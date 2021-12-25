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Новости
Даша Лейзаренко

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-инфо» за «пропаганду терроризма». И потребовал от соцсетей удалить их аккаунты Статьи редакции

Суд прошёл без представителей организации.

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Сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо» заблокирован в России. Решение о блокировке сайта принял Луховицкий суд Московской области. Об этом организация сообщила в своём телеграм-канале.

13 декабря нам на электронную почту прислали письмо (без адресата) с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру в 10 утра следующего дня.

14 декабря наш адвокат явилась в прокуратуру, однако ей не объяснили суть претензий.

15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом нам.

20 декабря суд вынес решение о блокировке ovdinfo.org.

«ОВД-инфо»

29 сентября минюст признал «ОВД-Инфо» иноагентом. В правозащитной организации назвали случившееся «актом политического воздействия».

Обновлено в 13:24: Роскомнадзор заявил, что суд признал деятельность правозащитного проекта «ОВД-Инфо» направленной на пропаганду терроризма и экстремизма, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Регулятор также потребовал от соцсетей удалить аккаунты проекта.

По заявлению ведомства, суд «внес в реестр запрещенной информации адрес медиапроекта НКО "ОВД-Инфо"». Запрещенной была объявлена информация на сайте и в аккаунтах проекта, «направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций». Из сообщения Роскомнадзора неясно, был ли объявлен «ОВД-Инфо» террористической организацией.

#новости #медиа

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Ударный цветок

Начинай утро с хуёвых новостей.

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Даша Лейзаренко

прости, брат

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11
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Ударный цветок

Хуёвого мало. Все, кто в теме, блокировку умеют обходить.

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Ударный цветок

В теме чего? Куча людей ничего про обход не знает, а их помощь может понадобиться каждому. Никогда не знаешь за что решат завтра сажать.

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33
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Ударный цветок

Пора бы уже людям узнать про обход блокировок

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Рыжий

Кому это надо - тот и так знает. Кто не знает - а нафига ему это?

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Ударный цветок

Кому это надо - тот и так знает.
Нет

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Рыжий

Ну а как это работает? Уже даже на всяких попсовых сайтах типа VC пишут о том, как настроить VPN всего лишь копипастом одной команды в консоль сервера. Тебе даже не надо ничего понимать, по инструкции покупаешь сервер, по инсструкции ctr-c + ctr-v и все - у тебя есть VPN

Если человек до сих пор не знает об этом - то оно ему и не надо

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Ударный цветок

Зачем ты мне это объясняешь? Не все люди, которым нужна помощь ОВД инфо, знают про анонимайзеры и ВПН

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2
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Рыжий

Ладно

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0
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Рыжий

Для этого и должны быть сотрудники в "поле", так сказать. Которые смогут провести краткий ликбез о том, что такое VPN, как он позволит обойти блокировку, как скачать из Google Play клиент для OpenVPN и всем таком

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0
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Ivan Pirogov

Если впны начнут через dpi блокировать, то что делать?

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0
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Рыжий

Приспосабливаться, что еще ответить

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0
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Ударный цветок

Блядь, россияне действительно какие-то говноеды. Им блокируют всё больше сайтов, а они такие: "да пох ваще, блокируйте, у меня VPN есть".

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19
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Ударный цветок

А если вам подъездную дверь будут заваривать, будете говорить, мол, "похуй, я купил складную лестницу"?

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15
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Ударный цветок

Примерно так оправдываются украинцы, которым блочат ВК и Яндекс. Чем мы хуже?

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–2
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Ударный цветок

Путин говорит, что и в США есть пытки, чем мы хуже?

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5
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Рыжий

Не, там эти блокировки поддерживаются украинцами, типа мы же враги им и все такое

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0
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Рыжий

У тебя предложения по существу есть?

