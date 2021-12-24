В Иркутской области появилась доставка собачьими упряжками от «СберМаркета» Статьи редакции
Хаски, которым стараются не навредить крупными заказами, добираются до самых труднодоступных мест.
Доставку на собачьих упряжках можно встретить в Иркутской области и на горе Мамай на южном берегу Байкала. Для их управления курьеры прошли обучение у каюров — профессиональных погонщиков собак. Об этом TJ сообщили в пресс-службе «СберМаркета».
Сани запряжены хаски. «Благодаря особенностям породы, они могут перевозить грузы на большие расстояния», — отмечает директор по бренду «СберМаркета» Тамила Агамова. Однако собак используют только для доставки небольших заказов, поскольку один пёс без вреда может увезти посылку до 20 килограммов. С учётом веса человека нельзя перегружать упряжку даже из шести-восьми животных.
Доставлять заказы на упряжках будут до 26 декабря. Цель акции — обратить внимание на проблемы содержания в квартирах северных пород, которым нужно много ухода и активности. Они тяжело поддаются дрессировкам, из-за чего часто оказываются на улицах.
Акцию проводят совместно с сетью зоомагазинов «Бетховен». В 20 филиалах в Москве с 17 по 31 января проведут благотворительный сбор, во время которого можно купить товары для собак и положить их в специальную корзину. Их доставят фонду «Хаски Хэлп», помогающему северным породам по России. Поучаствовать в акции можно и онлайн на сайте Клуба больших сердец.
Тоесть вот этот челикс без шапки и в такой куртке на упряжке гоняет? Одноразовые видимо
Он зелёный контейнер одевает на голову, когда едет.
Надевает
Да это для фото прост
Бабы новых нарожают
Офигенно)
не верю
Ну что ты как маленький! Не слышал про PR-акции? Чтобы СМИ тебя бесплатно упоминали на ВиСи и на ТиЖи?
Откуда информация, что бесплатно? Кто мешает занести на ТЖ или конкретно автору