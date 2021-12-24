Российский суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещённой информации Статьи редакции
Это первый штраф по новому закону, который рассчитали от выручки компании.
Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ на 7,22 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов.
Это первый случай применения оборотного штрафа к иностранной IT-компании по этой статье. Для юридических лиц он составляет от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором выявили административное правонарушение.
Согласно регулятору, компания «систематически» не удаляет незаконные материалы, в числе которых:
- пропаганда экстремистов и террористов, разжигающих религиозную рознь или героизирующих преступников;
- пропаганда «индифферентного отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних». В качестве примеров Роскомнадзор приводит «зацепинг» и «руфинг»;
- контент, отрицающий опасность Covid-19, и ложная информация о природных и техногенных катастрофах;
- пропаганда наркотиков;
- призывы к участию в несанкционированных акциях протеста несовершеннолетних.
Протокол за повторное неудаление запрещённой информации на Google составили в октябре. Максимальный штраф за это нарушение — 10% выручки компании, около 22 миллиардов рублей.
Так хули толку если штрафы никто не платит. Так они допиздятся и Google скажет "ясно понятно, мы пошли".
Гуглу больше делать нечего уходить. Они бабки из воздуха делают им хоть 50% от прибыли штраф будет, они все равно в плюсе.
Бабло важнее, чем зло. Могут уйти только по политическим соображениям. Но я думаю они уже научены горьким Китайским опытом.
Так хули толку если штрафы никто не платит
Платят же
как пополнить бюджет:
1. Объявить всю информацию запрещенной
2. Подождать
3. Оштрафовать
Ну сейчас курс доллара поправится и эти 7.2 миллиарда будут копейками.
7,2 миллиарда
что за пиво такое?
жигулёвское
5 ст. 13.41 КоАП РФ дополняется?
Мазанов все не уймется гадости придумывать.
Щас лайкать других редакторов запретит.
Надеюсь, эти деньги пойдут на новые больницы и детские сады
дача в крыму
Они сами себе враги что ли?
Для чиновников и их детей)
По документам — обязательно
Думаю ещё год протянут на апелляциях, за это время придёт ещё +100500 миллиардов новых штрафов, и смысл оставаться закончится.
Это годовая прибыль за 7 лет в России
Раз штраф это их прибыль где-то за 5 лет работы, то Гугл точно столько платить не будет, скорее уйдет с рынка
Максимальный штраф за нарушение — 10% выручки компании, это около 22 млрд рублей
На виси вон пишут, что оборот гугла 220 миллиардов, у них че две дочки здесь
Почему цифры везде разные
от стоимости компании на бирже.
Зачем их ебать то?? Хуею с тж.
Согласен, даже на яхту не хватит
Для России впечатляющие, конечно. А так
недавно Еврокомиссия штрафовала Гугл на 2.4 миллиарда евро. А сама Россия судится по поводу компенсации акционерам ЮКОСа на 50 миллиардов евро.
Так у них и нет представительства в России. Здесь только то, что относится рекламному бизнесу.
Очевидно, Гугол уйдёт с российского рынка тогда, когда прогнозируемые штрафы начнут превышать их прибыль здесь.
Ну, ещё они могут попытаться скомпенсировать это путём повышения стоимости услуг, то есть выехать за счёт потребителей.
В итоге, как обычно, всё, что делает наше правительство, бьёт по нам самим же🤡
Никуда они не уйдёт, готов поспорить на 422 рубля
Ну это уже похоже на штраф.
На новогодние премии собирают что ли?
а сколько гугл заплатил этих штрафов, мне интересно
все
пруфов, конечно же, не будет
Из источника:
в отношении организации GOOGLE LLC - GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения
Поправьте меня, но когда я работал с рекламой гугла, мы платили не LLC, а местному юрлицу. Так на каком основании оштрафовали их? И почему им должно быть не похуй?
Потому что местное юрлицо аффилировано с GOOGLE LLC. Чтобы попытаться оштрафовать материнскую компанию, нужно судиться по месту юрисдикции ответчика.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУГЛ".
115035, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БАЛЧУГ, 7
Сведения об участниках / учредителях юридического лица
"ГУГЛ ИНТЕРНЭШНЛ ЭЛ-ЭЛ-СИ"
Номинальная стоимость доли (в рублях) 24 500 000
Размер доли (в процентах) 100
Единственным учредителем ООО "ГУГЛ" есть GOOGLE LLC.
Так, то есть чтобы оштрафовать LLC, нужно судиться в США?
Добрый день!
Куда переводить деньги?
Гугл.
Там столько нет
Все они передасты
Чего ты так печёшься о карманах ебаного гугла? ты акционер?
Анус покинул чат
Пздц почему-то смешно читать, что районный суд Мск оштрафовал международную корпорацию
Скоро всех выгонят, будете на Яндексе сидеть все
Наверное полную версию не удаляют про того спортика в больничке в одной палате с мамой у которого 90% поражения легких и на вопрос хуле не вакцинировался он первый раз говорит да вакцинировался я. Суки гугловские!
Кпэ кому-то
А вот это уже ощутимо. Скорее всего прогнутся, или съебут с рынка приблизив нас в очередной раз к Чебурнету
Хорошо бы выслушать тех, кто говорил, что рынок России это копейки и Гугл просто удет.
Ну в Китае же гугла нет.
Подарок на Рождество
Хорошо, что политика Путина на обычных людей не влияет.
Это чо теперь и в гугл через ВПН?
российский суд
Где вы тут суд увидели?
Простите. Но как они взыскивают эти штрафы? Имущества же практически нет в РФ.
Наложат арест на счет дочек и будут списывать любую копейку, которая туда упадет.
А какая копейка туда падает??
Ответчик удивился сумме. Аж взгляд от ТJ оторвал.
Славненько, Гугл будет учиться соблюдать законы других стран, а не только США.
Да, Гугл сасать. Нагнули то как!