Мосгорсуд вынес приговор 19-летнему жителю Москвы Матвею Юферову по делу об осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.

Москвича задержали 26 ноября за то, что он накануне помочился на стенд с портретом ветерана и выложил всё это в сторис инстаграма. После этого на публикацию обратили внимание многие телеграм-каналы и СМИ. Аккаунт стал недоступен, а из него удалили все посты.