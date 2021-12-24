Владельца Facebook, WhatsApp и Instagram оштрафовали за повторное неудаление «запрещённой» информации.

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Мировой судья Таганского района города Москвы признал Meta виновной в нарушении ч. 5 ст. 13.41 КоАП («Повторное нарушение, связанное с неудалением информации»). Компании назначили штраф в размере 1,9 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС.

В Роскомнадзоре рассказали РБК, что компания систематически не удаляла контент, среди которых следующая информация:

оскорбляющая чувство верующих, недостоверная общественно значимая информация;

пропагандирующая индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних;

пропагандирующая взгляды и идеологию экстремистских организаций;

инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.



На текущий момент неудалёнными остаётся более двух тысяч материалов в Facebook и Instagram. Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов — 83 миллиона рублей. представитель Роскомнадзора



Также в ведомстве отметили, что наличие на платформах упомянутых выше неудалённых материалов, по которым уже вступили в силу решения суда, предусматривает повторные штрафы.

Протокол за неудаление «запрещённого» контента на Meta составили в октябре 2021 года. Размер должен был определить суд, он мог составить от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.