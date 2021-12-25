13 декабря нам на электронную почту прислали письмо (без адресата) с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру в 10 утра следующего дня.



14 декабря наш адвокат явилась в прокуратуру, однако ей не объяснили суть претензий.



15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом нам.



20 декабря суд вынес решение о блокировке ovdinfo.org.

