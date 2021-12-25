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Новости
Даша Лейзаренко

Роскомнадзор начал блокировать новости, написанные по расследованиям «Открытых медиа» и «МБХ медиа» Статьи редакции

Регулятор утверждает, что СМИ распространяют информацию нежелательных организаций.

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Уведомления от Роскомнадзора получили Znak.com, «Дождь» и магаданское издание «Весьма»:

  • «Дождю» Роскомнадзор заявил, что ограничил доступ к материалу о продаже ведущей «России 1» Наилей Аскер-заде участка на Рублевке стоимостью 2,8 миллиардов рублей. Издание написало новость на основе расследования «Открытые медиа». Она также содержала предложения со ссылкой на «Проект».
  • От редакции Znak.com Роскомнадзор потребовал удалить две заметки про расследования «МБХ медиа» о новогодних перелетах главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по Финляндии и о сооснователе Русского Афонского общества, бизнесмена Константина Голощапова, которого называют «массажистом президента».
  • От магаданского сайта «Весьма» потребовали удалить публикацию стоимости недвижимости семьи Алины Кабаевой, которая была написана по расследованию «Открытых медиа», сообщает «Дождь».

Регулятор объясняет, что СМИ в материалах распространяют информацию нежелательной организации, но не уточняет какой именно. Роскомнадзор сослался на требование Генпрокуратуры от 3 июля 2021 года.

«Открытые медиа» и «МБХ медиа» — русскоязычные издания, принадлежавшие Михаилу Ходорковскому. В июне 2021 года Генпрокуратура признала деятельность четырёх фондов бывшего бизнесмена «нежелательной». В августе оба издания заблокировал Роскомнадзор. После этого они закрылись.

18 декабря Роскомнадзор уведомил несколько интернет-изданий о блокировке публикаций, написаных на основе «Проекта» — уведомления получили «Дождь», The Bell, The Village и «Медуза».

15 июля Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc. — издателя «Проекта». 28 октября Роскомнадзор внёс сайт издания «Проект» в реестр запрещённых в России.

#новости #медиа #роскомнадзор

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Nick Rosenberg

Защита детей идет полным ходом.

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Уютный Багажник

Тем временем дети:

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11
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Nick Rosenberg

Тем временем дети

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Уютный Багажник

Это другие дети

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Nick Rosenberg

Зато наиболее незащищённые

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Ипполит Воробьянинов

Это сироты

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Владимир Жуков

Похожи на сельских работяг.
Эти парни нам хлеб выращиваит.
Спасибо вам ребята.

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1
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Xu Li

Бороться не с проблемой в статьях, а с теми, кто статьи распространяет

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20
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Grosse Tete

Просто для господ их богатство — совсем не проблема. Проблема — попадание информации к холопам, которым негоже знать о коррумпированности господ. Поэтому прислужники борются именно с проблемой.

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8
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Victor Aristov
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2
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Ударный цветок

Для кого проблема, а для кого не проблема

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0
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Ударный цветок

Даша, про оливье интереснее было

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9
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Даша Лейзаренко

прости

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3
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Ударный цветок

Я тебе накидал там много своих жаб

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0
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Ху Эмай

сразу видно, выходной у человека

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8
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Xu Li

Кидай всем своих жаб, почему только Даше?

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1
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Xu Li

Мы на ТЖ или натуралы?

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1
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Даша Лейзаренко

спасибо!

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1
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Ударный цветок

СМИ распространяют информацию нежелательных организаций.
 Нежелательных, простите, для кого? Меня вот лично всё устраивает в этих организациях.

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8
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Ударный цветок

Это потому что ты экстремист

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7
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Ударный цветок

Не пишите на меня донос, пожалуйста.

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Grosse Tete

Уже. Извени….

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1
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Рыжий

Ладно

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Ударный цветок

Когда повяжут олдов, тебя сдадим первым

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stikerman

Страшно жить, чем дальше тем хуже. Все чаще думаю роскомнадзорнуться. Залупа какая-то безвылазная. 😒

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4
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Рыжий

Это всегда успеешь. А, как говорил Круглый: поживешь подольше - увидишь побольше

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2
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Ударный цветок

Нахуй смотреть на урановые рудники

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0
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Папуша

Они светятся

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1
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Ху Эмай

Мордор

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3
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Paladin 404992

Пора идти и удалять все свои комменты в вк

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0
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Ху Эмай

Давно уже пора удалиться из ВК
Я сделал это еще в 2016

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5
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lolipop86

Я сделал это после того, как оказался под российской оккупацией.
А потом не удалось эвакуироваться и теперь я снова зарегался, потому что что ты мне сделаешь, (тамбовский волк тебе товарищ) майор.

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0
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Jay Green

Доигрался Олёша и Ко со своими тупыми накрученными вбросами, получаем теперь все.

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–10
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Georgi Yudin

Боты теперь со состаренных аккаунтов пишут))

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Jay Green

держи в курсе бот

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Georgi Yudin

Есно) пишешь с аккаунта, где первый комментарий спустя 3 года после регистрации. И о чудо про сакральные жертвы.

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Coronadoden en een stroopwafel

До нового года хотят всё порешать

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