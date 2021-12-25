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Даша Лейзаренко

«Мишленовский» ресторан начал готовить суп для подопечных московской «Ночлежки» Статьи редакции

C организацией начал сотрудничать Wine&Crab.

Горячий суп для «ночного автобуса» московского филиала фонда помощи бездомным «Ночлежка» раз в неделю будет готовить ресторан Wine&Crab, рекомендованный гидом «Мишлен». Об этом сообщила директор московского филиала «Ночлежки» Дарья Байбакова.

«Мы много месяцев искали партнера, обращались в разные рестораны, коллеги из Wine&Crab откликнулись и решили нас поддержать», — отметила Дарья.

Спасибо за смелость, мир без стереотипов и равное отношение ко всем без исключения. Ничего сильнее просто не бывает.

Дарья Байбакова
директор московского филиала «Ночлежки»

#микро

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Либертарианство

Благотворительность - отличный институт, который в либертарианской России Будущего будет помогать людям, которые в данный момент находятся в беде. Более того, это выгодно самому бизнесу - они получают хорошую рекламу и репутацию в обществе, что, безусловно, поспособствует их продажам. Никакого насилия над людьми, никакого принудительного взимания денег у граждан, заработанных честным трудом!

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Ху Эмай

осталось только забанить несогласных

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Ударный цветок
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Либертарианство

это называется свобода ассоциаций. Безусловно, гражданское общество имеет право на моральную оценку и кенселинг. Но, что касается подсайта, скажу по-секрету, получаю только положительные отзывы по поводу своей политики

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rustyrazor

Го абсолютную (ну, в рамках правил тж) свободу слова до конца года. Мб в подсайте появится качественный про-коммунистический контент и оригинальные рецепты оливье ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Или даже коммунистические рецепты оливье - без ингредиентов, потому что их нельзя купить из-за дефицита ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Ху Эмай

там уже ничего хорошего не появится никогда

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Уютный Багажник

скажу по-секрету, получаю только положительные отзывы по поводу своей политики

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Ху Эмай

Либертарианство 3%

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Ху Эмай

Скажу не по секрету, ты Лукашенко в миниатюре

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Ударный цветок

Крэпхий арэшек?

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Ударный цветок

Да ты врешь.

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Ударный цветок

На правах рекламы.

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Ху Эмай

рекламы ночлежки

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Ударный цветок

На самом деле это очень странно, почему бренды рф не рекламируются через благотворительность.
Я сейчас не о какой-то эфемерной типа «каждый рубль с бургеры идёт в фонд хз кого».
А вот типа такого. Раз в неделю готовить суп. Для конкретных бомжей.

Мелкий бизнес - иногда делает что-то подобное. Типа там лавочек поставит у подъездов дома. Если с тсж договорится. А вот крупный и средний - нет. Хотя, условна та же лента (при условии более дорогих ценников на одни и теже товары) - мне нравится больше и перед нг я туда заехал чтобы опять купить в ленте какую-то игрушку которую потом надо положить в отдельный ящик и их отправят в конкретный местный детдом. Не деньги, а игрушки. А на елочке там висят письма деду морозу от этих самых пиздюков. Круто же.

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Ударный цветок

Потому что крупный и средний бизнес не хочет ассоциироваться с кормчим маргиналов, он только для Элит и зажиточных господ

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Ударный цветок

Завод который делает бичпакеты - это крупный бизнес с большой обороткой и численностью сотрудников. И через благотворительность аля «раз в месяц дарим 1000 бичпакетов бомжам» - они могут охуенно двинуть авторитет бренда.
Но бомжам не очень. Лучше в день студента их раздавать.

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Уютный Багажник

Иностранные агенты какие-то. Куда прокуратура смотрит?

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Ударный цветок

На геев, судя по последним иноагентам.

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Victor Aristov

Возбуждаются и не делятся

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Donnie Darko

Благое дело

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Ударный цветок

Тот момент, когда московские бомжи будут питаться изысканнее, чем 99% населения РФ.

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Андрей Малинин
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Ударный цветок

ну что никак не помогают людям?

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Skomorokh

Все еще горишь?

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Ударный цветок

нет, лишнее доказательство, что вчера были посты от лицемеров

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пепси

на ТЖ сплошь и рядом хуесосы

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Айзеблакетбрасорк

Позитивная новость

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Anton NS

Начлежка вообще охуенна. Жаль нет в каждом крупном городе чего то подобного. Все эти дома передержки (рабочие дома для бездомных) сущий ад и рабство. Не знаю, может церковь ещё занимается помощью бездомным (должна бы по идее), ничего не слышал.

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пепси

weird flex, but ok

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