Арнольд Шварценеггер подарил бездомным ветеранам из Лос-Анджелеса 25 небольших домов

Американский актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил дома, которые на его средства построили для бездомных ветеранов. «Сегодня я заранее отпраздновал Рождество», написал он в своём инстаграм-аккаунте.

По данным Департамента жилищного строительства и городского развития США на 2020 год, в стране живёт чуть больше 37 тысяч бездомных ветеранов. Среди причин потери жилья — инвалидность из-за физического или ментального заболевания (например, распространённого среди военных посттравматического стрессового расстройства), злоупотребление наркотиками и алкоголизм (также зачастую на фоне психических расстройств), безработица, отсутствие недорого жилья и низкие социальные выплаты после окончания военной службы.