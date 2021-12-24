В США сотрудники Apple готовят рождественскую забастовку — они призывают ничего не покупать в канун праздника Статьи редакции
Сами работники планируют уйти с работы пораньше, чтобы быть рядом с семьёй, а не за прилавком магазинов.
Сотрудники Apple требуют, чтобы компания обеспечила им оплачиваемый больничный, психологическую помощь и «уважительную рабочую обстановку». Об этом они заявили в твиттер-аккаунте правозащитной группы Apple Together.
Также работники компании призвали покупателей не делать никаких покупок в Apple Store. По их мнению, такие действия помогут изменить решение руководства по поводу рабочих смен в канун праздников или праздничные дни.
Бастующие отмечают, что значительной части корпоративных сотрудников Apple будут доступны рождественские выходные. Работники розничной торговли и службы поддержки AppleCare при этом будут вынуждены работать в привычном формате. Согласно информации на сайте, большинство магазинов Apple в США открыты до шести вечера в канун Рождества и закрыты в праздничный день.
Apple Together также сообщает, что все работники, которые уйдут в день забастовки домой пораньше, могут подать заявку на её финансирование через Некоммерческий фонд солидарности Coworker. Согласно информации с сайта, организация принимает заявки на получение выплат в 500 долларов.
В ноябре в 2021 году на Reddit стало популярным сообщество Antiwork с мемами и жалобами об условиях труда. Оно объявило бойкот «Чёрной пятнице». Участники сообщества призывали работников сферы обслуживания не выходить на работу в этот день и провести его с близкими, а всех остальных — просто ничего не покупать.
хуя ты суровый дядька)))
@Stanley H. Tweedle тут атлант
Очередная прорыночная букашка
Странно что им не нравится что у всех есть выходной, а у сотрудников торговли нет. Как бе код или прототип подождёт пару дней, а покупатель ждать не будет.
Любимая рубрика на ТЖ - читать комментарии пролетариев, защищающих корпорации от других пролетариев.
👆дело говорит
эпл для хомячков, которые будут покупать, потому что ДОРОГО.
В России так вообще какая-то шизойдая группа фанатов... ни один раз встречал людей, которые в КРЕДИТ брали айфон и... Один вообще взял в кредит и на 3й день разбил дисплей...
Нездоровые понты... я понимаю понт дорогая машина, но понтоваться айфоном, катаясь в метро и жуя дошик.... поколение ЕГЭ воспитанное зомби рекламой....
Мб люди сами разберутся на что им бабки тратить?
Мб человек выше сам разберется, выражать ли ему свое мнение относительно фанов эпл или нет?
тоже взял в кредит? ))
тут половина предпочитает покупать айфон и макбук, чем купить собственную квартиру
А что плохого в кредите на айфон? Условно говоря у меня зп 100к, почему я должен откладывать по 10к в месяц, чтобы его потом когда то купить, а не просто начать платить по кредиту 10к?
да то, что через пару месяцев выйдет новый айфон и ты опять возьмешь кредит не успев оплатить предыдущий... этакая вечная Ипотека от ЭПЛ)
По идее это переплата, хотя возможно есть и варианты с рассрочкой
Отлкладывая по 10к в течении года, ты накопишь уже на более новую модель. Лайфхакич
Типичный завистник, не понимающий, что Апле - это не просто телефон, но экосистема целая. А ещё в нём женщина есть, настоящая и ручная. И она говорящая. :D
У меня самсунг и жена, а экосистему создаю себе сам, у себя дома. Советую))
В России так вообще какая-то шизойдая группа
людей, любящая смотреть в чужой карман
А к тексту в статье это как относится?
не мешай ведроёбу рваться, это всегда ржачно
это его очень важное мнение, ты чё ты чё
В каких-то пердях ещё понтуются айфонами чтоли?
А как связаны метро и айфон, не улавливаю?
Машиной понтуется только твой друг репер которому 15 лет
Изящная любовь додумывать за других, вешать ярлыки и возводить все в абсолют)
Может просто он ситх.
и не 25, а 24
так и надо
Знаем мы их - дашь им оплачиваемый больничный, так все с депрессухой слягут .
Не дашь им оплачиваемый больничный — сами уйдут с криком и шумом, зато по собственному желанию, а потом уже с депрессухой слягут. Но нас это не интересует, они уже не наши сотрудники. Профит.
Сами работники планируют уйти с работы пораньше...
... и погасить сервера облачных служб. Вот это был бы реальный вин 9-ого уровня. :)
Думаю Эпл прислушаются к рабочим и заставят корпоративных сотрудников тоже работать в выходные
Забавно как порой людям говоришь, что работаешь все праздники и это норма. А они удивляются что кто-то в выходные дни работает : «я думал все отдыхают!»
Готов занять место какого-нибудь сотрудника Apple
Интересно, когда наши научатся бастовать так же открыто, а не на кухнях в тихоря, хм🤔