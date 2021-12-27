Минцифры начало переговоры с HP, Acer и Lenovo о предустановке российских операционных систем на компьютеры Статьи редакции
Предложение касается устройств, которые пока продают без установленных систем.
Предустановкой хотят «стимулировать отечественных разработчиков» программ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на совещание в ведомстве. Устройств без ОС в продаже — от 5% до 24% в зависимости от магазина, посчитало издание.
Минцифры хочет обеспечить установку российских систем минимум на 100 тысяч устройств, дополнил источник «Ъ», знакомый с итогами совещания. По его словам, эксперимент планируется запустить в первом квартале 2022 года. Если опыт будет удачным, план увеличат до миллиона установок в год.
Производитель или дистрибутор оборудования будет бесплатно получать копию ОС — Astra Linux и ALT Linux — и ставить её на устройство. Такую схему рассматривают в министерстве, дополнил источник.
Закон о предустановке российских приложений перед продажей смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров в России вступил в силу с 1 апреля 2021 года.
С 1 января 2022 года список изменится. В него добавили сервисы «Яндекса», российские соцсети, AppList и другие приложения.
Ебать спасибо нахуй
да это ж red hat
Российские операционные системы - убунта с Яндекс браузером?
Не надо.
А если не согласятся - запретим продажу
А без рос властей производители не могут Линукс ставить на устройства?
Могут. Пока могут. :)
Есть нечто похожее, лол.
Школьники глядишь и терминал освоят
"Российская" операционная система Linux