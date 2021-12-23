ФСБ задержала блогера за комментарий в сообществе «Подслушано». Он назвал ветерана «вытираном» и «хероем» Статьи редакции
Против мужчины возбудили уголовное дело.
Сотрудники ФСБ задержали жителя города Сафоново Смоленской области Алексея Червякова из-за комментариев к посту о граффити с ветераном в сообществе «Подслушано Смоленск» во «ВКонтакте», пишет «Коммерсантъ». Червяков также создал группу «Сафоновские ведомости» и участвует в жизни других местных пабликов.
В записи сообщалось, что на фасаде смоленской школы №22 нарисуют граффити с изображением ветерана Виктора Якунина. Алексей Червяков задался вопросом, что даст школе такой портрет, назвав участника Великой Отечественной войны «хероем» и «вытираном» (переделанные слова «герой» и «ветеран»). Также он раскритиковал правительство России из-за «культа войны» в стране.
23 декабря к Червякову пришли с обыском, после которого его задержали и увезли в Смоленск. Против мужчины возбудили уголовное дело о публичном оскорблении памяти защитников Отечества и унижении чести и достоинства ветерана ВОВ. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
и в чем он неправ?
с любой*
Я думаю потому что он отбитый на всю голову. Бл откуда столько ненависти. Конечно пятак за комменты это перебор, но блять я пока его читал чуть с глаз кровь не потекла
И опять Вконтакте слил данные. Делаем выводы
проще - найдут внука
А они ещё существуют?
работу надо работать же
Когда ветераны чего-то могли сказать, их затыкали и не давали им объединяться ¯\_(ツ)_/¯
Звучит, как повышение, после стирки трусов-то
ВК обоссанная подментованая ФСБэшная помойка
Опомнись, не будет ВК на порнохаб не зайдешь!
Там плашка авторизации — просто чёрный фон поверх полноценного сайта.
Заблокируй её и войди через нормальный аккаунт и весь сайт доступен.
любой адблок справляется с удалением плашки закрывающей экран)
Слабо установить WARP или Tor?
Если бы он написал то же самое в Фейсбуке или в Ютубе, к нему все равно бы пришли. Подментованность ВК - не причина, а следствие проблемы
Этой статье вообще безопасно ставить лайки?
Вчера выяснили, что даже просматривать контент небезопасно
Не знаю насчёт этой статьи, то вот те семеро, кто лайкнул его последний комментарий, сейчас вероятно испытывают двойственные ощущения.
ахуеть самоубийство. тут под фейком та боишься что-то пиздануть
произошла чудовищная ошибка
Нашёл еще одного экстремиста. Называл законную власть жуликами и сочувствовал Майдану, на котором, как всем известно, был "кровавый шабаш националистов" и "сжигания людей и снегирей".
В следующем году сваливаю в Эстонию
В рот ебал эту средневековую рашку
Через лет 10 будешь ныть про средневековую эстонщину или как-то так?
Свалю ещё куда-нибудь, где будет лучше
План хороший, но не надёжный. Путин слишком близко.
Давно пора
Слава Богу преступник обезврежен и можно спать спокойно
Семантика.
УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
А в ФСБ вообще знают про тэжэ или только про ВКонтакте?
ТЖ имеет кремлевскую крышу
В одном здании сидят?
Очередной товарищ, который, живя в современных реалиях в определенной стране, не понял до сих пор, что можно говорить, а где стоит сгладить углы. Может, и жестоко, но, учитывая повестку, стоит понимать, что интернет - это больше не островок свободы, а такой же подконтрольный ресурс, как газета/журнал или ТВ.
@Уютный Багажник чего рвешься?
Больной какой-то
Нафик вас, на всякий случай заранее удалю комментарий.
Удаляй
Почему задержанием занимается ФСБ ?
Ахах, настало время удалять комментарии везде
Кстати вот еще пример того, что даже определенный контент смотреть опасно. Возможно речь идет о вконтакте, а может быть и о ютубе. Точно не знаю, это пакет яровой работает уже или по журналисту конкретно работали сормом, но вызвали его на допрос по причине "следователь хочет выяснить, с какой целью журналист смотрел видеоролики выступлений осужденного схимонаха, опубликованные в соцсетях."
Заведите уже памятку на тж для комментаторов и редакторов, чтобы знать, какие буквы алфавита можно писать, а какие нельзя.
в очередь епт
тпиок еще в и на путает
"в сообществе «Подслушано Смоленск» во «ВКонтакте»"
Блядовконтакте-помойка как всегда
А написал бы фамилию чужую в вк и не нашли бы!
гоментататор во вгомдакте
Сотрудники ФСБ
МВД уже не может?
Червяков также создал группу «Сафоновские ведомости» и участвует в жизни других местных пабликов.
Думаю причина в этом
До него не добрались?
В нормальной стране административку как максимум бы дали
Похоже, дед понял, что интернет закрыть не реально, и потому решил макнуть страну в совковое дерьмо иным путем. Интернет будет, вот только писать в нем будут лишь пожелания счастья, любви и здоровья, иначе есть риск присесть на бутылку.
Чел не прав лишь в том, что связывает ветерана и его пропагандистский образ, к которому он не причастен и государство его просто использует.
Каждый раз в шоке от вашей оппозиции в России. Это же насколько нужно быть моральным уродом что бы оскорблять участника ВОВ. А потом вы удивляетесь почему большинство поддерживает всю ситуацию.