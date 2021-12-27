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Новости
Sasha Shambilova

Tinkoff Data: в Москве средняя стоимость поездки на такси за год подорожала на 24% Статьи редакции

За месяц — на 14%.

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Средняя цена поездки на 21 декабря составила 520 рублей, что на 24% больше, чем в этом же месяце в 2020 году (421 рубль). Это также на 14% больше, чем в ноябре 2021 года (458 рублей). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Tinkoff Data.

Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, средняя цена поездки за ноябрь — 473 рубля. Это на 24 больше, чем в этот же период в 2020 году.

В декабре спрос на такси также повысился, согласно городской платформе «ПРОдвижение». В десяти районах Центрального административного округа Москвы такси заказали почти 3,3 раза, что больше этого же периода в 2020 году на 14,8% и ноября — на 37,5%.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов сообщил, что в некоторых случаях поездки подорожали вдвое, в среднем — на 30-50% год к году. Он отметил, что среднее время подачи машины не увеличилось, из-за чего можно сделать вывод о манипуляции ценами. По словам Павлова, организация призвала вмешаться ФАС.

В «Яндекс.Такси» подорожание услуг в декабре объяснили снежной зимой. Это влияет на длительность поездки и на её стоимость. В «Ситимобиле» заявили, что высокая стоимость помогает решить проблемы нехватки водителей в нужные часы в тех районах, где их не хватает.

В феврале, когда стоимость за поездки увеличивалась в пять раз из-за сильного снегопада, агрегаторы объясняли это снижением числа водителей. Тогда Дептранс столицы призвал не завышать цены, а «Транспортная ассоциация московской агломерации» требовала прокуратуру проверить компании.

#новости #такси #москва

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Chikk

Статистика - это прекрасно, но из личного опыта средняя поездка за этот год возросла на все 200%. Ибо слишком часто у Яндекса стал этот их "высокий спрос". И если с год назад можно было погодить 15-20 минут и всё становилось норм, то сейчас - нифига, сабж висит и заставляет плотить много.

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65
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Sasha Shambilova

недавно за 1,5к поехала, хотя обычно за тот же маршрут даже по высокому спросу было 700-750 рублей...

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28
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AttentiveMilk

За устрицами??

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15
8 комментариев
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Смертельный динозавр

Особенно забавно, когда открываешь приложуху яндекс такси и видишь на карте пару свободных машин прям возле твоего дома. Но нет, спрос все равно дико повышенный!

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15
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испанский смех

я не повышенный уже год не видел нигде

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3
2 комментария
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Pavel Voronin

Вчера мне предложили за 15 минутную поездку от аэропорта Челябинска сначала заплатить 600, потом 800+ рублей при норме 350-400. Из принципа упаковался в автобус и доехал за 23р. Ехал минут на 15 дольше.

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12
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Смертельный динозавр

В центр мск два месяца назад утром в субботу ехал 40 минут за ~500р, в прошлую же субботу ценник был под 1200р за 1 час.
Доехал на метро + автобусе за 50 минут

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5
2 комментария
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испанский смех

в пятницу пришлось ехать 900 метров за 250 р. в спб

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0
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Смертельный динозавр

Прикол в том, что часто даже эконом обходится в 1/2 бизнеса у того же wheely, что смешно

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8
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Eldar

Посмотри двухчасовой фильм про яндекс на ютуб. Там они объясняют - спрос на такси растет быстрее автопарка.

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0
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Chikk

Предпочитаю тексты просмотру Ютупа. Без негатива. :)

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2
6 комментариев
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Pavel Voronin

Проведите эксперимент.

Открываете приложение, смотрите стоимость поездки, закрываете приложение. Минут через 20 повторяете упражнение. Оцениваете долю случаев, когда поездка во второй раз оказывается дешевле.

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1
7 комментариев
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Michael Konovalov

Я ещё вспомнил историю с qr кодами в Казани.

