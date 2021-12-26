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Новости
Даша Лейзаренко

В России планируют выдавать электронные паспорта с января 2023 года Статьи редакции

На первом этапе планируют выдать не менее 100 тысяч экземпляров.

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Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила в эфире радио «Милицейская волна», что выдачу электронных паспортов в России планируют начать с января 2023 года. Её слова приводит ТАСС.

Электронный паспорт — пластиковая карта с чипом, который будет содержать информацию о гражданине. С юридической точки зрения он будет с юридической точки зрения иметь такой же статус, как и действующий бумажный, отметила Казакова.

По её словам, количество выдаваемых паспортов нового образца будет зависеть от желания россиян их получить. МВД ожидает выдать на первоначальном этапе не менее 100 тысяч экземпляров. Выдачу паспортов будут производить на добровольной основе гражданам с 14 лет. Приоритетный порядок получения не предусмотрен.

Впервые правительство обсудило вопрос перехода на электронные паспорта в сентябре 2013 года. Тогда правительство утвердило первую идею перехода на электронные удостоверения личности. В июле 2019 года правительство показало электронный паспорт гражданина России и пообещало начать выпускать их в 2020 году.

В марте 2021 года Минцфиры предложило начать вводить электронные паспорта с 1 декабря. Однако во время разработки указа в ведомстве возникли разногласия — их удалось разрешить только к декабрю 2021 года. Документ готов к передаче на рассмотрение в администрацию президента.

Оборотная сторона электронного паспорта РИА «Новости»

#новости

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25 комментариев
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Michael Konovalov

Когда уже уберут прописку из паспорта? Или крепостное право не отменили?

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Andrew Muralov

У меня нет прописки в паспорте, чувствую себя прекрасно.

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Витя О.

как коренной житель своего города надеюсь, что никогда

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Федя Прозоров

Ждать приложение в телефоне, чтобы не таскать карточку, еще 36 лет

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Лысина Арика

Ой, там чипы, qr коды, слежка. Не взлетит/

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2
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Федя Прозоров

Старая мамина подруга в 2007 утверждала, что в паспорте есть чип - черный прямоугольник под фотографией. Поэтому надо держаться за советский паспорт

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Лысина Арика

А инн это проделки дьявола/

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Федя Прозоров

Естественно. Потому что инн - это код, как в апокалипсисе - каждому присвоят свой номер

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Лысина Арика

Всегда знал/

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Руководящий шар

В идею электронных документов в России верю с трудом. У нас цифровые подписи воруют, а сейчас ещё и паспорта начнут.

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Руководящий шар

Спиздили украинскую идею.

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–1
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Лысина Арика

Это там, где ещё нужно с собой таскать огромный заламинированный лист а4, без которого эта карточка не действительна/

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Руководящий шар

Это там, где есть приложение Дия, и тебе вообще не нужно ничего таскать.

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Лысина Арика

Бле, пойду своему соседу расскажу, что он тупой. А то только бабки за вакцинацию вывел/

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Руководящий шар

За вакцинацию.
Тупой.

))))))))))

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Лысина Арика

Не вижу противоречий, как говорится/

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Руководящий шар

@Владимир Климов, смешно рвёшься.

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Руководящий шар

содержать информацию о гражданине, включая фотографию и отпечатки пальцев
Ходить по России в маске и перчатках не такая уж и плохая идея

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Руководящий шар

В ФРГ именно такие паспорта, а загранник - книжкой, как и в РФ.

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Andrew Muralov

Вот для этого всех и чипируют вакцинами.

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Руководящий шар

А хотели с этого декабря выдавать в Москве)

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Sergei Sokov

В 2020 году хотели ещё

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Руководящий шар

Будет забавно, когда будут требовать копию удостоверения на А4

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Федя Прозоров

Но что-то пошло не так…

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Айзеблакетбрасорк

Не первая хотелка.
Насчет безопасности - есть сомнения

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