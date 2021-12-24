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Яна Ломакина

Операторы отключили около 2,5 миллиона российских корпоративных номеров из-за закона о «серых» сим-картах Статьи редакции

Это примерно 1% от общего числа абонентов в России.

За декабрь 2021 года операторы аннулировали оказание услуг 2,5 миллиона корпоративных сим-карт из-за невыполнения требования зарегистрировать их по новым правилам, пишет РБК со ссылкой на источники в нескольких крупных компаниях связи.

С июня в силу вступили поправки в закон «О связи», согласно которым юридические лица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать в Единой системе идентификации и аутентификации купленные ранее сим-карты для сотрудников, пользующихся корпоративными тарифами. Крайним сроком регистрации сделали 30 ноября — после него операторы должны были прекратить оказывать услуги абонентам, чьих данных нет в ЕСИА.

По словам источника РБК, операторы в первую очередь блокируют «молчащие» номера. Ещё два собеседника издания рассказали, что больше всего абонентов отключил «Билайн». Операторы связи от официальных комментариев отказались.

#новости #связь

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Web Developer

У службы безопасности Сбербанка сегодня проблемы со связью.

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7
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Блаженный огонь

занимался как раз этой хуйней

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4
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Блаженный огонь

блять, а кто не занимался, всех же предкпредили не по одному разу

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5
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Блаженный огонь

блять, а кто не занимался, всех же предкпредили не по одному разу
Вот ответ на твой вопрос
отключили около 2,5 миллиона российских корпоративных номеров

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–1
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Блаженный огонь

это серые сим на которые не было вариков подтвердить личности сотрудников, ну или уже тупо ненужные картв

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1
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Блаженный огонь

Или тупо проебались.

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Блаженный огонь

думаю мизерный процент от этого колличества

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Блаженный огонь

Лол.
Интересно куда это все распиздяи взяли и исчезли?

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Блаженный огонь
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Блаженный огонь

Интересно что мою не отключили. Хотя в конторе где мне ее выдали уже 2 года не работаю и вряд ли они вообще этой хуйней занимаются ибо они развалились с 30 людей до 4х

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Блаженный огонь

Причём все эти годы у меня безлим интернет и я не платил ниразу

Из минусов - в меня раза три менялся номер телефона на этой симке. Хз как это возможно

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Блаженный огонь

Хз как это возможно
 ты принял не ту таблетку, Нео

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Блаженный огонь

я не принимаю таблеток
погодите... так может в этом и дело....

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Блаженный огонь

«Заниматься» эквивалентно директору зайти в госуслуги и прокликать 30 раз «согласен».

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Aleksandr Dolgikh

Оптимизировались

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Блаженный огонь

Да и хуй с ним.

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Саша Фанкар

Не так. Правильно так: «опсосы отчитались о том, что что-то там отключили» УМВР

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Блаженный огонь

обсосы

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Мистер Андерсон

обоссы

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Блаженный огонь

кого?

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Мистер Андерсон

кого захочешь

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Мистер Андерсон
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Chikk

Купил когда-то номер на юрика ради тарифа, юрика уже нет давно, а у тебя на этом номере многое на важное подвязано. И тут - бадабамс. Соболезную причастным. :)

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Юрий Истомин

Перекатиться же с номером можно 🤔

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Chikk

Если юрика уже нет? Нет. Нужна справка из реестра, письмо от директора (бывшего) либо от учредителя... Да, наличие цветного принтера и небольшие навыки в Corel решают, но если ты честный гражданин, то геморрой.

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Блаженный огонь

Я вот так купил вкусный тариф ещё несколько лет назад. Пока не отключили.

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Jonny Odyssey

а нам не отключили, хотя мы забили хуй, потому что много ебалы...

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Имя И Фамилия

Мне ничего не отключили, держу в курске. Пойду в ЕГАИС данные внесу, спасибо за напоминание. Вот и день пройдёт.

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Блаженный огонь

Честно говоря, думал, что гораздо больше отключат номеров.

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Максим Ростокин

Сейчас даже симки, оформленные на физиков, заставляют подтверждать через Госуслуги

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Chikk

Через ЛК ОПСоСа, если быть точным или через визит в офис оператора. :)

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