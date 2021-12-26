В России планируют выдавать электронные паспорта с января 2023 года Статьи редакции
На первом этапе планируют выдать не менее 100 тысяч экземпляров.
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила в эфире радио «Милицейская волна», что выдачу электронных паспортов в России планируют начать с января 2023 года. Её слова приводит ТАСС.
Электронный паспорт — пластиковая карта с чипом, который будет содержать информацию о гражданине. С юридической точки зрения он будет с юридической точки зрения иметь такой же статус, как и действующий бумажный, отметила Казакова.
По её словам, количество выдаваемых паспортов нового образца будет зависеть от желания россиян их получить. МВД ожидает выдать на первоначальном этапе не менее 100 тысяч экземпляров. Выдачу паспортов будут производить на добровольной основе гражданам с 14 лет. Приоритетный порядок получения не предусмотрен.
Впервые правительство обсудило вопрос перехода на электронные паспорта в сентябре 2013 года. Тогда правительство утвердило первую идею перехода на электронные удостоверения личности. В июле 2019 года правительство показало электронный паспорт гражданина России и пообещало начать выпускать их в 2020 году.
В марте 2021 года Минцфиры предложило начать вводить электронные паспорта с 1 декабря. Однако во время разработки указа в ведомстве возникли разногласия — их удалось разрешить только к декабрю 2021 года. Документ готов к передаче на рассмотрение в администрацию президента.
Когда уже уберут прописку из паспорта? Или крепостное право не отменили?
У меня нет прописки в паспорте, чувствую себя прекрасно.
как коренной житель своего города надеюсь, что никогда
Ждать приложение в телефоне, чтобы не таскать карточку, еще 36 лет
Ой, там чипы, qr коды, слежка. Не взлетит/
Старая мамина подруга в 2007 утверждала, что в паспорте есть чип - черный прямоугольник под фотографией. Поэтому надо держаться за советский паспорт
А инн это проделки дьявола/
Естественно. Потому что инн - это код, как в апокалипсисе - каждому присвоят свой номер
Всегда знал/
Это там, где ещё нужно с собой таскать огромный заламинированный лист а4, без которого эта карточка не действительна/
Бле, пойду своему соседу расскажу, что он тупой. А то только бабки за вакцинацию вывел/
Не вижу противоречий, как говорится/
@Владимир Климов, смешно рвёшься.
Вот для этого всех и чипируют вакцинами.
В 2020 году хотели ещё
Но что-то пошло не так…
Не первая хотелка.
Насчет безопасности - есть сомнения