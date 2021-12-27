Новый отчёт будут использовать для борьбы с онлайн-казино, криптообменниками и «серым» предпринимательством.

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Центробанк разослал российским банкам новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами, согласно которой регулятор будет запрашивать данные о всех транзакциях россиян, сообщает РБК со ссылкой на три источника на платёжном рынке.

В отчётность попадут персональные данные отправителей и получателей средств. Среди подотчётных типов денежных переводов между физлицами:

переводы с карты на карту;

переводы со счёта на счёт;

переводы с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;



переводы со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;



платежи через Систему быстрых платежей;



трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;



переводы денег без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;



переводы физлица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;



переводы через системы денежных переводов, например Western Union.



В отчёте должны быть номера карт отправителя и получателя, данные банков, уникальный ID клиента банка, назначение платежа, сумма переведенных денег, дата и время перевода, код страны отправителя и получателя и другие данные.

К отчётным операциям не относятся переводы денег на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии банков за обслуживание, переводы в пользу юрлиц и ИП.

По официальной версии, основная цель новой формы отчетности — оптимизация данных от банков. Информацию будут использовать для анализа рынка и «формирования статистических показателей», пояснили изданию в ЦБ.

Новая мера необходима для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и «серым» предпринимательством, когда люди принимают на карту платежи за свои товары или услуги, считают опрошенные изданием специалисты.

Заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр уточнил, что Банк России начнёт мониторинг переводов между физлицами с января 2022 года.

В начале сентября ЦБ опубликовал методические рекомендации, в которых определил признаки карт и электронных кошельков для приёма платежей нелегальным онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, Форекс-дилеров и криптовалютных обменников. Банкам рекомендовали отслеживать такие карты и кошельки и блокировать операции по ним.