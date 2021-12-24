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Сергей Исенеков

Российский суд оштрафовал Meta на 1,9 миллиарда рублей Статьи редакции

Владельца Facebook, WhatsApp и Instagram оштрафовали за повторное неудаление «запрещённой» информации.

Компания Meta получила оборотный штраф на 1,9 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС.

#новости

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Трансгендолет

Ну вот, научилось государство зарабатывать в IT-сфере!

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Andrew Sychev

И нафиг программисты не нужны. Можно обойтись приставом за меньшие деньги

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ユリー シャネ

Осталось только дождаться пока сумма штрафов будет больше выручки за рекламу и после этого наслаждаться рутьюбом и яндекс.дзен

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13
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Блаженный огонь

Не фантазируй, наслаждаться можно будет только новыми штрафами

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1
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J S

В Яндексе отрывают второй ящик шампанского, первый выпили на новости про гугл

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Kirill Spiridonov

Оказалось, что переменоваться недостаточно, чтоб откосить от штрафов великого российского суда

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7
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Блаженный огонь

Таргетологи и их клиенты все оплатят.

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испанский смех

только клиенты

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Блаженный огонь

Таргетологи потеряют часть работы и будут вынуждены снизить расценки.

Клиенты могут вообще уйти на другие рекламные площадки.

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Блаженный огонь

Всё, Метавселенная уже не так охуевше расширяется.

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5
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Блаженный огонь

С бюджетом всё так плохо?

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2
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Блаженный огонь

Такими темпами мы действительно можем до Чербунета доиграться. Будут писать про полезность кимчи (фильм "В лучах солнца" если что).

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2
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Selfish Ledger

Прогнутся. Им деваться некуда, следующее поколение технологии будет в реальном мире и должно подчинятся местным законам. Прогнутся под все серьезные режимы.

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Владимир Старик

Не разделяю твоих взглядов, но соглы, что прогнутся. Вроде самоочевидно, что корпа и этика в принципе несовместимы, ибо бабло

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Selfish Ledger

Я тоже не согласен со своим взглядом, не в такой реальности я хотел жить. Но технология позволяет записывать все ходы и будет цифровой гулаг где на тебя всем наплевать пока к кормушке не лезешь.

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Ильнур Султанов

Резня какая-то в последнее время

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Блаженный огонь

оборотный
Это от слова "оборотень"?

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Станислав Назаров

Путин на новогодние подарки для друзей собирает.

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Макс Романенко

Кто там остался? Эпл?

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Блаженный огонь

Комитет.

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Люц Шнайдер

Хотя нихуя не будет. Тэжэ просто пушистый ресур, по сравнению с d3 Йована.

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Блаженный огонь

Сколько это в деньгах?

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Мистер Андерсон

два завтрака цукерберга

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Блаженный огонь

Сам уже посчитал 26 млн долларов, хуйня ж

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Азат Салихьянов

Лиха беда начало

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J S

Так каждый месяц будут выписывать

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Блаженный огонь

съебут потом с рынка, как в Китае

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J S

Яндекс будет рад, попрут деньги за рекламу

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Блаженный огонь

яндекс их и сливает, очевидно ж

p/s/ у самого яндекса этих левых ссылок раз в 100 больше, при этом штрафов не получает. Совпадение?

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пепси

Дополняйте, штош

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Люц Шнайдер

Пошла жара

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Marhal_New _Arleana

прожарка

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Marhal_New _Arleana

Кажется кто-то нашел чит код на бесконечные деньги. В любом случае никому лучше от этого не станет

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Папуша
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Айзеблакетбрасорк

Предсказуемо. Не просто так принималась куча законов.

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Aiba Worx

Рашн Клондайк

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Сталин спас Россию

Российский суд оштрафовал Apple на 18 триллионов рублей
Суд в своём постановлении обозначил причиной "ну прост делиться надо, хули там"

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Асрор

Ебанулись

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Василий Дробовский

Ну что же.
Это разновидность "баскетбола" с нарисованной корзиной.
Цукерберг скорее всего никогда не пойдёт по принципам Google.

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FOX

Еееееее

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FOX

На подарочки кому то на НГ

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Ze Katze

сМЕТА освоена успешно

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Блаженный огонь

Карочи, бизнесплан. Штрафуем по полной Гугл, Мету, Эппл, Микрософт, Оракл и всех кто там ещё. И всей страной едем чилить на Карибы.

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Павел Фролов

Курочка по амбару с зерном клююет

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