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Смертельный динозавр

Egor-Egor Data: в Москве средняя стоимость поездки на такси пиздец как подорожала

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26
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Смертельный динозавр

у меня по ощущениям в 2021 году, где-то в 85% поездок был повышенный коэффициент, не зависимо от времени и места вызова такси

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25
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Смертельный динозавр

Да, сейчас в Москве вообще ад с ценой. Постоянно высокий спрос. Если в том году я отдавал рублей 500, то сейчас это спокойно и 750.

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14
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Смертельный динозавр

Вот, прямо сейчас. За 35 минут поездки.

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7
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Bibba La Bibba

Аналогичная ситуация в минске. Это около 750 на российские, 24/7 висит эта ебучая молния

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4
4 комментария
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Смертельный динозавр

У меня больше

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3
1 комментарий
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Очень Cерьёзный Валера

Поэтому лучше ехать на комфорте)

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0
11 комментариев
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Даниил Слюсарев

Дефолтная поездка из центра 40 минут. Сравнивал цены год назад, так там за 1.3к цена по праздникам лишь переваливала, а тут 1.8к уже как норма.

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1
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Eight Bit

СПб, 20 минут. Такие дела. Время подачи - 2 минуты.

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Ilya Lesov

Аналогично, вот рабочее время 12:46, людей на улице мало, машин-такси много. Доходит до смешного, когда ночью (часа в 3-4) все равно высокий спрос. Я понимаю, что тех, кто пользуется такси стало больше, а таксистов – меньше. Но как-то это резко произошло, что очень странно.

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Al

Даже в провинции уже 700 узнавал, пиздец ахуел)). Там ехать буквально минут 10 было. Ну нахуй.

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3
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Смертельный динозавр

Пф, мне тут вчера надо было ехать с котом в ветеринарку, которая находится буквально в 10 минутах езды и обычная стоимость до туда максимум рублей 170-180.
Был день, часа 3, воскресенье. Стоимость 480 рублей))))) в таком ахуе я давненько не бывала

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3
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Al

Всем любителям Яндекса посвящается)0

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12
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Андрей Кнорозов

когда уже ФАС выебет яндекс

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9
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Смертельный динозавр

В 2036 году

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9
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Стас Фарбер

когда майоров пошлют со сливом данных, ими сразу займутся

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0
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Смертельный динозавр

Инфляция 4%

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11
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Дарья Коротина

Я живу в небольшом городе. И часто езжу по одному и тому же маршруту. С появлением яндекса в нашем городе, стоимость поездки была 70 рублей. Ехать буквально 7-10 минут. Дальше - хуже, в часы спроса цена стала 120 рублей. А позже, эта сумма зафиксировалась и не в часы спроса. А сейчас, вообще 280 рублей, причем повышенный спрос постоянно, даже когда загруженность дорог мизерная. И все эти изменения произошли за 1 год.

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11
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Ilya Lesov

280 рублей – это еще терпимо, в Москве за то же расстояние платишь уже 600-700.

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Владимир Березин

Т.е. бензин подорожал, запчасти подорожали, стоимость машин вообще в небеса улетела - но такси дорожать не должно? Реальная инфляция сильно выше 10%, так с какого же хера такси не должно дорожать?
Если повышение цен пошло отчасти в карман водителя - это прекрасно. Т.к. людей развратили тем, что цена на такси стала почти равна стоимости проезда на маршрутке. Компании себе в убыток работали, водители пашут без сна - отсюда была низкая цена. Рынок начал всё это в норму возвращать. Я не то чтобы за повышение цен, но надо быть реалистами и понимать, что такси по цене маршрутки это абсурд. Если стоимость вырастет еще и на этом фоне у водителей будет нормальный график и водителей станут отбирать, а не пускать всех подряд - вообще отлично.

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8
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Смертельный динозавр

Да и вообще чего иш удумали, бухтеть? Не время, нужно терпеть!

