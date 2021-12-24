{"id":912,"title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043a\u0430\u043d\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043b\u044e\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043a\u0432\u0430\u0434\u0440\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b\u043e\u0432 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u044e\u0442 \u0437\u0430\u043f\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=912&url=https:\/\/vc.ru\/pochta\/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu&placeBit=1&hash=cd4c11b0c5494bf89049a9ca742e24d7dc78c6cc04a793c3204946531d5630c3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Ректора Смоленского университета спорта, которого арестовали по делу о растрате, обвинили в майнинге криптовалюты в вузе Статьи редакции

Ущерб от потребления электроэнергии оценили в 4,2 миллиона рублей.

59
1546 просмотров
Фото Смоленского государственного университета спорта

На ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца завели ещё одно дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он создал майнинговую ферму в вузе. Об этом сообщает СК.

Грец предоставил право разместить «контейнер с установленным в нём комплексом вычислительного оборудования» для добычи криптовалюты в университете «неустановленным лицам». Как сообщает следствие, ферма работала с сентября 2019 года до 16 декабря 2021 года. Из-за этого вуз потребил электроэнергии на 4,2 миллиона рублей.

Также на сайте ведомства сообщается, что следственный комитет продолжает устанавливать «иные эпизоды преступной деятельности» Греца. Максимальное наказание по статье о злоупотреблении полномочиями — 4 года колонии.

Греца задержали 15 декабря по обвинению о растрате 1,5 миллиона рублей из средств университета. В СК сообщили, что часть денег пошла на ремонт загородного дома ректора. 600 тысяч потратили на сантехнику, ещё 150 — на водопровод. Спустя два дня Греца арестовали.

Во время обысков в его доме нашли «копию шапки Мономаха, биде и унитазы, отделанные под золото, холодное оружие, валюту, чучела животных и предметы роскоши».

#новости #майнинг #криптовалюты

59
16
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
59 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Трансгендолет

БОГАТО И ВКУС ИМЕЕТСЯ

Ответить
14
Развернуть ветку
Трансгендолет

Это прекрасно!

Ответить
3
Развернуть ветку
Максоний

бля эти всратые шевроны times new roman БУЭЭ

Ответить
10
Развернуть ветку
Блаженный огонь

Говну - говённые шрифты.

Ответить
3
Развернуть ветку
Jay Green

Как скажешь, забирай

Ответить
0
Развернуть ветку
Блаженный огонь

Ф как будто из другого шрифта

Ответить
0
Развернуть ветку
Ze Katze

Фак ю....

Ответить
0
Развернуть ветку
Блаженный огонь

Эти рядовые сотрудники ФСБ мечтают о таких же хоромах, наверное

Ответить
1
Развернуть ветку
Блаженный огонь

И ВКУС ИМЕЕТСЯ
и биде

Ответить
1
Развернуть ветку
Блаженный огонь

По этим фотографиям не очень понятно, но по-моему высота потолков как в хрущевке.

Ответить
0
Развернуть ветку
Блаженный огонь

С этими золотыми унитазами у коррупционеров прям фетиш какой-то

Ответить
9
Развернуть ветку
Блаженный огонь

первое место Януковича с золотыми батонами пока никто не оспаривает

Ответить
7
Развернуть ветку
Блаженный огонь

царь мидас 21 века

Ответить
7
Развернуть ветку
Damir ReDevil

Как понять золотой батон? Типа в хлебнице для красоты лежал?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Блаженный огонь
Ответить
0
Развернуть ветку
Damir ReDevil

Это реально или прикол?

Ответить
0
Развернуть ветку
Блаженный огонь

это реалити!!!

Золотые унитазы, «золотой батон» и революция
Помните, как в резиденции Януковича «Межигорье» искали золотой унитаз? Золотого унитаза не нашли…
yablor.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Damir ReDevil

Клинический феерический 🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить
1
Развернуть ветку
Блаженный огонь

во второй ссылке больше, и Фельдман лучше поснимал

Ответить
0
Развернуть ветку
Блаженный огонь

https://varlamov.ru/1007568.html

Межигорье, музей коррупции
Автор фото — Евгений Фельдман.
varlamov.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Damir ReDevil

Итить он вообще отбитый напрочь. Жаль цука сбежать успел

Ответить
1
Развернуть ветку
Ярослав -

золотой батон стал символом коррупции, а из бывшей резиденции януковоща сделали музей, кстати, там очень крутое место и шикарная зона для прогулок всей семьей)

Ответить
0
Развернуть ветку
Блаженный огонь

Пишут подарок от владельца хлебзавода за помочь в разборках с рэкетирами

Ответить
0
Развернуть ветку
Damir ReDevil

По докам тоже проходит как подарок?

Ответить
0
Развернуть ветку
Блаженный огонь

по докам не проходит

Ответить
0
Развернуть ветку
Блаженный огонь

Какое имеет значение, если это само по себе стебно

Ответить
0
Развернуть ветку
Damir ReDevil

Схема интересна, поэтому задал вопрос

Ответить
0
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Почему у них у всех такие ремонты дебильные?

