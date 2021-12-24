Российский суд оштрафовал компанию Meta на 1,9 миллиарда рублей Статьи редакции
Владельца Facebook, WhatsApp и Instagram оштрафовали за повторное неудаление «запрещённой» информации.
Мировой судья Таганского района города Москвы признал Meta виновной в нарушении ч. 5 ст. 13.41 КоАП («Повторное нарушение, связанное с неудалением информации»). Компании назначили штраф в размере 1,9 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС.
В Роскомнадзоре рассказали РБК, что компания систематически не удаляла контент, среди которых следующая информация:
- оскорбляющая чувство верующих, недостоверная общественно значимая информация;
- пропагандирующая индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних;
- пропагандирующая взгляды и идеологию экстремистских организаций;
- инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.
Также в ведомстве отметили, что наличие на платформах упомянутых выше неудалённых материалов, по которым уже вступили в силу решения суда, предусматривает повторные штрафы.
Протокол за неудаление «запрещённого» контента на Meta составили в октябре 2021 года. Размер должен был определить суд, он мог составить от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.
24 декабря российский суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещённой информации.
Ну вот, научилось государство зарабатывать в IT-сфере!
Откуда у бедных оппозиционеров аймаки и квартиры в самом центре Москвы?
работа
А у тебя откуда 3.50р за комментарий?
И нафиг программисты не нужны. Можно обойтись приставом за меньшие деньги
Осталось только дождаться пока сумма штрафов будет больше выручки за рекламу и после этого наслаждаться рутьюбом и яндекс.дзен
В Яндексе отрывают второй ящик шампанского, первый выпили на новости про гугл
Они в очереди на этот самый ящик.
Да яндекс вроде как раз норм все удаляют. Или нет?
У товарища майора есть эксклюзивный доступ к админке яндекса, откуда он может удалять всё, что потребуется. А вот к админке гугла у него такого доступа нет.
Без черных дыр никуда)
Оказалось, что переменоваться недостаточно, чтоб откосить от штрафов великого российского суда
только клиенты
Тем временем запрещённая информация в понимании швабрийской педерации
Прогнутся. Им деваться некуда, следующее поколение технологии будет в реальном мире и должно подчинятся местным законам. Прогнутся под все серьезные режимы.
Не разделяю твоих взглядов, но соглы, что прогнутся. Вроде самоочевидно, что корпа и этика в принципе несовместимы, ибо бабло
Я тоже не согласен со своим взглядом, не в такой реальности я хотел жить. Но технология позволяет записывать все ходы и будет цифровой гулаг где на тебя всем наплевать пока к кормушке не лезешь.
Будут прогибаться, пока рубят с рюсских больше, чем требуются на штрафы.
Про LinkedIn тоже думали что прогнутся, однако они не стали. Причем там речь не многомиллиардном штрафе шла а о том, чтобы просто часть данных в России держать, что для них не такие большие затраты.
Путин на новогодние подарки для друзей собирает.
Думается, что дело не в бюджете, а в желании спровадить подальше строптивые западные корпорации. Можно было бы конечно просто стукнуть кулаком по столу в духе Лукашенко и заявить, чтобы духу их здесь не было.
Но это (по крайней мере пока) не наш метод. Мы лучше всё оформим как в том анекдоте про кошку, которая делала, что нужно, добровольно и с песней. А затем в ответ на вопрос журналиста будем искренне возмущаться, заявлять, что это никакая не цензура, и что в якобы демократических Штатах такие штрафы в порядке вещей.
И главное - это ведь не мы запретили компаниям работать у нас, это они сами добровольно ушли с нашего рынка. Никто их к этому не принуждал. Ну выплатили бы штраф в размере нескольких гуголов рублей, и работали бы себе спокойно дальше.
Российский суд оштрафовал Apple на 18 триллионов рублей
Суд в своём постановлении обозначил причиной "ну прост делиться надо, хули там"
Ебанулись
два завтрака цукерберга
Так каждый месяц будут выписывать
Яндекс будет рад, попрут деньги за рекламу
В одноклассниках и новой аське терабайты ЦП не удаляются месяцами и тоже как-то никто не возбуждается
Это Фейсбук сам ушёл, а не их не пустили?
Великий китай выгнать проклятый капиталистов, лично Мао Пиздун восстал из мёртвых для этих целей. Дали соснуть западу, так сказать.
Лиха беда начало
Всей Барвихой, поправил, не благодари.
Резня какая-то в последнее время
Пошла жара
прожарка
Кто там остался? Эпл?
Хотя нихуя не будет. Тэжэ просто пушистый ресур, по сравнению с d3 Йована.
Кажется кто-то нашел чит код на бесконечные деньги. В любом случае никому лучше от этого не станет
сМЕТА освоена успешно
Дополняйте, штош
Предсказуемо. Не просто так принималась куча законов.
Рашн Клондайк
Ну что же.
Это разновидность "баскетбола" с нарисованной корзиной.
Цукерберг скорее всего никогда не пойдёт по принципам Google.
Еееееее
На подарочки кому то на НГ
Курочка по амбару с зерном клююет
На новогодний корпарат не хватало кому то
Чисто стонкс
Можно сказать, что все деньги пойдут деткам, и народ поддержит, еще и рейтинги кое-где подрастут :)
Год закрывают? 😁
«Русская служба Би-би-си»: В Роскомнадзоре называют наиболее вредными и опасными посты с детской порнографией, призывами к самоубийствам, пропагандой наркотиков, а также экстремистские материалы или посты, оскорбляющие власть.
Однако, как выяснила Би-би-си, в этом году большая часть претензий у Роскомнадзора касалась постов об акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального, вернувшегося с лечения из Германии и отправленного отбывать срок в колонию.
И 5 копеек
1,5% от чистой прибыли, неплохо так