Хакеры заявили об атаке на сайт ФСИН России из-за пыток в колониях. Её остановили по просьбе основателя Gulagu.net Статьи редакции
Правозащитная организация призвала действовать «в рамках правового поля».
Правозащитный проект Gulagu.net получил сообщение, предположительно, от команды хакеров Universal, которые заявили, что совершили DDoS-атаку на сайт ФСИН, сообщается в телеграм-канале проекта.
Как отмечает «Дождь», вечером 25 декабря сайт действительно не открывался. Остались доступны ресурсы для отправки электронных сообщений в исправительные учреждения и предварительной записи для визита в колонии и СИЗО.
В телеграм-канале Gulagu.net отметили, что «хакеры ФСИН и ФСБ многие годы разрушали соцсеть» проекта, а недавно «пытались ликвидировать его телеграм-канал». При этом проект заявил о том, что не причастен к атаке на ФСИН.
В ночь на 26 декабря основатель проекта Владимир Осечкин призвал остановить атаку. После этого сайт ФСИН стал доступен, пишет «Коммерсант». Судя по скриншоту из канала хакеров, они пообещали продолжить массовую рассылку видео о пытках заключенных.
В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.
После публикации видеоархива с пытками Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили18 сотрудников.
почему ты свидетельства преступления называешь информацией для внутреннего обращения?
Тут главное чтобы был инфоповод. Не важно, была ли это атака хакеров, либо кто-то на заборе написал. Главное чтобы побольше новостей связанных с этим архивом. Через косвенные новости о нем узнают больше.
там и без атак сейчас пуканы сисадминов рвут
так сказать, снимаю ремейк
Правозащитная организация призвала действовать «в рамках правового поля».
Кринж
А вдруг палачи и садисты одумаются?????
отличный план, надёжный
Ну DDoS это для глупеньких.
Жаль, они личные данные этих фсиновских пидорасов не слили
Силовой способ решения проблем хоть и выглядит привлекательным и более действенным, но влечёт множество негативных последствий.
Это как пытки - они могут показаться простым и приемлемым путём, особенно если убедить себя, что пытаешь ты вынужденно и реальных подонков. Но в перспективе это рушит всю систему и самого тебя превращает в монстра.
какая реакция должна быть в здоровом обществе на публикации Гулага? я просто из России
Стиль письма как у школьника, пишущего анонимку. Это точно хакеры?
Так одно другому не мешает))