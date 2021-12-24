Операторы отключили около 2,5 миллиона российских корпоративных номеров из-за закона о «серых» сим-картах Статьи редакции
Это примерно 1% от общего числа абонентов в России.
За декабрь 2021 года операторы аннулировали оказание услуг 2,5 миллиона корпоративных сим-карт из-за невыполнения требования зарегистрировать их по новым правилам, пишет РБК со ссылкой на источники в нескольких крупных компаниях связи.
С июня в силу вступили поправки в закон «О связи», согласно которым юридические лица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать в Единой системе идентификации и аутентификации купленные ранее сим-карты для сотрудников, пользующихся корпоративными тарифами. Крайним сроком регистрации сделали 30 ноября — после него операторы должны были прекратить оказывать услуги абонентам, чьих данных нет в ЕСИА.
По словам источника РБК, операторы в первую очередь блокируют «молчащие» номера. Ещё два собеседника издания рассказали, что больше всего абонентов отключил «Билайн». Операторы связи от официальных комментариев отказались.
У службы безопасности Сбербанка сегодня проблемы со связью.
Оптимизировались
Не так. Правильно так: «опсосы отчитались о том, что что-то там отключили» УМВР
обоссы
кого захочешь
Купил когда-то номер на юрика ради тарифа, юрика уже нет давно, а у тебя на этом номере многое на важное подвязано. И тут - бадабамс. Соболезную причастным. :)
Перекатиться же с номером можно 🤔
Если юрика уже нет? Нет. Нужна справка из реестра, письмо от директора (бывшего) либо от учредителя... Да, наличие цветного принтера и небольшие навыки в Corel решают, но если ты честный гражданин, то геморрой.
а нам не отключили, хотя мы забили хуй, потому что много ебалы...
Мне ничего не отключили, держу в курске. Пойду в ЕГАИС данные внесу, спасибо за напоминание. Вот и день пройдёт.
Сейчас даже симки, оформленные на физиков, заставляют подтверждать через Госуслуги
Через ЛК ОПСоСа, если быть точным или через визит в офис оператора. :)