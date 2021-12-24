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Сергей Исенеков

Суд приговорил москвича, помочившегося на стенд с портретом ветерана, к четырём годам колонии Статьи редакции

Прокуратура запрашивала максимальный срок — пять лет лишения свободы.

Мосгорсуд вынес приговор 19-летнему жителю Москвы Матвею Юферову по делу об осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.

Суд также запретил Юферову размещать материалы в интернете сроком на пять лет.

Москвича задержали 26 ноября за то, что он накануне помочился на стенд с портретом ветерана и выложил всё это в сторис инстаграма. После этого на публикацию обратили внимание многие телеграм-каналы и СМИ. Аккаунт стал недоступен, а из него удалили все посты.

После задержания молодой человек извинился, утверждая, что «моральные муки поедают его изнутри».

#новости #instagram

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aliftin

Пиздец. Его можно было отправить на исправительные работы, заставить побыть волонтёром, свозить к ветерану и поговорить. Да если так хотели загубить парню жизнь можно было его в отделе полиции в жопу выебать. На хуя закрывать на 4 года то.

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29
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Damir ReDevil

Я вообще не понимаю цели такой, когда людьми просто наполняют тюрьмы. Какая от этого практическая польза

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6
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Блаженный огонь

Работникам ФСИН нужно новое мясо для истязаний

"Власть - это не средство, это цель. Цель уголовного преследования - уголовное преследование. Цель пыток - пытки. Цель власти - власть. Начинаешь понимать меня, Уинстон?"

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2
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Блаженный огонь

Это всё культ личности.

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4
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Андрей Рядькин

План

https://www.sibreal.org/amp/bastrykin-raskritikoval-podchinennyh-za-opravdatelnye-prigovory/31598934.html

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2
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Alexey A.

Его можно было отправить на исправительные работы
Его можно было ПРОИГНОРИРОВАТЬ, на худой конец поддерждать его начинание. Собственно, что плохого он сделал? Любой на его месте поступил бы также.

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1
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Блаженный огонь

Ветераны нужны путинскому режиму только для того, чтобы кормить Левиафана

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16
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Блаженный огонь
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5
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Трансгендолет

Гособвинитель просил максимальное наказание по 354-й статье УК — пять лет колонии с лишением права администрировать сайты на тот же период
 Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
Ахуенное правосудие)))))

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12
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Блаженный огонь

Мой вчерашний комментарий не теряет актуальности

Прокурор: "Еавлм ыдываоцу ываодыаду ыаудлубпдн"

Путинский суд: "Нельзя не согласиться с доводами обвинения"

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12
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Блаженный огонь

кавычки не забывай когда про "суд" что-то пишешь

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2
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Владимир Старик

про "ссут"

тж точно иноагент

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Блаженный огонь

Еще можно спросить, когда суд над Соловьевым, но уже даже лень

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0
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Alexander the Nth

Какие-то несколько мусоров сделали палку, а у человека жизнь поломалась. Но вообще, главное - не бухтеть, НАТО у порога.

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12
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Андрей Охапкин

Так он сам себе её поломал, отчасти

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2
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Блаженный огонь

Ну если за долбоебизм теперь всех в тюрьмы сажать - можно полстраны колючкой обвесить. Дали бы 200к штрафа и исправительные, а так +1 зек просто.

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3
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Alexander the Nth

Тем, что поссал на стенд с чьим-то фото?

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0
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Андрей Охапкин

Ну с ветераном. В стране уже не первый год к таким проступкам отношение довольно суровое, возможно он просто не читал новости. Мог не выкладывать в Инстаграм, например

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1
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Alexander the Nth

Это называется самоцензура. Я всё-таки за то, чтобы не воспитывать в себе привычку принимать за норму то, что пытаются навязать силовики.

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Nick Rosenberg

Опуская за скобками ебанутый приговор, тем не менее мочиться на фотку и выкладывать это в инсту - все же за рамками общепринятой нормы.

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1
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Блаженный огонь

Украина нападает на нас уже который год

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0
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Максим Ростокин

После такого отношения к своим в голове всплывает правая повесточка, и это НАТО хочется встречать как освободителей

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0
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Соколов Андрей

Спиздил 150 лямов, получил три года условно. А тут колония, я хуею

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10
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Алексей Иванов

Потому что ссать на ветеранов может только госаппарат

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9
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Блаженный огонь

помочился на стенд с портретом ветерана и выложил всё это в сторис инстаграма
 выложил всё это в сторис инстаграма
 Да ёбаный в рот. Что с ними не так? Натворил хуйню, за которую можно сесть, и выложил в сеть.
Это не говоря уже о том, что сажать, конечно, лишнее.

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7
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aliftin

Люди хотят внимания к себе. Опять же, это ты знаешь про людей которых закрывают за контент, а многие нет. Такие новости не постят в инстаграмме, в тик-токе и пабликах с мемами, а значит они проходят мимо людей, для которых это бы послужило уроком.

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0
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Damir ReDevil

В наше время быть в инфовакууме как минимум небезопасно

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2
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Владимир Старик

Так они не знают, что они в инфовакууме

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0
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Блаженный огонь

Оскорбление чувств вытирана?

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2
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Трансгендолет

НЕТ!
Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
 Ахуеть да?