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1
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Alex

Да не так всё плохо. Просто этот один говноед

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0
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Ударный цветок

Блокировки рушат людям поток трафика и как следствие денег, в этом суть, а не в том как ты и кто то ещё умеете по теме

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8
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Ударный цветок

Это до закона о запрете обходить блокировки

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6
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Рыжий

Ну кстати да, уже даже просто смотреть видео нельзя в VK без вызова в полицию. Закон о запрете обхода блокировок точно уж не за горами

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0
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Ударный цветок

до закона о запрете обходить блокировки
Который ещё пару лет назад приняли?

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0
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Ударный цветок

Нет, который приняли, он не про пользователей.

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0
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artemykairyak

Суть не в блокировке, а в том, что скоро им нельзя будет донатить, а то внезапно станешь террористом

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0
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Ударный цветок

Охуительные истории.

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–1
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Ударный цветок

Причина блокировки неизвестна.
Неизвестна ахинея, написанная в решении, а причина известна: ОВД-Инфо помогает гражданам России защититься от карателей.

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81
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Ударный цветок

Блять, это новости, а не личный блог, когда вы уже поймёте

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–3
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Ударный цветок

Не выспался сегодня??

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2
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Ударный цветок

Я не член редакции, а комментатор

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0
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Аристотель Аваносов

Тор, овд-инфо заблокированы. Мемориал скоро ликвидируют. В следующем году запретят крипту. Гугл оштрафовали на несколько годовых прибылей. Разрешили полиции проникать в помещения без хозяев, вскрывать машины и досматривать всех в оцеплении. Родственников чеченских блогеров похищают. В пенитенциарных учреждениях конвейеры по изнасилованиям ради шантажа и массовых оговоров. С наступающим новым годом!

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16
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Рыжий

В следующем году запретят крипту
 Не запретят, а обложат налогами, т.е фактически легализуют

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0
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Аристотель Аваносов

Когда у нас что-то легализовали последний раз?

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1
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Рыжий

Самозанятость?

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0
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Рыжий

Запрет крипты это слишком хорошая новость, чтобы быть правдой

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–1
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Ударный цветок

Роскомнадзор
Роскомпозор

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12
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Сталин спас Россию

ПАЗОР ПАЗОР

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–8
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Ударный цветок

И это нас, кто был на всех митингах, пытается подъебать какой-то казахский кукаретик, ссущийся сказать "ебласы" в интернете даже под VPN-кой.

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8
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Сталин спас Россию

ПАЗОР ПАЗОР

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5
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Ударный цветок

Ну всё, побунтовали, теперь и домой, РАСХОДИМСЯ, МЫ ПОКАЗАЛИ ИМ КТО ЗДЕСЬ ГЛАВНЫЙ!

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3
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Рыжий

Ну всё, побунтовали, теперь и домой
 Не, сначала в бар надо зайти, посидеть-обсудить за пивом

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0
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Ударный цветок

Ну ты-то у нас не вставая с дивана мусоров одной левой раскидываешь.

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0
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Рыжий

Он-то с дивана не встает, а оппозиция за почти 20 лет могла бы и раскидать, не?

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1
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Рыжий

Но подъеб-то по теме, даже мне обидно, хотя я пару лет назад перестал видеть разницу между несистемной оппозицией и системной. Системная иногда даже больше пользы делает, даже Хованский помогал людям с реальными проблемами

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4
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Ударный цветок

Хованский? Ты щас на серьёзных щах это? Каким простым людям он помогал?

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2
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Рыжий

Он был помощником депутата от ЛДПР. Записывал пару видосов про свою работу
https://www.youtube.com/watch?v=-9nGUio-C1Q
https://www.youtube.com/watch?v=_OnSe3kF5g8

Наверняка за кадром еще что-то было
Там и про Лев против и про рандомных граждан, кому-то с дорогой, кому-то со светофором, который поставили прям позле дома, ну и т.д

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0
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Ударный цветок

Не, ни хуя. Он разве что Гасанова привлечь помог, поскольку имел к тому личные счеты. Остальное - пиздёж и популизм (например те идиотские запросы по треш-стримам, которые ни к чему не привели).