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5
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Зянон

Можно лицензии ввести. Тогда цена вырастет, половина нынешних водил отсеится, вновь вернуться на остановки возле метро и будут брать от борта.

Цены низкие потому, что любой человек может за день стать таксистом. Это не великая профессия какая-то.

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0
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Сергей Токарев

Проблема в росте стоимости смартфонов за последний год из-за кризиса чипов и всего.

Всем известно, системы оценки кредитоспособности пользователя включают и модель, с которой он делает заказ

Я всегда открываю приложение "ЯндексТакси" на старом проверенном арифмометре "Железный Феликс" 1927 года выпуска, уверенной мозолистой рукой прокручиваю несколько оборотов - и получаю такой низкий тариф, что мне доплачивают за поездку

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5
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Смертельный динозавр

Самый классный комментарий

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0
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Очень Cерьёзный Валера

Слышь, Яндекс. Панамку готовь!

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3
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Саша Саша

Помню была статья что цены на такси сильно занижены. Потому как агрегаторы обесценивали труд водителя. Сейчас агрегаторы подняли цены, интересно водители довольны?

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Andrey Vasilev

Таксист никогда не бывает доволен.

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7
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Саша Саша

Особенно когда пассажиры относятся к ним как к говну. Согласен.

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0
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Dmitry Pasyutin

сколько ни спрашивал водителей за последний год - все довольны

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1
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Eight Bit

Таксисты давно научились как ездить только по фиолетовому ценнику, по белому уже никто не хочет работать, и в целом сообщество таксистов не любит тех коллег, кто берет вообще все за любые деньги, для них даже какое-то жаргонное название есть. Так что это очень большая удача в Спб попасть на белый ценник, эконом зачастую почти равен по стоимости комфорту, а поездка в 20 минут стоит, в среднем, 500-600 рублей. Но по словам таксистов по белому ценнику заработать невозможно сейчас, так как цены по нему не особо поменялись с 2014 года, когда был еще только убер.

Яндексу это очевидно норм, так и они больше зарабатывают. Если уж они стали в Яндекс еде в дополнение к доставке сдирать по 40 рублей за РАБОТУ СЕРВИСА, то тут просто пытаться бойкотировать сервисы по возможности их, что весьма сложно, особенно в такси.

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Смертельный динозавр

сообщество таксистов не любит тех коллег, кто берет вообще все за любые деньги
Как они их вычисляют?

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Смертельный динозавр

Заказывают эконом и тех, кто приезжает всем автопарком бьют!

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1
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Eight Bit

Понятия не имею, у них вообще шифрующиеся комьюнити, я так до конца и не нашел четкой инфы, она где-то там внутри у них распространяется, как работать только по фиолетовому ценнику. Хотел найти какие-то способы обхода этого.

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Миржан Досымбаев

хуле делать, подсели на яндукс - расплачиваемся

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2
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Смертельный динозавр

СПАСИБО СОБЯНИНУ, ЗА ТО, ЧТО НОЧНЫЕ АВТОБУСЫ ХОДЯТ НОРМАЛЬНО!!

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2
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Смертельный динозавр

даже не знаю, сколько сэкономил благодаря

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Солёная Капля

Вообще это ожидаемо:
- все ревели от восторга, когда хуяндексы и ситимобилы демпинговали и возили за 150-250р куда угодно
- тем временем эти ревущие не пользовались адекватными операторами, а поймать кого-то на дороге стало совсем уж немодно,
- хуяндексы крепли, выкупали конкурентов, в то время как мелкие конкуренты и операторы закрывались или продавались

- тарифы подняли в 2 раза, но люди всё равно ревели от восторга: да, дорого, зато БЫСТРА, КАЧИСТВИННА, УДОБНА
- многие конкуренты окончательно убрались с рынка. "Такси везёт", "Ред такси", "Такси Максим" и многие другие - либо пропали, либо перестали котироваться.
- это дало хуяндексам поднять ценник до небес. И теперь люди, кто повелся на выгоду в моменте, возмущаются.

