Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-инфо» Статьи редакции
Причина блокировки неизвестна.
Сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо» заблокирован в России. Решение о блокировке сайта принял Луховицкий суд Московской области. Об этом организация сообщила в своём телеграм-канале.
29 сентября минюст признал «ОВД-Инфо» иноагентом. В правозащитной организации назвали случившееся «актом политического воздействия».
прости, брат
ПАЗОР ПАЗОР
АХАХАХАХА
Хахахахах
Бляядь
Не помогает
Это не сон, брат
Ниче, ждем выборов (всего 4,5 года подождать), Умное Голосование Навального поможет нам изгнать Едро из думы, и поменять глупые законы!
За Навального! За Волкова! За Милова!
Причина блокировки неизвестна.
Не с той ноги встал
Признают экстремистами. Донаты лучше остановить
У нас ровно такой же объём признан иноагентами, как у них. А разница в том, что у них за это уголовная ответственность – 5 лет. Мы просто хотим, чтобы эти организации чётко заявили об источниках своего финансирования. Наш закон куда более либеральный. Вы предлагаете ввести уголовную ответственность, как в США?
Сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо»
Ну в принципе все понятно
Странно что только сейчас заблокировали
Классическая Рашка
У меня нормально открывается. 🤷♀️
вот пидоры