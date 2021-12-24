Арнольд Шварценеггер подарил бездомным ветеранам из Лос-Анджелеса 25 небольших домов Статьи редакции
Так он решил отпраздновать Рождество.
Американский актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил дома, которые на его средства построили для бездомных ветеранов. «Сегодня я заранее отпраздновал Рождество», написал он в своём инстаграм-аккаунте.
По данным Департамента жилищного строительства и городского развития США на 2020 год, в стране живёт чуть больше 37 тысяч бездомных ветеранов. Среди причин потери жилья — инвалидность из-за физического или ментального заболевания (например, распространённого среди военных посттравматического стрессового расстройства), злоупотребление наркотиками и алкоголизм (также зачастую на фоне психических расстройств), безработица, отсутствие недорого жилья и низкие социальные выплаты после окончания военной службы.
Александр Невский.
У нас нет бездомных ветеранов, те кто работали по любому на халупку к старости да и заработали.
У нас есть просто бездомные, которые нигде не работают, потому у них даже халупки и нет.
Ты бы сам посмотрел видео.
Кровать есть, кондиционер, сортир-душ.
Чего бездомному еще надо? Это Калифорния плять. Там морозов или снега не бывает.
Это явно лучше чем жить в палатке.
Там морозов или снега не бывает.
Конечно.
Бывает: https://meduza.io/feature/2021/02/19/v-yuzhnyh-shtatah-ssha-rekordnye-morozy-milliony-lyudey-na-neskolko-dney-ostalis-bez-vody-tepla-i-sveta
Я думаю там земля под ними стоит дороже 5 обычных домов в России. Калифорния как никак.
Но не дороже 25 студий 8м2 в Москве
Ну это явно лучше, чем коробка из-под холодильника. Ну и наверно пропить его будет гораздо сложнее.
я тоже удивился результатам голосования.
Яна, Вы иностранный агент? То новости про Зеленского, то про США...
Это терапия после пресс-конференции
а вы там заболели?
Стресс-терапия?
Ну обсуждать размер дырки от Бублика, основываясь на том, какие дырки от Бублика во Франции и в США довольно сложно. Но у нас нет времени на раскачку
Обычного деда. Он просто пьет таблетки.
Если бы не пил - давно бы диктатором в Калифорнии стал.
А откуда в США бездомные ветераны? И почему дома им не дарит государство?
А почему оно должно им что-то дарить, лол?
Американская армия и так дает немало социальных плюсов типа помощи в оплате образования.
ага. У них там это прям социальный лифт из бедности.
И еще она дает пожизненную медстраховку ветеранам. 3 года отслужил и забыл о страховке.
Им что, плевать на ветеранов? И это в стране, победившей фашизм/терроризм...
ТОЛЬКО ПОМОЩИ? у нас академии МВД бесплатные вообще!
Спились-скололись, мало ли что. А дома им никто законодательно не обещал.
Почему страна с самым крайним капитализмом никому ничего не дарит?
Хмм
Нормально ты штатодрочеров поджёг
Арнольд молодец
Тем временем, скрепоностный режим золотых ершиков на своих собачек тратит в разы больше денег, чем на последних оставшихся ветеранов. При чем речь именно об участниках Великой Отечественной, вокруг которой устраивают шизоидные перформансы типа ссожения картонных рейхстагов и походов с фотками дедов на палке по дну реки. Что уже говорить о каких-то никому нафиг не нужных ветеранах Чечни и Афгана...
а у нас Путин о вопросе почему пенсионерам пенсию подняли всего на 5%, когда инфляция перешагнула за 9, проебланил что все под контролям все военные обязательно получат хорошие пенсии ....
а вообще есть у нас хоть один чиновник который помогает кому-то? Все живут лозунгом Димона - денег нет, но вы держитесь
Как жаль что он не tjшник.
Зато он реддитор.
Арни лучший! Здоровья ему и долгих лет жизни!
Не, сорри, мне мама не разрешает
Кому интересно - один такой домишка стоит $9000 (660k.₽)
Вот какие же хорошие всё таки республиканцы. Дай баг им победить демократов и их сторонников-куколдов
Домики говно конечно, для лета зашибись, от дождя конечно хорошо. Но вот когда холодно, такое говно хрен отопишь, он походу вообще никак не утеплён, даже обычную 10 сантиметровую фанеру пожалели, чисто каркас из металла.
Но арни молодец, лучше чем вообще ничего.
Так с ним был фильм, который локализован был как "подарок на рождество"
Только он пытался купить игрушку сыну
Офигеть, а я думала там все в шоколаде живут и это больше чисто Российская беда
В этом и главная проблема, что многие так думают, что там нет бомжей, нет преступности, никто там вас не наебёт и не кинет, и всё прочее. А если разобраться, там кое-где всё ещё хуже чем у нас!