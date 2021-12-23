{"id":981,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u0434\u0430\u043b\u0451\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=981&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/305439-reshenie-dlya-biznesa-zashchitit-rabochie-kompyutery-i-tratit-menshe-na-tehpodderzhku&placeBit=1&hash=a653a0f71af1ca4e416b73f0f512bec9ca765db09cc94e802569dd2d4dc9de1f","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

ФСБ задержала блогера за комментарий в сообществе «Подслушано». Он назвал ветерана «вытираном» и «хероем» Статьи редакции

Против мужчины возбудили уголовное дело.

122
4890 просмотров

Сотрудники ФСБ задержали жителя города Сафоново Смоленской области Алексея Червякова из-за комментариев к посту о граффити с ветераном в сообществе «Подслушано Смоленск» во «ВКонтакте», пишет «Коммерсантъ». Червяков также создал группу «Сафоновские ведомости» и участвует в жизни других местных пабликов.

В записи сообщалось, что на фасаде смоленской школы №22 нарисуют граффити с изображением ветерана Виктора Якунина. Алексей Червяков задался вопросом, что даст школе такой портрет, назвав участника Великой Отечественной войны «хероем» и «вытираном» (переделанные слова «герой» и «ветеран»). Также он раскритиковал правительство России из-за «культа войны» в стране.

Фото из сообщества «Подслушано Смоленск»

23 декабря к Червякову пришли с обыском, после которого его задержали и увезли в Смоленск. Против мужчины возбудили уголовное дело о публичном оскорблении памяти защитников Отечества и унижении чести и достоинства ветерана ВОВ. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

#новости #соцсети #экстремизм

122
45
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
122 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Bad Mother Fucker

и в чем он неправ?

Ответить
27
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

В том, что пишет это с основной страницы ВКонтакте

Ответить
120
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

На славном TJ ведь никогда такого не может случиться — все тут за надежной спиной Цыплухина и за пазухой у Звезды

Ответить
10
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

с любой*

Ответить
0
Развернуть ветку
Damir ReDevil

Я думаю потому что он отбитый на всю голову. Бл откуда столько ненависти. Конечно пятак за комменты это перебор, но блять я пока его читал чуть с глаз кровь не потекла

Ответить
5
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

+ 1 уголовка

Ответить
0
Развернуть ветку
Vas Tupovets

И опять Вконтакте слил данные. Делаем выводы

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

А может для начала ветеранов хотя бы спросим они оскорбились вообще? Эти преступления без субъекта это пиздец какой-то.

Ответить
31
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

думаешь, долго будут искать ветерана, который оскорбится?

Ответить
31
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

проще - найдут внука

Ответить
43
6 комментариев
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Думаю долго, особенно лет через 5.

Ответить
4
1 комментарий
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Ну, я так понимаю речь про ветеранов второй мировой, много их осталось?

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexandr Strijov

А они ещё существуют?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ваша Закладко

работу надо работать же

Ответить
0
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

Когда ветераны чего-то могли сказать, их затыкали и не давали им объединяться ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Бля, каждый раз угараю с того, что аж ФСБ этим занимается. Федеральная Служба Безопасности с невероятными возможностями приходит к чуваку за комментарий в Подслушано.

Когда уже ФСБ будет выписывать штрафы за переход дороги в неположенном месте?

Ответить
40
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Берегут нас от самых опасных элементов общества

Ответить
7
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Ладно, на самом деле это просто их гопнические выебоны, когда самые крутые чуваки приходят попугать условного "никто", чтоб и себя ебать силой почувствовать, и чтоб этот "никто" обосрался от страха того, чем это сейчас может обернуться.

Ответить
2
Развернуть ветку
Vladislav Pauls
Ответить
2
Развернуть ветку
Nikolay Borisov

Звучит, как повышение, после стирки трусов-то

Ответить
1
Развернуть ветку
Righteous Hippie

ВК обоссанная подментованая ФСБэшная помойка

Ответить
31
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Что, брата по разуму арестовали?))

Ответить
–30
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Пиздец у тебя крыша едет.

Ответить
9
1 комментарий
Развернуть ветку
kkd

Опомнись, не будет ВК на порнохаб не зайдешь!

Ответить
0
Развернуть ветку
Никита Борисова

Там плашка авторизации — просто чёрный фон поверх полноценного сайта.
Заблокируй её и войди через нормальный аккаунт и весь сайт доступен.

Ответить
1
1 комментарий
Развернуть ветку
badResistor

любой адблок справляется с удалением плашки закрывающей экран)

Ответить
1
Развернуть ветку
Serge

Слабо установить WARP или Tor?

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Андреев

Если бы он написал то же самое в Фейсбуке или в Ютубе, к нему все равно бы пришли. Подментованность ВК - не причина, а следствие проблемы

Ответить
0
Развернуть ветку
Ху Эмай

Этой статье вообще безопасно ставить лайки?

Ответить
12
Развернуть ветку
Рыжий

Вчера выяснили, что даже просматривать контент небезопасно

Ответить
4
Развернуть ветку
Романелло Кивогенс

Не знаю насчёт этой статьи, то вот те семеро, кто лайкнул его последний комментарий, сейчас вероятно испытывают двойственные ощущения.

Ответить
2
Развернуть ветку
Vladislav Pauls
Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

ахуеть самоубийство. тут под фейком та боишься что-то пиздануть

Ответить
10
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Так мы и поверили, что это не твое настоящее имя. Продолжаем следить за твоим поведение.

