Сами работники планируют уйти с работы пораньше, чтобы быть рядом с семьёй, а не за прилавком магазинов.

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Фото Bloomberg



Сотрудники Apple требуют, чтобы компания обеспечила им оплачиваемый больничный, психологическую помощь и «уважительную рабочую обстановку». Об этом они заявили в твиттер-аккаунте правозащитной группы Apple Together.

Apple Together @AppleLaborers



Tomorrow, December 24th, 2021, Apple workers are staging a walkout/callout to demand better working conditions.



Strike funds are available for participants:



Don't cross the picket line.



Calling all Apple workers and patrons!Tomorrow, December 24th, 2021, Apple workers are staging a walkout/callout to demand better working conditions.Strike funds are available for participants: https://coworkerfund.org/netflixapplefund/ Don't cross the picket line. #AppleWalkout 🖤✊ Обращение ко всем сотрудникам Apple и её покровителям. 24 декабря 2021 года сотрудники компании проведут забастовку ради улучшения условий труда.

Также работники компании призвали покупателей не делать никаких покупок в Apple Store. По их мнению, такие действия помогут изменить решение руководства по поводу рабочих смен в канун праздников или праздничные дни.

Бастующие отмечают, что значительной части корпоративных сотрудников Apple будут доступны рождественские выходные. Работники розничной торговли и службы поддержки AppleCare при этом будут вынуждены работать в привычном формате. Согласно информации на сайте, большинство магазинов Apple в США открыты до шести вечера в канун Рождества и закрыты в праздничный день.

Apple Together также сообщает, что все работники, которые уйдут в день забастовки домой пораньше, могут подать заявку на её финансирование через Некоммерческий фонд солидарности Coworker. Согласно информации с сайта, организация принимает заявки на получение выплат в 500 долларов.