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1
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Pavel Voronin

все ревели от восторга, когда хуяндексы и ситимобилы демпинговали и возили за 150-250р куда угодно
Вообще-то этим ФАС должна заниматься. Антиконкурентный демпинг так-то запрещен законом

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Солёная Капля

Это если кто-то один и операторов охуел бы. А так вели себя 2-4 известных уважаемых бренда. У трёх из них было много ТВ-, радио- и интернет-рекламы.
Конкуренция же вроде на месте))

Да и все мы знаем, как работают такие органы. Только языком, как говорится, да и не в том месте

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ИгорьOK

Вообще-то этим ФАС должна заниматься.
Должна. Якобы для этого она создавалась.

Знаешь что она делала?
Прессовала прочие такси сервисы. Выдавливала зарубежные сервисы.

Летом она прессовала сервисы с самокатами. Перед тем, как подобный сервис начал запускать яндекс.

Короче, прикольная у нас контора ФАС.

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Айзеблакетбрасорк

Интересно, что такого в Яндексе, что им пользуется большинство?
Есть же компании с нормальным сервисом и авто.

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Смертельный динозавр

Нормальное приложение, реагирование на жалобы (тот же gett дороже и хуже обычно выходит).
Ситимобил дороже, и тоже высокий спрос частенько.
Что остаётся?

Убер — тот же яндекс, только авто хуже, ну и чуть дешевле мб

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Даниил Слюсарев

У меня Ситимобил в 90% случаев дешевле, так как не висит «повышенный спрос» 24/7, но никто по их ценам тупо не приезжает.

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2 комментария
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Смертельный динозавр

Диди, но хер найдешь машину

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1 комментарий
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Pavel Voronin

Эти долбящеры сделали убер.ру доступным только в российском гуглосторе.

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Смертельный динозавр

Что ж, пора сдувать пыль с Тройки

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Солёная Капля

Если заказывать такси по телефону заранее (аэропорт или любое другое длинное расстояние) у малоизвестного оператора, то стоимость будет фиксированной и относительно яндексов и ситимобилов невысокой.

Например, с ВДНХ до Куркино в субботу мне яндекс показал на 1400р, ситимобил - на 1200р, гетт - на 1450р, убер - на 1420р. С учётом детского кресла/детского тарифа.

Туда я доехала в итоге через Индрайвер за 1000р, обратно - заказала заранее через маленького оператора - за 950р

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Смертельный динозавр

довыебываются что все на свои машины пересаживаться начнут
когда там минтранс уже начнет донатить на такси что бы разгрузить город?

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Смертельный динозавр

От моего дома до работы иногда выходило 250, сейчас все 500. Вопрос Яндексу: не оборзели?

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Oz Print

24%?? Эту статистику те же ребята составляли, которые составляют позитивную статистику на всё подряд? На 300% минимум подорожала стоимость. Болоболы хреновы.

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Leha Shum

Потому что ввели ковид паспорта доля таксистов

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russianvoodoo

Добро пожаловать в мир крупных столиц - где такси - вещь доступная только среднему классу по необходимости и по праздникам.

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Сраный Ковбой

По моим субъективным ощущениям, которые не претендуют на истину:
1. Чем чаще пользуешься, тем выше ценник. Лояльность
2. Однажды при заказе вам заломят тройную цену. Проверка верхней границы суммы, с которой вы готовы расстаться
3. Если открыть приложение, посмотреть цену, закрыть, а потом повторить – цена вырастет
4. Заказ с айфона будет дороже

Подумываю поднять виртуалку с образом ведра, и подключаться к ней для заказа. Или купить, наконец, машину

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Роман Андронов

Стоимость ... подорожала
Кто у вас редактор? Увольте его, если он не умеет в русский язык. Стоимость повышается или понижается, товар дорожает!

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эти мягкие французские булки

Ебаный рот этих статей с опечатками! Как у вас статья перед отправкой может быть не перечитана??!

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