ксения Собчак на пресс-конференции спросила Владимира Путина о пытках в российских колониях и о том, как он проверяет такую информацию. Прямую трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

Собчак также упомянула о том, что в Красноярске генералу Леониду Сагалакову присвоили звание генерала-майора, хотя есть множество свидетельств, что он принимал участие в пытках. На это Путин ответил, что истязания в колониях наблюдаются не только в России, но и в других странах. В пример государств, где, по мнению президента, проблем не меньше, он привёл США и Францию.

Президент отметил, что он сам проверяет такую информацию «из разных источников». «Да, случаются ошибки. Но надо опираться на данные следствий», — сказал он.

Возбуждено 17 уголовных дел и несколько человек уволены. На проблемы в местах лишения свободы реагируют. Давайте посмотрим, уверяю вас, нет ни одного заинтересованного в деле следователя.

Владимир Путин



Он также отметил, что решение таких проблем возможно с помощью правозащитных организаций. В конце своего ответа президент сказал, что такие дела необходимо завершать до конца.

Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или подозреваемые в совершении уголовных деяний. Но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески.

Владимир Путин



В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.