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Новости
Яна Ломакина

Арнольд Шварценеггер подарил бездомным ветеранам из Лос-Анджелеса 25 небольших домов Статьи редакции

Так он решил отпраздновать Рождество.

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3931 просмотров
Фото из инстаграма Шварценеггера 

Американский актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил дома, которые на его средства построили для бездомных ветеранов. «Сегодня я заранее отпраздновал Рождество», написал он в своём инстаграм-аккаунте.

Фото из инстаграма Шварценеггера
Фото из инстаграма Шварценеггера

По данным Департамента жилищного строительства и городского развития США на 2020 год, в стране живёт чуть больше 37 тысяч бездомных ветеранов. Среди причин потери жилья — инвалидность из-за физического или ментального заболевания (например, распространённого среди военных посттравматического стрессового расстройства), злоупотребление наркотиками и алкоголизм (также зачастую на фоне психических расстройств), безработица, отсутствие недорого жилья и низкие социальные выплаты после окончания военной службы.

#новости #благотворительность #сша

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184 комментария
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Блаженный огонь

Когда-нибудь и путин подарит квартиры всем ветеранам ВОВ. К столетию Великой Победы-то точно.

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21
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Блаженный огонь

В такие моменты сразу вспоминаю про этот случай.

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21
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Блаженный огонь

слезы наворачиваются от того унижения, которому стариков подвергают чиновники, выписывающие "нуждающимся" себе элитную недвижимость

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2
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Блаженный огонь

К столетию себя

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1
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Люц Шнайдер

Александр Невский.

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Блаженный огонь

Нарисует граффити на доме пятой любовницы

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Александр Белов

У нас нет бездомных ветеранов, те кто работали по любому на халупку к старости да и заработали.
У нас есть просто бездомные, которые нигде не работают, потому у них даже халупки и нет.

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Блаженный огонь

Рискую словить тонну хейта, типо дарёному коню в зубы не смотрят, и я вообще домов никому не дарил. Но домики выглядят не очень. 25 таких домиков имхо стоят намного меньше 1 обычного дома.

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15
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Madegghead

Ты бы сам посмотрел видео.
Кровать есть, кондиционер, сортир-душ.
Чего бездомному еще надо? Это Калифорния плять. Там морозов или снега не бывает.
Это явно лучше чем жить в палатке.

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16
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Vladislav Donets

Там морозов или снега не бывает.
 Конечно.

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2
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Люц Шнайдер

Бывает: https://meduza.io/feature/2021/02/19/v-yuzhnyh-shtatah-ssha-rekordnye-morozy-milliony-lyudey-na-neskolko-dney-ostalis-bez-vody-tepla-i-sveta

В южных штатах США — рекордные морозы. Миллионы…
В нескольких южных штатах США уже неделю стоят аномально низкие температуры. Из-за вызванных ими…
meduza.io
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4 комментария
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Егор Васильев

Я думаю там земля под ними стоит дороже 5 обычных домов в России. Калифорния как никак.

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4
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Rusty Nail

Но не дороже 25 студий 8м2 в Москве

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1 комментарий
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Алексей Куликов

Ну это явно лучше, чем коробка из-под холодильника. Ну и наверно пропить его будет гораздо сложнее.

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Блаженный огонь

Вот видите, люди важнее котов!

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15
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Блаженный огонь

Но это не точно

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Блаженный огонь

Это ветераны!

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2 комментария
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vlad novikov

я тоже удивился результатам голосования.

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Блаженный огонь

вот почему они теперь живут в домаких изначально предназначенных для котеек

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Ze Katze

Яна, Вы иностранный агент? То новости про Зеленского, то про США...

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Яна Ломакина

Это терапия после пресс-конференции

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37
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Pa Chu

а вы там заболели?

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1 комментарий
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Slow Dimon

Стресс-терапия?

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Ze Katze

Ну обсуждать размер дырки от Бублика, основываясь на том, какие дырки от Бублика во Франции и в США довольно сложно. Но у нас нет времени на раскачку

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Блаженный огонь

Поступок настоящего деда

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7
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bor_vn

Обычного деда. Он просто пьет таблетки.
Если бы не пил - давно бы диктатором в Калифорнии стал.

