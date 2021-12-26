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Новости
Даша Лейзаренко

Следствие попросило отпустить Юрия Хованского из СИЗО Статьи редакции

Блогер может встретить Новый год дома.

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Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для Юрия Хованского. Заседание состоится 29 декабря. На это обратил внимание правозащитник Павел Чиков.

Судя по информации из ходатайства, речь идёт об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО. В этом случае Хованского 29 декабря могут освободить под подписку о невыезде, либо отправить под домашний арест.

С чем связано ходатайство следователя, неизвестно. Блогер должен был оставаться в СИЗО до 8 января — до этого ему несколько раз продлевали срок меры пресечения.

Юрий Хованский находится в следственном изоляторе полгода. Его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за песни о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Он уже извинился за исполнение и назвал песню «ужасной ошибкой», но отказался признать вину в её распространении.

#новости #хованский

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Руководящий шар

Если отпустят, то надо валить. Вряд ли тут какая-то оттепель.

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36
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Рыжий

ну это как отца какого-то оппозиционера выпустили чтобы убежать успел. Да и Соболь тоже предупредили чтобы она успела выехать

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4
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Руководящий шар

Да и не только. Вон и с Ярмыш вроде так было.
Но что с Хованским всё равно непонятно, чего вдруг решили отпустить, да ещё и перед нг.

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10
2 комментария
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Режу лук как Итачи

Да.Репрессивная машина не остановится.

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5
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Руководящий шар

Тебя осенит, что надо отсюда быстрее валить, только если Хованского отпустят?

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1
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Руководящий шар

Да ему валить, а не мне. На меня дело не заведено.

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2
9 комментариев
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Руководящий шар

Только неудачники хотят поскорее свалить.

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–2
8 комментариев
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Григорий

Куда валить то? Ехать в Германию работать грузчиком за 2000 евро из которых 75% будет "съедаться" на нужды и аренду?

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–6
4 комментария
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Андрей Малинин

Куда блять он свалит, если он под следствием?

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2
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Руководящий шар

Там вроде у него все счета ограничили? Если только наличка где-то не лежит, как у Хайзенберга, то тяжеловато будет уехать.

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1
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Руководящий шар

Контролить будут передвижение 100%.

Если у него только не завалялся карманный телепорт.

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1
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Dmitry R.

валить надо было еще тогда, когда следователи по знакомым его ходили.

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0
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Alex Bin

а мб наоборот, хотят дать повод нарушить подписку о невыезде и сразу же поймать его?

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0
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Alexander Jfk

Куда? В Белоруссию, ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазию или Южную Осетию, или куда там еще можно по внутреннему? Смысл? Со слов его девушки еще на ранних этапах следствия они, чтобы ему меру пресечения изменили на домашний арест, сами отдали загран Хованского следствию, на сколько я помню.

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0
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Evil Pechenka

Что в реальности случилось? В пробуждение доброты у следствия и смену курса в РФ я не верю.

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3
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Руководящий шар

Способствовала общественная кампания в поддержку Хованского. Ну и дело совсем уж нескладное получилось — свидетели липовые, по датам ничего не сходится.

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14
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Evil Pechenka

Что-то сильно сомневаюсь. Навальному это никак не помогло. И вообще никому не помогло. Если вспомнить Голунова, то там были разборки между властями и похоронной мафией.

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19
1 комментарий
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Marhal_New _Arleana

Лол. Покажи мне эту общественную компанию.

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0
31 комментарий
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Руководящий шар

Простолюдину просто пизда.....

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0
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ред.

Посмотрели выпуск редакции

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0
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Evil Pechenka

Как? У Путина нет интернета. Распечатали?

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1 комментарий
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Артём Мазанов

🤞🏻

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1
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Руководящий шар

Тебе не повторить успех польской женщины лёгкого поведения

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21
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Артём Мазанов

Ну он на статью там смайлики наставил, я такой славы не хочу

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0
19 комментариев
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Руководящий шар

Всё ещё не премия Сахарова.

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1
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DarkFire

Пора писать новые песни

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5
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ред.

Пора писать блатняк

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0
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Vladimir Vorobyev

Несмотря на одиозность Хованского, я лично надеюсь, что его выпустят из СИЗО

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4
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Семен Петров

"Заседание состоится 29 ноября."
29 ноября?

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2
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Даша Лейзаренко

сорян

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5
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Руководящий шар

Это он должен перед тобой извиняться. Ты ему целый текст впечатлений подарила, а он ещё носом воротит

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2
1 комментарий
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Руководящий шар

Ну ошиблись. Отправь правку и не бухти.

