Согласно иску, соцсеть заставляет модераторов работать на сменах по 12 часов с небольшими перерывами.

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Коллективный иск подали на TikTok и компании ByteDance, владеющую соцсетью. Об этом сообщает Bloomberg.

Одна из сотрудниц TikTok Кэнди Фрейзер заявила, что вынуждена просматривать видео с изображением насилия, стрельбы в школах, убийствах и каннибализма, из-за чего получила психологическую травму. У неё появились проблемы со сном, а когда она засыпает, то ей снятся «ужасные» кошмары.

Согласно иску, TikTok не предоставляет модератором достойных условий труда: смены сотрудников длятся по 12 часов. Они могут уйти на перерыв только три раза — пообедать в течение часа и два раза отдохнуть в течение 15 минут. Кроме этого, компания запрещаете им тратить больше 25 секунд на просмотр одного видео из-за большого количества контента на платформе. По этой же причине им периодически приходится одновременно отсматривать от трёх до десяти роликов.

Также модераторы заявили, что TikTok не выполняет принципы, разработанные крупными компаниями, среди которых Facebook и YouTube. Чтобы сотрудники смогли справиться с потоком видео с изображением жестоких сцен, платформы решили ограничить их смены четырьмя часами и предоставлять психологическую помощь.

Фрейзер выступает в суде от имени всех модераторов соцсети, сколько человек подали иск — неизвестно. Она требует моральной компенсации и решения суда в пользу медицинского фонда для людей, работающих на этой должности.