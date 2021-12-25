Новости
Даша Лейзаренко

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-инфо» Статьи редакции

Причина блокировки неизвестна.

Сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо» заблокирован в России. Решение о блокировке сайта принял Луховицкий суд Московской области. Об этом организация сообщила в своём телеграм-канале.

13 декабря нам на электронную почту прислали письмо (без адресата) с требованием явиться в Луховицкую прокуратуру в 10 утра следующего дня.

14 декабря наш адвокат явилась в прокуратуру, однако ей не объяснили суть претензий.

15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом нам.

20 декабря суд вынес решение о блокировке ovdinfo.org.

«ОВД-инфо»

29 сентября минюст признал «ОВД-Инфо» иноагентом. В правозащитной организации назвали случившееся «актом политического воздействия».

#новости #медиа

1034 просмотров
25
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Ударный цветок

Начинай утро с хуёвых новостей.

Ответить
25
Развернуть ветку
Даша Лейзаренко

прости, брат

Ответить
2
Развернуть ветку
Ударный цветок

Причина блокировки неизвестна.
Неизвестна ахинея, написанная в решении, а причина известна: ОВД-Инфо помогает гражданам России защититься от карателей.

Ответить
17
Развернуть ветку
Роман Александров
Ответить
2
Развернуть ветку
Ударный цветок

Роскомнадзор
Роскомпозор

Ответить
2
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

ПАЗОР ПАЗОР

Ответить
–1
Развернуть ветку
Ударный цветок

не кричи

Ответить
1
Развернуть ветку
Coronadoden en een stroopwafel

АХАХАХАХА

Ответить
1
Развернуть ветку
Coronadoden en een stroopwafel

Хахахахах

Ответить
1
Развернуть ветку
Coronadoden en een stroopwafel

Бляядь

Ответить
2
Развернуть ветку
Coronadoden en een stroopwafel

Не помогает

Ответить
3
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana

Это не сон, брат

Ответить
0
Развернуть ветку
Ударный цветок

Не бомбит

Ответить
1
Развернуть ветку
Ткаченко Тарас

Ниче, ждем выборов (всего 4,5 года подождать), Умное Голосование Навального поможет нам изгнать Едро из думы, и поменять глупые законы!
За Навального! За Волкова! За Милова!

Ответить
–6
Развернуть ветку
Ударный цветок

Иди за Сечина проголосуй

Ответить
0
Развернуть ветку
Коровка говорит мууу

Причина блокировки неизвестна.
 Не с той ноги встал

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Признают экстремистами. Донаты лучше остановить

Ответить
0
Развернуть ветку
Ударный цветок

У нас ровно такой же объём признан иноагентами, как у них. А разница в том, что у них за это уголовная ответственность – 5 лет. Мы просто хотим, чтобы эти организации чётко заявили об источниках своего финансирования. Наш закон куда более либеральный. Вы предлагаете ввести уголовную ответственность, как в США?

Ответить
0
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana

Сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо»
 Ну в принципе все понятно

Ответить
0
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Странно что только сейчас заблокировали

Ответить
0
Развернуть ветку
ildar shagidullin

Классическая Рашка

Ответить
0
Развернуть ветку
Ударный цветок

Причина больше не нужна

Ответить
0
Развернуть ветку
Evil Pechenka

У меня нормально открывается. 🤷‍♀️

Ответить
0
Развернуть ветку
Bad Mother Fucker

вот пидоры

Ответить
0
Развернуть ветку
Ударный цветок

Давай, блокируй, мы же миллионеры!

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null