Модераторы TikTok подали в суд на компанию из-за психологических травм, полученных при просмотре жестоких видео Статьи редакции
Согласно иску, соцсеть заставляет модераторов работать на сменах по 12 часов с небольшими перерывами.
Коллективный иск подали на TikTok и компании ByteDance, владеющую соцсетью. Об этом сообщает Bloomberg.
Одна из сотрудниц TikTok Кэнди Фрейзер заявила, что вынуждена просматривать видео с изображением насилия, стрельбы в школах, убийствах и каннибализма, из-за чего получила психологическую травму. У неё появились проблемы со сном, а когда она засыпает, то ей снятся «ужасные» кошмары.
Согласно иску, TikTok не предоставляет модератором достойных условий труда: смены сотрудников длятся по 12 часов. Они могут уйти на перерыв только три раза — пообедать в течение часа и два раза отдохнуть в течение 15 минут. Кроме этого, компания запрещаете им тратить больше 25 секунд на просмотр одного видео из-за большого количества контента на платформе. По этой же причине им периодически приходится одновременно отсматривать от трёх до десяти роликов.
Также модераторы заявили, что TikTok не выполняет принципы, разработанные крупными компаниями, среди которых Facebook и YouTube. Чтобы сотрудники смогли справиться с потоком видео с изображением жестоких сцен, платформы решили ограничить их смены четырьмя часами и предоставлять психологическую помощь.
Фрейзер выступает в суде от имени всех модераторов соцсети, сколько человек подали иск — неизвестно. Она требует моральной компенсации и решения суда в пользу медицинского фонда для людей, работающих на этой должности.
Модераторы в социальных сетях следят за появлением жестоких видео и удаляют их, чтобы ролики не увидели пользователи. В 2020 году издание The Verge выяснило, что YouTube признал риск возникновения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) из-за такой работы и заставил сотрудников подписать соответствующее заявление. Это произошло после расследования о психологических травмах у модераторов в крупных компаниях. В 2018 году похожий иск подали против Facebook.
Работник, который устроился на работу в здравом уме и понимал, что делать будет, взял и поломался. А виноват работодатель. Не, не понимаю.
но условия работы действительно охуевшие
Блин вот бы был какой-то механизм чтобы сменить работу
Выберете предпочтительные видео для отсмотра:
1) Стрельба в школах
2) Убийства
3) Каннибализм
А можно всё сразу?
Ваш выбор учтен, благодарим за внимание
Ну какбе... Наверное. Но если работнику (работник != раб, подчёркиваю) не нравится та работа, которую он обязан (!) выполнять, то... Отвечает ВИА "Ленинград" песней "Дорожная".
Хорошая песня кстати, создана чисто для того, чтобы обрезать припев и использовать в необходимых ситуациях
Согласен. :)
Так пусть найдут другую работу, лол.
пусть
Тебе платит Тикток или почему ты это написал?
Аналогичная ситуация: Грузчика заказали ребята но заставляют его делать работы в 3 раза больше чем возможно без вреда для здоровья, от чего он физически сломался
Но компания мол ничего плохого не сделала, он же сам грузчик виноват, так?
Где написано о том, что раньше было по 8 часов смена, а стала по 12? Предёргиванием ну вот никак не поиграть в аналогичность. Ога. :)
Ты коммент перечитай, я тебе вопрос задал вообщет
Ты написал два вопроса. Я задал тебе уточняющий вопрос, делящий на ноль оба. Ещё вопросы?
Делящий на ноль наличие собственного интеллекта если только
Вот и я об том. Что демагогия твоя - ошипка типичная. Не осуждаю, но задумайся. :)
Когда грузчик устраивается на работу, условия оговариваются. И длительность смены. И тяжесть грузов. Если он устраивался таскать бумажные полотенца 8 часов, а его заставляют грузить колёсные пары локомотива 12 часов - это другое.
Тут же никто не говорит, что людей заставляют что-то делать, или они не знали куда идут.
