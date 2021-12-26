Блогер может встретить Новый год дома.

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Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для Юрия Хованского. Заседание состоится 29 декабря. На это обратил внимание правозащитник Павел Чиков.

Судя по информации из ходатайства, речь идёт об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО. В этом случае Хованского 29 декабря могут освободить под подписку о невыезде, либо отправить под домашний арест.

С чем связано ходатайство следователя, неизвестно. Блогер должен был оставаться в СИЗО до 8 января — до этого ему несколько раз продлевали срок меры пресечения.