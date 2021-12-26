Правозащитная организация призвала действовать «в рамках правового поля».

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Правозащитный проект Gulagu.net получил сообщение, предположительно, от команды хакеров Universal, которые заявили, что совершили DDoS-атаку на сайт ФСИН, сообщается в телеграм-канале проекта.

Здравствуйте. Мы команда хакеров Universal из Darknet-пространства. Мы полностью поддерживаем вашу позицию и присоединяемся к вам. В данный момент мы совершаем атаку на все сервера ФСИН России и объявляем им вендетту. К нам каждую минуту присоединяется все больше и больше хакеров с целью помочь остановить этих зверей. Наши спамеры запускают массовую рассылку „о пытках“ по всему русскоязычному интернету и стран СНГ. сообщение, которое получил Gulagu.net

Как отмечает «Дождь», вечером 25 декабря сайт действительно не открывался. Остались доступны ресурсы для отправки электронных сообщений в исправительные учреждения и предварительной записи для визита в колонии и СИЗО.

В телеграм-канале Gulagu.net отметили, что «хакеры ФСИН и ФСБ многие годы разрушали соцсеть» проекта, а недавно «пытались ликвидировать его телеграм-канал». При этом проект заявил о том, что не причастен к атаке на ФСИН.

В ночь на 26 декабря основатель проекта Владимир Осечкин призвал остановить атаку. После этого сайт ФСИН стал доступен, пишет «Коммерсант». Судя по скриншоту из канала хакеров, они пообещали продолжить массовую рассылку видео о пытках заключенных.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.