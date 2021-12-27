Предложение касается устройств, которые пока продают без установленных систем.

{"id":500911} 873 просмотров

Предустановкой хотят «стимулировать отечественных разработчиков» программ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на совещание в ведомстве. Устройств без ОС в продаже — от 5% до 24% в зависимости от магазина, посчитало издание.

Минцифры хочет обеспечить установку российских систем минимум на 100 тысяч устройств, дополнил источник «Ъ», знакомый с итогами совещания. По его словам, эксперимент планируется запустить в первом квартале 2022 года. Если опыт будет удачным, план увеличат до миллиона установок в год.

Производитель или дистрибутор оборудования будет бесплатно получать копию ОС — Astra Linux и ALT Linux — и ставить её на устройство. Такую схему рассматривают в министерстве, дополнил источник.

Закон о предустановке российских приложений перед продажей смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров в России вступил в силу с 1 апреля 2021 года.