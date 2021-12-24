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Новости
Сергей Исенеков

Российский суд оштрафовал компанию Meta на 1,9 миллиарда рублей Статьи редакции

Владельца Facebook, WhatsApp и Instagram оштрафовали за повторное неудаление «запрещённой» информации.

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Видео РИА «Новости»

Мировой судья Таганского района города Москвы признал Meta виновной в нарушении ч. 5 ст. 13.41 КоАП («Повторное нарушение, связанное с неудалением информации»). Компании назначили штраф в размере 1,9 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС.

В Роскомнадзоре рассказали РБК, что компания систематически не удаляла контент, среди которых следующая информация:

  • оскорбляющая чувство верующих, недостоверная общественно значимая информация;
  • пропагандирующая индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних;
  • пропагандирующая взгляды и идеологию экстремистских организаций;
  • инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

На текущий момент неудалёнными остаётся более двух тысяч материалов в Facebook и Instagram. Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов — 83 миллиона рублей.

представитель Роскомнадзора

Также в ведомстве отметили, что наличие на платформах упомянутых выше неудалённых материалов, по которым уже вступили в силу решения суда, предусматривает повторные штрафы.

Протокол за неудаление «запрещённого» контента на Meta составили в октябре 2021 года. Размер должен был определить суд, он мог составить от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.

24 декабря российский суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещённой информации.

#новости #meta #facebook #instagram #whatsapp #штрафы

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73 комментария
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Трансгендолет

Ну вот, научилось государство зарабатывать в IT-сфере!

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131
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Блаженный огонь

А все начиналось с воровства аймаков из офиса Навального

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45
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Восемь-Десять-Шесть Процентов

Откуда у бедных оппозиционеров аймаки и квартиры в самом центре Москвы?

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–25
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Роман Яремчук

работа

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6
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Блаженный огонь

Это какое-то недостижимое благо или что?

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2
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taraskiy lotots

А у тебя откуда 3.50р за комментарий?

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1
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Andrew Sychev

И нафиг программисты не нужны. Можно обойтись приставом за меньшие деньги

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10
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ユリー シャネ

Осталось только дождаться пока сумма штрафов будет больше выручки за рекламу и после этого наслаждаться рутьюбом и яндекс.дзен

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40
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J S

В Яндексе отрывают второй ящик шампанского, первый выпили на новости про гугл

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11
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Nick Rosenberg

Они в очереди на этот самый ящик.

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3
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Виктор Огай

Да яндекс вроде как раз норм все удаляют. Или нет?

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0
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Дмитрий Побритый

У товарища майора есть эксклюзивный доступ к админке яндекса, откуда он может удалять всё, что потребуется. А вот к админке гугла у него такого доступа нет.

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0
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Блаженный огонь

Не фантазируй, наслаждаться можно будет только новыми штрафами

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2
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Блаженный огонь

Всё, Метавселенная уже не так охуевше расширяется.

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16
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Амид Сапилеп

Без черных дыр никуда)

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6
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Kirill Spiridonov

Оказалось, что переменоваться недостаточно, чтоб откосить от штрафов великого российского суда

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15
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Блаженный огонь

Таргетологи и их клиенты все оплатят.

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12
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испанский смех

только клиенты

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2
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Блаженный огонь

Таргетологи потеряют часть работы и будут вынуждены снизить расценки.

Клиенты могут вообще уйти на другие рекламные площадки.

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0
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Andy

Тем временем запрещённая информация в понимании швабрийской педерации

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12
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Selfish Ledger

Прогнутся. Им деваться некуда, следующее поколение технологии будет в реальном мире и должно подчинятся местным законам. Прогнутся под все серьезные режимы.

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4
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Владимир Старик

Не разделяю твоих взглядов, но соглы, что прогнутся. Вроде самоочевидно, что корпа и этика в принципе несовместимы, ибо бабло

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7
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Selfish Ledger

Я тоже не согласен со своим взглядом, не в такой реальности я хотел жить. Но технология позволяет записывать все ходы и будет цифровой гулаг где на тебя всем наплевать пока к кормушке не лезешь.

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5
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Никита Борисова

Будут прогибаться, пока рубят с рюсских больше, чем требуются на штрафы.

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3
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yikiko4351

Про LinkedIn тоже думали что прогнутся, однако они не стали. Причем там речь не многомиллиардном штрафе шла а о том, чтобы просто часть данных в России держать, что для них не такие большие затраты.

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1
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Блаженный огонь

Они не не прогнулись, им похуй просто — тут пользователей особо нет.

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0
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Станислав Назаров

Путин на новогодние подарки для друзей собирает.

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6
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Блаженный огонь

С бюджетом всё так плохо?

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2
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Романелло Кивогенс

Думается, что дело не в бюджете, а в желании спровадить подальше строптивые западные корпорации. Можно было бы конечно просто стукнуть кулаком по столу в духе Лукашенко и заявить, чтобы духу их здесь не было.

