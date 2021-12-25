Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-инфо» за «пропаганду терроризма». И потребовал от соцсетей удалить их аккаунты Статьи редакции
Суд прошёл без представителей организации.
Сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо» заблокирован в России. Решение о блокировке сайта принял Луховицкий суд Московской области. Об этом организация сообщила в своём телеграм-канале.
29 сентября минюст признал «ОВД-Инфо» иноагентом. В правозащитной организации назвали случившееся «актом политического воздействия».
Обновлено в 13:24: Роскомнадзор заявил, что суд признал деятельность правозащитного проекта «ОВД-Инфо» направленной на пропаганду терроризма и экстремизма, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Регулятор также потребовал от соцсетей удалить аккаунты проекта.
По заявлению ведомства, суд «внес в реестр запрещенной информации адрес медиапроекта НКО "ОВД-Инфо"». Запрещенной была объявлена информация на сайте и в аккаунтах проекта, «направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций». Из сообщения Роскомнадзора неясно, был ли объявлен «ОВД-Инфо» террористической организацией.
прости, брат
Кому это надо - тот и так знает. Кто не знает - а нафига ему это?
Ну а как это работает? Уже даже на всяких попсовых сайтах типа VC пишут о том, как настроить VPN всего лишь копипастом одной команды в консоль сервера. Тебе даже не надо ничего понимать, по инструкции покупаешь сервер, по инсструкции ctr-c + ctr-v и все - у тебя есть VPN
Если человек до сих пор не знает об этом - то оно ему и не надо
Ладно
Для этого и должны быть сотрудники в "поле", так сказать. Которые смогут провести краткий ликбез о том, что такое VPN, как он позволит обойти блокировку, как скачать из Google Play клиент для OpenVPN и всем таком
Если впны начнут через dpi блокировать, то что делать?
Приспосабливаться, что еще ответить
Не, там эти блокировки поддерживаются украинцами, типа мы же враги им и все такое
У тебя предложения по существу есть?
Да не так всё плохо. Просто этот один говноед
Ну кстати да, уже даже просто смотреть видео нельзя в VK без вызова в полицию. Закон о запрете обхода блокировок точно уж не за горами
Суть не в блокировке, а в том, что скоро им нельзя будет донатить, а то внезапно станешь террористом
Тор, овд-инфо заблокированы. Мемориал скоро ликвидируют. В следующем году запретят крипту. Гугл оштрафовали на несколько годовых прибылей. Разрешили полиции проникать в помещения без хозяев, вскрывать машины и досматривать всех в оцеплении. Родственников чеченских блогеров похищают. В пенитенциарных учреждениях конвейеры по изнасилованиям ради шантажа и массовых оговоров. С наступающим новым годом!
В следующем году запретят крипту
Не запретят, а обложат налогами, т.е фактически легализуют
Когда у нас что-то легализовали последний раз?
Самозанятость?
Запрет крипты это слишком хорошая новость, чтобы быть правдой
ПАЗОР ПАЗОР
ПАЗОР ПАЗОР
Ну всё, побунтовали, теперь и домой
Не, сначала в бар надо зайти, посидеть-обсудить за пивом
Он-то с дивана не встает, а оппозиция за почти 20 лет могла бы и раскидать, не?
Но подъеб-то по теме, даже мне обидно, хотя я пару лет назад перестал видеть разницу между несистемной оппозицией и системной. Системная иногда даже больше пользы делает, даже Хованский помогал людям с реальными проблемами
Он был помощником депутата от ЛДПР. Записывал пару видосов про свою работу
https://www.youtube.com/watch?v=-9nGUio-C1Q
https://www.youtube.com/watch?v=_OnSe3kF5g8
Наверняка за кадром еще что-то было
Там и про Лев против и про рандомных граждан, кому-то с дорогой, кому-то со светофором, который поставили прям позле дома, ну и т.д
Понятно, ты только названия видео прочитал. О чем тут говорить вообще
К хове и мэду много людей обращались, там Власов реально помогал, много каким мамочкам чьи дети загремели по 228 материальную помощь оказывали, там много помощи было и депутатские запросы были по поводу строительства какого то нелегального объекта который потом прикрыли
Тов майор, ну это слишком жирно
Доходы учителей иностранных языков резко подскачили
Доходы учителей иностранных языков резко подскачили
Жаль учителя русского языка спросом не пользуются
Блин, ещё бы выделил мою ошибку, а то пришлось гуглить из за тебя, но все равно лень исправлять
Классическая Рашка
У нас ровно такой же объём признан иноагентами, как у них. А разница в том, что у них за это уголовная ответственность – 5 лет. Мы просто хотим, чтобы эти организации чётко заявили об источниках своего финансирования. Наш закон куда более либеральный. Вы предлагаете ввести уголовную ответственность, как в США?
"Про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу."
В конце надо было его запретить и белый фон оставить
Ниче, ждем выборов (всего 4,5 года подождать), Умное Голосование Навального поможет нам изгнать Едро из думы, и поменять глупые законы!
За Навального! За Волкова! За Милова!
ЗА КАЗ МОДАН!
Сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо»
Ну в принципе все понятно
АХАХАХАХА
Хахахахах
Бляядь
Не помогает
Это не сон, брат
И не фильм Брат
Причина блокировки неизвестна.
Не с той ноги встал
Признают экстремистами. Донаты лучше остановить
Странно что только сейчас заблокировали
вот пидоры
Предлагаю закидать ОВД-Инфо деньгами
Из этой новости узнал что у овд-инфо был сайт. Кто вообще следил за их деятельностью через сайт кроме Роскомнадзора?
Теперь будешь через посты на тж донатить, а тут уже решим каким собакам их отправлять
У меня нормально открывается. 🤷♀️
Начинаю радоваться что всего лишь заблокировали, а не убили или посадили
Путин забанит всех кто о нем плохо говорит
Пи.....сы Роскомнадзор и иже с ними.