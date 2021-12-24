{"id":981,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u0434\u0430\u043b\u0451\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=981&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/305439-reshenie-dlya-biznesa-zashchitit-rabochie-kompyutery-i-tratit-menshe-na-tehpodderzhku&placeBit=1&hash=a653a0f71af1ca4e416b73f0f512bec9ca765db09cc94e802569dd2d4dc9de1f","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

В Иркутской области появилась доставка собачьими упряжками от «СберМаркета» Статьи редакции

Хаски, которым стараются не навредить крупными заказами, добираются до самых труднодоступных мест.

10
759 просмотров
Фото «СберМаркета»

Доставку на собачьих упряжках можно встретить в Иркутской области и на горе Мамай на южном берегу Байкала. Для их управления курьеры прошли обучение у каюров — профессиональных погонщиков собак. Об этом TJ сообщили в пресс-службе «СберМаркета».

Сани запряжены хаски. «Благодаря особенностям породы, они могут перевозить грузы на большие расстояния», — отмечает директор по бренду «СберМаркета» Тамила Агамова. Однако собак используют только для доставки небольших заказов, поскольку один пёс без вреда может увезти посылку до 20 килограммов. С учётом веса человека нельзя перегружать упряжку даже из шести-восьми животных.

Доставлять заказы на упряжках будут до 26 декабря. Цель акции — обратить внимание на проблемы содержания в квартирах северных пород, которым нужно много ухода и активности. Они тяжело поддаются дрессировкам, из-за чего часто оказываются на улицах.

Фото «СберМаркета»

Акцию проводят совместно с сетью зоомагазинов «Бетховен». В 20 филиалах в Москве с 17 по 31 января проведут благотворительный сбор, во время которого можно купить товары для собак и положить их в специальную корзину. Их доставят фонду «‎Хаски Хэлп», помогающему северным породам по России. Поучаствовать в акции можно и онлайн на сайте Клуба больших сердец.

Компания «Бетховен» в рамках этой акции хотела бы дополнительно подчеркнуть важность проведения регулярных тренировок для собак на воздухе, а для северных пород это является приоритетом в воспитании.

Ольга Глебова
директор по маркетингу сети «‎Бетховен»

#новости #животные #акции

10
12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
andorus

Тоесть вот этот челикс без шапки и в такой куртке на упряжке гоняет? Одноразовые видимо

Ответить
7
Развернуть ветку
Andrew Muralov

Он зелёный контейнер одевает на голову, когда едет.

Ответить
6
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Надевает

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Сергеич

Да это для фото прост

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrew Sychev

Бабы новых нарожают

Ответить
0
Развернуть ветку
Блаженный огонь

До 26 декабря

Ответить
1
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Офигенно)

Ответить
1
Развернуть ветку
Женя

не верю

Ответить
0
Развернуть ветку
Леонид Бережной

Ну что ты как маленький! Не слышал про PR-акции? Чтобы СМИ тебя бесплатно упоминали на ВиСи и на ТиЖи?

Ответить
0
Развернуть ветку
andorus

Откуда информация, что бесплатно? Кто мешает занести на ТЖ или конкретно автору

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null