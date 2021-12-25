Регулятор утверждает, что СМИ распространяют информацию нежелательных организаций.

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Уведомления от Роскомнадзора получили Znak.com, «Дождь» и магаданское издание «Весьма»:

«Дождю» Роскомнадзор заявил, что ограничил доступ к материалу о продаже ведущей «России 1» Наилей Аскер-заде участка на Рублевке стоимостью 2,8 миллиардов рублей. Издание написало новость на основе расследования «Открытые медиа». Она также содержала предложения со ссылкой на «Проект».

От редакции Znak.com Роскомнадзор потребовал удалить две заметки про расследования «МБХ медиа» о новогодних перелетах главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по Финляндии и о сооснователе Русского Афонского общества, бизнесмена Константина Голощапова, которого называют «массажистом президента».



От магаданского сайта «Весьма» потребовали удалить публикацию стоимости недвижимости семьи Алины Кабаевой, которая была написана по расследованию «Открытых медиа», сообщает «Дождь».



Регулятор объясняет, что СМИ в материалах распространяют информацию нежелательной организации, но не уточняет какой именно. Роскомнадзор сослался на требование Генпрокуратуры от 3 июля 2021 года.

«Открытые медиа» и «МБХ медиа» — русскоязычные издания, принадлежавшие Михаилу Ходорковскому. В июне 2021 года Генпрокуратура признала деятельность четырёх фондов бывшего бизнесмена «нежелательной». В августе оба издания заблокировал Роскомнадзор. После этого они закрылись.

18 декабря Роскомнадзор уведомил несколько интернет-изданий о блокировке публикаций, написаных на основе «Проекта» — уведомления получили «Дождь», The Bell, The Village и «Медуза».