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vc.ru

РБК: Центробанк начнёт контролировать все денежные переводы между гражданами Статьи редакции

Новый отчёт будут использовать для борьбы с онлайн-казино, криптообменниками и «серым» предпринимательством.

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Центробанк разослал российским банкам новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами, согласно которой регулятор будет запрашивать данные о всех транзакциях россиян, сообщает РБК со ссылкой на три источника на платёжном рынке.

В отчётность попадут персональные данные отправителей и получателей средств. Среди подотчётных типов денежных переводов между физлицами:

  • переводы с карты на карту;
  • переводы со счёта на счёт;
  • переводы с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
  • переводы со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
  • платежи через Систему быстрых платежей;
  • трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
  • переводы денег без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
  • переводы физлица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
  • переводы через системы денежных переводов, например Western Union.

В отчёте должны быть номера карт отправителя и получателя, данные банков, уникальный ID клиента банка, назначение платежа, сумма переведенных денег, дата и время перевода, код страны отправителя и получателя и другие данные.

К отчётным операциям не относятся переводы денег на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии банков за обслуживание, переводы в пользу юрлиц и ИП.

По официальной версии, основная цель новой формы отчетности — оптимизация данных от банков. Информацию будут использовать для анализа рынка и «формирования статистических показателей», пояснили изданию в ЦБ.

Новая мера необходима для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и «серым» предпринимательством, когда люди принимают на карту платежи за свои товары или услуги, считают опрошенные изданием специалисты.

Заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр уточнил, что Банк России начнёт мониторинг переводов между физлицами с января 2022 года.

В начале сентября ЦБ опубликовал методические рекомендации, в которых определил признаки карт и электронных кошельков для приёма платежей нелегальным онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, Форекс-дилеров и криптовалютных обменников. Банкам рекомендовали отслеживать такие карты и кошельки и блокировать операции по ним.

К признакам, по которым можно определить подозрительные платёжные инструменты, ЦБ отнёс несколько «аномалий». В их число попали необычно большое количество физических лиц как плательщиков, так и получателей средств (например, более десяти в день или 50 в месяц), операций по зачислению и списанию денег (более 30 в день), значительные объёмы операций по списанию и зачислению денег между физлицами (более 100 тысяч рублей в день или более миллиона в месяц) или если по карте или кошельку не оплачивают товары и услуги.

#новости #деньги #цб #банки

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Рыжий

Почему это в новость не выделили? Типа незначительная информация?
К признакам, по которым можно определить подозрительные платежные инструменты, ЦБ отнес несколько «аномалий», среди них следующие:
 Необычно большое количество контрагентов — физических лиц в качестве как плательщиков, так и получателей средств. Например, более десяти в день и более 50 в месяц.
 Необычно большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств, проводимых с физическими лицами. Например, более 30 операций в день.
 Значительные объемы операций по списанию и зачислению денежных средств, совершаемых между физическими лицами. Например, более 100 тыс. руб. в день, более 1 млн руб. в месяц.
 По карте или кошельку не проводятся операции по оплате товаров и услуг.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/27/12/2021/61c5aa4b9a79475f312d6eba

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34
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Смертельный динозавр

Необычно большое количество контрагентов — физических лиц в качестве как плательщиков, так и получателей средств. Например, более десяти в день и более 50 в месяц.
 Ясно, борьба с шаурмячными без терминала.

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26
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Рыжий

В том числе, да. Я не так давно для велосипеда покупал мелочовку, думаю как раз надо с кредитки деньги потратить. И хуй - только переводом или наличка.
В другом магазине все ок, терминал есть

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6
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Смертельный динозавр

Не понимаю в чём их проблема, на самом деле. Рассказывают о каких-то конских комиссиях, но на самом деле без терминала теряют покупателей.

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6
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Yura Svinaryov

Чтобы в доходах указать меньшую сумму для налога

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13
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Смертельный динозавр

Отвратительно.

