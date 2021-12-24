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Новости
Сергей Исенеков

В США сотрудники Apple готовят рождественскую забастовку — они призывают ничего не покупать в канун праздника Статьи редакции

Сами работники планируют уйти с работы пораньше, чтобы быть рядом с семьёй, а не за прилавком магазинов.

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Фото Bloomberg

Сотрудники Apple требуют, чтобы компания обеспечила им оплачиваемый больничный, психологическую помощь и «уважительную рабочую обстановку». Об этом они заявили в твиттер-аккаунте правозащитной группы Apple Together.

Apple Together @AppleLaborers
Calling all Apple workers and patrons!

Tomorrow, December 24th, 2021, Apple workers are staging a walkout/callout to demand better working conditions.

Strike funds are available for participants: https://coworkerfund.org/netflixapplefund/.

Don't cross the picket line.

#AppleWalkout 🖤✊
Обращение ко всем сотрудникам Apple и её покровителям. 24 декабря 2021 года сотрудники компании проведут забастовку ради улучшения условий труда.

Также работники компании призвали покупателей не делать никаких покупок в Apple Store. По их мнению, такие действия помогут изменить решение руководства по поводу рабочих смен в канун праздников или праздничные дни.

Бастующие отмечают, что значительной части корпоративных сотрудников Apple будут доступны рождественские выходные. Работники розничной торговли и службы поддержки AppleCare при этом будут вынуждены работать в привычном формате. Согласно информации на сайте, большинство магазинов Apple в США открыты до шести вечера в канун Рождества и закрыты в праздничный день.

Apple Together также сообщает, что все работники, которые уйдут в день забастовки домой пораньше, могут подать заявку на её финансирование через Некоммерческий фонд солидарности Coworker. Согласно информации с сайта, организация принимает заявки на получение выплат в 500 долларов.

В ноябре в 2021 году на Reddit стало популярным сообщество Antiwork с мемами и жалобами об условиях труда. Оно объявило бойкот «Чёрной пятнице». Участники сообщества призывали работников сферы обслуживания не выходить на работу в этот день и провести его с близкими, а всех остальных — просто ничего не покупать.

#новости #apple #сша #забастовки

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Блаженный огонь

Отправить этих тунеядцов на завод в ночную смену, чтобы умели ценить свой прилавок для потреблядей

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35
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Николай Бойко

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/wLvF-1xY3yi6lBfZ8su97gYprXGGynnrPd0Xs25-9lfSIpoadRKXlpgIFYBM7STemSkGOpN1mdM03dZ9rcxjYcqOnxgLmaffS57U6EnyC5hTd8kCzqkJpDDBUl87yn5eYSpiwo8

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22
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Трансгендолет

хуя ты суровый дядька)))

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0
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Роман Трусов

@Stanley H. Tweedle тут атлант

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Stanley H. Tweedle

Очередная прорыночная букашка

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Антон Пострунин

Странно что им не нравится что у всех есть выходной, а у сотрудников торговли нет. Как бе код или прототип подождёт пару дней, а покупатель ждать не будет.

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0
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Фейхтвангер

Любимая рубрика на ТЖ - читать комментарии пролетариев, защищающих корпорации от других пролетариев.

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24
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Блаженный огонь

Впрочем, тут жаба и гадюка - лучше бы пролетарии премии с продаж выбивали и радовались потоку праздничному.

Хотя и сама идея всей планетой что-то делать в один день намекает на рептильный тройничок.

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5
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Ilya Sidyakin

👆дело говорит

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0
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Jonny Odyssey

эпл для хомячков, которые будут покупать, потому что ДОРОГО.
В России так вообще какая-то шизойдая группа фанатов... ни один раз встречал людей, которые в КРЕДИТ брали айфон и... Один вообще взял в кредит и на 3й день разбил дисплей...
Нездоровые понты... я понимаю понт дорогая машина, но понтоваться айфоном, катаясь в метро и жуя дошик.... поколение ЕГЭ воспитанное зомби рекламой....

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–22
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Егор Владимирович

Мб люди сами разберутся на что им бабки тратить?

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15
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Luchano Spaguetti

Мб человек выше сам разберется, выражать ли ему свое мнение относительно фанов эпл или нет?

