Она также сообщила, что у неё была повышенная температура. После скандала она удалила пост.

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Фото из инстаграма Анны Шишминцевой

Журналистка курганского медиахолдинга «Область 45» Анна Шишминцева написала в инстаграме, в котором сообщила, что прошла на пресс-конференцию Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом. Позже она отредактировала пост, убрав из него эту информацию.

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В сторис девушка также сообщила, что у неё повысилась температура, но позже она нормализовалась, из-за чего журналистка смогла выйти на улицу.

Видео из сторис Анны Шишминцевой

После Шишминцева объяснила в сторис, что температура у неё поднялась из-за волнения, а на самом деле она здорова. Она объяснила, что пошутила про просроченный ПЦР-тест, признав, что «шутить про здоровье в пандемию — это ту мач». Журналистка также выложила пост, где извинилась за «глупый поступок». К нему она приложила справку, что не болеет Covid-19.

Директор медиахолдинга «Область45» Татьяна Хильчук назвала слова Шишминцевой «глупой шуткой». Увольнять журналистку не собираются.

Я точно знаю, что все журналисты Курганской области одновременно прошли ПЦР-тесты в нужное время. Я считаю, что с этой темой шутить нельзя. Это неуместно, поэтому Аня свои неуместные шутки удалила. Я рада, что она это тоже поняла. Татьяна Хильчук директор медиахолдинга «Область45»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг предположения, у журналист на мероприятии могла быть повышенная температура. Он сообщил, что их обязывали сдать три ПЦР-теста, а также проводили «жёсткую» проверку. Поступок журналистки он объяснил «эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности».

23 декабря в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Все журналисты входили в помещение рамки для обработки частицами серебра. Президент отвечал на вопросы представителей СМИ почти четыре часа.