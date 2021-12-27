За месяц — на 14%.

{"id":500952} 3013 просмотров Слушать

Средняя цена поездки на 21 декабря составила 520 рублей, что на 24% больше, чем в этом же месяце в 2020 году (421 рубль). Это также на 14% больше, чем в ноябре 2021 года (458 рублей). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Tinkoff Data.

Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, средняя цена поездки за ноябрь — 473 рубля. Это на 24 больше, чем в этот же период в 2020 году.

В декабре спрос на такси также повысился, согласно городской платформе «ПРОдвижение». В десяти районах Центрального административного округа Москвы такси заказали почти 3,3 раза, что больше этого же периода в 2020 году на 14,8% и ноября — на 37,5%.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов сообщил, что в некоторых случаях поездки подорожали вдвое, в среднем — на 30-50% год к году. Он отметил, что среднее время подачи машины не увеличилось, из-за чего можно сделать вывод о манипуляции ценами. По словам Павлова, организация призвала вмешаться ФАС.

В «Яндекс.Такси» подорожание услуг в декабре объяснили снежной зимой. Это влияет на длительность поездки и на её стоимость. В «Ситимобиле» заявили, что высокая стоимость помогает решить проблемы нехватки водителей в нужные часы в тех районах, где их не хватает.