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0
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Neten

Что отвратительно? Отвратительно уклоняться от уплаты налогов которые потом идут на дворцы?

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3
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Смертельный динозавр
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1
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Neten

Pisdes

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0
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Смертельный динозавр

Я это с твоей авы скопировал. Шутеечка, в общем.

Если отвечать серьёзно, то не все налоги идут на дворцы.

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0
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Neten

Я знаю что не все налоги, но ты посчитай сколько платишь сам и сколько платит за тебя работодатель. После этого уже скептически отношусь к добросовестной уплате налогов.

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2
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Nike RossXP

Возможно, к шаурмячным такое нельзя применить, но есть патентная форма налогообложения, часто на рынках применяется.

В конце концов, обычное УСН, это со всеми комиссиями банков 10%.

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0
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Ivan Boldyrev

Нет покупателя — меньше доходов — меньше налогов — PROFIT!

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0
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Он Самый

Сейчас ЦБ сделает так, что безнал станет токсичным и покупателей начнут терять те, кто не принимает наличные и крипту

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5
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neolol

Чего вдруг? Наоборот проще принять правила игры и не иметь проблем. Я вот принципиально любую наличку, что появляется в кармане кладу на карту в максимально короткий срок, потому что наличка это невероятно неудобно. Даже карту с собой не ношу. Благо терминалов что не дружат с пейпассом почти не осталось.

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0
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Он Самый

В условиях быстрого обеднения основной массы населения есть большие сомнения, что большинство захочет доплачивать государству еще по 20% от своих карточных расходов по итогам налоговой проверки

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2
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Chikk

Судя по комментам - всё ровно наоборот. Платить налоги стало модно и почётно. Отвратительный тренд, но имеет место быть.

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1
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Он Самый

Платить налоги стало модно и почётно
 Это на словах. На деле люди бумажкой номера на парковке закрывают даже когда стоимость машины в 5000 раз больше стоимости парковки

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1
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Chikk

Согласен. Но тем более не понимаю тех, кто усирается в комментах про то, что налоги - это прекрасно и чуть ли не святая обязанность. :(

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0
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Он Самый

А тех, кто в комментах приветствует закручивание гаек, одобряет репрессии, радуется тюремным срокам для полит.активистов и испытывает восторг от назначение сына Кириенко руководителем Вконтактика - их ты понимаешь?

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0
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Никита

Утверждают что если повысить цену на 10 рублей, то к ним перестанут ходить...

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1
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Kirill Semin

Нолог?

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Зарегался, чтобы написать

мб они просто наркоту крышуют или типа того

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–2
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Он Самый

Кто "они"? МИД РФ?

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Зарегался, чтобы написать

Шаурмячные без терминала

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–2
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ИгорьOK

Ну... судя по тому, как народ подсел на шаурму... в твоих словах есть смысл!

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0
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Зарегался, чтобы написать

Серьёзно? Я думал, мода уже ушла. Всё больше попадаются "мини-пекарни" и разные кондитерские.

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1
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Саша

у нас в заводской столовке такая херня

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0
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ИгорьOK

Да много с кем.
Очень много стал замечать мест с такой схемой оплаты.
Лично из своих наблюдений:
Салон красоты.
Спортивное питание.
Товары в стоматологической клинике.
Разные услуги.

Кругом люди теперь просят наличку или перевод. Чтобы не светилось в терминале.

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2
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Смертельный динозавр

У меня цех который для работы с частными клиентами которым не нужен НДС работает от ИП. Терминала для безнала там нет, только касса. Платят либо по СБП на счет в ТОЧКЕ, либо закидывают на сбер, а я им пробиваю чек.

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2
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Рыжий

либо закидывают на сбер, а я им пробиваю чек
 Ну вот и разница между тобой и всякими "черными" точками в том, что ты чеки пробиваешь даже за перевод

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0
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Смертельный динозавр

ты чеки пробиваешь даже за перевод
 Мне не нужны вопросы от налоговой что это за куча переводов на мою личную карту.
По каждому из них у меня есть чек.

