Ректора Смоленского университета спорта, которого арестовали по делу о растрате, обвинили в майнинге криптовалюты в вузе Статьи редакции
Ущерб от потребления электроэнергии оценили в 4,2 миллиона рублей.
На ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца завели ещё одно дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он создал майнинговую ферму в вузе. Об этом сообщает СК.
Грец предоставил право разместить «контейнер с установленным в нём комплексом вычислительного оборудования» для добычи криптовалюты в университете «неустановленным лицам». Как сообщает следствие, ферма работала с сентября 2019 года до 16 декабря 2021 года. Из-за этого вуз потребил электроэнергии на 4,2 миллиона рублей.
Также на сайте ведомства сообщается, что следственный комитет продолжает устанавливать «иные эпизоды преступной деятельности» Греца. Максимальное наказание по статье о злоупотреблении полномочиями — 4 года колонии.
Греца задержали 15 декабря по обвинению о растрате 1,5 миллиона рублей из средств университета. В СК сообщили, что часть денег пошла на ремонт загородного дома ректора. 600 тысяч потратили на сантехнику, ещё 150 — на водопровод. Спустя два дня Греца арестовали.
Во время обысков в его доме нашли «копию шапки Мономаха, биде и унитазы, отделанные под золото, холодное оружие, валюту, чучела животных и предметы роскоши».
БОГАТО И ВКУС ИМЕЕТСЯ
Это прекрасно!
бля эти всратые шевроны times new roman БУЭЭ
Как скажешь, забирай
Фак ю....
Как понять золотой батон? Типа в хлебнице для красоты лежал?
Это реально или прикол?
это реалити!!!
Клинический феерический 🤦♂️🤦♂️
Итить он вообще отбитый напрочь. Жаль цука сбежать успел
золотой батон стал символом коррупции, а из бывшей резиденции януковоща сделали музей, кстати, там очень крутое место и шикарная зона для прогулок всей семьей)
По докам тоже проходит как подарок?
Схема интересна, поэтому задал вопрос
Почему у них у всех такие ремонты дебильные?
да уж, эти украинцы, согласен
Оно понятно, но перед кем? Своими родственниками?
Может когда у тебя столько много денег ты уже по приколу делаешь всякую хуйню, потом снова сносишь. потом снова делаешь...
высказываю своё фи , потому что это очередная цыганщина в стиле домика на куриных ножках.
вкус и стиль - это когда дом в первую очередь функциональный , с грамотной проводкой , отоплением , умным домом, и при этом выдержанный интерьер .
это не обязательно должно стоить несколько миллионов, можно и икеевской мебелью создать уют
Прости, это личное
Имею тонкий вкус в очко, профессиОНАЛ в писькустве и хардкоре, высказываю своё "заебись" по поводу данного дизайна
Из-за этого вуз потребил электроэнергии на 4,2 миллиона рублей
Теперь майнер обязан оплатить всё электричество которое потреблял вуз в установленный промежуток времени?
И купить всем студентам видеокарты.
следственный комитет устанавливать
спасибо, поправлю!
Да срал я на ваше золото, думал чувак когда срал и смотрел ютубчик в процессе. А вообще странно, те кто выделяет вузу бюджетное бабло что не видели ахер затраты на электроэнергию и не зашли в гости с вопросом. Почему
потому что раньше со всего откатывал, а тут падла тихий бизнес себе построил
Откат это другое. Одна накладная условно по рознице, а закуп по опту- разница на золотой унитаз. А здесь судя по всему ему дали бабло на ремонт учаги допустим, а он эти бабки слил в золотой унитаз, но по накладным сошелся
Да черт его знает как он все проводил, схем немеряно, зато теперь присядет и будет мучаться кто же там сейчас сидит своей жирной жопой на его золотой прелести.
Надеюсь колец из дерьмозлата не сделают. Девочкам из фужеров еще их ловить
Ректор университета спорта, а бегать не умеет
ему с ростом крипты настолько похуй на эти 4,2 млн
звучит как рассрочка на майнинг епт
А вы, холопы, продолжайте орать о том, что крипта - это фантики, или чё там сейчас в тренде
Неделя закрывать ректоров
Люди натурально сошли с ума
Оо, так это же тот додик, который доказывал всем, что Лёха Навальный вор и мошенник🤣🤣🤣