РБК: Центробанк начнёт контролировать все денежные переводы между гражданами Статьи редакции
Новый отчёт будут использовать для борьбы с онлайн-казино, криптообменниками и «серым» предпринимательством.
Центробанк разослал российским банкам новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами, согласно которой регулятор будет запрашивать данные о всех транзакциях россиян, сообщает РБК со ссылкой на три источника на платёжном рынке.
В отчётность попадут персональные данные отправителей и получателей средств. Среди подотчётных типов денежных переводов между физлицами:
- переводы с карты на карту;
- переводы со счёта на счёт;
- переводы с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
- переводы со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
- платежи через Систему быстрых платежей;
- трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
- переводы денег без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
- переводы физлица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
- переводы через системы денежных переводов, например Western Union.
В отчёте должны быть номера карт отправителя и получателя, данные банков, уникальный ID клиента банка, назначение платежа, сумма переведенных денег, дата и время перевода, код страны отправителя и получателя и другие данные.
К отчётным операциям не относятся переводы денег на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии банков за обслуживание, переводы в пользу юрлиц и ИП.
По официальной версии, основная цель новой формы отчетности — оптимизация данных от банков. Информацию будут использовать для анализа рынка и «формирования статистических показателей», пояснили изданию в ЦБ.
Новая мера необходима для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и «серым» предпринимательством, когда люди принимают на карту платежи за свои товары или услуги, считают опрошенные изданием специалисты.
Заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр уточнил, что Банк России начнёт мониторинг переводов между физлицами с января 2022 года.
В начале сентября ЦБ опубликовал методические рекомендации, в которых определил признаки карт и электронных кошельков для приёма платежей нелегальным онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, Форекс-дилеров и криптовалютных обменников. Банкам рекомендовали отслеживать такие карты и кошельки и блокировать операции по ним.
К признакам, по которым можно определить подозрительные платёжные инструменты, ЦБ отнёс несколько «аномалий». В их число попали необычно большое количество физических лиц как плательщиков, так и получателей средств (например, более десяти в день или 50 в месяц), операций по зачислению и списанию денег (более 30 в день), значительные объёмы операций по списанию и зачислению денег между физлицами (более 100 тысяч рублей в день или более миллиона в месяц) или если по карте или кошельку не оплачивают товары и услуги.
Почему это в новость не выделили? Типа незначительная информация?
К признакам, по которым можно определить подозрительные платежные инструменты, ЦБ отнес несколько «аномалий», среди них следующие:
Необычно большое количество контрагентов — физических лиц в качестве как плательщиков, так и получателей средств. Например, более десяти в день и более 50 в месяц.
Необычно большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств, проводимых с физическими лицами. Например, более 30 операций в день.
Значительные объемы операций по списанию и зачислению денежных средств, совершаемых между физическими лицами. Например, более 100 тыс. руб. в день, более 1 млн руб. в месяц.
По карте или кошельку не проводятся операции по оплате товаров и услуг.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/27/12/2021/61c5aa4b9a79475f312d6eba
В том числе, да. Я не так давно для велосипеда покупал мелочовку, думаю как раз надо с кредитки деньги потратить. И хуй - только переводом или наличка.
В другом магазине все ок, терминал есть
Чтобы в доходах указать меньшую сумму для налога
Что отвратительно? Отвратительно уклоняться от уплаты налогов которые потом идут на дворцы?
Pisdes
Я знаю что не все налоги, но ты посчитай сколько платишь сам и сколько платит за тебя работодатель. После этого уже скептически отношусь к добросовестной уплате налогов.
Возможно, к шаурмячным такое нельзя применить, но есть патентная форма налогообложения, часто на рынках применяется.
В конце концов, обычное УСН, это со всеми комиссиями банков 10%.
Нет покупателя — меньше доходов — меньше налогов — PROFIT!
Сейчас ЦБ сделает так, что безнал станет токсичным и покупателей начнут терять те, кто не принимает наличные и крипту
Чего вдруг? Наоборот проще принять правила игры и не иметь проблем. Я вот принципиально любую наличку, что появляется в кармане кладу на карту в максимально короткий срок, потому что наличка это невероятно неудобно. Даже карту с собой не ношу. Благо терминалов что не дружат с пейпассом почти не осталось.
В условиях быстрого обеднения основной массы населения есть большие сомнения, что большинство захочет доплачивать государству еще по 20% от своих карточных расходов по итогам налоговой проверки
Судя по комментам - всё ровно наоборот. Платить налоги стало модно и почётно. Отвратительный тренд, но имеет место быть.
Платить налоги стало модно и почётно
Это на словах. На деле люди бумажкой номера на парковке закрывают даже когда стоимость машины в 5000 раз больше стоимости парковки
Согласен. Но тем более не понимаю тех, кто усирается в комментах про то, что налоги - это прекрасно и чуть ли не святая обязанность. :(
А тех, кто в комментах приветствует закручивание гаек, одобряет репрессии, радуется тюремным срокам для полит.активистов и испытывает восторг от назначение сына Кириенко руководителем Вконтактика - их ты понимаешь?