Но это (по крайней мере пока) не наш метод. Мы лучше всё оформим как в том анекдоте про кошку, которая делала, что нужно, добровольно и с песней. А затем в ответ на вопрос журналиста будем искренне возмущаться, заявлять, что это никакая не цензура, и что в якобы демократических Штатах такие штрафы в порядке вещей.

И главное - это ведь не мы запретили компаниям работать у нас, это они сами добровольно ушли с нашего рынка. Никто их к этому не принуждал. Ну выплатили бы штраф в размере нескольких гуголов рублей, и работали бы себе спокойно дальше.

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11
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Блаженный огонь

Такими темпами мы действительно можем до Чербунета доиграться. Будут писать про полезность кимчи (фильм "В лучах солнца" если что).

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4
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Сталин спас Россию

Российский суд оштрафовал Apple на 18 триллионов рублей
Суд в своём постановлении обозначил причиной "ну прост делиться надо, хули там"

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4
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Блаженный огонь

оборотный
Это от слова "оборотень"?

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3
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Асрор

Ебанулись

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3
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Блаженный огонь

Роскомпараша

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3
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Блаженный огонь

Сколько это в деньгах?

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1
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Мистер Андерсон

два завтрака цукерберга

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5
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Блаженный огонь

Сам уже посчитал 26 млн долларов, хуйня ж

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1
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J S

Так каждый месяц будут выписывать

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0
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Блаженный огонь

съебут потом с рынка, как в Китае

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0
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J S

Яндекс будет рад, попрут деньги за рекламу

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1
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Блаженный огонь

яндекс их и сливает, очевидно ж

p/s/ у самого яндекса этих левых ссылок раз в 100 больше, при этом штрафов не получает. Совпадение?

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1
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Ukuri Itsi

В одноклассниках и новой аське терабайты ЦП не удаляются месяцами и тоже как-то никто не возбуждается

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1
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Андрей Охапкин

Это Фейсбук сам ушёл, а не их не пустили?

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0
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Никита Борисова

Великий китай выгнать проклятый капиталистов, лично Мао Пиздун восстал из мёртвых для этих целей. Дали соснуть западу, так сказать.

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0
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Азат Салихьянов

Лиха беда начало

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0
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Блаженный огонь

Карочи, бизнесплан. Штрафуем по полной Гугл, Мету, Эппл, Микрософт, Оракл и всех кто там ещё. И всей страной едем чилить на Карибы.

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1
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Борец с умом

Всей Барвихой, поправил, не благодари.

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5
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Ильнур Султанов

Резня какая-то в последнее время

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2
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Люц Шнайдер

Пошла жара

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1
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Marhal_New _Arleana

прожарка

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1
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Макс Романенко

Кто там остался? Эпл?

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0
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Блаженный огонь

Комитет.

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3
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Люц Шнайдер

Хотя нихуя не будет. Тэжэ просто пушистый ресур, по сравнению с d3 Йована.

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2
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Блаженный огонь

Твиттер следующий.

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0
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Marhal_New _Arleana

Кажется кто-то нашел чит код на бесконечные деньги. В любом случае никому лучше от этого не станет

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1
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Папуша
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0
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Ze Katze

сМЕТА освоена успешно

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1
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пепси

Дополняйте, штош

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Айзеблакетбрасорк

Предсказуемо. Не просто так принималась куча законов.

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0
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Aiba Worx

Рашн Клондайк

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Василий Дробовский

Ну что же.
Это разновидность "баскетбола" с нарисованной корзиной.
Цукерберг скорее всего никогда не пойдёт по принципам Google.

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FOX

Еееееее

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FOX

На подарочки кому то на НГ

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Павел Фролов

Курочка по амбару с зерном клююет

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Paladin 404992

На новогодний корпарат не хватало кому то

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Alex Bin

Чисто стонкс

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ГТО и Теология

Можно сказать, что все деньги пойдут деткам, и народ поддержит, еще и рейтинги кое-где подрастут :)

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Михаил Кузнецов

Год закрывают? 😁

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Наблюдатель

«Русская служба Би-би-си»: В Роскомнадзоре называют наиболее вредными и опасными посты с детской порнографией, призывами к самоубийствам, пропагандой наркотиков, а также экстремистские материалы или посты, оскорбляющие власть.

Однако, как выяснила Би-би-си, в этом году большая часть претензий у Роскомнадзора касалась постов об акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального, вернувшегося с лечения из Германии и отправленного отбывать срок в колонию.

"Вольница в сети закончилась". Суд в России…
Мировой суд в Москве признал компании Google и Meta (бывший Facebook) виновными в повторном отказе…
www.bbc.com
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Никита Алфимов-Черный

И 5 копеек

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keepomen

1,5% от чистой прибыли, неплохо так

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Максим Соколовский
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Блаженный огонь

Я в потешном цирке оштрафовал российское государство на 3 миллиарда рублей. Пусть платят, жду деньги.

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