Ответить
6
Развернуть ветку
Блаженный огонь

Потому что они покупают самое дорогое, чтобы потом выебыыатсья, для них это главный критерий

Ответить
4
Развернуть ветку
Максоний

да уж, эти украинцы, согласен

Ответить
1
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Оно понятно, но перед кем? Своими родственниками?

Ответить
0
Развернуть ветку
Al

Может когда у тебя столько много денег ты уже по приколу делаешь всякую хуйню, потом снова сносишь. потом снова делаешь...

Ответить
0
Развернуть ветку
Блаженный огонь

Тред людей с тонким вкусом, профессионалов в исскустве и декоре, выказывающих своё "фи", объявляю открытым!

Ответить
4
Развернуть ветку
Блаженный огонь

высказываю своё фи , потому что это очередная цыганщина в стиле домика на куриных ножках.
вкус и стиль - это когда дом в первую очередь функциональный , с грамотной проводкой , отоплением , умным домом, и при этом выдержанный интерьер .
это не обязательно должно стоить несколько миллионов, можно и икеевской мебелью создать уют

Ответить
2
Развернуть ветку
Максоний

Прости, это личное

Ответить
1
Развернуть ветку
Блаженный огонь

ты просишь меня о прощении, но делаешь это без уважения

Ответить
1
Развернуть ветку
Блаженный огонь

Ну то есть если кому-то нравится то что нравится тебе - значит у него есть вкус (у тебя то вкус есть уж точно). А если ему нравится что-то другое - это очередная цыганщина

Ответить
0
Развернуть ветку
Блаженный огонь

ты тут последнее время роль какого то филасафа рассуждальщика защищающего всё подряд отыгрываешь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Блаженный огонь

Во-первых, не в последнее время, а всегда.
Во-вторых, не играю роль, а я такой и есть.
В-третьих, защищаю не всё подряд, а только когда вижу необъективные плохо аргументированные нападки.

Ответить
0
Развернуть ветку
Максоний

Имею тонкий вкус в очко, профессиОНАЛ в писькустве и хардкоре, высказываю своё "заебись" по поводу данного дизайна

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Жуков

Из-за этого вуз потребил электроэнергии на 4,2 миллиона рублей
 Теперь майнер обязан оплатить всё электричество которое потреблял вуз в установленный промежуток времени?

Ответить
0
Развернуть ветку
Al

И купить всем студентам видеокарты.

Ответить
4
Развернуть ветку
Блаженный огонь

Шото я не вижу особой "отделки под золото" у биде и унитазов. Обычные белые унитаз и биде, с полосочкой металла.

Ответить
1
Развернуть ветку
Блаженный огонь

Максимальное наказание по статье о злоупотреблении полномочиями — 4 года колонии.
 Пацану, который поссал где не надо, тоже четыре года. И это ему ещё скостили.

Ответить
1
Развернуть ветку
Богдан Криницкий

следственный комитет устанавливать

@Sasha Shambilova

Ответить
0
Развернуть ветку
Sasha Shambilova

спасибо, поправлю!

Ответить
1
Развернуть ветку
Damir ReDevil

Да срал я на ваше золото, думал чувак когда срал и смотрел ютубчик в процессе. А вообще странно, те кто выделяет вузу бюджетное бабло что не видели ахер затраты на электроэнергию и не зашли в гости с вопросом. Почему

Ответить
0
Развернуть ветку
Борец с умом

потому что раньше со всего откатывал, а тут падла тихий бизнес себе построил

Ответить
1
Развернуть ветку
Damir ReDevil

Откат это другое. Одна накладная условно по рознице, а закуп по опту- разница на золотой унитаз. А здесь судя по всему ему дали бабло на ремонт учаги допустим, а он эти бабки слил в золотой унитаз, но по накладным сошелся

Ответить
0
Развернуть ветку
Борец с умом

Да черт его знает как он все проводил, схем немеряно, зато теперь присядет и будет мучаться кто же там сейчас сидит своей жирной жопой на его золотой прелести.

Ответить
0
Развернуть ветку
Damir ReDevil

Надеюсь колец из дерьмозлата не сделают. Девочкам из фужеров еще их ловить

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Ректор университета спорта, а бегать не умеет

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Ионов

ему с ростом крипты настолько похуй на эти 4,2 млн

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Ионов

звучит как рассрочка на майнинг епт

Ответить
0
Развернуть ветку
Блаженный огонь

копию шапки Мономаха
А вот это он зря. Владимир Мономах может быть только один

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

А вы, холопы, продолжайте орать о том, что крипта - это фантики, или чё там сейчас в тренде

Ответить
0
Развернуть ветку
Федя Прозоров

Неделя закрывать ректоров

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Bernhardt

Люди натурально сошли с ума

Ответить
0
Развернуть ветку
Витя Яковлюк

Оо, так это же тот додик, который доказывал всем, что Лёха Навальный вор и мошенник🤣🤣🤣

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 59 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null