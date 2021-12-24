Жители Якутска в 50-градусный мороз нарисовали на льду открытку в честь пенсионера, который 10 лет поздравлял так Россию Статьи редакции
В этом году его память собираются почтить как в его родной Амурской области, так и ещё в шести городах страны.
Новогодняя открытка появилась на озере Талое. Несмотря на минус 50 градусов и густой туман, к акции присоединились не только жители города, но и дирекции биологических ресурсов и природных парков, а также коллектив Минэкологии Якутии. Об этом сообщает Sakha Day.
На открытке изобразили быка холода — символ суровой якутской зимы. На акции «Чудо на льду» собралось около 50 человек, отмечает Sakha Life.
Всероссийская акция «Чудо на льду» посвящена Валерию Мельникову, который до своей смерти в 2020 году от Covid-19 в течение нескольких лет создавал большие новогодние открытки на льду замёрзших водоёмов. Жителям села Марково в Амурской области он запомнился как «дед Валерий». О его работах писали журналисты, к ним приезжали туристы, а в 2017 году открытку сфотографировали с борта МКС.
В 2021 году открытки, посвящённые «деду Валерию», собирались рисовать Новосибирске, Омске, Оренбурге, Якутске, Екатеринбурге и в Москве 25 декабря. Как сообщает телеграм-канал «@сибирьмедиа», в Амурской области жители создали уже с десяток картин.
Ну и холода, а люди молодцы! Грустно даже как-то, но зато по-человечески милая история
У нас в Питере всё равно холоднее из-за влажности
Самая высокая в мире!
-20° это обычный морозный день в Сибири. Охреневать начинаешь от -35°. Я помню нам в школу нужно было ходить в -35°, а ебучие пиздюки могли дома сидеть.
Тоже самое было, только в -45 лол))
Якутия, город Алдан
А я слышал что дело во влажности. Типа там другая влажность и такой мороз легче переносится. Не знаю правда или нет
Влажность конечно решает, а ещё ветер. Я как-то зимой в первый год своего переезда приехал из Калининграда в Балтийск посмотреть на лебедей. Балтийск находится на заливе. В этот день было ветрено и где-то всего -8°, но руки у меня замерзали так быстро, что через минуту я уже не мог держать ими фотоаппарат. Вообще я себя ощущал так, словно меня в 40-градусный мороз выставили на улицу в домашнем трико и майке-алкоголичке.
В Сибири я легко гулял в -40°. Естественно, что нужно было одеться соответственно. Единственный минус, можно было легко обморозить кончик носа. Это кстати довольно-таки часто бывает с любителями гулять в такую погоду.
Во! Значит не миф
Вот про ветер в точку. Как же я блядь ненавижу ебаный ветер, который как при ураганный. Мало того, что все тепло что ты накопил в одежде быстро улетучивается, так еще и блядь хуй с пакетом походишь или с отрытым карманом с телефоном. А снег с бешенной скоростью в лицо..оооааам.
А вот мороз не ниже -30, солнце и все такое - заебись. Все по Пушкину. Ну и легкий снегопад.
И насчет одежды ахуеваю от некоторых людей, которые в тонюсиньках ветровках (в которых можно только весной ходить при -2) ходят и подпрыгивают от холода. Зато обувь за 20к, лол. Я уже молчу про капюшоны или шарфы, которые обязательны априори.
Сейчас перешел на аляску, по сравнению с ней старая зимняя карта раза в 3 меньше. И она пиздец ахуенна).
Еще бы меньше гололёдов было...
@Вахтёр Оскорбление якутов и деда мороза блокировка аккаунта и лишение новогоднего подарка
тебя спросить забыли
Страшна.
Это Чысхаан. Повелитель холода в Якутии и местный Дед Мороз.
Интересно, а у нас Дед Мороз привязан к Рождеству — Дядо Коледа.
Бельшникель!
Пиздуй с тж, заебал
Молодцы ребята, хорошую традицию поддержали!
Прочел. Прохладно чет. Спасибо.
можешь же в доброту, Шамбилова
А мог бы прост поссать на лед и сторис запилить