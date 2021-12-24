Ущерб от потребления электроэнергии оценили в 4,2 миллиона рублей.

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Фото Смоленского государственного университета спорта

На ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца завели ещё одно дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он создал майнинговую ферму в вузе. Об этом сообщает СК.

Грец предоставил право разместить «контейнер с установленным в нём комплексом вычислительного оборудования» для добычи криптовалюты в университете «неустановленным лицам». Как сообщает следствие, ферма работала с сентября 2019 года до 16 декабря 2021 года. Из-за этого вуз потребил электроэнергии на 4,2 миллиона рублей.

Также на сайте ведомства сообщается, что следственный комитет продолжает устанавливать «иные эпизоды преступной деятельности» Греца. Максимальное наказание по статье о злоупотреблении полномочиями — 4 года колонии.

Греца задержали 15 декабря по обвинению о растрате 1,5 миллиона рублей из средств университета. В СК сообщили, что часть денег пошла на ремонт загородного дома ректора. 600 тысяч потратили на сантехнику, ещё 150 — на водопровод. Спустя два дня Греца арестовали.

Во время обысков в его доме нашли «копию шапки Мономаха, биде и унитазы, отделанные под золото, холодное оружие, валюту, чучела животных и предметы роскоши».