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@Дмитрий Хоккаидов поясни в чем не прав
Крупная компания обращается с людьми по принципу: нанять -> использовать пока не сломается -> выбросить -> нанять нового
Исповедующие каргокапитализм пользователи дтф: ачотакова?
Помню в дарквебм тред попал на дваче, реально потом хотел научиться "развидеть"
Помню в школьные годы были популярны сборники жести «Лики смерти». Вроде не психопат)
Смотрел те самые сливы на викиликс, за которые началась история с Ассанжем, и ходил хмурый пару дней. Хотя казалось бы, там же всё издалека было
Правильней будет просто архив гулагу.нет расчехлить.
Кроме этого, компания запрещаете им тратить больше 25 секунд на просмотр одного видео из-за большого количества контента на платформе. По этой же причине им периодически приходится одновременно отсматривать от трёх до десяти роликов.
Ну это реально какой-то пиздец. 12 часов подряд смотреть по 3-10 видосов одновременно. Таким пытать можно
Взращивают психов отсматривающих убийства одновременно
Ультранасилие
компания запрещаете им тратить больше 25 секунд на просмотр одного видео из-за большого количества контента на платформе. По этой же причине им периодически приходится одновременно отсматривать от трёх до десяти роликов.
Вот детишки, вам пример, для чего нужно хорошо учиться и получать образование.
Туда идут работать профессиональные психологи или гопота из поворотни? Первых можно понять и простить. Для них эта нагрузка как на патологоанатомов.
Подозреваю, туда идут когда других вариантов нет.
Четыре часа смена на работе в компании Китай? Партия охуеть от такой требование. О миска рис можешь вообще забыть нахуй!
Все модераторы контента всех онлайн-платформ дают ёбу со временем, не новость.
А вы еще жалуетесь на Лигу безопасного интернета! они и не такой кринж смотрят
Приходится все песни моргенштерна слушать
я хочу пожаловаться на TJ - такой бред приходится читать!
Вот, например, такая статья Вашего авторства!
https://tjournal.ru/science/498775-britanskie-uchenye-zhestokaya-kazn-vikingov-s-izvlecheniem-legkih-krovavyy-orel-anatomicheski-vozmozhna
При прочтении статьи испытал чувство тошноты и омерзения к охуевшим дикарям и режиссёрам, которые снимают подобные казни в сериалы. Требую с вас компенсации и с платформы TJ в виде бесплатного премиум-аккаунта!
Требуйте компенсацию с британских ученых!
я узнал об этом с сайта TJ на русском языке! Требую с Саши Шамбиловой!
Она дала ссылку на первоисточник. Значит, как минимум это не фейк. Давайте запретим все жестокие, но правдивые новости и будем постить только мемы про котиков!
Ботика накрутили? В кой-то век запостил тематичного котика. :)
дай классного котика, повышает эндорфины и уменьшает тревожность
да похую, фейк не фейк. Хотите об этом новость дать - вешайте тег Жесть и въебите непубличное сообщество, а я в игнор это сразу отправлю. Ты читал чё там в тексте? Там расчленёнка словами описывается.
Расчленёнка в моменте исследования истории глобуса перестаёт быть таковой. Посмотри на котика лучше, не думай о плохом и тревожном. И о компенсациях - тоже не думай. :)
перестаёт быть таковой
нет, не перестаёт. Это новость для узких специалистов, не для широкой аудитории. Потом удивляетесь, хуле кого-то опять расчленили - потому что всякое говно популяризируется в СМИ.
Посмотри на котика лучше, не думай о плохом и тревожном.
уже
И о компенсациях - тоже не думай. :)
Нет, по-прежнему настаиваю на премиум-аккаунте. Я не зассал и написал об этом
по-прежнему настаиваю на премиум-аккаунте
Настаивать лучше на дубовой коре или на берёзовых почках. И потом под селёдочку. Вкусно - это что-то! :)
Блеать, не туда коммент жахнул. Это всё котики виной.
Даже если обучить нейросеть модерировать подобные ролики, нет гарантии, что с таким воспитанием она не переродится в Скайнет