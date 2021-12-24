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Новости
Sasha Shambilova

Модераторы TikTok подали в суд на компанию из-за психологических травм, полученных при просмотре жестоких видео Статьи редакции

Согласно иску, соцсеть заставляет модераторов работать на сменах по 12 часов с небольшими перерывами.

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Коллективный иск подали на TikTok и компании ByteDance, владеющую соцсетью. Об этом сообщает Bloomberg.

Одна из сотрудниц TikTok Кэнди Фрейзер заявила, что вынуждена просматривать видео с изображением насилия, стрельбы в школах, убийствах и каннибализма, из-за чего получила психологическую травму. У неё появились проблемы со сном, а когда она засыпает, то ей снятся «ужасные» кошмары.

Согласно иску, TikTok не предоставляет модератором достойных условий труда: смены сотрудников длятся по 12 часов. Они могут уйти на перерыв только три раза — пообедать в течение часа и два раза отдохнуть в течение 15 минут. Кроме этого, компания запрещаете им тратить больше 25 секунд на просмотр одного видео из-за большого количества контента на платформе. По этой же причине им периодически приходится одновременно отсматривать от трёх до десяти роликов.

Также модераторы заявили, что TikTok не выполняет принципы, разработанные крупными компаниями, среди которых Facebook и YouTube. Чтобы сотрудники смогли справиться с потоком видео с изображением жестоких сцен, платформы решили ограничить их смены четырьмя часами и предоставлять психологическую помощь.

Фрейзер выступает в суде от имени всех модераторов соцсети, сколько человек подали иск — неизвестно. Она требует моральной компенсации и решения суда в пользу медицинского фонда для людей, работающих на этой должности.

Модераторы в социальных сетях следят за появлением жестоких видео и удаляют их, чтобы ролики не увидели пользователи. В 2020 году издание The Verge выяснило, что YouTube признал риск возникновения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) из-за такой работы и заставил сотрудников подписать соответствующее заявление. Это произошло после расследования о психологических травмах у модераторов в крупных компаниях. В 2018 году похожий иск подали против Facebook.

#новости #tiktok

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57 комментариев
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Chikk

Работник, который устроился на работу в здравом уме и понимал, что делать будет, взял и поломался. А виноват работодатель. Не, не понимаю.

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9
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Neketa Fo

но условия работы действительно охуевшие

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30
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Имя И Фамилия

Блин вот бы был какой-то механизм чтобы сменить работу

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12
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Bibba La Bibba

Выберете предпочтительные видео для отсмотра:
1) Стрельба в школах
2) Убийства
3) Каннибализм

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4
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Имя И Фамилия

А можно всё сразу?

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5
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Bibba La Bibba

Ваш выбор учтен, благодарим за внимание

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1
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Chikk

Ну какбе... Наверное. Но если работнику (работник != раб, подчёркиваю) не нравится та работа, которую он обязан (!) выполнять, то... Отвечает ВИА "Ленинград" песней "Дорожная".

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3
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Имя И Фамилия

Хорошая песня кстати, создана чисто для того, чтобы обрезать припев и использовать в необходимых ситуациях

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0
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Chikk

Согласен. :)

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0
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rustyrazor

Так пусть найдут другую работу, лол.

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0
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Neketa Fo

пусть

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0
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Dmitry Ryleev

Тебе платит Тикток или почему ты это написал?
Аналогичная ситуация: Грузчика заказали ребята но заставляют его делать работы в 3 раза больше чем возможно без вреда для здоровья, от чего он физически сломался
Но компания мол ничего плохого не сделала, он же сам грузчик виноват, так?

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1
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Chikk

Где написано о том, что раньше было по 8 часов смена, а стала по 12? Предёргиванием ну вот никак не поиграть в аналогичность. Ога. :)

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4
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Dmitry Ryleev

Ты коммент перечитай, я тебе вопрос задал вообщет

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0
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Chikk

Ты написал два вопроса. Я задал тебе уточняющий вопрос, делящий на ноль оба. Ещё вопросы?

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1
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Dmitry Ryleev

Делящий на ноль наличие собственного интеллекта если только

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Chikk

Вот и я об том. Что демагогия твоя - ошипка типичная. Не осуждаю, но задумайся. :)

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–2
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Блаженный огонь

Когда грузчик устраивается на работу, условия оговариваются. И длительность смены. И тяжесть грузов. Если он устраивался таскать бумажные полотенца 8 часов, а его заставляют грузить колёсные пары локомотива 12 часов - это другое.
Тут же никто не говорит, что людей заставляют что-то делать, или они не знали куда идут.

.

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2
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Dmitry Ryleev

@Дмитрий Хоккаидов поясни в чем не прав

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0
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master of mastery

Крупная компания обращается с людьми по принципу: нанять -> использовать пока не сломается -> выбросить -> нанять нового
 Исповедующие каргокапитализм пользователи дтф: ачотакова?

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0
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Блаженный огонь

Тем кто думает что только неженки способны расстроиться от просмотра жестоких видео, могу порекомендовать посмотреть реальные кадры всяких военных журналистов пару часов подряд. Думаю, если вы не психопат, вы от такого ещё неделю будете ходить с потерянным взглядом.