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1
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Рыжий

Товары в стоматологической клинике
 Лол. Может просто терминал не работал? Типа клиника это же не то место, где черный нал гуляет. Чеки должны выбивать полюбому

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0
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ИгорьOK

Не. Терминал есть.
Через него приём оплачивал.
А за щётку зубную попросили переводом, если есть возможность.
Если возможности нет, то тоже через терминал.
Ну... у меня возможность была. Сделал перевод.

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3
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Смертельный динозавр

теперь
 ТЕПЕРЬ? )))
Всегда так было.

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1
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Marat Khamadeev

А еще еду заказываешь, а курьер такой: ой я терминал в машине забыл

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0
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Смертельный динозавр

Интересно только, какой у них выбор: отказаться от переводоа и принимать только наличку, или арендовать терминал наконец?

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0
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Рыжий

Скорее первое. За крышу они и так платят, а если терминал арендуют - за крышу все равно придется платить, никуда не деться. Двойные расходы

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0
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Сталин спас Россию

За какую крышу

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Рыжий

Полицейскую, чтобы закрывали глаза на незаконную установку ларька и торговлю без терминала. Ларьки квас-лимонад тоже платят

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0
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Рыжий

Но да, есть полностью легальные шаурмячные. Но обычно это не ларьки, а адекватное помещение по размеру типа маленькой кофейни. С нормально оборудованной кухней. Но там и нет проблем с безналом, и чеки выбивают и на наличку тоже

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0
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Смертельный динозавр

Надеюсь, что второе.

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–1
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Федя Прозоров

Не указали, потому что тж не желтушный таблоид, а сайт про технологии

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2
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Смертельный динозавр

Потому что это не в повесточке цифрового ГУЛАГа

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–1
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Ze Katze

-Ало, это служба безопасности сбербанка. Это вы покупали тройную шаурму с сыром и креветками в Химках 10 минут назад?
-Да
-По братски, занеси братве на проходную, на матроссую тишину. Мир дому твоему

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15
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Смертельный динозавр

По официальной версии, основная цель новой формы отчетности — оптимизация данных от банков.
 Оптимизация это про увеличение данных? Интересно.

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13
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Ze Katze

Служба безопасности сбербанка не хочет работать по второму кругу над картами. Нужные новые

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1
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Смертельный динозавр

Ну привет

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8
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Смертельный динозавр

Из 2005 пишешь? Вот так скорее.

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11
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Evgeny Brazgin

2005 — это так

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9
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Смертельный динозавр

Только в 2005 их не было, но ладно.

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2
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Evgeny Brazgin

Погуглил — и правда, до 2001 года выпускали. Но мне кажется, я их ещё года до 2007 иногда встречал

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3
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Damir ReDevil

Они были в обороте. Но к оплате некоторые недоверчивые продавцы не принимали, но официально оставшиеся купюры ходили

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1
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Marat Khamadeev

Помню эти купюры только такими. Потом уже монеты пошли

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4
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Он Самый

Скоро перевыпустят

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3
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Смертельный динозавр

Запретят снимать с карты больше 10 тысяч в месяц

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1
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Guzel Ayupova

Как слежка за переводами поможет в борьбе с онлайн казино? Особенно переводы МЕЖДУ СОБСТВЕННЫМИ счетами

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6
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Смертельный динозавр

Так же как и блокировки сайтов оппозиции и неправительственных СМИ помогает в защите детей

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14
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Федя Прозоров

На словах, это просто для создания представления о том, как россияне устраивают круговорот денег в природе. На деле, не удивлюсь, если потом начнут банить переводы в экстремистские организации типа ФБК или ОВД-инфо

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1
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Он Самый

На словах и Путин либерал.