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2
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Рыжий

Понятно, ты только названия видео прочитал. О чем тут говорить вообще

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0
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Paladin 404992

К хове и мэду много людей обращались, там Власов реально помогал, много каким мамочкам чьи дети загремели по 228 материальную помощь оказывали, там много помощи было и депутатские запросы были по поводу строительства какого то нелегального объекта который потом прикрыли

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0
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Ударный цветок

"Нас" - это кого?

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1
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Ударный цветок

Кто был на всех митингах.

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0
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Ударный цветок

Огласите весь список, пожалуйста

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0
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Рыжий

Тов майор, ну это слишком жирно

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2
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Ударный цветок

С какой целью?

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0
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Ударный цветок

Пруфов, что ты не пиздобол

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0
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Ударный цветок

Насчёт чего?

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0
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Ударный цветок

не кричи

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7
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Paladin 404992

Доходы учителей иностранных языков резко подскачили

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4
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Рыжий

Доходы учителей иностранных языков резко подскачили
 Жаль учителя русского языка спросом не пользуются

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13
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Paladin 404992

Блин, ещё бы выделил мою ошибку, а то пришлось гуглить из за тебя, но все равно лень исправлять

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4
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ildar shagidullin

Классическая Рашка

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6
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Ударный цветок

У нас ровно такой же объём признан иноагентами, как у них. А разница в том, что у них за это уголовная ответственность – 5 лет. Мы просто хотим, чтобы эти организации чётко заявили об источниках своего финансирования. Наш закон куда более либеральный. Вы предлагаете ввести уголовную ответственность, как в США?

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1
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Ударный цветок

Да, давайте, и еще, пожалуйста, выдайте по 3200 долларов коронавирусной поддержки на человека, как в США

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11
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Дмитрий Семёнов

"Про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу."

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2
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Роман Александров
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5
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Victor Aristov

В конце надо было его запретить и белый фон оставить

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0
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Ткаченко Тарас

Ниче, ждем выборов (всего 4,5 года подождать), Умное Голосование Навального поможет нам изгнать Едро из думы, и поменять глупые законы!
За Навального! За Волкова! За Милова!

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–26
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Ударный цветок

Иди за Сечина проголосуй

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9
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Андрей Фокин

ЗА КАЗ МОДАН!

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1
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Marhal_New _Arleana

Сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо»
 Ну в принципе все понятно

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3
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Coronadoden en een stroopwafel

АХАХАХАХА

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2
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Coronadoden en een stroopwafel

Хахахахах

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1
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Coronadoden en een stroopwafel

Бляядь

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2
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Coronadoden en een stroopwafel

Не помогает

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4
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Marhal_New _Arleana

Это не сон, брат

Ответить
3
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Coronadoden en een stroopwafel

И не фильм Брат

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1
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Ударный цветок

Не бомбит

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2
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Ударный цветок

Это реально пиздец, надо отчаливать из страны исхода

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2
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Коровка говорит мууу

Причина блокировки неизвестна.
 Не с той ноги встал

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1
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Андрей Рядькин

Признают экстремистами. Донаты лучше остановить

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1
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Закомплексованная Душа

Странно что только сейчас заблокировали

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1
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Ударный цветок

Причина больше не нужна

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Bad Mother Fucker

вот пидоры

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R Beloklyuchevsky

Предлагаю закидать ОВД-Инфо деньгами

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Neketa Fo

Из этой новости узнал что у овд-инфо был сайт. Кто вообще следил за их деятельностью через сайт кроме Роскомнадзора?

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–8
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Ударный цветок

Я донаты через сайт бросал только

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Neketa Fo

Теперь будешь через посты на тж донатить, а тут уже решим каким собакам их отправлять

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Evil Pechenka

У меня нормально открывается. 🤷‍♀️

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Закомплексованная Душа
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Ударный цветок

Он в Болгарии

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Ударный цветок

Давай, блокируй, мы же миллионеры!

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Рыжий

Начинаю радоваться что всего лишь заблокировали, а не убили или посадили

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Полуслепой Пью

Путин забанит всех кто о нем плохо говорит

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Eugene Safonov

Пи.....сы Роскомнадзор и иже с ними.

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