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Новости
vc.ru

Минцифры начало переговоры с HP, Acer и Lenovo о предустановке российских операционных систем на компьютеры Статьи редакции

Предложение касается устройств, которые пока продают без установленных систем.

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Предустановкой хотят «стимулировать отечественных разработчиков» программ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на совещание в ведомстве. Устройств без ОС в продаже — от 5% до 24% в зависимости от магазина, посчитало издание.

Минцифры хочет обеспечить установку российских систем минимум на 100 тысяч устройств, дополнил источник «Ъ», знакомый с итогами совещания. По его словам, эксперимент планируется запустить в первом квартале 2022 года. Если опыт будет удачным, план увеличат до миллиона установок в год.

Производитель или дистрибутор оборудования будет бесплатно получать копию ОС — Astra Linux и ALT Linux — и ставить её на устройство. Такую схему рассматривают в министерстве, дополнил источник.

Закон о предустановке российских приложений перед продажей смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров в России вступил в силу с 1 апреля 2021 года.

С 1 января 2022 года список изменится. В него добавили сервисы «Яндекса», российские соцсети, AppList и другие приложения.

#новости #приложения

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Смертельный динозавр

будет бесплатно получать копию ОС — Astra Linux и ALT Linux

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Смертельный динозавр

Open source* — запрещённая организация на территории РФ

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Смертельный динозавр

На компакт-диске в картонной коробке, видимо

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Смертельный динозавр

ах эти старые добрые времена, когда можно было бесплатно заказать на дисках Ubuntu и Kubuntu, и через несколько недель тебе в почтовый ящик кидали посылочки из Нидерландов

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Смертельный динозавр

ах эти старые добрые времена, когда из коробки был gnome2 или unity, а не тормозной gnome3

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Павел Морозов

Ебать спасибо нахуй

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Смертельный динозавр

Astra Linux
 Тупое говно тупого говна.

ALT Linux
 Норм.

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Максоний
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Bad Mother Fucker

да это ж red hat

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Смертельный динозавр

Что именно?

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Ochered Syka

Российские операционные системы - убунта с Яндекс браузером?

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Смертельный динозавр

Странно, что болдженос ОС не представлена - вероятно, пока не завершено тестирование сервис пака с обоями для рабочего стола.

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Смертельный динозавр

Гендир Попов просто не соглашается предоставлять своё творение бесплатно, пока ведёт переговоры с Путиным и акционерами крупных корпораций

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Смертельный динозавр

Ну, если без шуток, то ALT честный дистрибутив, а не очередная копия центоса, который почему-то больше всего когда-то у нас копировали.
Astra это дебиан, да. Со своей мандаткой, разве что.

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Смертельный динозавр

Ждём переговоров с Apple

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Павел Морозов

Не надо.

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1
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Смертельный динозавр

Производитель или дистрибутор оборудования будет бесплатно получать копию ОС — Astra Linux и ALT Linux — и ставить её на устройство
ЧЁРНАЯ ПЫНЯТНИЦА ГОРЯЧИЕ СКИДКИ НА ЛИНУХ ОС

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FOX

А если не согласятся - запретим продажу

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Смертельный динозавр

Линукса

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Роман Морозов

А без рос властей производители не могут Линукс ставить на устройства?

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Chikk

Могут. Пока могут. :)

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Смертельный динозавр

Вообще те же ноуты продают в двух вариациях - с виндой и без, на те что без ставят FreeDOS, может теперь просто Линухи ставить будут.

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Смертельный динозавр

Российская операционная система должна называться РосДОС

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Смертельный динозавр

Есть нечто похожее, лол.

Гослинукс - операционная система ФССП России
Гослинукс - операционная система ФССП России
goslinux.fssp.gov.ru
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Павел Морозов

Школьники глядишь и терминал освоят

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Айзеблакетбрасорк

"Российская" операционная система Linux

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Смертельный динозавр

BolgenOS?

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Смертельный динозавр

Господи, что это

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Смертельный динозавр

Принципиально новая операционная система

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Смертельный динозавр

Если мы такие в окружении врагов и коварный запад точит когти — почему бы не разрешить гражданам пиратить все западное налево и направо? Экономику поднимем, уууу.

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