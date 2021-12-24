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Новости
Артём Мазанов

Российский суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещённой информации Статьи редакции

Это первый штраф по новому закону, который рассчитали от выручки компании.

151
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Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ на 7,22 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов.

Это первый случай применения оборотного штрафа к иностранной IT-компании по этой статье. Для юридических лиц он составляет от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором выявили административное правонарушение.

Согласно регулятору, компания «систематически» не удаляет незаконные материалы, в числе которых:

  • пропаганда экстремистов и террористов, разжигающих религиозную рознь или героизирующих преступников;
  • пропаганда «индифферентного отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних». В качестве примеров Роскомнадзор приводит «зацепинг» и «руфинг»;
  • контент, отрицающий опасность Covid-19, и ложная информация о природных и техногенных катастрофах;
  • пропаганда наркотиков;
  • призывы к участию в несанкционированных акциях протеста несовершеннолетних.

Протокол за повторное неудаление запрещённой информации на Google составили в октябре. Максимальный штраф за это нарушение — 10% выручки компании, около 22 миллиардов рублей.

#новости #google #роскомнадзор

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151 комментарий
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Блаженный огонь

нашли себе новую кормушку крысы государственные

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66
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aliftin

Так хули толку если штрафы никто не платит. Так они допиздятся и Google скажет "ясно понятно, мы пошли".

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12
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Блаженный огонь

ну так и подводят либо чтобы сами ушли, либо силой

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3
2 комментария
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Станислав Назаров

Гуглу больше делать нечего уходить. Они бабки из воздуха делают им хоть 50% от прибыли штраф будет, они все равно в плюсе.
Бабло важнее, чем зло. Могут уйти только по политическим соображениям. Но я думаю они уже научены горьким Китайским опытом.

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–1
8 комментариев
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Сталин спас Россию

Так хули толку если штрафы никто не платит
Платят же

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0
1 комментарий
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Дмитрий Горбенко

как пополнить бюджет:
1. Объявить всю информацию запрещенной
2. Подождать
3. Оштрафовать

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41
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Просто Хэнк

Ну сейчас курс доллара поправится и эти 7.2 миллиарда будут копейками.

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5
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Блаженный огонь

Опять международная гопота стреляет на пиво.

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31
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Антигравитационный торт

7,2 миллиарда
 что за пиво такое?

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3
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Bad Mother Fucker

жигулёвское

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15
9 комментариев
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Блаженный огонь

$100 000 000 non penis canina est

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2
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Александр Бугаев

5 ст. 13.41 КоАП РФ дополняется?

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23
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Блаженный огонь

Дополняется, конечно. Законодатели работают, дополняют

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8
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Блаженный огонь

Не статья а весь КоАП РФ дополняется

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2
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bor_vn

Мазанов все не уймется гадости придумывать.
Щас лайкать других редакторов запретит.

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0
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Блаженный огонь

США оштрафованы усть зажопинским судом на три годовых бюджета за непризнание россии самой пиздатой страной в галактике

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18
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Roger Wilco

Надеюсь, эти деньги пойдут на новые больницы и детские сады

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7
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Блаженный огонь

Дворец путина сам себя не отремонтирует
И дача в крыму сама по себе не достроится

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12
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Dmitry Sursin

дача в крыму
 Они сами себе враги что ли?

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0
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Блаженный огонь

😂

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3
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Максим Ростокин

Для чиновников и их детей)

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0
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Сём

По документам — обязательно

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0
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Блаженный огонь

Google:

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8
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Блаженный огонь

сомневаюсь что уйдут в ближайшее время

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0
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Сергей Низовцев

Думаю ещё год протянут на апелляциях, за это время придёт ещё +100500 миллиардов новых штрафов, и смысл оставаться закончится.

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4
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Coronadoden en een stroopwafel

Это годовая прибыль за 7 лет в России

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7
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Блаженный огонь

Чистая прибыль компании за 2020 год увеличилась почти вдвое и достигла 1,73 млрд рублей.
То есть прям жирок сняли. Сверхприбыль, так сказать.
Нехорошо, конечно. Но гугл перед сложным выбором.

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2
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yikiko4351

Раз штраф это их прибыль где-то за 5 лет работы, то Гугл точно столько платить не будет, скорее уйдет с рынка

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3
1 комментарий
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Блаженный огонь

Уйдет, с такими то суммами. В следующем году из чего платить?

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0
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Paladin 404992

Максимальный штраф за нарушение — 10% выручки компании, это около 22 млрд рублей
 На виси вон пишут, что оборот гугла 220 миллиардов, у них че две дочки здесь
Почему цифры везде разные

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0
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Блаженный огонь

мало, надо было 100% от оборота требовать в законе

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4
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Евгений Кочин

от стоимости компании на бирже.

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8
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Блаженный огонь

И ещё штраф

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1
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Блаженный огонь

И депортацию Сергея Брина, угу

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0
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Блаженный огонь

Ебать цифры

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4
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Даниил Слесарчук

Зачем их ебать то?? Хуею с тж.

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4
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Коровка говорит мууу

Согласен, даже на яхту не хватит

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1
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Anton Golovanov

Для России впечатляющие, конечно. А так
недавно Еврокомиссия штрафовала Гугл на 2.4 миллиарда евро. А сама Россия судится по поводу компенсации акционерам ЮКОСа на 50 миллиардов евро.

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1
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Блаженный огонь

Я бы на месте Гугла прямо сейчас прекратил платить налог на Гугл, понизив тем самым цены для всех россиян, и закрыл российское представительство

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4
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Eduard Novikov

Так у них и нет представительства в России. Здесь только то, что относится рекламному бизнесу.