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5
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Руководящий шар

Кстати если оставить за скобками всё остальное, имхо мера пресечения в виде ограничения свободы вполне оправдана. Так как это действительно такой человек, который имеет возможность покинуть страну и уйти от следствия.

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–12
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Руководящий шар

он что убийца или что? Хуйню сморозил.

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10
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Руководящий шар

А при чём здесь убийца или не убийца?

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–8
24 комментария
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Руководящий шар

и в чем он будет не прав если покинет страну?

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0
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Руководящий шар

Какое нахуй прав не прав? Я блять говорю что с точки зрения следствия мера пресечения адекватная. Не беря во внимание справедливость или несправедливость самого обвинения.

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–3
3 комментария
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Eugene Podosenov

У него нет заграна. Есть, конечно, варианты и без заграна свалить, но они крайне сложные.

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0
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Руководящий шар

Загран у него есть, кстати. Ну и не так уж сложно незаконно пересечь границу при наличии связей и денег

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0
2 комментария
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Eva Dark

то то коррупционеров сразу в СИЗО сажают, ведь каждый из них может съебать на самолёте хер знает куда. Хотя постойте ка...

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Руководящий шар

Я разве говорил что всегда меру пресечения выбирают правильно? В России вообще большие проблемы с этим.
Я говорю про этот конкретный случай.

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0
2 комментария
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Руководящий шар

Заседание состоится 29 ноября (С)

Еще дожить надо...

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1
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Руководящий шар

В очередной раз шумиха помогла. Молчать никогда не надо.

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1
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Степан Анейчик

Юра не свалит. Юра необучаемый.

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1
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Evil Pechenka

Можно делать ставки.

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0
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Evil Pechenka

А кстати, уже ни одно издание или нетаблоид не может себе позволить опубликовать песню Хованского про Норд Ост, да? Все ссут. Молодец Путин, всё у него получилось, всех победил.

В следующем году доразберётся со всякими Яшиными, Дудями и Кацами и на выборы можно.

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0
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Руководящий шар

адвокаты говорили, что ни в коем случае нельзя, заведут дело на опубликовавшего.

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0
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Evil Pechenka

Конечно нельзя, Путина надо слушаться.

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–2
2 комментария
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Владимир Жуков

Кто такой и чем известен?

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Руководящий шар

ППС шаурмы

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2
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Рыжий

Мне больше его совместный с Меддисоном Задрот-ТВ нравился.

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0
1 комментарий
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Руководящий шар

не важно кто он, важно, что его по беспределу хотели посадить

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1
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Андрей Парусников

ну хоть одна хорошая новость

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CTAC 221

Наконец-то годная новость 2021

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Саша

Встал на путь исправления

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Данил Вишнивецкий

НЕУЖЕЛИ

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Андрей Рядькин

Собчак контент будет пилить

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Руководящий шар

Уже перестал быть оправдателем «террористов»?

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Пкшаашер

Ну нихуя себе.

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Ирина Китаева

а когда у тебя подписка разве возможно купить билет и вылететь?

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Руководящий шар

да, можно

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Ирина Китаева

какой дырявый закон

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0
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Ирина Китаева

https://youtu.be/ihyHlbgRAUw

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Павел Фролов

Жаль, что когда выйдет, сразу уйдет в "политика меня не касается", а мог бы обратить аудиторию в оппозицию

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Vladimir Vorobyev

а почему должен? участие в политике немного сложнее устроено, не?

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Павел Фролов

Немного сложнее устроено все чем то, что можно выразить в одном комментарии, даже игра в крестики-нолики. Это не мешает обозначить одним комментарием направление

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10 комментариев
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Руководящий шар

Ох, как же он набухается дома 😆

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Vladimir Vorobyev

может гимн России споёт, было бы символично

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Руководящий шар

Под гитару на стриме?

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Имя Фамилия

Пфф. Он же свалит первым самолетом/машиной/поездом.

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Руководящий шар

Не факт 😂

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Marhal_New _Arleana

Оттепель

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Sergey Michko

Полгода следствие про видео из интернета.

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Очень Cерьёзный Валера

Хуи перестали в панамку помещаться?

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stepan ua

Делаем ставки господа. Сможет, не сможет уехать с РФ? Ставлю на то, что он и не станет уезжать.

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ИгорьOK
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Александр Хмара

О, скоро много интервью с Хованским посмотрю

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Константин Иванов

Прям Рождественское чудо какое то.

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Даниил Слюсарев

Оттепель

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Руководящий шар

"Пряничек". В следующем году нужно подзатянуть пояса, всех будут еще жоще пороть кнутом и шваброй по жопе

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