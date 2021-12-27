Tinkoff Data: в Москве средняя стоимость поездки на такси за год подорожала на 24% Статьи редакции
За месяц — на 14%.
Средняя цена поездки на 21 декабря составила 520 рублей, что на 24% больше, чем в этом же месяце в 2020 году (421 рубль). Это также на 14% больше, чем в ноябре 2021 года (458 рублей). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Tinkoff Data.
Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, средняя цена поездки за ноябрь — 473 рубля. Это на 24 больше, чем в этот же период в 2020 году.
В декабре спрос на такси также повысился, согласно городской платформе «ПРОдвижение». В десяти районах Центрального административного округа Москвы такси заказали почти 3,3 раза, что больше этого же периода в 2020 году на 14,8% и ноября — на 37,5%.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов сообщил, что в некоторых случаях поездки подорожали вдвое, в среднем — на 30-50% год к году. Он отметил, что среднее время подачи машины не увеличилось, из-за чего можно сделать вывод о манипуляции ценами. По словам Павлова, организация призвала вмешаться ФАС.
В «Яндекс.Такси» подорожание услуг в декабре объяснили снежной зимой. Это влияет на длительность поездки и на её стоимость. В «Ситимобиле» заявили, что высокая стоимость помогает решить проблемы нехватки водителей в нужные часы в тех районах, где их не хватает.
В феврале, когда стоимость за поездки увеличивалась в пять раз из-за сильного снегопада, агрегаторы объясняли это снижением числа водителей. Тогда Дептранс столицы призвал не завышать цены, а «Транспортная ассоциация московской агломерации» требовала прокуратуру проверить компании.
Статистика - это прекрасно, но из личного опыта средняя поездка за этот год возросла на все 200%. Ибо слишком часто у Яндекса стал этот их "высокий спрос". И если с год назад можно было погодить 15-20 минут и всё становилось норм, то сейчас - нифига, сабж висит и заставляет плотить много.
недавно за 1,5к поехала, хотя обычно за тот же маршрут даже по высокому спросу было 700-750 рублей...
За устрицами??
я не повышенный уже год не видел нигде
Вчера мне предложили за 15 минутную поездку от аэропорта Челябинска сначала заплатить 600, потом 800+ рублей при норме 350-400. Из принципа упаковался в автобус и доехал за 23р. Ехал минут на 15 дольше.
в пятницу пришлось ехать 900 метров за 250 р. в спб
Посмотри двухчасовой фильм про яндекс на ютуб. Там они объясняют - спрос на такси растет быстрее автопарка.
Предпочитаю тексты просмотру Ютупа. Без негатива. :)
Проведите эксперимент.
Открываете приложение, смотрите стоимость поездки, закрываете приложение. Минут через 20 повторяете упражнение. Оцениваете долю случаев, когда поездка во второй раз оказывается дешевле.
Я ещё вспомнил историю с qr кодами в Казани.
Аналогичная ситуация в минске. Это около 750 на российские, 24/7 висит эта ебучая молния
Поэтому лучше ехать на комфорте)
Дефолтная поездка из центра 40 минут. Сравнивал цены год назад, так там за 1.3к цена по праздникам лишь переваливала, а тут 1.8к уже как норма.
СПб, 20 минут. Такие дела. Время подачи - 2 минуты.
Аналогично, вот рабочее время 12:46, людей на улице мало, машин-такси много. Доходит до смешного, когда ночью (часа в 3-4) все равно высокий спрос. Я понимаю, что тех, кто пользуется такси стало больше, а таксистов – меньше. Но как-то это резко произошло, что очень странно.
Даже в провинции уже 700 узнавал, пиздец ахуел)). Там ехать буквально минут 10 было. Ну нахуй.
Всем любителям Яндекса посвящается)0
когда уже ФАС выебет яндекс
когда майоров пошлют со сливом данных, ими сразу займутся
Я живу в небольшом городе. И часто езжу по одному и тому же маршруту. С появлением яндекса в нашем городе, стоимость поездки была 70 рублей. Ехать буквально 7-10 минут. Дальше - хуже, в часы спроса цена стала 120 рублей. А позже, эта сумма зафиксировалась и не в часы спроса. А сейчас, вообще 280 рублей, причем повышенный спрос постоянно, даже когда загруженность дорог мизерная. И все эти изменения произошли за 1 год.
280 рублей – это еще терпимо, в Москве за то же расстояние платишь уже 600-700.
Т.е. бензин подорожал, запчасти подорожали, стоимость машин вообще в небеса улетела - но такси дорожать не должно? Реальная инфляция сильно выше 10%, так с какого же хера такси не должно дорожать?
Если повышение цен пошло отчасти в карман водителя - это прекрасно. Т.к. людей развратили тем, что цена на такси стала почти равна стоимости проезда на маршрутке. Компании себе в убыток работали, водители пашут без сна - отсюда была низкая цена. Рынок начал всё это в норму возвращать. Я не то чтобы за повышение цен, но надо быть реалистами и понимать, что такси по цене маршрутки это абсурд. Если стоимость вырастет еще и на этом фоне у водителей будет нормальный график и водителей станут отбирать, а не пускать всех подряд - вообще отлично.
Можно лицензии ввести. Тогда цена вырастет, половина нынешних водил отсеится, вновь вернуться на остановки возле метро и будут брать от борта.
Цены низкие потому, что любой человек может за день стать таксистом. Это не великая профессия какая-то.
Проблема в росте стоимости смартфонов за последний год из-за кризиса чипов и всего.
