«Мишленовский» ресторан начал готовить суп для подопечных московской «Ночлежки» Статьи редакции
C организацией начал сотрудничать Wine&Crab.
Горячий суп для «ночного автобуса» московского филиала фонда помощи бездомным «Ночлежка» раз в неделю будет готовить ресторан Wine&Crab, рекомендованный гидом «Мишлен». Об этом сообщила директор московского филиала «Ночлежки» Дарья Байбакова.
«Мы много месяцев искали партнера, обращались в разные рестораны, коллеги из Wine&Crab откликнулись и решили нас поддержать», — отметила Дарья.
Благотворительность - отличный институт, который в либертарианской России Будущего будет помогать людям, которые в данный момент находятся в беде. Более того, это выгодно самому бизнесу - они получают хорошую рекламу и репутацию в обществе, что, безусловно, поспособствует их продажам. Никакого насилия над людьми, никакого принудительного взимания денег у граждан, заработанных честным трудом!
осталось только забанить несогласных
это называется свобода ассоциаций. Безусловно, гражданское общество имеет право на моральную оценку и кенселинг. Но, что касается подсайта, скажу по-секрету, получаю только положительные отзывы по поводу своей политики
Го абсолютную (ну, в рамках правил тж) свободу слова до конца года. Мб в подсайте появится качественный про-коммунистический контент и оригинальные рецепты оливье ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Или даже коммунистические рецепты оливье - без ингредиентов, потому что их нельзя купить из-за дефицита ( ͡° ͜ʖ ͡°)
там уже ничего хорошего не появится никогда
скажу по-секрету, получаю только положительные отзывы по поводу своей политики
Либертарианство 3%
Скажу не по секрету, ты Лукашенко в миниатюре
рекламы ночлежки
На самом деле это очень странно, почему бренды рф не рекламируются через благотворительность.
Я сейчас не о какой-то эфемерной типа «каждый рубль с бургеры идёт в фонд хз кого».
А вот типа такого. Раз в неделю готовить суп. Для конкретных бомжей.
Мелкий бизнес - иногда делает что-то подобное. Типа там лавочек поставит у подъездов дома. Если с тсж договорится. А вот крупный и средний - нет. Хотя, условна та же лента (при условии более дорогих ценников на одни и теже товары) - мне нравится больше и перед нг я туда заехал чтобы опять купить в ленте какую-то игрушку которую потом надо положить в отдельный ящик и их отправят в конкретный местный детдом. Не деньги, а игрушки. А на елочке там висят письма деду морозу от этих самых пиздюков. Круто же.
Завод который делает бичпакеты - это крупный бизнес с большой обороткой и численностью сотрудников. И через благотворительность аля «раз в месяц дарим 1000 бичпакетов бомжам» - они могут охуенно двинуть авторитет бренда.
Но бомжам не очень. Лучше в день студента их раздавать.
Иностранные агенты какие-то. Куда прокуратура смотрит?
Возбуждаются и не делятся
Благое дело
Все еще горишь?
на ТЖ сплошь и рядом хуесосы
Позитивная новость
Начлежка вообще охуенна. Жаль нет в каждом крупном городе чего то подобного. Все эти дома передержки (рабочие дома для бездомных) сущий ад и рабство. Не знаю, может церковь ещё занимается помощью бездомным (должна бы по идее), ничего не слышал.
weird flex, but ok