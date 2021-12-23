Против мужчины возбудили уголовное дело.

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Сотрудники ФСБ задержали жителя города Сафоново Смоленской области Алексея Червякова из-за комментариев к посту о граффити с ветераном в сообществе «Подслушано Смоленск» во «ВКонтакте», пишет «Коммерсантъ». Червяков также создал группу «Сафоновские ведомости» и участвует в жизни других местных пабликов.

В записи сообщалось, что на фасаде смоленской школы №22 нарисуют граффити с изображением ветерана Виктора Якунина. Алексей Червяков задался вопросом, что даст школе такой портрет, назвав участника Великой Отечественной войны «хероем» и «вытираном» (переделанные слова «герой» и «ветеран»). Также он раскритиковал правительство России из-за «культа войны» в стране.

Фото из сообщества «Подслушано Смоленск»

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