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16
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Трансгендолет

Помню в дарквебм тред попал на дваче, реально потом хотел научиться "развидеть"

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0
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Дмитрий Хоккаидов

Помню в школьные годы были популярны сборники жести «Лики смерти». Вроде не психопат)

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0
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Имя И Фамилия

Смотрел те самые сливы на викиликс, за которые началась история с Ассанжем, и ходил хмурый пару дней. Хотя казалось бы, там же всё издалека было

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0
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Блаженный огонь

В универе 1/4 одногруппников смотрели расчленёнку и всякий трэш из каких-то пабликов с этим и ржали

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0
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Блаженный огонь

Медвежий фарш небойсь

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0
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Блаженный огонь

Вроде слышал от них это название, да

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0
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Eldar

Правильней будет просто архив гулагу.нет расчехлить.

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0
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Блаженный огонь

Кроме этого, компания запрещаете им тратить больше 25 секунд на просмотр одного видео из-за большого количества контента на платформе. По этой же причине им периодически приходится одновременно отсматривать от трёх до десяти роликов.
 Ну это реально какой-то пиздец. 12 часов подряд смотреть по 3-10 видосов одновременно. Таким пытать можно

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13
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Victor Aristov

Взращивают психов отсматривающих убийства одновременно

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3
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Яня

Ультранасилие

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0
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Трансгендолет

компания запрещаете им тратить больше 25 секунд на просмотр одного видео из-за большого количества контента на платформе. По этой же причине им периодически приходится одновременно отсматривать от трёх до десяти роликов.
Вот детишки, вам пример, для чего нужно хорошо учиться и получать образование.

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6
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Максим Ростокин

Туда идут работать профессиональные психологи или гопота из поворотни? Первых можно понять и простить. Для них эта нагрузка как на патологоанатомов.

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0
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Трансгендолет

Подозреваю, туда идут когда других вариантов нет.

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0
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Stolik Strigil

Четыре часа смена на работе в компании Китай? Партия охуеть от такой требование. О миска рис можешь вообще забыть нахуй!

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4
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Имя И Фамилия

Все модераторы контента всех онлайн-платформ дают ёбу со временем, не новость.

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2
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Neten

@Вахтёр ты живой ещё?

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5
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Блаженный огонь

«но в ответ на стук, из бочки не послышалось ни единого звука»

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3
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Andrew Gladkov

А вы еще жалуетесь на Лигу безопасного интернета! они и не такой кринж смотрят

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0
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Victor Aristov

Приходится все песни моргенштерна слушать

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2
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Vladimir Vorobyev

я хочу пожаловаться на TJ - такой бред приходится читать!
Вот, например, такая статья Вашего авторства!
https://tjournal.ru/science/498775-britanskie-uchenye-zhestokaya-kazn-vikingov-s-izvlecheniem-legkih-krovavyy-orel-anatomicheski-vozmozhna

При прочтении статьи испытал чувство тошноты и омерзения к охуевшим дикарям и режиссёрам, которые снимают подобные казни в сериалы. Требую с вас компенсации и с платформы TJ в виде бесплатного премиум-аккаунта!

Британские учёные: жестокая казнь викингов с…
Историки долгое время считали экзекуцию легендой. И хоть её признали возможной — человек погиб бы…
tjournal.ru
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0
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Максим Ростокин

Требуйте компенсацию с британских ученых!

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0
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Vladimir Vorobyev

я узнал об этом с сайта TJ на русском языке! Требую с Саши Шамбиловой!

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0
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Максим Ростокин

Она дала ссылку на первоисточник. Значит, как минимум это не фейк. Давайте запретим все жестокие, но правдивые новости и будем постить только мемы про котиков!

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Котик Ботик
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3
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Chikk

Ботика накрутили? В кой-то век запостил тематичного котика. :)

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Котик Ботик
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Vladimir Vorobyev

дай классного котика, повышает эндорфины и уменьшает тревожность

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0
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Котик Ботик
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1
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Vladimir Vorobyev

да похую, фейк не фейк. Хотите об этом новость дать - вешайте тег Жесть и въебите непубличное сообщество, а я в игнор это сразу отправлю. Ты читал чё там в тексте? Там расчленёнка словами описывается.

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0
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Chikk

Расчленёнка в моменте исследования истории глобуса перестаёт быть таковой. Посмотри на котика лучше, не думай о плохом и тревожном. И о компенсациях - тоже не думай. :)

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0
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Котик Ботик
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Vladimir Vorobyev

перестаёт быть таковой
 нет, не перестаёт. Это новость для узких специалистов, не для широкой аудитории. Потом удивляетесь, хуле кого-то опять расчленили - потому что всякое говно популяризируется в СМИ.

Посмотри на котика лучше, не думай о плохом и тревожном.
 уже

И о компенсациях - тоже не думай. :)
 Нет, по-прежнему настаиваю на премиум-аккаунте. Я не зассал и написал об этом

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Котик Ботик
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Chikk

по-прежнему настаиваю на премиум-аккаунте
 Настаивать лучше на дубовой коре или на берёзовых почках. И потом под селёдочку. Вкусно - это что-то! :)

Блеать, не туда коммент жахнул. Это всё котики виной.

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Максим Ростокин

Даже если обучить нейросеть модерировать подобные ролики, нет гарантии, что с таким воспитанием она не переродится в Скайнет

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Максим Терехов
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