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Новости
Sasha Shambilova

Жители Якутска в 50-градусный мороз нарисовали на льду открытку в честь пенсионера, который 10 лет поздравлял так Россию Статьи редакции

В этом году его память собираются почтить как в его родной Амурской области, так и ещё в шести городах страны.

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Фото Sakha Life

Новогодняя открытка появилась на озере Талое. Несмотря на минус 50 градусов и густой туман, к акции присоединились не только жители города, но и дирекции биологических ресурсов и природных парков, а также коллектив Минэкологии Якутии. Об этом сообщает Sakha Day.

На открытке изобразили быка холода — символ суровой якутской зимы. На акции «Чудо на льду» собралось около 50 человек, отмечает Sakha Life.

Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в такой замечательной акции и несмотря на мороз в -50°, подарил ощущение праздника и новогоднего волшебства!

Айсен Николаев
глава Якутии

Всероссийская акция «Чудо на льду» посвящена Валерию Мельникову, который до своей смерти в 2020 году от Covid-19 в течение нескольких лет создавал большие новогодние открытки на льду замёрзших водоёмов. Жителям села Марково в Амурской области он запомнился как «дед Валерий». О его работах писали журналисты, к ним приезжали туристы, а в 2017 году открытку сфотографировали с борта МКС.

Даже один человек может создать новогодний рисунок. Главное, чтобы он был нарисован от души и дарил радость. Ведь именно для этого создавал свои открытки Валерий Мельников.

Александр Козлов
министр природных ресурсов и экологии России

В 2021 году открытки, посвящённые «деду Валерию», собирались рисовать Новосибирске, Омске, Оренбурге, Якутске, Екатеринбурге и в Москве 25 декабря. Как сообщает телеграм-канал «@сибирьмедиа», в Амурской области жители создали уже с десяток картин.

Новости
Ольга Щербинина
В Амурской области пенсионер десять лет рисовал новогодние открытки на льду реки. После его смерти традицию продолжили Статьи редакции

Местные жители называли одинокого пенсионера «дедом Валерием», а он хотел «делать что-то прекрасное».

Фото @loboff5

#новости #регионы

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さよう なら

Ну и холода, а люди молодцы! Грустно даже как-то, но зато по-человечески милая история

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12
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Евгений Киров

У нас в Питере всё равно холоднее из-за влажности

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Блаженный огонь

А какая влажность в питере?

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Евгений Киров

Самая высокая в мире!

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Блаженный огонь

Тогда конечно

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Блаженный огонь

Как там вообще живут люди, при 20 то охреневаешь

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3
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Люц Шнайдер

-20° это обычный морозный день в Сибири. Охреневать начинаешь от -35°. Я помню нам в школу нужно было ходить в -35°, а ебучие пиздюки могли дома сидеть.

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4
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Руденко Сергей

Тоже самое было, только в -45 лол))

Якутия, город Алдан

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2
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Damir ReDevil

А я слышал что дело во влажности. Типа там другая влажность и такой мороз легче переносится. Не знаю правда или нет

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Люц Шнайдер

Влажность конечно решает, а ещё ветер. Я как-то зимой в первый год своего переезда приехал из Калининграда в Балтийск посмотреть на лебедей. Балтийск находится на заливе. В этот день было ветрено и где-то всего -8°, но руки у меня замерзали так быстро, что через минуту я уже не мог держать ими фотоаппарат. Вообще я себя ощущал так, словно меня в 40-градусный мороз выставили на улицу в домашнем трико и майке-алкоголичке.

В Сибири я легко гулял в -40°. Естественно, что нужно было одеться соответственно. Единственный минус, можно было легко обморозить кончик носа. Это кстати довольно-таки часто бывает с любителями гулять в такую погоду.

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2
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Damir ReDevil

Во! Значит не миф

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2
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Al

Вот про ветер в точку. Как же я блядь ненавижу ебаный ветер, который как при ураганный. Мало того, что все тепло что ты накопил в одежде быстро улетучивается, так еще и блядь хуй с пакетом походишь или с отрытым карманом с телефоном. А снег с бешенной скоростью в лицо..оооааам.

А вот мороз не ниже -30, солнце и все такое - заебись. Все по Пушкину. Ну и легкий снегопад.

И насчет одежды ахуеваю от некоторых людей, которые в тонюсиньках ветровках (в которых можно только весной ходить при -2) ходят и подпрыгивают от холода. Зато обувь за 20к, лол. Я уже молчу про капюшоны или шарфы, которые обязательны априори.

Сейчас перешел на аляску, по сравнению с ней старая зимняя карта раза в 3 меньше. И она пиздец ахуенна).

Еще бы меньше гололёдов было...

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1
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Блаженный огонь

С чего ты взял что там кто-то живет? Ты на фото хоть одного человека видишь?

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3
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Блаженный огонь

Оператор?

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1
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Блаженный огонь

@Вахтёр Оскорбление якутов и деда мороза блокировка аккаунта и лишение новогоднего подарка

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Bad Mother Fucker

тебя спросить забыли

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Evil Pechenka

Страшна.

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Иван Иванов

Это Чысхаан. Повелитель холода в Якутии и местный Дед Мороз.

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9
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Evil Pechenka

Интересно, а у нас Дед Мороз привязан к Рождеству — Дядо Коледа.

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Блаженный огонь

Еще его зовут Дядо Мраз (в советское время повелось, сейчас уже поменьше). На русском кринжово звучит, конечно.

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умный человек

Бельшникель!

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0
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AttentiveMilk

Пиздуй с тж, заебал

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1
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Ev Vane

Молодцы ребята, хорошую традицию поддержали!

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2
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Айзеблакетбрасорк

Прочел. Прохладно чет. Спасибо.

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Vladimir Vorobyev

можешь же в доброту, Шамбилова

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сироп от щекотки

А мог бы прост поссать на лед и сторис запилить

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–3
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