Всем известно, системы оценки кредитоспособности пользователя включают и модель, с которой он делает заказ
Я всегда открываю приложение "ЯндексТакси" на старом проверенном арифмометре "Железный Феликс" 1927 года выпуска, уверенной мозолистой рукой прокручиваю несколько оборотов - и получаю такой низкий тариф, что мне доплачивают за поездку
Слышь, Яндекс. Панамку готовь!
Помню была статья что цены на такси сильно занижены. Потому как агрегаторы обесценивали труд водителя. Сейчас агрегаторы подняли цены, интересно водители довольны?
Таксист никогда не бывает доволен.
Особенно когда пассажиры относятся к ним как к говну. Согласен.
сколько ни спрашивал водителей за последний год - все довольны
Таксисты давно научились как ездить только по фиолетовому ценнику, по белому уже никто не хочет работать, и в целом сообщество таксистов не любит тех коллег, кто берет вообще все за любые деньги, для них даже какое-то жаргонное название есть. Так что это очень большая удача в Спб попасть на белый ценник, эконом зачастую почти равен по стоимости комфорту, а поездка в 20 минут стоит, в среднем, 500-600 рублей. Но по словам таксистов по белому ценнику заработать невозможно сейчас, так как цены по нему не особо поменялись с 2014 года, когда был еще только убер.
Яндексу это очевидно норм, так и они больше зарабатывают. Если уж они стали в Яндекс еде в дополнение к доставке сдирать по 40 рублей за РАБОТУ СЕРВИСА, то тут просто пытаться бойкотировать сервисы по возможности их, что весьма сложно, особенно в такси.
Понятия не имею, у них вообще шифрующиеся комьюнити, я так до конца и не нашел четкой инфы, она где-то там внутри у них распространяется, как работать только по фиолетовому ценнику. Хотел найти какие-то способы обхода этого.
хуле делать, подсели на яндукс - расплачиваемся
Вообще это ожидаемо:
- все ревели от восторга, когда хуяндексы и ситимобилы демпинговали и возили за 150-250р куда угодно
- тем временем эти ревущие не пользовались адекватными операторами, а поймать кого-то на дороге стало совсем уж немодно,
- хуяндексы крепли, выкупали конкурентов, в то время как мелкие конкуренты и операторы закрывались или продавались
- тарифы подняли в 2 раза, но люди всё равно ревели от восторга: да, дорого, зато БЫСТРА, КАЧИСТВИННА, УДОБНА
- многие конкуренты окончательно убрались с рынка. "Такси везёт", "Ред такси", "Такси Максим" и многие другие - либо пропали, либо перестали котироваться.
- это дало хуяндексам поднять ценник до небес. И теперь люди, кто повелся на выгоду в моменте, возмущаются.
все ревели от восторга, когда хуяндексы и ситимобилы демпинговали и возили за 150-250р куда угодно
Вообще-то этим ФАС должна заниматься. Антиконкурентный демпинг так-то запрещен законом
Это если кто-то один и операторов охуел бы. А так вели себя 2-4 известных уважаемых бренда. У трёх из них было много ТВ-, радио- и интернет-рекламы.
Конкуренция же вроде на месте))
Да и все мы знаем, как работают такие органы. Только языком, как говорится, да и не в том месте
Вообще-то этим ФАС должна заниматься.
Должна. Якобы для этого она создавалась.
Знаешь что она делала?
Прессовала прочие такси сервисы. Выдавливала зарубежные сервисы.
Летом она прессовала сервисы с самокатами. Перед тем, как подобный сервис начал запускать яндекс.
Короче, прикольная у нас контора ФАС.
Интересно, что такого в Яндексе, что им пользуется большинство?
Есть же компании с нормальным сервисом и авто.
У меня Ситимобил в 90% случаев дешевле, так как не висит «повышенный спрос» 24/7, но никто по их ценам тупо не приезжает.
Эти долбящеры сделали убер.ру доступным только в российском гуглосторе.
Если заказывать такси по телефону заранее (аэропорт или любое другое длинное расстояние) у малоизвестного оператора, то стоимость будет фиксированной и относительно яндексов и ситимобилов невысокой.
Например, с ВДНХ до Куркино в субботу мне яндекс показал на 1400р, ситимобил - на 1200р, гетт - на 1450р, убер - на 1420р. С учётом детского кресла/детского тарифа.
Туда я доехала в итоге через Индрайвер за 1000р, обратно - заказала заранее через маленького оператора - за 950р
24%?? Эту статистику те же ребята составляли, которые составляют позитивную статистику на всё подряд? На 300% минимум подорожала стоимость. Болоболы хреновы.
Потому что ввели ковид паспорта доля таксистов
Добро пожаловать в мир крупных столиц - где такси - вещь доступная только среднему классу по необходимости и по праздникам.
По моим субъективным ощущениям, которые не претендуют на истину:
1. Чем чаще пользуешься, тем выше ценник. Лояльность
2. Однажды при заказе вам заломят тройную цену. Проверка верхней границы суммы, с которой вы готовы расстаться
3. Если открыть приложение, посмотреть цену, закрыть, а потом повторить – цена вырастет
4. Заказ с айфона будет дороже
Подумываю поднять виртуалку с образом ведра, и подключаться к ней для заказа. Или купить, наконец, машину
Стоимость ... подорожала
Кто у вас редактор? Увольте его, если он не умеет в русский язык. Стоимость повышается или понижается, товар дорожает!
Ебаный рот этих статей с опечатками! Как у вас статья перед отправкой может быть не перечитана??!