Ответить
6
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

произошла чудовищная ошибка

Ответить
3
1 комментарий
Развернуть ветку
FUNKADELIC

Нашёл еще одного экстремиста. Называл законную власть жуликами и сочувствовал Майдану, на котором, как всем известно, был "кровавый шабаш националистов" и "сжигания людей и снегирей".

Ответить
7
Развернуть ветку
Руслан Астратов

В следующем году сваливаю в Эстонию

В рот ебал эту средневековую рашку

Ответить
6
Развернуть ветку
Рыжий

Через лет 10 будешь ныть про средневековую эстонщину или как-то так?

Ответить
–7
Развернуть ветку
Руслан Астратов

Свалю ещё куда-нибудь, где будет лучше

Ответить
4
1 комментарий
Развернуть ветку
Vladislav Pauls
Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Алексей Чанков

План хороший, но не надёжный. Путин слишком близко.

Ответить
0
Развернуть ветку
Vas Tupovets

Давно пора

Ответить
0
Развернуть ветку
Кирилл Вселенский

Слава Богу преступник обезврежен и можно спать спокойно

Ответить
4
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

блогера
 С таким же успехом его можно долбоебом назвать

Ответить
–8
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Какое это имеет отношение к пиздецу происходящему?

Ответить
2
Развернуть ветку
Chikk

Семантика.

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Александров

УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladislav Pauls
Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

?

Ответить
–3
1 комментарий
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

А в ФСБ вообще знают про тэжэ или только про ВКонтакте?

Ответить
2
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Знают.

Ответить
3
Развернуть ветку
Rodion Kutsaev

ТЖ имеет кремлевскую крышу

Ответить
1
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

В одном здании сидят?

Ответить
1
3 комментария
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

пруфы будут?

Ответить
0
14 комментариев
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Конечно знают. Все на счету

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Jfk

Очередной товарищ, который, живя в современных реалиях в определенной стране, не понял до сих пор, что можно говорить, а где стоит сгладить углы. Может, и жестоко, но, учитывая повестку, стоит понимать, что интернет - это больше не островок свободы, а такой же подконтрольный ресурс, как газета/журнал или ТВ.

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыжий

@Уютный Багажник чего рвешься?

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Всегда

Ответить
1
7 комментариев
Развернуть ветку
Zero-one-one

Больной какой-то

Ответить
–6
Развернуть ветку
Chikk

Нафик вас, на всякий случай заранее удалю комментарий.

Ответить
1
Развернуть ветку
PROHLADNY

Удаляй

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Опасный преступник обезврежен

Ответить
1
Развернуть ветку
teinaaVa

Почему задержанием занимается ФСБ ?

Ответить
1
Развернуть ветку
Tanqwer

Ахах, настало время удалять комментарии везде

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Кстати вот еще пример того, что даже определенный контент смотреть опасно. Возможно речь идет о вконтакте, а может быть и о ютубе. Точно не знаю, это пакет яровой работает уже или по журналисту конкретно работали сормом, но вызвали его на допрос по причине "следователь хочет выяснить, с какой целью журналист смотрел видеоролики выступлений осужденного схимонаха, опубликованные в соцсетях."

https://66.ru/news/society/247401/

Журналиста вызвали в Следственный комитет за…
По словам Павла Пивоварова,следователь хочет выяснить, с какой целью журналист смотрел видеоролики…
66.ru
Ответить
1
Развернуть ветку
Ёршик Золотой

Заведите уже памятку на тж для комментаторов и редакторов, чтобы знать, какие буквы алфавита можно писать, а какие нельзя.

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Нельзя писать слова, в которых есть две буквы Х, две буквы О и одна Л

Ответить
0
2 комментария
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

И в чём он не прав?

Ответить
0
Развернуть ветку
Bad Mother Fucker

в очередь епт

Ответить
0
Развернуть ветку
сироп от щекотки

тпиок еще в и на путает

Ответить
0
Развернуть ветку
Руслан Астратов

"в сообществе «Подслушано Смоленск» во «ВКонтакте»"

Блядовконтакте-помойка как всегда

Ответить
0
Развернуть ветку
лала лало

А написал бы фамилию чужую в вк и не нашли бы!

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Воронин

гоментататор во вгомдакте

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван

Сотрудники ФСБ
МВД уже не может?

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Шпилёв

Червяков также создал группу «Сафоновские ведомости» и участвует в жизни других местных пабликов.
Думаю причина в этом

Ответить
0
Развернуть ветку
Computer dragon

До него не добрались?

Ответить
0
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

как прикажете в этом словесном винегрете разбираться?

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Степанов

В нормальной стране административку как максимум бы дали

Ответить
0
Развернуть ветку
Просто Тимуррр

Похоже, дед понял, что интернет закрыть не реально, и потому решил макнуть страну в совковое дерьмо иным путем. Интернет будет, вот только писать в нем будут лишь пожелания счастья, любви и здоровья, иначе есть риск присесть на бутылку.

Ответить
0
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

Чел не прав лишь в том, что связывает ветерана и его пропагандистский образ, к которому он не причастен и государство его просто использует.

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Mamin

Каждый раз в шоке от вашей оппозиции в России. Это же насколько нужно быть моральным уродом что бы оскорблять участника ВОВ. А потом вы удивляетесь почему большинство поддерживает всю ситуацию.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Пересажают всех вас, либерахи х***ы. Ну не понравилось тебе решение властей, но зачем ещё ветерана трогать? Наверно из тех, кто думает, что сейчас баварское пил бы

Ответить
–4
Развернуть ветку
Влюбленный шмель

Пересажают всех вас, либерахи х***ы
А потом и до меня могут добраться

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 122 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null