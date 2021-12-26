На первом этапе планируют выдать не менее 100 тысяч экземпляров.

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Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила в эфире радио «Милицейская волна», что выдачу электронных паспортов в России планируют начать с января 2023 года. Её слова приводит ТАСС.

Электронный паспорт — пластиковая карта с чипом, который будет содержать информацию о гражданине. С юридической точки зрения он будет с юридической точки зрения иметь такой же статус, как и действующий бумажный, отметила Казакова.

По её словам, количество выдаваемых паспортов нового образца будет зависеть от желания россиян их получить. МВД ожидает выдать на первоначальном этапе не менее 100 тысяч экземпляров. Выдачу паспортов будут производить на добровольной основе гражданам с 14 лет. Приоритетный порядок получения не предусмотрен.

Впервые правительство обсудило вопрос перехода на электронные паспорта в сентябре 2013 года. Тогда правительство утвердило первую идею перехода на электронные удостоверения личности. В июле 2019 года правительство показало электронный паспорт гражданина России и пообещало начать выпускать их в 2020 году.

В марте 2021 года Минцфиры предложило начать вводить электронные паспорта с 1 декабря. Однако во время разработки указа в ведомстве возникли разногласия — их удалось разрешить только к декабрю 2021 года. Документ готов к передаче на рассмотрение в администрацию президента.