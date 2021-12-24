Российский суд оштрафовал Meta на 1,9 миллиарда рублей Статьи редакции
Ну вот, научилось государство зарабатывать в IT-сфере!
И нафиг программисты не нужны. Можно обойтись приставом за меньшие деньги
Осталось только дождаться пока сумма штрафов будет больше выручки за рекламу и после этого наслаждаться рутьюбом и яндекс.дзен
В Яндексе отрывают второй ящик шампанского, первый выпили на новости про гугл
Оказалось, что переменоваться недостаточно, чтоб откосить от штрафов великого российского суда
только клиенты
Прогнутся. Им деваться некуда, следующее поколение технологии будет в реальном мире и должно подчинятся местным законам. Прогнутся под все серьезные режимы.
Не разделяю твоих взглядов, но соглы, что прогнутся. Вроде самоочевидно, что корпа и этика в принципе несовместимы, ибо бабло
Я тоже не согласен со своим взглядом, не в такой реальности я хотел жить. Но технология позволяет записывать все ходы и будет цифровой гулаг где на тебя всем наплевать пока к кормушке не лезешь.
Резня какая-то в последнее время
Путин на новогодние подарки для друзей собирает.
Кто там остался? Эпл?
Хотя нихуя не будет. Тэжэ просто пушистый ресур, по сравнению с d3 Йована.
два завтрака цукерберга
Лиха беда начало
Так каждый месяц будут выписывать
Яндекс будет рад, попрут деньги за рекламу
Дополняйте, штош
Пошла жара
прожарка
Кажется кто-то нашел чит код на бесконечные деньги. В любом случае никому лучше от этого не станет
Предсказуемо. Не просто так принималась куча законов.
Рашн Клондайк
Российский суд оштрафовал Apple на 18 триллионов рублей
Суд в своём постановлении обозначил причиной "ну прост делиться надо, хули там"
Ебанулись
Ну что же.
Это разновидность "баскетбола" с нарисованной корзиной.
Цукерберг скорее всего никогда не пойдёт по принципам Google.
Еееееее
На подарочки кому то на НГ
сМЕТА освоена успешно
Курочка по амбару с зерном клююет