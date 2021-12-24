В этом году его память собираются почтить как в его родной Амурской области, так и ещё в шести городах страны.

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Фото Sakha Life

Новогодняя открытка появилась на озере Талое. Несмотря на минус 50 градусов и густой туман, к акции присоединились не только жители города, но и дирекции биологических ресурсов и природных парков, а также коллектив Минэкологии Якутии. Об этом сообщает Sakha Day.

На открытке изобразили быка холода — символ суровой якутской зимы. На акции «Чудо на льду» собралось около 50 человек, отмечает Sakha Life.

Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в такой замечательной акции и несмотря на мороз в -50°, подарил ощущение праздника и новогоднего волшебства! Айсен Николаев глава Якутии

Всероссийская акция «Чудо на льду» посвящена Валерию Мельникову, который до своей смерти в 2020 году от Covid-19 в течение нескольких лет создавал большие новогодние открытки на льду замёрзших водоёмов. Жителям села Марково в Амурской области он запомнился как «дед Валерий». О его работах писали журналисты, к ним приезжали туристы, а в 2017 году открытку сфотографировали с борта МКС.

Даже один человек может создать новогодний рисунок. Главное, чтобы он был нарисован от души и дарил радость. Ведь именно для этого создавал свои открытки Валерий Мельников. Александр Козлов министр природных ресурсов и экологии России

В 2021 году открытки, посвящённые «деду Валерию», собирались рисовать Новосибирске, Омске, Оренбурге, Якутске, Екатеринбурге и в Москве 25 декабря. Как сообщает телеграм-канал «@сибирьмедиа», в Амурской области жители создали уже с десяток картин.

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