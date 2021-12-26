Следствие попросило отпустить Юрия Хованского из СИЗО Статьи редакции
Блогер может встретить Новый год дома.
Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для Юрия Хованского. Заседание состоится 29 декабря. На это обратил внимание правозащитник Павел Чиков.
Судя по информации из ходатайства, речь идёт об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО. В этом случае Хованского 29 декабря могут освободить под подписку о невыезде, либо отправить под домашний арест.
С чем связано ходатайство следователя, неизвестно. Блогер должен был оставаться в СИЗО до 8 января — до этого ему несколько раз продлевали срок меры пресечения.
Юрий Хованский находится в следственном изоляторе полгода. Его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он уже извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении.
ну это как отца какого-то оппозиционера выпустили чтобы убежать успел. Да и Соболь тоже предупредили чтобы она успела выехать
Да.Репрессивная машина не остановится.
Куда валить то? Ехать в Германию работать грузчиком за 2000 евро из которых 75% будет "съедаться" на нужды и аренду?
Куда блять он свалит, если он под следствием?
валить надо было еще тогда, когда следователи по знакомым его ходили.
а мб наоборот, хотят дать повод нарушить подписку о невыезде и сразу же поймать его?
Куда? В Белоруссию, ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазию или Южную Осетию, или куда там еще можно по внутреннему? Смысл? Со слов его девушки еще на ранних этапах следствия они, чтобы ему меру пресечения изменили на домашний арест, сами отдали загран Хованского следствию, на сколько я помню.
Что в реальности случилось? В пробуждение доброты у следствия и смену курса в РФ я не верю.
Что-то сильно сомневаюсь. Навальному это никак не помогло. И вообще никому не помогло. Если вспомнить Голунова, то там были разборки между властями и похоронной мафией.
Лол. Покажи мне эту общественную компанию.
Посмотрели выпуск редакции
Как? У Путина нет интернета. Распечатали?
🤞🏻
Ну он на статью там смайлики наставил, я такой славы не хочу
Пора писать новые песни
Пора писать блатняк
Несмотря на одиозность Хованского, я лично надеюсь, что его выпустят из СИЗО
"Заседание состоится 29 ноября."
29 ноября?
сорян
У него нет заграна. Есть, конечно, варианты и без заграна свалить, но они крайне сложные.
то то коррупционеров сразу в СИЗО сажают, ведь каждый из них может съебать на самолёте хер знает куда. Хотя постойте ка...
Юра не свалит. Юра необучаемый.
Можно делать ставки.
А кстати, уже ни одно издание или нетаблоид не может себе позволить опубликовать песню Хованского про Норд Ост, да? Все ссут. Молодец Путин, всё у него получилось, всех победил.
В следующем году доразберётся со всякими Яшиными, Дудями и Кацами и на выборы можно.
Конечно нельзя, Путина надо слушаться.
Кто такой и чем известен?
Мне больше его совместный с Меддисоном Задрот-ТВ нравился.
ну хоть одна хорошая новость
Наконец-то годная новость 2021
Встал на путь исправления
НЕУЖЕЛИ
Собчак контент будет пилить
Ну нихуя себе.
а когда у тебя подписка разве возможно купить билет и вылететь?
какой дырявый закон
Жаль, что когда выйдет, сразу уйдет в "политика меня не касается", а мог бы обратить аудиторию в оппозицию
а почему должен? участие в политике немного сложнее устроено, не?
Немного сложнее устроено все чем то, что можно выразить в одном комментарии, даже игра в крестики-нолики. Это не мешает обозначить одним комментарием направление
может гимн России споёт, было бы символично
Пфф. Он же свалит первым самолетом/машиной/поездом.
Оттепель
Полгода следствие про видео из интернета.
Хуи перестали в панамку помещаться?
Делаем ставки господа. Сможет, не сможет уехать с РФ? Ставлю на то, что он и не станет уезжать.
О, скоро много интервью с Хованским посмотрю
Прям Рождественское чудо какое то.
Оттепель