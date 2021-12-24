«Автоматизированный фотошоп»: OpenAI представила нейросеть, которая редактирует изображения по текстовому описанию Статьи редакции
GLIDE также умеет создавать картинки «с нуля».
Компания OpenAI, известная по разработке моделей искусственного интеллекта GPT-3 и DALL-E, продемонстрировала нейросеть под названием GLIDE. В отличие от аналогов, она способна не только генерировать изображения по текстовому описанию, но и редактировать существующие — с сохранением экспозиции и стиля.
Эффекта удалось достичь благодаря диффузионным моделям. Система искажает исходное изображение, постепенно добавляя в него гауссовский шум, а потом поворачивает процесс вспять, дорисовывая необходимые детали. По похожему принципу работает технология Google для увеличения разрешения.
Исследователи обучили сеть на 3,5 миллиардах параметров и протестировали её как с классификатором CLIP, так и автономно — второй подход оказался эффективнее и показал выборку более высокого качества.
Правки выполняются за несколько секунд с учётом теней и отражений. Кроме того, система распознаёт не только фотографии, но и иллюстрации, поэтому может адаптироваться под художника или стиль конкретной картины.
Обозреватели из ZME Science отметили, что качество итоговых снимков зачастую сопоставимо с кропотливой работой в Photoshop. Система справляется со сложными запросами вроде «повесить картину Ван Гога на стену», но не всегда понимает странные, такие как «автомобиль с треугольными колёсами».
Разработчики поделились результатами исследования на научном портале arXiv.org и опубликовали исходный код сокращённой модели на GitHub, чтобы её могли протестировать энтузиасты.
Дизайнеры на завод
Там роботы всё делают, а контролирует один таджик на цех.
Ты чё? А кто будет выдавать указания нейросетям?!
ждем фильтр в фэйсапп
кайф, еще меньше работы делать руками
кайф, еще меньше работы, меньше денег, меньше еды
с чего вдруг работы должно стать меньше?
Потому что появились конкуренты, способные работать 24/7, дешевле, без отпусков и разве что с редкими больничными (техобслуживание).
Да, но работы с чего вдруг должно стать меньше? Если рассуждать что технологии забирают у людей работу, то за 20 век мы должны были уже все перейти на один рабочий день, лениво попивая кофе. Нейросети уже помогают мне в работе, но работы меньше не становится, она от этого только интереснее будет.
мы должны были уже все перейти на один рабочий день, лениво попивая кофе
Не вы, а золотой миллиард (или сколько там), а точнее его верхушка. Они и перешли, собственно.
Нейросети уже помогают мне в работе, но работы меньше не становится, она от этого только интереснее будет.
Нейросети помогают твоему начальнику получать результатов труда с тебя одного столько, сколько раньше он бы получал с пятерых. Но платить в пять раз больше он тебе не стал.
Не вы, а золотой миллиард (или сколько там), а точнее его верхушка. Они и перешли, собственно.
а вот раньше все хуячили и не было богатых. да уж
Были, но нужно было значительно больше живой рабочей силы. А сейчас можно вместо кожаных мешков нанять роботов.
И будет жить в мире где все сгенерированно =\
Погнали генерить фонтанирующий баклажан! 🍆
Получается, что профессия фотошобщик больше не нужна. Ха-ха-ха так вам и нужно айтишники! Всех на переобучение нормальной профессии.
Вы, наверное, не в теме, но, например, Visual Studio 2022 умеет дописывать куски кода на лету, ещё и обучаясь в процессе. И это публичный проект, который уже зарелизился. Я к тому, что не только фотошопщикам стоит напрячся. Возможно, скоро машины и самих кодерков потеснят.
сколько там времени занимало сверстать макет до компьютерной эпохи? Уменьшилась количество дизайнеров с тех пор?
Макет чего? Сайта? Это лишь благодаря тому, что веб стал раздутым, увеличилось разнообразие устройств, под которые всё нужно заточить и появилось много разных требований. Но не во всех сферах так. Если робо-такси таки выйдут в массы - таксисты пойдут лесом, потому что там такого развития, как в вебе, нет.
Просто будет новый уровень абстракции и все, на SQL должны были писать простые работяги, но оказалось что чувак который может написать в 2х страничный запрос даёт бизнес преимущество
Вообще тема, ORM и скаффолдинг. Тыкнул пару раз мышкой в студии и она мне сгенерила CRUD по модели. Я вообще теперь окончательно перестал понимать, за что мне деньги платят.
Эти разговоры уже 30 лет ведутся. Ещё в 80-х годах предрекали что все скоро мышкой программировать начнут, и кодерствовать любая домохозяйка сможет. Воз и ныне там.
Тем временем я вчера затаривался на самокассе. Вместо десяти кассиров, стоит один и лениво смотрит, чтобы лишнего в карман мимо сканера не засунули. Куда остальным идти работать? Ну вот они тупые, родились такими, а тут хуяк - и их автоматы заменили.
Тем временем и обычные кассы никуда не исчезли. Одна стоит у касс самообслуживания, и если это пятерочка - как минимум 2 еще обычных работает, а если Глобус например - еще штук 10 помимо. Я к тому что потребность в обычных сильно не уменьшилась. Особенно если закупаешься по крупному
Нейросеть-стилист
В итоге выяснится что легче самому нарисовать, чем ебаться с нейросетью, чтобы она сгенерировала то что нужно.
Очередная победа ИИ! Ух кожаные мешки пососали! Технологическая сингулярность!
Кожаные мешки, ваш ход.
Так как это использовать-то?