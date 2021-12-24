Это первый штраф по новому закону, который рассчитали от выручки компании.

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ на 7,22 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов.

Это первый случай применения оборотного штрафа к иностранной IT-компании по этой статье. Для юридических лиц он составляет от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором выявили административное правонарушение.

Согласно регулятору, компания «систематически» не удаляет незаконные материалы, в числе которых:

пропаганда экстремистов и террористов, разжигающих религиозную рознь или героизирующих преступников;

пропаганда «индифферентного отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних». В качестве примеров Роскомнадзор приводит «зацепинг» и «руфинг»;

контент, отрицающий опасность Covid-19, и ложная информация о природных и техногенных катастрофах;

пропаганда наркотиков;

призывы к участию в несанкционированных акциях протеста несовершеннолетних.