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2
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Блаженный огонь

Был какой-то офис с одной секретаршей, куда приходили приставы по поводу штрафов в тридцать миллионов рублей

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0
2 комментария
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Блаженный огонь

Ну да, ООО Гугл, занимаются приемом рублей в Google Ads.

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0
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Андрей Иванов

Очевидно, Гугол уйдёт с российского рынка тогда, когда прогнозируемые штрафы начнут превышать их прибыль здесь.

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3
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Блаженный огонь

То есть уже сейчас?

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2
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Андрей Иванов

Ну, ещё они могут попытаться скомпенсировать это путём повышения стоимости услуг, то есть выехать за счёт потребителей.
В итоге, как обычно, всё, что делает наше правительство, бьёт по нам самим же🤡

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0
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Paladin 404992

Никуда они не уйдёт, готов поспорить на 422 рубля

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0
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Yaroslav Bolshov

Ну это уже похоже на штраф.

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2
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Mishko Boyansky

На новогодние премии собирают что ли?

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2
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Bad Mother Fucker

а сколько гугл заплатил этих штрафов, мне интересно

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1
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Блаженный огонь

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Компания Google с начала 2021 года была оштрафована на 32,5 млн рублей за неисполнение российского законодательства, но оплатила только 3,5 млн. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роскомнадзора.

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2
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Антигравитационный торт

все

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0
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Bad Mother Fucker

пруфов, конечно же, не будет

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24 комментария
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Имя И Фамилия

Из источника:
в отношении организации GOOGLE LLC - GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения
 Поправьте меня, но когда я работал с рекламой гугла, мы платили не LLC, а местному юрлицу. Так на каком основании оштрафовали их? И почему им должно быть не похуй?

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0
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Максим Ростокин

Потому что местное юрлицо аффилировано с GOOGLE LLC. Чтобы попытаться оштрафовать материнскую компанию, нужно судиться по месту юрисдикции ответчика.

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4
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Блаженный огонь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУГЛ".
115035, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БАЛЧУГ, 7
Сведения об участниках / учредителях юридического лица
"ГУГЛ ИНТЕРНЭШНЛ ЭЛ-ЭЛ-СИ"
Номинальная стоимость доли (в рублях) 24 500 000
Размер доли (в процентах) 100

Единственным учредителем ООО "ГУГЛ" есть GOOGLE LLC.

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1
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Имя И Фамилия

Так, то есть чтобы оштрафовать LLC, нужно судиться в США?

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0
1 комментарий
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yikiko4351

Добрый день!
Куда переводить деньги?
Гугл.

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1
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Блаженный огонь

Их спишут приставы со счетов дочки. Гугл имеет юрлицо в РФ, на которое принимает платежи от клиентов.

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1
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yikiko4351

Там столько нет

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1
6 комментариев
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Блаженный огонь

Рогову, он передаст

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0
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Джон Кроули

Все они передасты

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1
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Блаженный огонь

На мыс Идокопас

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0
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Блаженный огонь

Бля, пошли на хуй. Анус пусть свой оштрафуют.

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–1
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Сталин спас Россию

Чего ты так печёшься о карманах ебаного гугла? ты акционер?

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–1
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Блаженный огонь

Я не за гугл воюю, а против всех этих запретов и блокировок.

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6
9 комментариев
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Блаженный огонь

Анус покинул нас(

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1
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Ze Katze

Анус покинул чат

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1
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Блаженный огонь

от тебя это слышать еще смешнее

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Fedor Molchanov

Пздц почему-то смешно читать, что районный суд Мск оштрафовал международную корпорацию

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1
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Вадим Александров

Скоро всех выгонят, будете на Яндексе сидеть все

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1
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Блаженный огонь

«контент, отрицающий опасность Covid-19, и ложная информация о природных и техногенных катастрофах;»

Хм, небось так ещё и информацию о побочках от вакцин хотят скрыть.

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0
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Борец с умом

Наверное полную версию не удаляют про того спортика в больничке в одной палате с мамой у которого 90% поражения легких и на вопрос хуле не вакцинировался он первый раз говорит да вакцинировался я. Суки гугловские!

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1
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Alexey Shirshov

Кпэ кому-то

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0
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Блаженный огонь

Ура, Google теперь спонсирует раздутый штат МВД

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Ivar Ragnarsson

А вот это уже ощутимо. Скорее всего прогнутся, или съебут с рынка приблизив нас в очередной раз к Чебурнету

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0
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Dimakey Lekko

Хорошо бы выслушать тех, кто говорил, что рынок России это копейки и Гугл просто удет.

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0
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Сергей Низовцев

Ну в Китае же гугла нет.

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–1
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Блаженный огонь

Вчера, вроде, кого-то штрафовали. Кого завтра? (а, завтра выходной)

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Алексей Чанков

Подарок на Рождество

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Evil Pechenka

Хорошо, что политика Путина на обычных людей не влияет.

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Борец с умом

Это чо теперь и в гугл через ВПН?

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Andy

российский суд
 Где вы тут суд увидели?

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Dizzy Dizz

Простите. Но как они взыскивают эти штрафы? Имущества же практически нет в РФ.

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Joghyrt

Наложат арест на счет дочек и будут списывать любую копейку, которая туда упадет.

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0
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Dizzy Dizz

А какая копейка туда падает??

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0
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Joghyrt

Ответчик удивился сумме. Аж взгляд от ТJ оторвал.

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0
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Dt

Славненько, Гугл будет учиться соблюдать законы других стран, а не только США.

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–2
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Andrew Sychev

Да, Гугл сасать. Нагнули то как!

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–4
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