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3
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Some Dude

не зря казалось, что список знакомый и неполный. вот полный по ссылке.
хотя, именно против казино там по прежнему не особо что-то притянешь. если только казино не через какой-то свой пул карт выводит. хотя, не знаком с казино и их схемами

ЦБ направил банкам восемь критериев…
Центробанк назвал восемь признаков, по которым банки могут выявить карты или электронные кошельки…
www.vedomosti.ru
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1
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Some Dude

хз что там по казино, но при обнале крипты тебе приходят деньги с карты рандомного чувака. поэтому для крипты довольно плохо

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0
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Федя Прозоров

А то стали много донатить иноагентам

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9
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Смертельный динозавр

УРА ! УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ !

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7
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Смертельный динозавр

НАКАНЕЦ-ТA ДАВНО НЕ РАДОВАЛИ

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4
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Он Самый

Ребята, вы в курсе, что системы мониторинга общественного мнения сарказм не распознают?

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1
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Nikolay Mn

Ну все, статистические данные будут подсчитаны, а подлые казино изничтожены! Ура!

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7
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Смертельный динозавр

я вчера перегонял со счета на счет 123123123 раза по 15 рублей, почему не все в отчете ?

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3
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Смертельный динозавр

Я обычно в конце дня всё разом вывожу.
Путин сильный президент, кстати.

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8
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Смертельный динозавр

а я на инвестиционный счет загоняю всё. путин сильный президент. и экономика его тверже чем бивень мамонта

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2
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Максоний

Ммм облигации

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1
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Rinat Tukhvatullin

Теперь придётся скидываться на день рождения коллегам наличкой, а не переводить офис-менеджеру.

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4
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Дмитрий М

Наступление на наличку не за горами. Думаю Россия будет в авангарде стран убирающих наличку из оборота.

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5
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Смертельный динозавр

Так она уже.

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1
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Nick Rosenberg

Шутки шутками, но сбер за такое уже давно может заблочить счет.

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3
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Он Самый

У сбера пока не сталкивался, а вот Тинькоф пидоры еще те. 115 ФЗ обожают просто

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1
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Some Dude

потому что у тиньки могут лицензию отобрать в случае чего и им приходится все проверять и избегать подозрительной хуиты, а сберу вообще на все поебать, кто осмелится у грефа лицензию отобрать? СБП-то его еле заставили подключить, и то через жопу только получилось

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0
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Смертельный динозавр

del. не туда ответил

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0
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Some Dude

унес туда же

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0
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Смертельный динозавр

Центробанк начнёт контролировать все донаты тжшников

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1
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Федя Прозоров

Но эти донаты всё равно без боли в заднице не вывести

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1
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Zee Zao

Походу только обнал ребят
Я и бумажник выкинул в 2013

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0
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Смертельный динозавр

Сегодня снился мне мой старый кошелёк. Вещий сон.

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1
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Some Dude

как вы все без налички гоняете? не пугает возможность проебать/разбить/посадить в ноль телефон и остаться с голой жопой без карт и денег на улице? без возможности кому-нить позвонить, написать, заказать такси?

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0
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Skomorokh

Нет

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0
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Some Dude

почему?

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0
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Максоний

Слабоумие и отвага

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1
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Максоний

А ваще у них просто такого кошелька нет

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0
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Смертельный динозавр

Ну я не совсем без налички. Пара-тройка купюр валяется в кармане на экстренный случай.

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0
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Some Dude

хотя бы так. я лично несколько карт в пластике таскаю и минимум 500р

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Tauraloke Esteru

Интересно, переводы белого безнала между банками для системы достаточно прозрачны, чтобы банк не приставал с вопросом о происхождении денег?

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0
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Он Самый

Одно с другим слабо связано.

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1
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некипишуй

Плевать, только нал.

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0
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Николай Трунов

p2p-торговля на криптобиржах я так понимаю тоже относится к "криптообменникам"?

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Al

Казна пустеет, милорд.

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