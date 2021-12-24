Хаски, которым стараются не навредить крупными заказами, добираются до самых труднодоступных мест.

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Фото «СберМаркета»

Доставку на собачьих упряжках можно встретить в Иркутской области и на горе Мамай на южном берегу Байкала. Для их управления курьеры прошли обучение у каюров — профессиональных погонщиков собак. Об этом TJ сообщили в пресс-службе «СберМаркета».

Сани запряжены хаски. «Благодаря особенностям породы, они могут перевозить грузы на большие расстояния», — отмечает директор по бренду «СберМаркета» Тамила Агамова. Однако собак используют только для доставки небольших заказов, поскольку один пёс без вреда может увезти посылку до 20 килограммов. С учётом веса человека нельзя перегружать упряжку даже из шести-восьми животных.

Доставлять заказы на упряжках будут до 26 декабря. Цель акции — обратить внимание на проблемы содержания в квартирах северных пород, которым нужно много ухода и активности. Они тяжело поддаются дрессировкам, из-за чего часто оказываются на улицах.

Фото «СберМаркета»

Акцию проводят совместно с сетью зоомагазинов «Бетховен». В 20 филиалах в Москве с 17 по 31 января проведут благотворительный сбор, во время которого можно купить товары для собак и положить их в специальную корзину. Их доставят фонду «‎Хаски Хэлп», помогающему северным породам по России. Поучаствовать в акции можно и онлайн на сайте Клуба больших сердец.