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6
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Блаженный огонь

Посредством мочеиспускания на картонный лист, расположенный рядом с картинкой ветеринара, умершего, не дождавшись квартиры, обещанной государством.

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2
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Андрей Охапкин
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0
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Максим Ростокин

Может, повторим?)

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Ху Эмай

Прокуратура запрашивала максимальный срок — пять лет лишения свободы
 Суд приговорил к четырём годам колонии
Милосердие

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4
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Блаженный огонь

пиздец охуевшие

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1
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Андрей Охапкин

Правильно их сажают?

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–4
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Даулет Тургалиев

Ну да, невоспитанный 19-ти летний пиздюк - это настолько опасный социальный элемент, что нужно его изолировать от общества.

А вот то, что через 4 года выйдет озлобленный мужчина, без образования, с судимостью, и столкнется с миром, где практически нет возможности устроиться на нормальную работу из-за уголовной статьи. Об этом почему-то никто не думает.

Я считаю, пенитенциарная система в первую очередь должна помогать людям осознать свой проступок и направить на путь исправления, а не выдать наказание только ради "восстановления справедливости".

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24
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Konstantin Wirz

Вдруг в вечный огонь нассыт или неприведи господь на церковь

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1
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Максим Ростокин

А еще лучше, на мечеть)

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0
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Андрей Охапкин

Не нужно, наверное

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–1
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aliftin

У меня дед в этом году умер, дожил до 93 лет. Если бы я ему год назад сказал что какого-то пацана посадили в тюрьму из-за того что он еблан и поссал на фото, то дед бы знатно охуел.

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17
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Блаженный огонь

что правильного? У нас за убийства зачастую эти "суды" не сажают.

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4
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Андрей Охапкин

Ну да, хватило бы административочки и/или штрафа

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–1
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Artem Reziapkin

Ну 4 года перебор, но в целом наказать надо было. Условкой бы отделался.

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–11
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Блаженный огонь

отмыть множество памятников ветеранам и достаточно.

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4
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Artem Reziapkin

Да ну, если придут на кладбище и будут мочится на фотографии твоей матери или отца, я был бы в ярости. А тут поколение которое прокрутило через мясорубку, что бы этот дурак, мочился на их фото. В целом, ты прав, исправительные работы вполне бы подошли.

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–4
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Блаженный огонь

С регистрацией, ярость

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1
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Блаженный огонь

А на кладбище это вандализм. Так что чуваку вообще ни за что дали.

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0
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Aleksandr Dolgikh

Хочу сказать, что Я уважаю всех ветеранов!

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1
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Aleksandr Olegovich

Повышен

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1
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Блаженный огонь

Прямо всех всех?

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0
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Bad Mother Fucker

но ведь Путин не ветеран

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0
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Блаженный огонь

Сомневаюсь, что ветераны именно за подобное воевали. Позор "суду".

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1
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Илья Синица

Жопы жопами на фотках, но тут смешанные ощущения

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0
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aliftin

В плане?

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Илья Синица

Ну 4 года - это сурово, спору нет.
С другой стороны, чувак проявил наивысшее мастерство долбоебизма, ну и моральный аспект убирать нельзя.
Но и 4 года давать нельзя.
Хуйня какая-то.

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3
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Блаженный огонь

Когда судебная система начинает рассуждать за моральный аспект, в целом — никто не хочет отвечать, почему у нас половина депутатов вышли из ОПГ

Или если кто-то своровал сто миллионов, например, у фонда инвалидов, давайте его сажать на тройной срок против того кто на асфальте спиздил?

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1
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Максим Ростокин

Почему адвокат обвиняемого не зачитал эти слова в суде?

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Блаженный огонь

Да и не должен, дело адвоката выбить максимум выгоды в имеющейся системе.

Как раз про мораль это гораздо ближе к прецедентной саксонской, поэтому там и передачи типа часа суда супер популярны, а у нас больше фрик шоу.

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Илья Синица

Справедливо.
Но с другой стороны, если бы у нас было нормальное государство/общество/суды, то ничего плохого в реальном сроке для таких долбоебов не вижу.

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Блаженный огонь

Я вижу, ты никогда не защищён от того, что серая масса признает долбоебом тебя по какому-то критерию. Вред должен быть измерим, верифицируемо.

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Блаженный огонь

Лол

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Серж Кириленко

Помочившегося

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Damir ReDevil

Еще один долбоеб. Зачем в инсту выкладывать 🤦‍♂️🤦‍♂️

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Говорил

Суд приговорил подростка к 4 годам в тюрьму за то, что он подросток.

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Максим Ростокин

Подросток в 19 лет? В армию тогда с каких?

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Блаженный огонь

Пиздец

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Dmitry Kraplya

Внутри ФСИН зеки рабы, работающие на фабриках за гроши, поэтому общественные работы ,как наказание, власти не нужны. Им нужны новые рабы.

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Alexey A.

Сообщение удалено

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Михаил Кузнецов

Так что там с полицейскими из Раменского УВД, с теми, которые (суд доказал) подбрасывали наркотики? Люди из-за этого получили реальные сроки. Так и оставили им условку?

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Дархан Нұрғабылов

Палки закрывают. Просто песдес. 4 годаааа за то что нассал. Его надо было немного избить и отправить на исправительные работы. 4 года как то жестко

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