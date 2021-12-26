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Новости
Даша Лейзаренко

Хакеры заявили об атаке на сайт ФСИН России из-за пыток в колониях. Её остановили по просьбе основателя Gulagu.net Статьи редакции

Правозащитная организация призвала действовать «в рамках правового поля».

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Правозащитный проект Gulagu.net получил сообщение, предположительно, от команды хакеров Universal, которые заявили, что совершили DDoS-атаку на сайт ФСИН, сообщается в телеграм-канале проекта.

Здравствуйте. Мы команда хакеров Universal из Darknet-пространства. Мы полностью поддерживаем вашу позицию и присоединяемся к вам. В данный момент мы совершаем атаку на все сервера ФСИН России и объявляем им вендетту. К нам каждую минуту присоединяется все больше и больше хакеров с целью помочь остановить этих зверей. Наши спамеры запускают массовую рассылку „о пытках“ по всему русскоязычному интернету и стран СНГ.

сообщение, которое получил Gulagu.net

Как отмечает «Дождь», вечером 25 декабря сайт действительно не открывался. Остались доступны ресурсы для отправки электронных сообщений в исправительные учреждения и предварительной записи для визита в колонии и СИЗО.

В телеграм-канале Gulagu.net отметили, что «хакеры ФСИН и ФСБ многие годы разрушали соцсеть» проекта, а недавно «пытались ликвидировать его телеграм-канал». При этом проект заявил о том, что не причастен к атаке на ФСИН.

В ночь на 26 декабря основатель проекта Владимир Осечкин призвал остановить атаку. После этого сайт ФСИН стал доступен, пишет «Коммерсант». Судя по скриншоту из канала хакеров, они пообещали продолжить массовую рассылку видео о пытках заключенных.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.

После публикации видеоархива с пытками Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили18 сотрудников.

#новости #пыткивколониях

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Руководящий шар

А выносить флешку с информацией для внутреннего обращения было заебись каким законным решением

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Bad Mother Fucker

почему ты свидетельства преступления называешь информацией для внутреннего обращения?

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Руководящий шар

Молодой человек, это не для вас напытано.

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Руководящий шар

разве нет? потому что несмотря на неправовой статус того, что на них запечатлено, как это было снято и для каких целей - эта информация была для закрытого использования

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Руководящий шар

зачем они вообще в открытую что-то делали? тихо взяли, передали Гулагу.нет и дело с концом

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2
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Михаил Павлович

Тут главное чтобы был инфоповод. Не важно, была ли это атака хакеров, либо кто-то на заборе написал. Главное чтобы побольше новостей связанных с этим архивом. Через косвенные новости о нем узнают больше.

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1
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Руководящий шар

Я уже не в чс?

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Михаил Павлович
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1
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Руководящий шар
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1
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Руководящий шар

Я не спорю, что нужен инфоповод, но это типа: смотрите, на что мы нападаем, и усиливайте оборону этого места

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Михаил Павлович

там и без атак сейчас пуканы сисадминов рвут

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Руководящий шар

вне очереди просто

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Андрей Рядькин

так сказать, снимаю ремейк

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Marhal_New _Arleana

Правозащитная организация призвала действовать «в рамках правового поля».
 Кринж

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Трансгендолет

А вдруг палачи и садисты одумаются?????

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Bad Mother Fucker

отличный план, надёжный

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Vladislav Donets

Ну DDoS это для глупеньких.

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Руководящий шар

ну вот никто не организовывал всё это время, а тут под новый год вдруг решили .

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Руслан Астратов

Жаль, они личные данные этих фсиновских пидорасов не слили

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Руководящий шар

В рамках правового поля, которое они же, власти, и создают - как будто юзер решил воевать против админа на его же сервере. Кек.

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Руководящий шар

Силовой способ решения проблем хоть и выглядит привлекательным и более действенным, но влечёт множество негативных последствий.
Это как пытки - они могут показаться простым и приемлемым путём, особенно если убедить себя, что пытаешь ты вынужденно и реальных подонков. Но в перспективе это рушит всю систему и самого тебя превращает в монстра.

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Андрей Рядькин

какая реакция должна быть в здоровом обществе на публикации Гулага? я просто из России

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Люц Шнайдер

Стиль письма как у школьника, пишущего анонимку. Это точно хакеры?

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rustyrazor

Так одно другому не мешает))

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