Суд приговорил москвича, помочившегося на стенд с портретом ветерана, к четырём годам колонии Статьи редакции
Прокуратура запрашивала максимальный срок — пять лет лишения свободы.
Мосгорсуд вынес приговор 19-летнему жителю Москвы Матвею Юферову по делу об осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.
Суд также запретил Юферову размещать материалы в интернете сроком на пять лет.
Москвича задержали 26 ноября за то, что он накануне помочился на стенд с портретом ветерана и выложил всё это в сторис инстаграма. После этого на публикацию обратили внимание многие телеграм-каналы и СМИ. Аккаунт стал недоступен, а из него удалили все посты.
После задержания молодой человек извинился, утверждая, что «моральные муки поедают его изнутри».
Пиздец. Его можно было отправить на исправительные работы, заставить побыть волонтёром, свозить к ветерану и поговорить. Да если так хотели загубить парню жизнь можно было его в отделе полиции в жопу выебать. На хуя закрывать на 4 года то.
Я вообще не понимаю цели такой, когда людьми просто наполняют тюрьмы. Какая от этого практическая польза
План
https://www.sibreal.org/amp/bastrykin-raskritikoval-podchinennyh-za-opravdatelnye-prigovory/31598934.html
Его можно было отправить на исправительные работы
Его можно было ПРОИГНОРИРОВАТЬ, на худой конец поддерждать его начинание. Собственно, что плохого он сделал? Любой на его месте поступил бы также.
Гособвинитель просил максимальное наказание по 354-й статье УК — пять лет колонии с лишением права администрировать сайты на тот же период
Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
Ахуенное правосудие)))))
про "ссут"
тж точно иноагент
Какие-то несколько мусоров сделали палку, а у человека жизнь поломалась. Но вообще, главное - не бухтеть, НАТО у порога.
Так он сам себе её поломал, отчасти
Тем, что поссал на стенд с чьим-то фото?
Ну с ветераном. В стране уже не первый год к таким проступкам отношение довольно суровое, возможно он просто не читал новости. Мог не выкладывать в Инстаграм, например
Это называется самоцензура. Я всё-таки за то, чтобы не воспитывать в себе привычку принимать за норму то, что пытаются навязать силовики.
Опуская за скобками ебанутый приговор, тем не менее мочиться на фотку и выкладывать это в инсту - все же за рамками общепринятой нормы.
После такого отношения к своим в голове всплывает правая повесточка, и это НАТО хочется встречать как освободителей
Спиздил 150 лямов, получил три года условно. А тут колония, я хуею
Потому что ссать на ветеранов может только госаппарат
Люди хотят внимания к себе. Опять же, это ты знаешь про людей которых закрывают за контент, а многие нет. Такие новости не постят в инстаграмме, в тик-токе и пабликах с мемами, а значит они проходят мимо людей, для которых это бы послужило уроком.
В наше время быть в инфовакууме как минимум небезопасно
Так они не знают, что они в инфовакууме
НЕТ!
Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
Ахуеть да?
Может, повторим?)
Прокуратура запрашивала максимальный срок — пять лет лишения свободы
Суд приговорил к четырём годам колонии
Милосердие
Правильно их сажают?
Ну да, невоспитанный 19-ти летний пиздюк - это настолько опасный социальный элемент, что нужно его изолировать от общества.
А вот то, что через 4 года выйдет озлобленный мужчина, без образования, с судимостью, и столкнется с миром, где практически нет возможности устроиться на нормальную работу из-за уголовной статьи. Об этом почему-то никто не думает.
Я считаю, пенитенциарная система в первую очередь должна помогать людям осознать свой проступок и направить на путь исправления, а не выдать наказание только ради "восстановления справедливости".
Вдруг в вечный огонь нассыт или неприведи господь на церковь
А еще лучше, на мечеть)
Не нужно, наверное
У меня дед в этом году умер, дожил до 93 лет. Если бы я ему год назад сказал что какого-то пацана посадили в тюрьму из-за того что он еблан и поссал на фото, то дед бы знатно охуел.
Ну да, хватило бы административочки и/или штрафа
Ну 4 года перебор, но в целом наказать надо было. Условкой бы отделался.
Да ну, если придут на кладбище и будут мочится на фотографии твоей матери или отца, я был бы в ярости. А тут поколение которое прокрутило через мясорубку, что бы этот дурак, мочился на их фото. В целом, ты прав, исправительные работы вполне бы подошли.
Хочу сказать, что Я уважаю всех ветеранов!
Повышен
но ведь Путин не ветеран
Жопы жопами на фотках, но тут смешанные ощущения
В плане?
Ну 4 года - это сурово, спору нет.
С другой стороны, чувак проявил наивысшее мастерство долбоебизма, ну и моральный аспект убирать нельзя.
Но и 4 года давать нельзя.
Хуйня какая-то.
Когда судебная система начинает рассуждать за моральный аспект, в целом — никто не хочет отвечать, почему у нас половина депутатов вышли из ОПГ
Или если кто-то своровал сто миллионов, например, у фонда инвалидов, давайте его сажать на тройной срок против того кто на асфальте спиздил?
Почему адвокат обвиняемого не зачитал эти слова в суде?
Справедливо.
Но с другой стороны, если бы у нас было нормальное государство/общество/суды, то ничего плохого в реальном сроке для таких долбоебов не вижу.
Помочившегося
Еще один долбоеб. Зачем в инсту выкладывать 🤦♂️🤦♂️
Суд приговорил подростка к 4 годам в тюрьму за то, что он подросток.
Подросток в 19 лет? В армию тогда с каких?
Внутри ФСИН зеки рабы, работающие на фабриках за гроши, поэтому общественные работы ,как наказание, власти не нужны. Им нужны новые рабы.
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Так что там с полицейскими из Раменского УВД, с теми, которые (суд доказал) подбрасывали наркотики? Люди из-за этого получили реальные сроки. Так и оставили им условку?
Палки закрывают. Просто песдес. 4 годаааа за то что нассал. Его надо было немного избить и отправить на исправительные работы. 4 года как то жестко
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