Журналистка из Кургана заявила о проходе на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом. Это оказалось шуткой Статьи редакции
Она также сообщила, что у неё была повышенная температура. После скандала она удалила пост.
Журналистка курганского медиахолдинга «Область 45» Анна Шишминцева написала в инстаграме, в котором сообщила, что прошла на пресс-конференцию Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом. Позже она отредактировала пост, убрав из него эту информацию.
В сторис девушка также сообщила, что у неё повысилась температура, но позже она нормализовалась, из-за чего журналистка смогла выйти на улицу.
После Шишминцева объяснила в сторис, что температура у неё поднялась из-за волнения, а на самом деле она здорова. Она объяснила, что пошутила про просроченный ПЦР-тест, признав, что «шутить про здоровье в пандемию — это ту мач». Журналистка также выложила пост, где извинилась за «глупый поступок». К нему она приложила справку, что не болеет Covid-19.
Директор медиахолдинга «Область45» Татьяна Хильчук назвала слова Шишминцевой «глупой шуткой». Увольнять журналистку не собираются.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг предположения, у журналист на мероприятии могла быть повышенная температура. Он сообщил, что их обязывали сдать три ПЦР-теста, а также проводили «жёсткую» проверку. Поступок журналистки он объяснил «эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности».
23 декабря в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Все журналисты входили в помещение рамки для обработки частицами серебра. Президент отвечал на вопросы представителей СМИ почти четыре часа.
Ебанутое поколение. Сами же на себя доносы и пишут. Получит штраф за нарушение режима "готовности".
Сядет за покушение на убийство
За попытку переворота
надо было еще к вечному огню сходить и на фон храма для комбо
ну получит штраф, зато и хайп впридачу
Тут согласен. Но тонкий это лёд, всёж-таки можно раскачать и до "опасносте государства главе". Такшта...
Мда
При чем здесь поколение?!
чё подбирать-то, халатность как есть, ещё и с покушением на убивство
На волне хайпа переберется в Москву специальным репортером канала RT
Лошадь? Крыса?
Курица)
Надеюсь хотя бы покашляла в его сторону
В основном он кашлял в их сторону:
Кхе-кхе...
Хаах
Нынешние журнализды в основном такие, с кашей в голове.
Какие-то её мысли не понял?
Нее, не получится. Лови минус
не соврал
Я просто пройду мимо драки.
Покушение на убийство царя!
А вообще какой мозг надо иметь, чтобы об этом публично заявлять?
Эй, да, зачем мозг, когда есть Сири? :)
Когда есть сиси?
"В дальнейшем её пост был удалён из соцсетей."
БОГОРОДИЦА ЗАРАЗИ
Если мозгов нет - это проблема для окружающих
Если все сработает правильно, то потом можно ей и звания Героя дать
Держим кулачки.
Извиняться будет или нет?
Интересно.... Она уже уволилась вчерашним числом по собственному желанию...
134 000 тысяч рублей
А кому-то хватало 300 тысяч для проведения двухнедельной школы для одаренных детей
Заголовок должен быть: «Анна Шишминцева — надежда России». Поправь, Володь.
Сколько же писанины и графоманства, боже мой
обыкновенное распиздяйство, самое смешное что даже Путин при его параноидальной заботе о своем здоровье страдает , косвенно, от этого. хехе(злорадный смех)
🤞
авось до деда дойдёт
А директор медиахолдинга «Область45» Татьяна Хильчук - будет уволена, скриньте.