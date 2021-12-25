Роскомнадзор начал блокировать новости, написанные по расследованиям «Открытых медиа» и «МБХ медиа» Статьи редакции
Регулятор утверждает, что СМИ распространяют информацию нежелательных организаций.
Уведомления от Роскомнадзора получили Znak.com, «Дождь» и магаданское издание «Весьма»:
- «Дождю» Роскомнадзор заявил, что ограничил доступ к материалу о продаже ведущей «России 1» Наилей Аскер-заде участка на Рублевке стоимостью 2,8 миллиардов рублей. Издание написало новость на основе расследования «Открытые медиа». Она также содержала предложения со ссылкой на «Проект».
- От редакции Znak.com Роскомнадзор потребовал удалить две заметки про расследования «МБХ медиа» о новогодних перелетах главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по Финляндии и о сооснователе Русского Афонского общества, бизнесмена Константина Голощапова, которого называют «массажистом президента».
- От магаданского сайта «Весьма» потребовали удалить публикацию стоимости недвижимости семьи Алины Кабаевой, которая была написана по расследованию «Открытых медиа», сообщает «Дождь».
Регулятор объясняет, что СМИ в материалах распространяют информацию нежелательной организации, но не уточняет какой именно. Роскомнадзор сослался на требование Генпрокуратуры от 3 июля 2021 года.
«Открытые медиа» и «МБХ медиа» — русскоязычные издания, принадлежавшие Михаилу Ходорковскому. В июне 2021 года Генпрокуратура признала деятельность четырёх фондов бывшего бизнесмена «нежелательной». В августе оба издания заблокировал Роскомнадзор. После этого они закрылись.
18 декабря Роскомнадзор уведомил несколько интернет-изданий о блокировке публикаций, написаных на основе «Проекта» — уведомления получили «Дождь», The Bell, The Village и «Медуза».
15 июля Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc. — издателя «Проекта». 28 октября Роскомнадзор внёс сайт издания «Проект» в реестр запрещённых в России.
Защита детей идет полным ходом.
Тем временем дети:
Тем временем дети
Это другие дети
Зато наиболее незащищённые
Это сироты
Похожи на сельских работяг.
Эти парни нам хлеб выращиваит.
Спасибо вам ребята.
Бороться не с проблемой в статьях, а с теми, кто статьи распространяет
Просто для господ их богатство — совсем не проблема. Проблема — попадание информации к холопам, которым негоже знать о коррумпированности господ. Поэтому прислужники борются именно с проблемой.
прости
сразу видно, выходной у человека
Кидай всем своих жаб, почему только Даше?
Мы на ТЖ или натуралы?
спасибо!
Уже. Извени….
Ладно
Страшно жить, чем дальше тем хуже. Все чаще думаю роскомнадзорнуться. Залупа какая-то безвылазная. 😒
Это всегда успеешь. А, как говорил Круглый: поживешь подольше - увидишь побольше
Они светятся
Мордор
Пора идти и удалять все свои комменты в вк
Давно уже пора удалиться из ВК
Я сделал это еще в 2016
Я сделал это после того, как оказался под российской оккупацией.
А потом не удалось эвакуироваться и теперь я снова зарегался, потому что что ты мне сделаешь, (тамбовский волк тебе товарищ) майор.
Доигрался Олёша и Ко со своими тупыми накрученными вбросами, получаем теперь все.
Боты теперь со состаренных аккаунтов пишут))
держи в курсе бот
Есно) пишешь с аккаунта, где первый комментарий спустя 3 года после регистрации. И о чудо про сакральные жертвы.
До нового года хотят всё порешать