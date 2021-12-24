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Новости
Sasha Shambilova

Журналистка из Кургана заявила о проходе на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом. Это оказалось шуткой Статьи редакции

Она также сообщила, что у неё была повышенная температура. После скандала она удалила пост.

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Фото из инстаграма Анны Шишминцевой

Журналистка курганского медиахолдинга «Область 45» Анна Шишминцева написала в инстаграме, в котором сообщила, что прошла на пресс-конференцию Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом. Позже она отредактировала пост, убрав из него эту информацию.

В сторис девушка также сообщила, что у неё повысилась температура, но позже она нормализовалась, из-за чего журналистка смогла выйти на улицу.

Видео из сторис Анны Шишминцевой

После Шишминцева объяснила в сторис, что температура у неё поднялась из-за волнения, а на самом деле она здорова. Она объяснила, что пошутила про просроченный ПЦР-тест, признав, что «шутить про здоровье в пандемию — это ту мач». Журналистка также выложила пост, где извинилась за «глупый поступок». К нему она приложила справку, что не болеет Covid-19.

Директор медиахолдинга «Область45» Татьяна Хильчук назвала слова Шишминцевой «глупой шуткой». Увольнять журналистку не собираются.

Я точно знаю, что все журналисты Курганской области одновременно прошли ПЦР-тесты в нужное время. Я считаю, что с этой темой шутить нельзя. Это неуместно, поэтому Аня свои неуместные шутки удалила. Я рада, что она это тоже поняла.

Татьяна Хильчук
директор медиахолдинга «Область45»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг предположения, у журналист на мероприятии могла быть повышенная температура. Он сообщил, что их обязывали сдать три ПЦР-теста, а также проводили «жёсткую» проверку. Поступок журналистки он объяснил «эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности».

23 декабря в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Все журналисты входили в помещение рамки для обработки частицами серебра. Президент отвечал на вопросы представителей СМИ почти четыре часа.

Новости
Яна Ломакина
«Человек, которого якобы отравили», война с Украиной и «деструктив» в соцсетях: главное из пресс-конференции Путина Статьи редакции

Президент выступил адвокатом Деда Мороза и поблагодарил его за возможность править Россией.

Фото Рамиля Ситдикова, РИА «Новости» 

#новости #конференцияпутина2021

Спасибо за наводку Владимир Климов
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55 комментариев
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Chikk

Ебанутое поколение. Сами же на себя доносы и пишут. Получит штраф за нарушение режима "готовности".

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100
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Люц Шнайдер

Сядет за покушение на убийство

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Владимир Жуков

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/

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0
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Oleg Vorogushin

За попытку переворота

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0
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Андрей Рядькин

надо было еще к вечному огню сходить и на фон храма для комбо

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17
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Блаженный огонь

сообщение удалено

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2
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Dr. Acula

ну получит штраф, зато и хайп впридачу

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2
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Chikk

Тут согласен. Но тонкий это лёд, всёж-таки можно раскачать и до "опасносте государства главе". Такшта...

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9
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Alien Alien

Мда

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Майор Пронин

При чем здесь поколение?!

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Блаженный огонь

Первое, от чего мне дико смешно — меня пустили в Манеж с неправильными датами пцр-тестов (спс за невнимательность).
 Вот дура, ну прошла, но гордиться тут нечем. Её спокойно сейчас и с работы могут уволить и привлечь к чему-нибудь, статью на месте подберут.

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56
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папа Кырр

чё подбирать-то, халатность как есть, ещё и с покушением на убивство

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17
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Блаженный огонь

Терроризм

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4
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Виталий Лановой

На волне хайпа переберется в Москву специальным репортером канала RT

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4
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Блаженный огонь

Старперская ментальность не понимает, что зумерам с этого всего реально смешно, и они не начнут пугаться потому что кого-то из них посадили

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0
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Дмитрий Галицкий

Лошадь? Крыса?
Курица)

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0
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Alexander Star

Надеюсь хотя бы покашляла в его сторону

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34
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Renat Zaripov

В основном он кашлял в их сторону:
Кхе-кхе...

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23
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Alexander Star

Хаах

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0
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Блаженный огонь

Это точно журналистка? С выражением своих мыслей у нее дела так себе.

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33
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Alexander Star

Нынешние журнализды в основном такие, с кашей в голове.

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8
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Блаженный огонь

Я так и подумал, что чукча не писатель, чукча читатель

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0
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Aleksandr Dolgikh

Какие-то её мысли не понял?

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0
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Блаженный огонь

🤞

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17
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Миша Рашкин

Нее, не получится. Лови минус

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5
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Папуша

не соврал

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Leha Shum

Я просто пройду мимо драки.

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1
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Блаженный огонь

Вот так и творится мировой произвол — с молчаливого согласия граждан

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2
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Трансгендолет

Покушение на убийство царя!
А вообще какой мозг надо иметь, чтобы об этом публично заявлять?

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15
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Chikk

Эй, да, зачем мозг, когда есть Сири? :)

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1
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Oleg Vorogushin

Когда есть сиси?

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0
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Блаженный огонь

Судя по всему она барышня без мозгов. Дело тут не в том, что она прошла, а то что потом начала об этом рассказывать

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12
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Саша

"В дальнейшем её пост был удалён из соцсетей."

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9
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Блаженный огонь

два омикрона этой гражданочке

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9
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Stanley H. Tweedle

БОГОРОДИЦА ЗАРАЗИ

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Блаженный огонь

Поставил лайк Климову на хотя бы отчасти адекватную новость, чтобы потом меня не обвиняли в его преследовании дизлайками.

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3
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Блаженный огонь

этого недостаточно чтоб оправдать тебя

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2
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Блаженный огонь

Меня и не нужно оправдывать. Вижу шизу - ставлю минус, потому что имею право. Если бы я заходил в комментарии твоего профиля и ставил минусы оттуда - это было бы преследованием.

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3
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Блаженный огонь

Возможно, героиня новой России.

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1
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Блаженный огонь

Жду в курган4ике будет топить духово4ку

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1
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Айзеблакетбрасорк

Если мозгов нет - это проблема для окружающих

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Roma Dmitriev

Если все сработает правильно, то потом можно ей и звания Героя дать

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Дмитрий Семёнов

Держим кулачки.

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Блаженный огонь

Держим пальцы скрещенными

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FOX

Извиняться будет или нет?

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Блаженный огонь

Сейчас ей статью за терроризм пришьют

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Блаженный огонь

Неужели травля таких вот - это нехорошо?

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Ivan Iapnov

Интересно.... Она уже уволилась вчерашним числом по собственному желанию...

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ununnamed

134 000 тысяч рублей
 А кому-то хватало 300 тысяч для проведения двухнедельной школы для одаренных детей

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Evil Pechenka

Заголовок должен быть: «Анна Шишминцева — надежда России». Поправь, Володь.

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Егор Гаврилов

Сколько же писанины и графоманства, боже мой

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Анна Зайцева

обыкновенное распиздяйство, самое смешное что даже Путин при его параноидальной заботе о своем здоровье страдает , косвенно, от этого. хехе(злорадный смех)

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Amentessa

🤞

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Роман Яремчук

авось до деда дойдёт

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Андрон

А директор медиахолдинга «Область45» Татьяна Хильчук - будет уволена, скриньте.

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