Это примерно 1% от общего числа абонентов в России.

За декабрь 2021 года операторы аннулировали оказание услуг 2,5 миллиона корпоративных сим-карт из-за невыполнения требования зарегистрировать их по новым правилам, пишет РБК со ссылкой на источники в нескольких крупных компаниях связи.

С июня в силу вступили поправки в закон «О связи», согласно которым юридические лица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать в Единой системе идентификации и аутентификации купленные ранее сим-карты для сотрудников, пользующихся корпоративными тарифами. Крайним сроком регистрации сделали 30 ноября — после него операторы должны были прекратить оказывать услуги абонентам, чьих данных нет в ЕСИА.

По словам источника РБК, операторы в первую очередь блокируют «молчащие» номера. Ещё два собеседника издания рассказали, что больше всего абонентов отключил «Билайн». Операторы связи от официальных комментариев отказались.