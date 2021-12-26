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Сергей Звезда

Путин в новогоднюю ночь будет смотреть поздравление Путина Статьи редакции

Президент ответил на вопрос корреспондента «России 1» о планах 31 декабря.

Елена Горбачева, Коммерсантъ

[Буду] сидеть вместе с близкими, встречать Новый год. Слушать президента.

Владимир Путин

Путин также заявил, что старается лично выбирать новогодние подарки близким, в том числе внукам. «К сожалению, я не хожу по магазинам, но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать. И я стараюсь это делать сам», — отметил он.

В первые дни праздников президент, скорее всего, будет отдыхать, ранее сказал ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

#новости #путин #новыйгод

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Руководящий шар

А я думал что будет таксовать.

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Coronadoden en een stroopwafel

То-ско-вать! В девяностых он тосковал, а теперь посмотри какой весёлый!

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Руководящий шар

Вау, он такой же как и мы

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Руководящий шар
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Руководящий шар

Это из новой Матрицы?

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Руководящий шар

Я пока не ходил!

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Castle Made Of Sand

Не надо....

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Руководящий шар

К сожалению, я не хожу по магазинам, но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать.
Приносят распечатку интернет-магазина, он выделяет желтым маркером

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Coronadoden en een stroopwafel

А то, что он выделяет красным, просто исчезает с прилавков навсегда...

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Руководящий шар

буду смотреть поздравление Зеленского

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Антигравитационный торт

ваш президент же Макрон

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Руководящий шар

я пока не во Франции

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Coronadoden en een stroopwafel

Это разве не один человек?

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Люц Шнайдер

А Зеленский будет смотреть Путина

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Stanley H. Tweedle

Дед поди думает что Навальный уже давно президент

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Coronadoden en een stroopwafel

Может он последнее поздравление Ельцина будет пересматривать?

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Coronadoden en een stroopwafel

Недавно он сказал, что это был лучший подарок на Новый год

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Руководящий шар

Косплей Зеленского

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Руководящий шар

[Буду] сидеть вместе с близкими, встречать Новый год. Слушать президента.
 Он не сказал какого президента. Может иностранного. А может он президентом России кого-то другого считает.

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Дефицитный Сервелат

А может он президентом России кого-то другого считает.
Вот это был бы поворот!

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Злобный Капитан Немо

Новый президент будет что ли?

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Petr

Путин рекламирует Озон?

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Иванов Иван

Он рекламирует зону

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Petr

Ну в принципе в Соль-Илецке при зоне Черный Дельфин есть магазин сувениров. Нарды, шахматы, другие поделки. Может, оттуда он близким подарки заказал 🤷🏼‍♂️

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Антигравитационный торт

ТО ПРОСТО БЫЛ ДВОЙНИК!!!!1111111111

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Клапауций

у петра великаго
близких нету никаго
только лошадь да змея
вот и вся его семья

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Федя Прозоров

Не таблоид

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Daniil Kozhev

Неудачная PR-акция вышла из под контроля

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Дмитрий Кедов

Ну так хорошая же песня

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Владимир Старик

Рекурсивный Путин

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aliftin

Значит все таки он тоже рептилойд и является марионеткой всемирного правительства. Кто бы мог подумать.

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Дмитрий Орлов

интересно, кто у этого существа "близкие". Будет сидеть со своим гаремом шлюх типа кривоногих, друзьями из опг озеро и с голым шойгу????

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