Утверждают что если повысить цену на 10 рублей, то к ним перестанут ходить...
Нолог?
мб они просто наркоту крышуют или типа того
Кто "они"? МИД РФ?
Шаурмячные без терминала
Ну... судя по тому, как народ подсел на шаурму... в твоих словах есть смысл!
Серьёзно? Я думал, мода уже ушла. Всё больше попадаются "мини-пекарни" и разные кондитерские.
у нас в заводской столовке такая херня
Да много с кем.
Очень много стал замечать мест с такой схемой оплаты.
Лично из своих наблюдений:
Салон красоты.
Спортивное питание.
Товары в стоматологической клинике.
Разные услуги.
Кругом люди теперь просят наличку или перевод. Чтобы не светилось в терминале.
либо закидывают на сбер, а я им пробиваю чек
Ну вот и разница между тобой и всякими "черными" точками в том, что ты чеки пробиваешь даже за перевод
Товары в стоматологической клинике
Лол. Может просто терминал не работал? Типа клиника это же не то место, где черный нал гуляет. Чеки должны выбивать полюбому
Не. Терминал есть.
Через него приём оплачивал.
А за щётку зубную попросили переводом, если есть возможность.
Если возможности нет, то тоже через терминал.
Ну... у меня возможность была. Сделал перевод.
А еще еду заказываешь, а курьер такой: ой я терминал в машине забыл
Скорее первое. За крышу они и так платят, а если терминал арендуют - за крышу все равно придется платить, никуда не деться. Двойные расходы
За какую крышу
Полицейскую, чтобы закрывали глаза на незаконную установку ларька и торговлю без терминала. Ларьки квас-лимонад тоже платят
Но да, есть полностью легальные шаурмячные. Но обычно это не ларьки, а адекватное помещение по размеру типа маленькой кофейни. С нормально оборудованной кухней. Но там и нет проблем с безналом, и чеки выбивают и на наличку тоже
Не указали, потому что тж не желтушный таблоид, а сайт про технологии
-Ало, это служба безопасности сбербанка. Это вы покупали тройную шаурму с сыром и креветками в Химках 10 минут назад?
-Да
-По братски, занеси братве на проходную, на матроссую тишину. Мир дому твоему
Служба безопасности сбербанка не хочет работать по второму кругу над картами. Нужные новые
2005 — это так
Погуглил — и правда, до 2001 года выпускали. Но мне кажется, я их ещё года до 2007 иногда встречал
Они были в обороте. Но к оплате некоторые недоверчивые продавцы не принимали, но официально оставшиеся купюры ходили
Помню эти купюры только такими. Потом уже монеты пошли
Скоро перевыпустят
Как слежка за переводами поможет в борьбе с онлайн казино? Особенно переводы МЕЖДУ СОБСТВЕННЫМИ счетами
На словах, это просто для создания представления о том, как россияне устраивают круговорот денег в природе. На деле, не удивлюсь, если потом начнут банить переводы в экстремистские организации типа ФБК или ОВД-инфо
На словах и Путин либерал.
не зря казалось, что список знакомый и неполный. вот полный по ссылке.
хотя, именно против казино там по прежнему не особо что-то притянешь. если только казино не через какой-то свой пул карт выводит. хотя, не знаком с казино и их схемами
хз что там по казино, но при обнале крипты тебе приходят деньги с карты рандомного чувака. поэтому для крипты довольно плохо
А то стали много донатить иноагентам
Ребята, вы в курсе, что системы мониторинга общественного мнения сарказм не распознают?
Ну все, статистические данные будут подсчитаны, а подлые казино изничтожены! Ура!
Ммм облигации
Теперь придётся скидываться на день рождения коллегам наличкой, а не переводить офис-менеджеру.
Наступление на наличку не за горами. Думаю Россия будет в авангарде стран убирающих наличку из оборота.
Шутки шутками, но сбер за такое уже давно может заблочить счет.
У сбера пока не сталкивался, а вот Тинькоф пидоры еще те. 115 ФЗ обожают просто
потому что у тиньки могут лицензию отобрать в случае чего и им приходится все проверять и избегать подозрительной хуиты, а сберу вообще на все поебать, кто осмелится у грефа лицензию отобрать? СБП-то его еле заставили подключить, и то через жопу только получилось
унес туда же
Но эти донаты всё равно без боли в заднице не вывести
Походу только обнал ребят
Я и бумажник выкинул в 2013
как вы все без налички гоняете? не пугает возможность проебать/разбить/посадить в ноль телефон и остаться с голой жопой без карт и денег на улице? без возможности кому-нить позвонить, написать, заказать такси?
Нет
почему?
Слабоумие и отвага
А ваще у них просто такого кошелька нет
хотя бы так. я лично несколько карт в пластике таскаю и минимум 500р
Интересно, переводы белого безнала между банками для системы достаточно прозрачны, чтобы банк не приставал с вопросом о происхождении денег?
Одно с другим слабо связано.
Плевать, только нал.
p2p-торговля на криптобиржах я так понимаю тоже относится к "криптообменникам"?
Казна пустеет, милорд.