Путин в новогоднюю ночь будет смотреть поздравление Путина Статьи редакции
Президент ответил на вопрос корреспондента «России 1» о планах 31 декабря.
Путин также заявил, что старается лично выбирать новогодние подарки близким, в том числе внукам. «К сожалению, я не хожу по магазинам, но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать. И я стараюсь это делать сам», — отметил он.
В первые дни праздников президент, скорее всего, будет отдыхать, ранее сказал ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
То-ско-вать! В девяностых он тосковал, а теперь посмотри какой весёлый!
Не надо....
А то, что он выделяет красным, просто исчезает с прилавков навсегда...
ваш президент же Макрон
Это разве не один человек?
А Зеленский будет смотреть Путина
Дед поди думает что Навальный уже давно президент
Может он последнее поздравление Ельцина будет пересматривать?
Недавно он сказал, что это был лучший подарок на Новый год
А может он президентом России кого-то другого считает.
Вот это был бы поворот!
Новый президент будет что ли?
Путин рекламирует Озон?
Он рекламирует зону
Ну в принципе в Соль-Илецке при зоне Черный Дельфин есть магазин сувениров. Нарды, шахматы, другие поделки. Может, оттуда он близким подарки заказал 🤷🏼♂️
ТО ПРОСТО БЫЛ ДВОЙНИК!!!!1111111111
у петра великаго
близких нету никаго
только лошадь да змея
вот и вся его семья
Не таблоид
Неудачная PR-акция вышла из под контроля
Ну так хорошая же песня
Рекурсивный Путин
Значит все таки он тоже рептилойд и является марионеткой всемирного правительства. Кто бы мог подумать.
интересно, кто у этого существа "близкие". Будет сидеть со своим гаремом шлюх типа кривоногих, друзьями из опг озеро и с голым шойгу????