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7
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Jonny Odyssey

тоже взял в кредит? ))

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–3
1 комментарий
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Антигравитационный торт

тут половина предпочитает покупать айфон и макбук, чем купить собственную квартиру

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4
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Блаженный огонь

Цена ведь та же, действительно

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12
26 комментариев
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Блаженный огонь

поэтому у меня макбук и квартира

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1
21 комментарий
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Paladin 404992

А что плохого в кредите на айфон? Условно говоря у меня зп 100к, почему я должен откладывать по 10к в месяц, чтобы его потом когда то купить, а не просто начать платить по кредиту 10к?

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3
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Блаженный огонь

Нахуй тебе вообще телефон размером с МЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ БЛЯДЬ

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7
10 комментариев
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Jonny Odyssey

да то, что через пару месяцев выйдет новый айфон и ты опять возьмешь кредит не успев оплатить предыдущий... этакая вечная Ипотека от ЭПЛ)

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0
8 комментариев
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Андрей Охапкин

По идее это переплата, хотя возможно есть и варианты с рассрочкой

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0
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Luchano Spaguetti

Отлкладывая по 10к в течении года, ты накопишь уже на более новую модель. Лайфхакич

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0
1 комментарий
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Chikk

Типичный завистник, не понимающий, что Апле - это не просто телефон, но экосистема целая. А ещё в нём женщина есть, настоящая и ручная. И она говорящая. :D

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4
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Luchano Spaguetti

У меня самсунг и жена, а экосистему создаю себе сам, у себя дома. Советую))

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–1
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Ганс Крот

В России так вообще какая-то шизойдая группа
 людей, любящая смотреть в чужой карман

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4
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Блаженный огонь

когда в своем пусто

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1
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taraskiy lotots

А к тексту в статье это как относится?

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2
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Мистер Андерсон

не мешай ведроёбу рваться, это всегда ржачно

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3
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Имя И Фамилия

это его очень важное мнение, ты чё ты чё

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1
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KingOfTheDivan

В каких-то пердях ещё понтуются айфонами чтоли?

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2
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Яня

А как связаны метро и айфон, не улавливаю?

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2
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Alexandr Strijov

Машиной понтуется только твой друг репер которому 15 лет

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1
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vitalims

Изящная любовь додумывать за других, вешать ярлыки и возводить все в абсолют)

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0
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fosajehu

Может просто он ситх.

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Блаженный огонь

Их забесплатно заставляют работать? Чо бухтеть-то?

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4
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Блаженный огонь

Условия труда - это не только зп

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7
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Антигравитационный торт

и не 25, а 24

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0
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Bad Mother Fucker

так и надо

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3
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Саша

Знаем мы их - дашь им оплачиваемый больничный, так все с депрессухой слягут .

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2
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Wojciech Soska

Не дашь им оплачиваемый больничный — сами уйдут с криком и шумом, зато по собственному желанию, а потом уже с депрессухой слягут. Но нас это не интересует, они уже не наши сотрудники. Профит.

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1
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Блаженный огонь

у мужика прикольная футболка

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2
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Chikk

Сами работники планируют уйти с работы пораньше...
 ... и погасить сервера облачных служб. Вот это был бы реальный вин 9-ого уровня. :)

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Блаженный огонь

А что там в США с больничными листами? Разве их должно предприятие оплачивать, не страховой фонд?

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1
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Блаженный огонь

Страховка разная, как и у нас дмс

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Блаженный огонь

Ну вот и пусть оформляют себе подходящую

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2 комментария
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Блаженный огонь

Поздравляю всех с Новогодней Забастовкой!

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1
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Дмитрий Галицкий

Думаю Эпл прислушаются к рабочим и заставят корпоративных сотрудников тоже работать в выходные

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Блаженный огонь

Я, когда заголовок прочёл, подумал, что они решили выступить против культа потребления, что - круто.

А оказалось, совсем другое.

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Блаженный огонь

Скоро машинисты, пилоты и работники скорой помощи устроят забастовку, затребуют график 5/2 с праздничными выходными

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Блаженный огонь

их борьба

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Заяц

Забавно как порой людям говоришь, что работаешь все праздники и это норма. А они удивляются что кто-то в выходные дни работает : «я думал все отдыхают!»

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Блаженный огонь

Есть третий промежуточный вариант, «работать» в праздники (а задач нет потому что все на каникулах). Рекомендую.

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Блаженный огонь

Потому что ваши айфоны - говно, и пользуются ими только пидорасы и хуесосы!

*Отправлено с моего iPhone*

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Сергей Сергеич

Готов занять место какого-нибудь сотрудника Apple

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Блаженный огонь

продам гараж

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vitalims

Интересно, когда наши научатся бастовать так же открыто, а не на кухнях в тихоря, хм🤔

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