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3
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Андрей Охапкин

А откуда в США бездомные ветераны? И почему дома им не дарит государство?

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3
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rustyrazor

А почему оно должно им что-то дарить, лол?
Американская армия и так дает немало социальных плюсов типа помощи в оплате образования.

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7
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Madegghead

ага. У них там это прям социальный лифт из бедности.
И еще она дает пожизненную медстраховку ветеранам. 3 года отслужил и забыл о страховке.

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2
101 комментарий
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Андрей Охапкин

Им что, плевать на ветеранов? И это в стране, победившей фашизм/терроризм...

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–2
4 комментария
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Александр Белов

ТОЛЬКО ПОМОЩИ? у нас академии МВД бесплатные вообще!

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–1
4 комментария
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Блаженный огонь

Хех) В России же есть ещё бесплатное образование, да? Колледжи и ВУЗы.. Эх, пендосы! Молодцы...! Хвалю!

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13 комментариев
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Forrest_Dumb

Спились-скололись, мало ли что. А дома им никто законодательно не обещал.

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1
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Ilya Sidyakin

Почему страна с самым крайним капитализмом никому ничего не дарит?
Хмм

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Сталин спас Россию

Нормально ты штатодрочеров поджёг

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Поридж из Порижа

Арнольд молодец

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Блаженный огонь

Арнольд Шварценеггер подарил бездомным ветеранам из Лос-Анджелеса 25 небольших домов
 И теперь они бездомные ветераны из Лос-Анджелеса с 25 небольшими домами

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2
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Forrest_Dumb

Тем временем, скрепоностный режим золотых ершиков на своих собачек тратит в разы больше денег, чем на последних оставшихся ветеранов. При чем речь именно об участниках Великой Отечественной, вокруг которой устраивают шизоидные перформансы типа ссожения картонных рейхстагов и походов с фотками дедов на палке по дну реки. Что уже говорить о каких-то никому нафиг не нужных ветеранах Чечни и Афгана...

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Jonny Odyssey

а у нас Путин о вопросе почему пенсионерам пенсию подняли всего на 5%, когда инфляция перешагнула за 9, проебланил что все под контролям все военные обязательно получат хорошие пенсии ....
а вообще есть у нас хоть один чиновник который помогает кому-то? Все живут лозунгом Димона - денег нет, но вы держитесь

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aliftin

Как жаль что он не tjшник.

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Добро и позитив

Зато он реддитор.

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Alien Alien

Арни лучший! Здоровья ему и долгих лет жизни!

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Блаженный огонь

Яночка, почему я Вас раньше не замечал. Прийдете в нюдес тред в эту субботу?

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Яна Ломакина

Не, сорри, мне мама не разрешает

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2
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Блаженный огонь

Как говорит один лысый человек с голубой галочкой : пора уже перерезать пуповину

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2
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Блаженный огонь

Кому интересно - один такой домишка стоит $9000 (660k.₽)

Shelter 100 - Pallet Shelter
House up to four beds.
palletshelter.com
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Блаженный огонь

starting at
Без учёта работ
Ах ты мамкин манипулятор

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Блаженный огонь

Манипуляция в чем? Мне стало любопытно, зашел глянул цену без коннотаций.
Арни красавчик и достойный чел, ты хуйню какую-то приплетаешь.

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1 комментарий
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IHate Snoflakes

Вот какие же хорошие всё таки республиканцы. Дай баг им победить демократов и их сторонников-куколдов

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Александр Белов

Домики говно конечно, для лета зашибись, от дождя конечно хорошо. Но вот когда холодно, такое говно хрен отопишь, он походу вообще никак не утеплён, даже обычную 10 сантиметровую фанеру пожалели, чисто каркас из металла.
Но арни молодец, лучше чем вообще ничего.

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Денис Ваймс

Так с ним был фильм, который локализован был как "подарок на рождество"
Только он пытался купить игрушку сыну

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Марина Герасимова

Офигеть, а я думала там все в шоколаде живут и это больше чисто Российская беда

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Александр Белов

В этом и главная проблема, что многие так думают, что там нет бомжей, нет преступности, никто там вас не наебёт и не кинет, и всё прочее. А если разобраться, там кое-где всё ещё хуже чем у нас!

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